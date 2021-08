Connaissez-vous bien la trap? Devenez incollable sur cette musique

La musique trap est le genre musical principal des années 2010. Il s'est répandu très rapidement dans le monde entier. Dans les années 2010, le trap beat est devenu l'une des caractéristiques de la musique moderne. Simon Reynolds raconte comment il s'est infiltré dans les charts pop des rues d'Atlanta, créant ainsi des scènes musicales à travers le monde.

Qu'est-ce que la musique trap et que signifie le mot trap ?

Cette direction musicale était associée au hip-hop, et les artistes travaillant dans ce style ont l'habitude de parler du trafic de drogue ou de la vie de rue d'Atlanta dans leurs paroles. Traduit de l'anglais, trap signifie la piège. En argot, trap est l'endroit où la drogue est distribuée. En d'autres termes, si vous êtes un vrai gars qui a grandi dans la rue et peut répondre, et vous aussi savoir de première main ce que sont les drogues, alors ce style de musique vous convient.

Quelle est l'histoire de l'émergence de ce genre musical ?

Le rappeur d'Atlanta T.I., qui est appelé dans sa famille comme Clifford Joseph Harris Jr., ainsi que les rappeurs Gucci Mane et Young Jeezy, peuvent être considérés comme les musiciens qui ont aidé la trap à devenir une partie du courant dominant. Bien sûr, l'idée de la trap, un endroit où l'on vend de la drogue et où le hip-hop est étroitement associé au ghetto, a été mentionnée plus d'une fois dans les chansons des groupes de rap sudistes OutKast et Goodie Mob à la fin des années 90. Mais c'est probablement la sortie de l'album Trap Muzik en 2003, inspiré par le son crunk et résolument sudiste, qui a aidé le genre émergent à former son son unique. T.I. a même créé son propre label, Grand Hustle, pour promouvoir le nouveau style émergent.

Gucci Mane se produit au Center Parc Credit Union Stadium de la Georgia State University le 17 juillet 2021 à Atlanta. (photo de Prince Williams/Wireimage)

Source: Getty Images

Qu'est-ce que c'est le Trap Museum?

Le Trap Museum est un musée provocateur dédié au genre trap et à sa dure réalité. C'est le seul endroit du genre où vous pouvez apprendre l'histoire de l'origine de l'un des genres musicaux les plus uniques d'Atlanta. Le Trap Museum comprend une réplique exacte du salon d'un trafiquant de drogue, une cuisine de crack, un vestiaire avec des armes et une cellule de prison. Bien que l'objectif du musée ne soit pas de promouvoir la violence et les drogues associées à la culture trap, il reconnaît et explore la dure réalité qui a engendré un genre musical qui tente de s'en sortir.

La musique trap en France

La France n'a pas échappé à la fièvre des traps musiques. Mais ici aussi, les artistes locaux ont réussi à ajouter leur propre saveur. Un exemple est le rappeur MHD, qui a mélangé la musique africaine avec la trap dans son travail et a créé ce qu'on appelle l'afro-trap. Sa série de vidéos YouTube a reçu plus de 80 millions de vues, et son premier album est depuis longtemps en tête des charts nationaux. Parmi les autres rappeurs français modernes, Niska, Kaaris, Gradur, Sofiane, Lacrim, PNL et d'autres méritent l'attention.

En quoi la musique trap est-elle différente du rap?

La différence entre la musique trap et hip-hop et le rap est le rythme relativement lent. Une autre caractéristique importante est la présence de craquements de caisse claire caractéristiques en arrière-plan dans les pistes. Il n'y a pratiquement pas de texte au sens habituel. Le tempo d'une piste de trap typique est d'environ 140 bpm.

Pourquoi la trap est-elle populaire actuellement?

La musique trap minimaliste est un genre qui gagne à présent une immense popularité parmi la jeune génération. Ses traits caractéristiques sont la viralité absolue des textes, la fanfaronnade et le triomphe des mécanismes de Freud. Fun sans fin, le dionysisme remplit les pistes de Platinum, LIL KRYSTALLL, OFFMi, OG Buda.

Source: Legit Newspaper