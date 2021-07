Georgina Rodriguez: âge, taille, biographie du célèbre mannequin

Georgina Rodriguez est une célèbre jeune danseuse espagnole, mannequin et épouse de fait du footballeur populaire Cristiano Ronaldo. Georgina est la mère de son quatrième enfant, fille d'Alana-Martina. Rodriguez considère sa famille comme son travail principal aujourd'hui. Elle doit non seulement participer à l'éducation des enfants, mais aussi avoir fière allure: le statut de compagnon de l'attaquant légendaire l'oblige à apparaître régulièrement sur le tapis rouge des prestigieuses récompenses du football.

Présentation de la biographie de Georgina

Nom complet: Georgina Rodriguez

Genre: femme

Date de naissance: 27 janvier 1994

Signe astrologique: Verseau

Signe astrologique chinois: Chien

Âge: 27 ans

Taille de Georgina: 1,68 m

Poids de Georgina: environ 55 kg

Lieu de naissance: Buenos Aires, Argentine

Nationalité: espagnole

Partenaire: Cristiano Ronaldo (2017 – maintenant)

Enfants: Alana Martina Ronaldo

Sœurs: Ivana Rodriguez

Parents: Ana Maria Hernandez, Jorge Rodriguez

Activité principale: personnalité médiatique

Instagram: Georgina Instagram

Twitter: Georgina Twitter

Facebook: Georgina Facebook

Quelle a été l'enfance de Georgina et à quoi ressemblait sa vie avant de rencontrer Ronaldo?

Georgina est née en 1994 en Argentine et a grandi à Jaca dans le nord de l'Espagne. Son père, Jorge Rodriguez, est un ancien footballeur argentin. Il a malheureusement impliqué dans le trafic de drogue, ce qui lui a valu 10 ans de prison. Et donc, très tôt, la petite Georgina se retrouve seule avec sa sœur et sa mère, Ana Maria Hernandez. Elles n'avaient pas beaucoup d'argent et devaient gagner leur vie. Pour éviter la morosité, Georgina se fixe un objectif: devenir danseuse de ballet. Mais, malheureusement, la danse ne restera qu'un passe-temps pour elle. «Le ballet enseigne la rigueur dans toutes les sphères de la vie, et cela demande des sacrifices quotidiens. Mon corps a commencé à changer et je savais que je ne pouvais plus être une ballerine», a-t-elle admis une fois.

La carrière de mannequin de Georgina et une carrière réussie

Elite models est une agence internationale basée à New York. C'est là que la jeune fille a envoyé son portfolio et cette agenсe est devenu la première agence de mannequins pour Georgina. La biographie d'une danseuse inconnue mais très séduisante serait restée dans l'ombre sans les changements cardinaux survenus dans sa vie personnelle. Après avoir commencé une relation avec Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez a signé un contrat avec l'agence de mannequins UNO Models et a également commandé un portfolio au célèbre photographe espagnol Javier Lopez. La star a posté les premières photos professionnelles sur sa page Instagram.

Une fois, selon Georgina, la belle brune a voulu changer un peu de vie et a donc décidé d'aller à Bristol. Là, elle travaillait comme gouvernante pendant 4 mois et étudiait la langue anglaise. La connaissance de la langue internationale l'a aidé à obtenir un emploi en Espagne dans le salon de la boutique de mode Gucci. Lorsque des photos partagées de Cristiano et Georgina sont apparues sur les réseaux sociaux, tout le monde a été choqué. La fille à cette époque-là n'était ni mannequin, ni actrice, ni chanteuse. Ce sont ces filles qui ont l'habitude de voir à côté d'un joueur de football. Avant de rencontrer la star du football, Georgina était une vendeuse régulière dans un magasin de vêtements d'une célèbre maison de commerce.

Georgina Rodriguez marche sur le tapis rouge avant le film "The Human Voice" au 77e Festival du film de Venise le 03 septembre 2020 à Venise, Italie. (Photo de Dominique Charriau/WireImage)

Source: Getty Images

Georgina a-t-elle une histoire d'amour comme à un conte de fées?

Georgina a rencontré son futur mari lors de l'événement VIP Dolce & Gabbana dans le magasin en 2016. Ronaldo a immédiatement attiré l'attention sur la charmante brune aux courbes généreuses. La sympathie était réciproque. Cristiano et Georgina ont commencé à sortir ensemble. L'histoire de Cendrillon s'est donc réalisée dans la vraie vie.

Source: Legit