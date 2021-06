Faisant l’affiche de films à grands succès, comme le cas de Papa j’ai une Maman pour Toi et Une journée à New York, Mary Kate Olsen a été découverte par le public alors qu’elle était très jeune. Le succès qu’elle a pu avoir auprès des téléspectateurs est loin d’être un fruit du hasard, Mary-Kate Olsen avait joué son premier rôle devant les caméras en 1987, elle qui naît en 1986 à Los Angeles. Qui est réellement Mary Kate Olsen et comment est-elle arrivée aux cœurs des amateurs du cinéma? Toutes les réponses sont dans la suite de notre portrait de ce personnage.

Mary-Kate Olsen au défilé Burberry Prorsum printemps/été 2010, à Rootstein Hopkins Parade Ground pendant la Fashion Week de Londres le 22 septembre 2009, en Angleterre.

Source: Getty Images

Les sœurs Olsen sont apparues pour la première fois à la télévision, sur la chaîne ABC, dans le sitcom La Fête à la Maison. Une série télévisée de 8 saisons où Mary Kate et Ashley Olsen ont des rôles principaux joués auprès de Bob Saget et John Stamos. Les jumelles Olsen ont joué le rôle de Michelle Elizabeth Tanner, un bébé de 9 mois au début de la série et un enfant de 9 ans quand la série s’achève après la 8ème saison, en mai 1995. La sœur Olsen, Mary-Kate, va poursuivre sa carrière d’actrice, alors que Ashley va arrêter sa carrière dans les arts du spectacle en 2012, afin de pouvoir se consacrer à la création de mode.

Présentation de Mary Kate Olsen

Nom complet: Mary-Kate Olsen

Mary-Kate Olsen Surnom: M.K.

M.K. Genre: femme

femme Date de naissance: 13 juin 1986

13 juin 1986 Âge: 35 ans

35 ans Signe astrologique: Gémeau

Gémeau Lieu de naissance: Sherman Oaks, Los Angeles. (​Californie)

Sherman Oaks, Los Angeles. (​Californie) Lieu de résidence: New York, Etats-Unis.

New York, Etats-Unis. Nationalité: américaine

américaine Taille: 1,57 m

1,57 m Parents: Jarnett Olsen et David Olsen

Jarnett Olsen et David Olsen Frères et sœurs: James Trent Olsen, Ashley Olsen, Elizabeth Olsen

James Trent Olsen, Ashley Olsen, Elizabeth Olsen Compagnon: Olivier Sarkozy (de 2015 à 2021)

Olivier Sarkozy (de 2015 à 2021) Profession: actrice, productrice, créatrice de mode

actrice, productrice, créatrice de mode Années d’activité: depuis 1987

depuis 1987 Films et séries: It Takes Two, New York Minute, Beastly

It Takes Two, New York Minute, Beastly Récompenses: Young Artist Awards (1989, 1990, 1992, 1994)

Young Artist Awards (1989, 1990, 1992, 1994) Autres nominations: Council of Fashion Designers of America

Mary-Kate Olsen: s’agissait-il d’un début talentueux ou juste d’une simple chance?

Le divorce de leurs parents en 1995 était parmi les facteurs qui ont impacté les trois sœurs Olsen. Les jumelles Olsen sont nées le 13 juin 1986, leur sœur cadette, Elizabeth, est née 4 années après, le 16 février 1989. Après la séparation des parents, le père se marie à nouveau et donne naissance à deux autres enfants, Courtney Taylor Olsen et Jacob Olsen nés en 1996 et en 1998. Mary Kate Olsen a grandi dans une famille avec laquelle elle a appris à ne pas trop parler, et ses débuts étaient différents du parcours d’autres actrices comme Astrid Veillon.

Mary-Kate Olsen assiste à l'inauguration de l'Atlantis, du Palm Resort et du Palm Jumeirah, le 20 novembre 2008 à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Source: Getty Images

Pendant ce temps, et jusqu’en 1998, Mary Kate Olsen avait remporté 4 fois le prix du Young Artist Awards, une récompense accordée annuellement par la Young Artist Foundation. Mais avant cela, lors du tout premier début de la jumelle Olsen, Mary, devant les caméras, et exactement durant les auditions de La Fête à la Maison, une belle anecdote s'est produite. Les deux sœurs étaient les seuls enfants qui ne se sont pas mis à pleurer, et ce fut la raison pour laquelle elles ont été choisies pour le rôle, les sœurs vont expliquer, quelques années après, qu’elles ont été élevées pour rester discrètes.

Mary Kate et Ashley Olsen vont avoir le rôle, et vont continuer à incarner le personnage jusqu’en 1995. Elles vont avoir 9 ans quand la série se termine, le même âge du personnage Michelle Elizabeth Tanner vers la fin du sitcom américain. Il reste à noter qu’au début, le tournage de la série commence quand les jumelles Olsen atteignent l’âge de 13 mois. Les deux jumelles partageaient le même rôle pour combler le manque qui suit les réglementations relatives au travail des enfants, notamment concernant la durée du travail par journée.

Mary-Kate Olsen: ses parutions les plus remarquables sur les écrans

Au début des années 1990, les sœurs Olsen, Mary-Kate et Ashley, sont apparues dans le sitcom La Fête à la Maison. Elles vont continuer à figurer dans un rôle qui grandit avec le temps, jusqu’à la fin du sitcom après 8 saisons. En même temps, les deux jumelles Olsen vont avoir la confiance de plusieurs réalisateurs pour jouer dans des films, comme ce qui est le cas de Andy Tennant pour Papa, j’ai une Maman pour Toi.

Mary-Kate Olsen au Late Night with Conan O'brien. Photo: Meghan Sinclai

Source: Getty Images

Avant de faire l’affiche de films cinématographiques, Mary-Kate Olsen et sa sœur jumelle avaient joué des rôles dans quelques téléfilms. Elles n’étaient pas aussi célèbres à l'époque, mais elles avaient pu attirer l’attention de plusieurs téléspectateurs et ainsi avoir la confiance de quelques réalisateurs, comme ce qui s’est produit durant les débuts de Rita Ora. Des réalisateurs lui ont confié des rôles, comme Jeff Franklin, qui les avait choisis pour jouer dans Sarah et Julie n’en Font qu’à leur Tête.

Cette décennie a été marquée par la création de Dualstar, une société de production créée par la famille Olsen, notamment par les jumelles et leur père, David Olsen. L’entreprise avait commencé en 1993, peu après le succès des jumelles dans La Fête à la Maison. Avec Dualstar, les sœurs Olsen ont produit une longue série réussie de téléfilms et de sorties en directe vidéo. Elles ont enchaîné des parutions dans Passeport pour Paris (1999), Switching Goals (1999), Our Lips Are Sealed (2000), en plus de plusieurs autres rôles et incarnations.

Mary-Kate Olsen: ses films et programmes TV depuis le nouveau millénaire

Il fallait attendre 2004, quand leur fortune s’estimait à 137 millions de dollars, pour que les jumelles Olsen inaugurent leur étoile sur le célèbre trottoir du Hollywood Walk of Fame. Elles, qui font le nécessaire pour protéger leurs vies privées, avaient été présentes, avant cela, dans des films comme Liées par le Secret, Destination Londres et Vacances sous les Tropiques, tous sortis entre 2000 et 2001. Ces films étaient destinés à un public jeune, tel était la spécificité des sœurs jumelles depuis la création de leur société de production.

Avant 2004, les sœurs continuent leur carrière, en ciblant un public adolescent et en jouant dans des films comme Route et Déroute et Un Été à Rome, ainsi que dans des sitcoms, comme Totalement Jumelles, où elles étaient les héroïnes. Les sœurs, qui appartiennent à une autre génération et qui attirent des spectateurs différents que le public de Véronique Jannot, ont aussi lancé la série Mary-Kate & Ashley, leur troisième série d’animation. Tout cela était avant Une Journée à New York qui sort en 2004, le dernier film où Mary-Kate et Ashley Olsen avaient joué ensemble.

Les jumeaux Olsen posent pour une photo où Mary-Kate est restée sage, tandis qu'Ashley a bercé un imprimé léopard. Photo: Richard Corkery

Source: Getty Images

Cette dernière collaboration entre les deux jumelles dans le monde du spectacle était une comédie romantique réalisée par Dennie Gordon. Ashley va être la première à se retirer, et Mary-Kate va pouvoir continuer jusqu’en 2012. Entre 2004 et l’année où elle s’est retirée, Mary Kate Olsen avait incarné le rôle de Tara Lindman dans la deuxième saison de la série Weeds, en plus d’avoir joué dans un épisode dans la série Samantha Qui?.

Mary-Kate Olsen: comment s’est elle consacrée à la création de mode?

En 2012, Mary Kate Olsen va arrêter sa carrière d’actrice, elle se consacre après cela, avec sa sœur jumelle, au domaine de la création de mode. L’ex-actrice, qui est aussi professionnelle d’équitation et qui avait arrêté sa relation avec Olivier Sarkozy, avait déjà lancé, en 2001 et en collaboration avec sa sœur Ashley, la première ligne de vêtements et d'accessoires de beauté pour les jeunes filles. Il s’agit d’un pas qu’elle a pu faire en parallèle avec ses différents rôles joués dans plusieurs films et programmes TV, et dans un chemin qu’elle va suivre par la suite.

Plusieurs lignes de vêtements ont été le fruit de la collaboration entre les sœurs Olsen, comme la plus célèbre The Row, mais aussi Elizabeth and James, Olsen Boys et Stylemint. Les sœurs ont reçu un coup de pouce de la part du magasin Barneys de New York, celui-ci avait acheté la première collection de la ligne The Row en entier. Barneys ont trouvé l’idée originale, une idée qui a été basée sur le principe de trouver un tee-shirt parfait pour les femmes.

Mary-Kate Olsen au premier rang du défilé Burberry Prorsum printemps-été 2010 au Rootstein Hopkins Parade Ground pendant la Fashion Week de Londres, le 22 septembre 2009, en Angleterre.

Source: Getty Images

D’autres collaborations arrivent par la suite, comme notamment avec Walmart et Badgley Mischka. Les deux sœurs font également des recherches et ont publié un livre qui parle de leurs influences, spécialement dans le monde de la création de mode. Mary Kate Olsen est aujourd'hui et avec sa jumelle, membre du Conseil des créateurs de mode américains, leur fortune est estimée à plus de 400 millions de dollars.

