Azucena Caamaño, qui est l’artiste-peintre, femme de Florent Pagny?

Azucena Caamaño est surtout connue en France comme l'épouse du chanteur Florent Pagny. Azucena est une peintre assez connu et dans le passé était un modèle argentin. Depuis 1993, la jeune fille est en couple de l'année avec Florent Pagny. Le couple s'est marié en 2006. Azucena et Florent ont eu deux enfants: Inca, qui est né en 1996 et El, née en 1999.

L'histoire d'amour d'Azucena Caamaño et Florent Pagny

En général, la fille mène une vie plutôt calme et retirée. Azucena préfère rester à l'écart de l'agitation du show business. Un fait intéressant est qu'une jeune femme a rencontré son futur mari lors d'un dîner en 1992. Elle n'avait alors que 25 ans, et elle parlait français à peine. Mais c'est son entrée dans la vie de la chanteuse qui est devenue une bouffée d'air frais et inspirant. En ce moment, Florent ne traverse pas la meilleure période de sa vie. À ce moment-là, la carrière du chanteur s'est arrêtée et il traversait une difficile rupture amoureuse avec Vanessa Paradis. Cette rencontre avec Azucena a permis à Florent Pagny de gravir la pente. Le chanteur est sûr qu'Azucena l'a transformé.

François-Henri Pinault, Florent Pagny et Azucena assistent à la soirée "Bourse de Commerce - Collection Pinault, Modern Art Foundation" le 19 mai 2021 à Paris. (Photo de Bertrand Rindoff Petroff)

Source: Getty Images

Azucena Caamaño et Florent Pagny

Florent a dédié son album Vieillir avec toi à Azucene. D'ailleurs, Monsieur Pagny a avoué un jour: "Nous sommes un couple karmique." C'est arrivé sur le plateau à 20h30 dimanche avec Laurent Delauss. "Notre destin était de nous rencontrer et de nous accompagner pour revenir d'où j'étais, sortir du gouffre et nous surpasser", a-t-il aussi ajouté.

Singer Florent Pagny performs during the 33rd "Les Victoires De La Musique" at La Seine Musicale on February 9, 2018 in Boulogne-Billancourt, France. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis)

Source: Getty Images

Que savons-nous encore du modèle et artiste populaire, Azucena Caamaño?

Azucena Caamagno est née en Argentine en 1967. En fait, la fille a de nombreux talents. En plus d'être mannequin et artiste, Azucena a récemment lancé sa propre marque de produits de beauté bio, Rosazucena. "C'est la découverte des bienfaits de l'églantier qui nous a naturellement conduit à créer Rosazucena", a-t-elle commenté à Gala. La belle femme de 54 ans est très fière de son projet comme celui-ci. La jeune fille est très énervée alors qu'elle n'est traitée que comme "l'épouse de Florent Pagny", elle ne veut pas être dans l'ombre de son mari.

Florent Pagny, sa compagne Azucena Caamaño et leur fille Inca à Paris en 1996

Source: UGC

Florent Pagny: époux de la belle d'Azucena et musicien célèbre

Florent Pagny est né le 6 novembre 1961 à Chalon-sur-Saône. Il est un célèbre chanteur et acteur français. Ses compositions pop et pop rock les plus populaires sont N'importe quoi, Si tu veux m'essayer, Caruso, Savoir aimer, Et un jour une femme, Ma liberté de penser et Là où je t'emmènerai. Au total, Florent a vendu plus de 15 millions de disques. Il chante des chansons en français, anglais, italien et espagnol, et joue également à merveille à la guitare. C'est vrai qu'en 2012 à 2018, Florent était l'un des mentors de l'émission de télévision française The Voice, la plus belle voix.

La présentation de la biographie de conjoint d'Azucena, Florent Pagny

Nom complet: Florent Pagny

Date de naissance: 6 novembre 1961

Signe astrologique: Scorpion

Signe chinois: Buffle-Boeuf

Age de Florent Pagny: 59 ans

Lieu de naissance: Chalon-sur-Saône, France

Activité principale: chanteur, acteur

Genre musical: pop, variété française, pop rock, ballade, rock, chanson française, dance, opéra pop, musiques du monde

Instruments: voix

Années actives: depuis 1987

Labels: Universal, Capitol

L'amour qui inspire!

Il se trouve que le couple vit dans différentes parties du monde. Malgré le fait qu'ils soient tiraillés entre l'Amérique du Sud, la France et le Portugal, ils restent toujours très amicaux et essaient de garder la famille unie. A une occasion, à l'occasion de la sortie d'un nouvel album en 2017, le chanteur Florent Pagny a exprimé une certaine confiance dans le duo qu'il avait formé avec la femme de sa vie et a avoué : "Au fil des années, le lien intensifie encore plus la passion. Et puis on n'a jamais connu la routine."

Source: Legit