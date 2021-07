Biographie de Carla Moreau: tout savoir sur cette star de la téléréalité

Carla Moreau est une star de la téléréalité en France. Elle a été révélé au public à travers Les Marseillais, une émission diffusée sur W9. Après avoir quitté son activité de coiffeuse à Marseille, sa ville de naissance, c'est en 2016 qu'elle est apparue pour la première fois sur les écrans, à la faveur de la saison Les Marseillais South Africa. Quel est l'âge de Carla Moreau? Quelle est la taille de Carla Moreau? Carla moreau est-elle toujours en couple avec Kevin Guedj? Pour vous, nous braquons nos projecteurs sur la vie et la carrière de cette célèbre Marseillaise.

Carla Moreau, novembre 2018. Photo: @Kevin Guedj

Source: Facebook

Née le 15 Janvier 1997 à Marseille, Carla Moreau est une candidate de l’émission de téléréalité Les Marseillais, diffusée sur W9. Elle est l'un des principaux visages de l'émission depuis qu'elle l'a intégrée au début de l'année 2016. Sa participation à l'émission a toujours été remarquable mais c'est davantage sa relation avec Kevin Guedj qui a suscité le plus de commentaires. Ce dernier est également un acteur récurrent de l'émission.

Présentation sommaire de Carla Moreau

Nom de naissance: Carla Moreau

Date de naissance: 15 janvier 1997

Lieu de naissance: Marseille

Age: 24 ans

Taille: 155 cm

Signe du zodiaque: Capricorne

Nationalité: française

Occupation: candidate de téléréalité et Youtubeuse

Conjoint: Kevin Guedj

Enfant: Ruby

Résidence: Marseille

Facebook: https://www.facebook.com/carlamoreauofficial/

Instagram: https://www.instagram.com/carlamoreau_____/

Liens forts avec Marseille

Carla Moreau est né à Marseille. Elle y a fait ses études avant de se lancer dans la vie active en devenant coiffeuse. C'est donc tout naturellement qu'elle a tenté sa chance au casting de Les Marseillais en 2016 et a été retenue par la production.

Âgée de 19 ans, Carla Moreau a ainsi rejoint le tournage de la saison intitulée Les Marseillais South Africa. Elle y a fait la rencontre des nouveaux participants de l'aventure: Thomas, Fanny, Bryan et Rawell. Son objectif dans la production était de faire connaitre ses talents de modèle photo et de chanteuse.

En début d'année 2020, Carla et son conjoint Kevin ont été victimes d'un cambriolage opéré dans leur villa marseillaise. Choqués, ils ont choisi de quitter la France pendant quelques mois et se sont installés à Londres. Le confinement les a cependant persuadés de retourner à Marseille, la ville à laquelle ils sont solidement liés.

Carla Moreau à Marseille. Photo: @Kevin

Source: Facebook

Les tournages se sont enchainés

Carla Moreau est devenue un personnage régulier de Les Marseillais. En 2016, elle a été retenue par la production pour le tournage de la saison Les Marseillais et les Ch’tis vs le Reste du Monde. La même année, elle est repartie en voyage pour la saison Les Marseillais South America.

En 2017, Carla a signé avec la production d'une autre téléréalité et est apparue sur Moundir et les Apprentis Aventuriers. Cette fois, elle a tourné aux cotés de Kevin Guedj, un autre personnage régulier de Les Marseillais.

Plus tard, elle a remis le couvert pour Les Marseillais vs le Reste du Monde 2, l'émission à la quelle elle doit sa notoriété. Elle a ensuite enchainé avec Les Marseillais Australia, Asian Tour…

En octobre 2017, la jeune Marseillaise a lancé sa chaîne YouTube. Elle l'a appelée Les blablas de Carla. Cette chaine est consacrée aux recettes de cuisine. En mars 2018, elle a également ouvert son propre institut de beauté dénommé Mon Caprice 2.0. En 2019 Carla Moreau a publié son livre intitulé My Happy Book, aux éditions M6.

Vie privée: l'éternel recommencement avec Kevin Guedj

Dès son entrée dans l'aventure Les Marseillais, Carla, qui est par ailleurs l'ancienne copine du cousin d'Antonin, a fait sensation. Elle a vite tapé dans l'œil de Kevin Guedj. Les deux candidats se sont rapprochés et se sont mis en couple. Leur relation n'a pas été un long fleuve tranquille dans l'émission. Elle a été ponctuée de hauts et de bas, à cause des infidélités de Kevin.

Les tourtereaux se sont alors séparés dans Les Marseillais vs le Reste du Monde. Carla Moreau y a été éliminée la première semaine.

Séparés, les deux candidats se sont retrouvés dans Les Marseillais South America et s'y sont montrés très proches. Dans cette autre saison, Carla et Jessy, ne se sont pas supportées et n'ont pas caché leur aversion l'une pour l'autre. La cause de ce désamour était la relation de Kevin avec Jessy qui en était la nouvelle petite amie.

C'est dans Moundir et les Apprentis Aventuriers que Carla et Kevin ont enterré la hache de guerre. Contraints de cohabiter, les anciens amoureux se sont trouvés dans l'obligation de se soutenir. Ils formaient une équipe. Sur une île déserte, ils se sont surpassés et se sont rapprochés pendant un mois.

En dehors du tournage, le couple s'est reconstruit et Carla Moreau a rejoint son amoureux sur le tournage de Les Marseillais VS le reste du Monde 2. Là, elle a découvert que Kevin l'avait à nouveau trompée. Les ruptures et retrouvailles de Kevin et Carla ont alors rythmé les différentes saisons de l'émissions jusqu'à la grossesse de Carla en 2019.

Après de nombreuses ruptures avec Kevin Guedj, Carla a finalement décidé de donner une nouvelle chance à leur couple en début 2019. Le 24 avril 2019, Carla a annoncé sa grossesse, et le 27 juin 2019, elle a révélé qu’elle attendais une fille. Le 1er octobre 2019, elle a annoncé sur son compte Instagram qu'elle venait de mettre au monde sa petite fille, Ruby.

Ils ont saisi l'occasion de cette grossesse pour tourner une courte émission de téléréalité qu'ils ont fait appeler Carla + Kevin = Bébé Ruby. Cette émission a porté uniquement sur la préparation de l'arrivée de leur enfant.

Carla, Kevin et leur fille Ruby. Photo: Récupérée sur Instagram

Source: Instagram

Après la naissance de Ruby, le couple n'a pas quitté les plateaux de tournage. Carla a ainsi intégré Les Marseillais VS Le Reste du Monde 5 alors que Kevin a fait le choix de se retirer pour prendre soin de leur fille. Dans cette nouvelle saison, la Marseillaise est entrée en conflit avec certains candidates parmi lesquelles Manon Marsault dont elle avait pourtant été très proche.

Des accusations de sorcellerie

Récemment, Carla Moreau a fait l'objet d'accusations de pratiques de sorcellerie. Tout est parti d'une bande sonore dévoilée sur Snapchat par le blogueur Marc Blata. On y entend ce qui pourraient être des instructions à Danae, une voyante marseillaise.

Dans ces enregistrements, on entend une voix de femme demandant à la voyante d'intervenir pour faire virer Maeva Ghennam du programme de W9, pour faire annuler le mariage de Manon et Julien, ou pour qu'un des producteurs de l'émission fasse d'elle la star de la prochaine saison. Pour ces séances de sorcelleries, Carla Moreau aurait dépensé des sommes astronomiques.

Face à ces accusations, Carla n'a pas reçu beaucoup de soutien. Au contraire, son père l'a davantage accablée dans une vidéo diffusée le 1er mars, dans Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, sur C8. On y entend le géniteur de la Marseillaise préciser qu'elle est habituée du fait.

À partir de 17 ans, c'est là que ça a commencé. Elle a fait un chèque à une voyante, chèque que j'ai moi. C'est dégueulasse ce que tu as fait, c'est pourri, Carla, c'est pas bien ce que tu fais. Tu payes le prix aujourd'hui. Tu as qu'à pas nous voler, merde. Je suis dégouté que tu sois bête. Bête, et tu fais du mal à quelqu'un

La réaction des autres candidats de Les Marseillais n'a pas tardé.

On me fait de la sorcellerie, des poupées vaudous, s'est notamment inquiétée Maeva Ghennam, Peut-être que Carla est tout simplement malade et qu'elle a besoin de se faire aider.

Pour Julien Tanti qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux à ce sujet, Carla devrait se cacher.

T'est folle, cache-toi! Dis plus rien! Souhaiter du mal aux enfants, des malformations à tous les enfants des Marseillais...

Kevin Guedj et Carla Moreau se sont connus et se sont mariés grâce à l'émission de téléréalité Les Marseillais. Aujourd'hui, la Marseillaise continue de s'y produire. Malgré les accusation dont elle a fait l'objet, Carla est restée sereine.

