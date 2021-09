Le Top 5 des applications pour apprendre le solfège pour le débutant

Apprendre le solfège est tout à fait utile pour tous ceux qui souhaitent développer leurs compétences musicales. Nous appliquons des formes de jeu dans l'enseignement du solfège pour les enfants, c'est pourquoi ils apprennent facilement et rapidement. Les cours de solfège pour débutants sont la première étape importante sur le long chemin de leur avenir musical. Ces cours sont également nécessaires pour les chanteurs car ce genre de cours améliore la voix chantée et l'oreille musicale.

Sol-fa: l'application pour apprendre les notes

Avec l'application Solfa vous apprendrez à comprendre la portée et les notions de base pour la lecture de partitions. Vous pouvez également choisir entre plusieurs instruments de musique pour jouer les notes que vous souhaitez entendre. Piano, guitare, violon et contrebasse sont quelques-uns des instruments disponibles. C'est une application davantage axée sur les personnes qui sont dans un niveau de base.

Music Reading Trainer

La meilleure façon d'apprendre à lire la musique est de l'essayer en direct. Pensez-vous de la même manière? Si tel est le cas, Music Reading Trainer vous sera très utile. L'application vous teste en affichant la notation pour un air approprié, et vous devrez jouer celui qui est juste. Il agirait comme un jeu intéressant pour un novice. En jouant, vous finirez par apprendre à lire les notes de musique et à bien faire les choses. Il vous permet d'utiliser l'une des clés disponibles (Treble, Bass & Grand Staff).

La plate-forme SoundGym

SoundGym est une plateforme de formation audio en ligne pour les producteurs de musique et les ingénieurs du son. Il vous apprendra à détecter les nuances sonores subtiles, à améliorer la résolution d'écoute et à vous aider à obtenir de meilleurs mixages et productions musicales. Tout en jouant à des jeux sonores amusants, vous améliorerez vos compétences d'écoute essentielles : détection de fréquence, compression, coloration, détection de différence de gain, impression spatiale et bien plus encore.

ABRSM theory works

Theory Works est une application ABRSM officielle qui propose un cours d'explications et d'exercices pour progresser dans la compréhension théorique en vue des examens de théorie musicale avec ABRSM. Il s'adresse à tout étudiant qui cherche à améliorer sa compréhension théorique, mais en particulier à ceux qui terminent les examens ABRSM, de la 1re à la 5e année. L'affichage est très simple à naviguer et à comprendre, et ne nécessite aucune instruction supplémentaire. L'utilisation des explications est utile, aidée par des diagrammes le cas échéant, et d'autres exercices pour s'exercer.

Flowkey: apprenez à jouer votre musique de piano préférée

Avec flowkey, vous apprendrez à jouer la musique que vous aimez au piano. Choisissez vos chansons et œuvres préférées parmi 1 500 chansons et apprenez tout sur les partitions pour piano, les accords, la culture musicale et la technique correcte. Idéal pour le piano, que votre instrument soit acoustique ou numérique. Atteignez vos objectifs: cours interactifs étape par étape qui vous apprendront à jouer des accords, à lire des partitions de piano et à développer votre sens du rythme et du jeu à deux mains.

La conclusion

Le solfège accélère votre moteur cérébral et le fait fonctionner comme aucun autre. La musique est le seul sujet qui engage les deux hémisphères du cerveau en même temps et améliore la communication entre eux. Même sans devenir musicien professionnel, vous élargirez tellement votre conscience que vous résoudrez toutes les tâches de la vie plus rapidement et plus facilement que ceux qui n'ont pas fait de musique.

