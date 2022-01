Pour une résolution écologique, le désherbant naturel efficace et puissant est la solution à envisager contre les mauvaises herbes. Les désherbants chimiques sont en effet la cause de troubles cutanés, digestifs ophtalmologiques en plus d’être parfois allergisants. C’est loin d’être la meilleure solution pour en venir à bout des mauvaises herbes. Les désherbants naturels par contre aident à l’entretien du jardin de façon efficiente. Mieux, quand ils sont faits à la maison, ils sont plus économiques. Quelques recettes à suivre pour vos désherbants naturels faits à la maison se réalisent en moins de 5 minutes.

Jardin de fleurs et mauvaises herbes

Source: Depositphotos

Pourquoi utiliser du désherbant?

Le désherbant facilite l’entretien d’un jardin en aidant à éliminer les mauvaises herbes. Ces dernières se développent rapidement et étouffent les plantes en épuisant les nutriments présents dans la terre. Elles sont donc à éliminer dès l’instant où elles s’installent dans votre jardin ou dans le potager.

Le désherbant aide à détruire efficacement la mauvaise herbe en agissant sur sa chaîne de synthèse, afin qu’elle ne puisse plus évoluer et survivre.

L’usage d’un désherbant chimique contenant du glyphosate pollue les nappes phréatiques et s’avère être toxique pour l’organisme humain. Le désherbant naturel est au contraire sans risque, écologique, mais avec des résultats qui s’observe sur du long terme.

Do you have a groundbreaking story you would like us to publish? Please reach us through info@corp.legit.ng!

Comment faire un désherbant naturel puissant?

Plantes sans mauvaises herbes autour

Source: Depositphotos

Pour faire son désherbant naturel, vous avez la possibilité de vous inspirer de recettes communes à réaliser à partir d’ingrédients naturels. Ces ingrédients sont généralement:

L’eau de cuisson de pâtes, légumes, pommes de terre;

Le savon liquide;

Le vinaigre blanc;

Le sel (en gros cristaux);

ou encore le bicarbonate de sourde.

Ces ingrédients peuvent être associés l’un à l’autre pour concevoir du désherbant naturel maison non toxique et protecteur de l’environnement ou être utilisés indépendamment.

Lire aussi: Palmier: une plantation, un entretien, une décoration, une taille

Comment s’utilisent un désherbant efficace naturel?

Mauvaises herbes désherbées

Source: Depositphotos

Pour avoir le meilleur désherbant naturel, vous pouvez utiliser indépendamment l’un des ingrédients listés plus haut et les pulvérisés sur les mauvaises herbes. L’eau de cuisson de pomme de terre contient par exemple de l’amidon qui agit efficacement sur les mauvaises herbes. La présence du sel dans cette eau de cuisson est également un élément qui vient renforcer l’efficacité de cette solution désherbante.

En ce qui concerne le savon liquide, conçu de préférence à bases de composants bio, il joue aisément le rôle de désherbant. La présence de composants bio permet de respecter l’environnement et de détruire uniquement la mauvaise herbe.

Le vinaigre blanc est connu pour son fort pH. Celui-ci l’aide à éliminer les mauvaises herbes quand on le pulvérise sur elles. Cependant, le vinaigre se mélange à de l’eau pour réduire son acidité avant son utilisation en tant que désherbant. Le dosage pour concevoir le mélange est de 200 ml de vinaigre pour 5 litres d’eau.

Les cristaux de sel attaquent directement les mauvaises herbes et les rongent quand ils sont en contact. Toutefois, pour que ce désherbant fonctionne, il s’accompagne d’eau qui est vaporisée sur la mauvaise herbe, après avoir, au préalable, posé le sel sur ses racines.

Enfin, le bicarbonate de soude se mélange à de l’eau bouillante pour créer une solution qui se verse immédiatement sur la mauvaise herbe exclusivement. Cette recette de désherbant naturel a des résultats efficaces contre la mauvaise herbe qui est radicalement exterminée. Le dosage à appliquer pour obtenir la solution est d’ajouter 70 g de bicarbonate de soude à un litre d’eau chaude.

Quelles recettes de désherbants naturels à réaliser chez soi?

Accessoires pour l'entretien des plantes

Source: Depositphotos

Une note importante avant d’utiliser une solution désherbante naturelle est d’acquérir de bons accessoires et outils. Pour pulvériser les différentes solutions, vous devez alors utiliser un récipient (un bidon ou un arrosoir) qui permet de verser la solution précisément sur la mauvaise herbe. Avoir aussi des gants est nécessaire pour vous protéger les mains des effets de la solution désherbante au contact de votre peau selon ses composants.

Le désherbant naturel: vinaigre, sel et produit vaisselle

Cette recette consiste à mélanger du sel, du vinaigre blanc et du liquide vaisselle bio. Pour 40 g de sel (gros cristaux), pensez à prendre 10 ml de liquide vaisselle et un litre de vinaigre blanc. Le mélange s’applique directement sur les mauvaises herbes et au bout de trois jours, elles sont détruites et se retirent facilement.

Le désherbant naturel à base de bicarbonate et vinaigre

Pour cette dernière recette, vous avez besoin d’eau, de vinaigre blanc et de bicarbonate de sourde. Ainsi, avec un litre d’eau, ajoutez 4 ml de vinaigre blanc, 200 g de bicarbonate de sourde puis mélangez la solution.

L’utilisation d’un pulvérisateur aide à verser le désherbant sur les mauvaises herbes en les brulants délicatement. Ces herbes se fanent au bout de quelques jours et pourront de ce fait être arrachées.

Quel désherbant naturel utilisé contre les ronces et les arbrisseaux épineux?

Arbrisseaux épineux qui entourent des plantes de fruits

Source: Depositphotos

Les ronces et les arbrisseaux épineux sont des plantes qui envahissent votre jardin ou le potager et qui sont très difficiles à éliminer. Cependant, l’une des recettes de désherbant naturel pratique contre les ronces est l’infusion d’ortie.

L’ortie représente un désherbant naturel contre les mauvaises herbes. Vous avez la possibilité d’utiliser son infusion ou son purin pour retirer les ronces. Le mélange d’un kilogramme d’orties dans un récipient en plastique avec 20 litres d’eau permet d’obtenir la solution désherbante efficace contre les ronces.

Toutefois, cette solution est à laisser mariner pendant 10 ou 15 jours. Passer ce délai, vous pouvez filtrer le mélange pour en retirer les résidus d’orties et garder la solution liquide. Avec un arrosoir ou un vaporisateur, appliquez la solution liquide au niveau des souches des ronces pour les désherber.

Une autre recette contre les arbrisseaux épineux est le purin d’angélique. Ce désherbant est utilisé dans le jardinage à cause des vertus de la fleur d’angélique et se mélange à de l’eau. Ainsi, pour 500 g de fleurs angéliques par exemple, vous avez besoin de 5 litres d’eau.

La recette est la même qu’avec le désherbant naturel d’ortie. Le mélange d’eau et de la fleur angélique est à laisser m’acérer pendant une dizaine ou une quinzaine de jours avant d’être filtré pour en récupérer le purin. Ce purin se vaporise sur les racines des arbrisseaux pour les désherber et les retirer aisément.

Pour finir, la fleur d’angélique est une plante qui s’utilise en médecine conventionnelle (phytothérapie). L’utiliser pour désherber les mauvaises herbes est alors une solution naturelle qui ne pollue pas l’environnement.

Source: Legit.ng