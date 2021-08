Melissa Fumero: le fabuleux destin de la star de Brooklyn 99

La talentueuse et belle Melissa Fumero est adorée du public et appréciée de ses collègues. Ses yeux marron sans fond, son apparence impeccable et son individualité absolue sont les raisons pour lesquelles elle a conquis les cœurs de millions de personnes. Et les talents d'acteur ne laissent aucun doute sur le fait qu'ils ont une merveilleuse actrice devant eux. Les contributions de Melissa Fumero à l'industrie cinématographique ont été nominées pour les Imagen Foundation Awards, Screen Actors Guild Awards et le National Spanish Media Coalition Award.

La présentation de la biographie de Melissa Fumero

Nom complet: Melissa Gallo

Date de naissance: 19 août 1982

Age de Melissa: 38 ans

Lieu de naissance: North Bergen, New Jersey, les États-Unis

Nationalité: américaine

Profession: actrice

Films notables: Tucker Max

Séries notables: Brooklyn Nine-Nine, On ne vit qu'une fois, Gossip Girl

Signe du zodiaque: Lion

Langue maternelle: espagnole

Taille de Melissa Fumero: environ 175 cm (5 pieds 9 pouces)

Conjoint: David Fumero (Joseph Sentielo-Fumero; acteur/mannequin cubano-américain; marié le 9 décembre 2007)

Valeur nette: environ 2 millions de dollars

Père: Carlos Gallo (archéologue)

Mère: Martha Gallo (guide de voyage)

Enfants: Enzo Fumer, Axel Fumero

Frère: Maximilien Gallo

Sœurs :Julia Gallo et Johanna Gallo

L'actrice Melissa Fumero à Beverly Hills, Californie, le 22 février 2019. (Photo de JC Olivera/Getty Images pour la National Hispanic Media Coalition)

Source: Getty Images

Dans quelle famille Melissa a-t-elle grandi et où a-t-elle étudié?

L'actrice est le quatrième enfant de sa famille. Ses deux parents sont des Cubains qui ont émigré aux États-Unis à l'adolescence. Carlos Gallo, son père, est architecte, et Marta Gallo, mère, guide de voyage. La famille a déménagé à Lyndhurst quand Melissa avait six ans. Elle était toujours très active. Melissa aimait danser et chanter dans la chorale de l'église. Quand elle est allée à l'école, elle a rejoint une production théâtrale. Ce choix a déterminé son destin. Après avoir obtenu son diplôme, l'actrice est entrée à l'Université de New York, où elle a étudié l'art dramatique. Elle a obtenu son baccalauréat en beaux-arts. On lui a offert son tout premier rôle et, en même temps, un rôle décisif le dernier jour d'école. Le rôle qu'elle a reçu était dans One Life to Live.

L'actrice Melissa Fumero arrive pour "Brooklyn Nine-Nine" FYC @ UCB de la Fox au UCB Sunset Theatre le 14 juin 2017 à Los Angeles, Californie. (Photo de Greg Doherty/FilmMagic)

Source: Getty Images

La vie personnelle de Melissa Fumero: qui est son mari et a-t-elle des enfants?

Son mari s'appelle David Fumero. Ils se sont mariés le 9 décembre 2007.David est également acteur. Melissa a fait ses débuts à la télévision avec One Life to Live et au cinéma avec Tiny Dancer en 2009. Elle est célèbre pour son rôle d'Amy Santiago dans Brooklyn Nine-Nine sur NBC avec Andy Samberg dans le rôle de Jake Peralta. Le couple a deux enfants: Enzo et Axel Fumero.

La carrière de Melissa: son succès et ses réalisations

Melissa a fait ses débuts au cinéma via Descent(2007) dans un rôle non crédité, I Hope They Serve Beer in Hell(2009), Tiny Dancer(2009), The House That Jack Built(2013), DriverX(2017). Elle a joué des rôles majeurs dans des séries télévisées telles que One Life to Live (plus de 200 épisodes), Brooklyn Nine-Nine (plus de 90 épisodes). De plus, madame Fumero a eu des rôles mineurs dans All My Children, Important Things avec Demetri Martin, Gossip Girl, The Mentalist, Royal Pains, CSI: NY, Men at Work, Top Chef Duels, Hollywood Game Night, Mack & Moxy, Hell's Kitchen.

Personnage Amy Santiago dans la série télévisée Brooklyn 99

La sergente Amy Santiago est un personnage principal de la série. Elle est sergente et ancienne détective du 99e quartier du NYPD. Toujours désireuse d'impressionner, Amy est à la recherche d'un mentor pour l'aider à réaliser son rêve d'être la plus jeune personne à être promue capitaine. Bien qu'elle soit souvent moquée, Amy est considérée comme l'une des détectives les plus talentueuses et les plus compétentes du 99e arrondissement, et a fait preuve de grandes capacités de leadership lorsque cela était nécessaire.

Source: Legit Nigeria