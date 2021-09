Comment présenter vos qualités sur un CV et en entretien ?

L'objectif du Curriculum Vitae pour le chercheur d'emploi est de présenter ce dernier au recruteur comme celui qu'il faut au poste visé. A cet effet, le CV doit mettre en exergue les qualités de son auteur. Seulement, de nombreuses personnes ne savent pas comment mettre en lumière leurs qualités dans leurs CVs. Si comme eux vous vous posez la question de savoir comment présenter vos qualités sur un CV et lors d'un entretien, alors lisez cet article.

Des demandeurs d'emploi font examiner leur CV lors d'un séminaire pour demandeurs d'emploi au centre, le 28 janvier 2010 à San Mateo, en Californie. Photo: @Justin Sullivan

Source: Getty Images

Quels avantages y a-t-il à présenter vos qualités dans un CV?

Créer une rubrique consacrée à la présentation de vos qualités dans votre CV est strictement facultatif. Vous êtes entièrement libre de le faire ou non. Cependant, en conformité avec l'objectif de ce document, il est fortement recommandé d'y mettre en lumière vos qualités qui sont à distinguer de vos compétences.

Une qualité est en effet une manière d'être non mesurable qui donne une valeur plus ou moins grande, un trait de caractère qui correspond à une valeur morale. Présenter vos qualités dans le CV apporte donc une plus value qui pourrait vous aider à vous distinguer des autres candidats.

Entre autres avantages de la rubrique "mes qualités", on peut donc citer le fait d'apporter une touche personnelle à votre CV compte tenu de ce que tous les candidats n'y pensent pas, et l'image positive donnée à votre candidature.

Peut-on présenter toutes ses qualités dans un CV?

Si la finalité d'un CV est de décrocher une entrevue et que cela est tributaire de la façon dont on s'y présente, il est absolument déconseillé d'y faire étalage de tout ce que l'on a comme qualités, supposées ou réelles. Un CV n'étant pas un livre de vie, il faut savoir faire le tri de ce qui y apparaitra. Il ne faut pas perdre de vue que ce document doit tenir sur une seule page.

Ainsi, pensez aux qualités qui se rapportent au poste visé et qui sont susceptibles de développer l'entreprise et redorer son blason. Par exemple, pour un poste de rédacteur web, il ne sert à rien de préciser dans votre CV que vous êtes affable et que vous savez accueillir. Par contre, cette qualité serait un atout si vous visez plutôt un poste d'hôtesse.

De plus vouloir exposer toutes ses qualités dans son CV peut vous être préjudiciable dans la mesure où vous pourriez avoir une qualité totalement incompatible avec le poste à pourvoir. Si vous candidatez pour un poste d'animateur d'un camp de vacances, ne dites surtout pas que vous êtes calme et réservé parce que ce poste a plutôt besoin d'une personne dynamique, ouverte et avenante.

Quelles qualités devez-vous indiquer dans votre CV?

Puisqu'il faut éviter de faire étalage de toutes vos qualités, vous devez savoir faire le choix des qualités que vous ferez apparaitre dans votre CV. Vous choisirez donc parmi vos qualités professionnelles et humaines celles qui sont les plus susceptibles de faire pencher la balance vers votre candidature. Vous en trouverez certainement quelques unes dans la liste suivante.

Qualités humaines

Accessible

chaleureux

aimable

serviable

altruiste

attentionné

bienveillant

courtois

compréhensif

diplomate

digne de confiance

a l’écoute

généreux

honnête

empathique

intelligent émotionnellement

loyal

optimiste

patient

ponctuel

positif

sociable

souriant

spontané

Qualités professionnelles

Adaptable

Agile

Flexible

Intuitif

Polyvalent

Réactif

Appliqué

Astucieux

Autonome

Consciencieux

Méthodique

Minutieux

Organisé

Rigoureux

Créatif

Imaginatif

Innovateur

Ambitieux

Curieux

Déterminé

Efficient

Énergique

Engagé

Investi

Motivé

Observateur

Passionné

Persévérant

Pragmatique

Proactif

Communicant

Convaincant

Coopératif

Orateur

Disponible

Entreprenant

Esprit d’équipe

Fiable

Objectif

Ouvert d’esprit

Pacificateur

Participatif

Volontaire

Une dame passe un entretien devant un recruteur. Photo: @Westend61

Source: Getty Images

Quelles qualités faut-il mettre en avant lors de votre entretien?

Une fois que vous avez traversé l'étape du CV, vous vous retrouvez face au recruteur et c'est l'attitude que vous afficherez en ce moment précis qui déterminera la suite du processus. Ainsi, vous devez faire montre de qualités exceptionnelles.

A cette étape du processus de recrutement, le recruteur vous demandera sans doute vos qualités. Il vous reviendra donc de les énumérer de façon ordonnée selon qu'il s'agisse de qualités humaines ou de qualités professionnelles.

Rappelez-vous en ce moment qu'il est question de faire mention des qualités qui sont en lien avec le poste sollicité et qui peuvent faire de vous le candidat idéal. Pour donner un petit coup de pousse à votre candidature, vous pourrez apporter des précisions à chacune des qualités présentées. Des anecdotes pour les énumérer pourront toujours vous être bénéfiques, à condition que vous ne racontiez pas toute votre vie. L'entretien ne dure généralement que quelques minutes.

En plus de présenter vos qualités, vous devez en faire la démonstration durant l'entretien. Il faut savoir que l'entrevue est toujours une façon de vérifier ce qui est dit dans le CV. Ne soyez donc pas timide alors que vous avez indiqué être de nature joviale.

En plus des qualités que vous avez présentées dans votre CV, il y a des attitudes qu'il faut toujours adopter face à un recruteur. Il faut en effet avoir de l'assurance, être confiant, parler avec autorité et être mesuré, tempéré.

Votre assurance permettra à votre interlocuteur de comprendre que vous savez ce que vous valez et ce que vous voulez.

En résumé, il faut retenir que rien ne vous oblige à consacrer une rubrique de votre CV à vos qualités. Cependant, cette rubrique qui apparait de plus en plus dans les Curriculum Vitae a un avantage de taille dans la mesure où elle apporte de l'originalité à votre document autant qu'elle constitue une plus value pour vous. Il est donc recommandé d'y penser lors de la rédaction de votre CV. Mais que faut-il y mettre? Vos qualités qui sont en rapport avec le poste que vous visez sont à privilégier. De plus, lorsque vous traversez l'étape du CV, mettez toutes les chances de votre coté en présentant et en manifestant ces qualités au recruteur. A ces qualités, vous devez ajoutez l'assurance, la confiance en vous, l'autorité, la sérénité, et la tempérance. Ainsi, vous pourrez repartir chez vous avec le sourire.

Source: Legit.ng