Chanteuse et mannequin, Fanny Neguesha devient plus connue durant la période où elle était en relation avec Mario Balotelli. Née dans une famille avec différentes origines, d’un père italien et d’une mère africaine, elle apparaît ensuite sur les petits écrans, notamment quand elle rejoint les équipes de Touche Pas à Mon Poste à partir de 2020. Qui est réellement Fanny Neguesha? Toutes les informations sont dans la suite de notre portrait de ce personnage.

Avant l’année 2010 et avant qu’elle n’ait fêté ses 20 ans, Fanny Neguesha s’installe à Paris. Parmi les raisons de son arrivée dans la capitale française est le fait de vouloir réaliser son rêve d’enfance qui est de devenir top model. Fanny parle français bien que sa langue maternelle et en plus l'anglais qu’elle maîtrise aussi. Elle parle les deux langues d’une manière courante. Elle est apparue dans la couverture du magazine de mode Vogue, et cela était l’un de ses premiers pas vers la célébrité.

La présentation de Fanny Neguesha

Nom complet: Fanny Neguesha

Fanny Neguesha Date de naissance: 10 juin 1990

10 juin 1990 Lieu de naissance: Brussels, Belgique

Brussels, Belgique Âge: 31 ans

31 ans Taille: 1,70 m

1,70 m Poids: 56 kg

56 kg Pays de résidence: Italie, France

Italie, France Partenaires: Mario Balotelli (entre 2013 et 2014), Mario Lemina (à partir de 2017)

Mario Balotelli (entre 2013 et 2014), Mario Lemina (à partir de 2017) Nationalité: Italienne, Belge

Italienne, Belge Profession: Mannequin, chanteuse, actrice, danseuse et personnalité médiatique

Mannequin, chanteuse, actrice, danseuse et personnalité médiatique Années d’activité: depuis 2010

Fanny Neguesha: les débuts de sa carrière

Fanny Neguesha, avant de commencer le show, avait passé sa jeunesse en Belgique, qui est son pays natal. Celle qui naît en 1990 a également vécu en Italie, le pays dont son père est originaire, en plus de quelques années à l’île de Tenerife, où elle avait notamment appris à parler l’espagnol. Fanny Neguesha parle plus que 3 langues d’une manière presque parfaite, elle avait appris l’anglais en Belgique où elle a passé une grande partie de sa jeunesse.

Selon le magazine rwandais Dove, la mère de Fanny Neguesha a des origines africaines, plus précisément de l’Egypte et du Rwanda. C’est grâce à cette diversité culturelle, que ses origines lui offrent, que la mannequin s’est imposée dans la scène médiatique de plusieurs pays où elle a vécu. Tous les déplacement qu’elle a pu faire durant sa carrière de musicienne, mais aussi d’actrice, ont été plus ou moins faciles grâce aux différentes langues qu’elle peut parler.

À partir de 2010, elle signe son contrat avec l’agence de mannequins Lixya, en France, et commence à faire ses premiers pas vers la célébrité. Elle était présente dans les médias dans l'hexagone avant cela, notamment après avoir fait la couverture de Vogues en 2009, mais c’est après sa signature avec Lixya qu’elle devient encore plus présente dans la scène médiatique. Fanny Neguesha va, par la suite, paraître dans des émissions de téléréalité, mais nous la découvrirons également en tant qu’actrice quelques années après cela.

Fanny Neguesha dans la scène médiatique

Quand les débuts de sa carrière musicale étaient en 2016, cela s’est passé avant que Fanny Neguesha ne soit enceinte. Elle, qui est mère aujourd’hui, avait signé avec Def Jam France pour “relever de nouveaux défis”. Son premier single, Évasion, sort en février 2016 à la suite d’une collaboration avec le rappeur français Mac Tyler qui avait notamment collaboré avec des rappeurs comme La Fouine et Booba.

Nous avons connu Fanny Neguesha avec Lemina, et avant cela avec Balotelli, et cela était parmi ce qui nous a fait découvrir le talent de la show girl qui va commencer, par la suite, à présenter des émissions de télévision. Elle participe en 2015 à l’émission Je Suis une Célébrité, Sortez-moi de Là sur TF1, puis l’année suivante, elle commence à animer deux émissions sur Trace Sports Stars.

Toujours en 2016 et en tant qu’actrice, Fanny apparaît dans le court-métrage de 23 minutes intitulé S'il Vous Plaît Pardonnez-moi, un film réalisé par Anthony Mandler qui est spécialiste des clips musicaux. Le court-métrage met en vedette le rappeur Drake, qui y joue un rôle principal auprès de Neguesha. Il s’agit d’un film d’action inspiré par les albums du rappeur, et qui a été tourné en une seule semaine dans la township de Soweto à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Retour sur la vie privée de Fanny Neguesha

Fanny Neguesha avoue qu’elle a fait de la chirurgie esthétique, elle explique en répandant à Benjamin Castaldi que cela “se voit” facilement. Fanny Neguesha, et avant la chirurgie avait la silhouette qui a attiré des stars de football comme Mario Balotelli et Mario Lemina. Mario Lemina et Fanny Neguesha sont actuellement toujours ensemble, le couple a un enfant qui est le fruit de leur union. Fanny Neguesha est la mère de Isaïah-King Lemina depuis 2018.

En tant qu'une chanteuse, Fanny Neguesha dont la taille est de 1,70 mètres, obtient 3 morceaux de musique. Évasion, Number One et Jober sont sortis en 2016. Elle, qui était en relation avec Mario Balotelli, a pu gagner davantage de gloire en 2013 et d'être renommée grâce à l’attention des médias en France et en Italie pendant cette durée.

Sa relation avec le footballeur italien a duré un peu plus d’une année, et les deux avaient gardé une relation d’amitié après leur séparation et sans aucun grain de haine de la part des deux. Cette relation avec Balotelli n’était certainement pas la meilleure réalisation de Fanny Neguesha, mais cela était ce qui a permis à tout le monde de la découvrir et ce qui lui a ouvert les portes du succès.

