Danseuse dès l’âge de 6 ans, Denitsa Ikonomova naît en 1987, elle apprend à danser à un jeune âge et arrive à maîtriser cet art à l’adolescence. Elle s’est formée sur la danse dans plus qu’un pays, celle que le monde va découvrir dans plusieurs chorégraphies par la suite avait quitté son pays d’origine afin de pouvoir perfectionner sa discipline. Comment s’est-elle frayé le chemin vers la célébrité? Quelle est son histoire avec Rayane Bensetti? Toutes les réponses et d’autres informations sont dans la suite de notre portrait.

Denitsa Ikonomova pose pour un portrait. Photo: @denitsaofficiel

Source: Instagram

La danseuse qui est originaire de l'Europe de l’Est nous fait des spectacles pleins d’émotions, elle devient passionnée par son art à un très jeune âge. S’il fallait attendre l’âge de 6 ans pour participer à une chorégraphie, la jeune fille dansait avant cela, influencée par son frère aîné qui l’avait initié au monde de la danse et de la chorégraphie. D’origine bulgare, Denitsa Ikonomova est née le 18 janvier 1987 à Kjustendil, 90 km à l’ouest de Sofia. Elle parle bulgare, anglais, français et un peu russe. Elle se déplace ensuite pour vivre à Montréal, au Canada, afin de rejoindre une école de danse prestigieuse.

Présentation de Denitsa Ikonomova

Nom complet: Denitsa Ikonomova

Denitsa Ikonomova Genre: femme

femme Date de naissance: 18 janvier 1987

18 janvier 1987 Signe astrologique: verseau

verseau Âge: 34 ans

34 ans Lieu de naissance: Kjustendil, en Bulgarie

Kjustendil, en Bulgarie Nationalité: bulgare, canadienne

bulgare, canadienne Taille: 1,6 m

1,6 m Compagnon: Rayane Bensetti

Rayane Bensetti Profession: danseuse

danseuse Années d’activité: depuis 1993

depuis 1993 Films et séries: Demain nous Appartient, Coup de foudre en Andalousie

Denitsa Ikonomova défile lors du défilé de mode Chocolat dans le cadre du Salon Du Chocolat, le 27 octobre 2016 à Paris. Photo: Foc Kan

Source: Getty Images

Denitsa Ikonomova: son départ pour le Canada et le début de sa carrière

Ce fut le grand départ quand les parents de Denitsa Ikonomova ont décidé de tenter leur chance au Canada, après que leur fille a pu démontrer un grand talent de danseuse, notamment après les chorégraphies dans lesquelles elle a pu faire partie. Comme ce qui était le cas avec le mari de Demdem, l’âge de Denitsa Ikonomova n’a pas vraiment été un obstacle pour elle, la danseuse avait 15 ans quand elle est partie à Montréal. Même avant cela, elle avait passé une partie de son enfance à Sofia, elle a eu tout l’encouragement qui lui fallait de la part de ses parents.

Pendant qu’elle était dans la capitale de son pays d'origine, Sofia, Denitsa Ikonomova est finaliste d’un concours de danse latine pour les jeunes. Elle a pu compter sur son talent de danseuse, mais aussi sur des entraînements et des conseils de la part de son frère, Pavel, qui est également professionnel de la danse et de la chorégraphie. Cela s’est passé en 1996, une année qui va marquer notre personnage jusqu’à son départ pour le Canada.

Denitsa Ikonomova assiste au défilé de mode "Rock My Swim" au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, le 8 juillet 2017 à Paris. Photo: Frédéric Stevens

Source: Getty Images

Ce passage à Montréal a marqué le début de Denitsa Ikonomova d’une manière concrète. Là où elle restera marquée par les conseils de son frère aîné et par les encouragements du reste de sa famille, elle fera ses premiers pas pour devenir danseuse, elle va s’inscrire à la Arthur Murray Dance School de Montréal et va démarrer un grand palmarès de danseuse après cela. Le talent et les entraînements que la danseuse combine donne des résultats, elle avait obtenu la 15ème place au Championnat du monde, ainsi que la 10ème place du World Dance Council.

Denitsa Ikonomova: un talent unique et une carrière professionnelle réussie

Denitsa Ikonomova qui fait 1,6 m de taille va participer en 2010 au tournoi Rising Latin Star qui a réunit 260 talents, elle terminera en 38ème position. L’année suivante, elle participe encore une fois au tournoi et termine en 3ème position au Québec. Ikonomova n'est pas une princesse comme Stéphanie de Monaco, c'est son talent qui lui a permis de se faire connaître parmi un public intéressé par le monde de la danse, grâce à quoi elle va rejoindre D’pendanse qui est une troupe composée de 8 danseurs faisant des tournées chaque année.

Denitsa Ikonomova pose lors d'un photo-call pour l'émission "Danse avec les Stars", le 19 juin 2018. Photo: Valery Hache

Source: Getty Images

Denitsa la danseuse avait rejoint sa troupe en 2012, ils étaient principalement issus de Danse avec les Stars, l’émission de télévision produite par BBC Studios, anciennement présentée par Laurent Ournac et où Ikonomova a eu le rôle de jury. La troupe est aussi occasionnellement composée de personnalités telles que Brahim Zaibat, Tonya Kinzinger ou encore Rayane Bensetti, et c’est l’endroit où Denitsa Ikonomova et Rayane Bensetti se sont rencontrés.

D’pendanse va organiser des tournées chaque année, en plus des événements dans lesquelles ils vont quelquefois participer. Cela a permis aux talentueux danseurs, dont Denitsa Ikonomova, de se faire connaître auprès d’un large public. Chaque année, ils vont faire des tournées et vont gagner davantage d’admirateurs et de sympathisants. Denitsa la danseuse, qui est d'une autre génération que l'actrice et chanteuse Veronique Jannot, compte plus 750 milles abonnés sur Instagram, une bonne partie y sont pour supporter la femme originaire de l’un des pays de l’Europe de l’est.

Denitsa Ikonomova et Rayane Bensetti assistent à l'avant-première parisienne de "Captain America : Civil War", le 18 avril 2016 à Paris. Photo: Bertrand Rindoff Petroff

Source: Getty Images

Denitsa Ikonomova: les rumeurs sur sa relation avec Rayane Bensetti

L’acteur et la danseuse, Rayane Bensetti et Denitsa, font un duo qui a attiré les regards depuis le milieu des années 2010. Denitsa et Rayane se sont rencontrés grâce à la troupe D’pendanse, et concernant leur relation, les rumeurs circulaient depuis longtemps quand tout le monde voyait dans le duo un couple parfait, notamment après l’échange d’un baiser qui remonte aux premières tournées de la troupe de danse dans laquelle ils ont fait partie.

Plusieurs sont ceux qui se sont posé des questions, si Rayane Bensetti était le compagnon de Denitsa ou si les deux allaient officialiser leur relation. Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova, dans tous les cas, sont aujourd’hui, chacun de son côté, sous les regards des admirateurs et des détracteurs à titre égal. Rayane Bensetti avait récemment été présent aux Brunchs du Shelby en compagnie de Sylvie Ortega, une vidéo avait fait le buzz sur internet, avant cela, où l’acteur embrassait Camille Lellouche, et d’autres nouvelles affirment qu’il est aujourd'hui en couple avec Danaë Bessin.

Denitsa Ikonomova performe lors d'une chorégraphie. Photo: @denitsaofficiel

Source: Instagram

Serait-ce la fin des rumeurs? Après que plusieurs d’entre nous voulait savoir si Denitsa était enceinte et si Rayane Bensetti était le père de son enfant. Récemment, la danseuse s’est affichée aux côtés de Kev Adams, et même si son affaire avec l’acteur Rayane Bensetti était réelle, il semblerait qu’aujourd’hui, chacun d’entre eux mène sa vie de son côté et comme bon lui semble.

Source: Legit.ng