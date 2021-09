Denzel Washington: filmographie et biographie d'un acteur comblé

Denzel Washington est une icone du cinéma américain. Il a marqué plusieurs générations de cinéphiles à travers la planète. Avec Eddie Murphy, Morgan Freeman, Samuel L. Jackson, Wesley Snipes, Forest Whitaker, Laurence Fishburne, Will Smith, Martin Lawrence et Jamie Foxx entre autres, il a réussi à casser les codes du cinéma hollywoodien et à s'imposer comme l'un des acteurs afro descendants les plus importants des trois dernières décennies. Acteur engagé, il a lutté contre le racisme anti-noir et a porté la voix des minorités dans plusieurs de ses films. Il a également marqué les esprits avec ses nombreux thrillers. Sa dernière grande apparition cinématographique s'est faite dans Une affaire de détails (The Little Things en anglais) dont il partage l'affiche avec Rami Malek et Jared Leto. Le film est sorti en salle le 28 janvier 2021. Nous vous proposons un film écrit de la vie et de la carrière de l'un des plus grands producteurs de cinéma américains de tous les temps.

Denzel Washington assiste au 47e AFI Life Achievement Award l'honorant au Dolby Theatre, le 06 juin 2019 à Hollywood en Californie. Photo: @Amy Sussman

Source: Getty Images

C'est à 20 ans que Denzel Hayes Washington Jr. a fait ses premiers pas au cinéma après ses études de biologie et de médecine puis, de journalisme et de théâtre à l'université Fordham. On l'a vu à l'écran pour la première fois dans Un justicier dans la ville, un film d'action américain réalisé en 1974 par Michael Winner. Il y a fait une brève apparition aux cotés de Charles Bronson, l'acteur principal. Il s'est ensuite frayé un chemin jusqu'aux cimes d'Hollywood.

Présentation sommaire de Denzel Washington

Nom complet : Denzel Hayes Washington Jr

: Denzel Hayes Washington Jr Genre : homme

: homme Date de naissance : 28 décembre 1954

: 28 décembre 1954 Âge : 66 ans

: 66 ans Signe du zodiaque : Capricorne

: Capricorne Lieu de naissance : Mount Vernon, État de New York, Etats-Unis

: Mount Vernon, État de New York, Etats-Unis Résidence actuelle : Los Angeles

: Los Angeles Nationalité : américaine

: américaine Ethnicité : afro-américaine

: afro-américaine Religion : chrétien

: chrétien Sexualité : hétéro

: hétéro Hauteur en centimètres : 185 cm

: 185 cm Poids : 90 kg

: 90 kg Pointure : 45 (EU)

: 45 (EU) Couleur des cheveux : brune

: brune Couleur des yeux : marronne

: marronne Mère : Lennis Washington

: Lennis Washington Père : Denzel H. Washington, Sr.

: Denzel H. Washington, Sr. Frère et sœu r: David Washington et Lorice Washington

r: David Washington et Lorice Washington État matrimonial : marié

: marié Epouse : Pauletta Washington

: Pauletta Washington Enfants : John David Washington, Malcolm Washington, Olivia Washington, Katia Washington

: John David Washington, Malcolm Washington, Olivia Washington, Katia Washington École : Oakland Military Academy, High School Maryland

: Oakland Military Academy, High School Maryland Université : Université Fordham, American Conservatory Theater San Francisco

: Université Fordham, American Conservatory Theater San Francisco Métiers : acteur, réalisateur, producteur

: acteur, réalisateur, producteur Fortune : 250 millions de dollars

: 250 millions de dollars Facebook : Denzel Washington-Actor

: Denzel Washington-Actor Instagram : officialdenzelwashingtton

: officialdenzelwashingtton Twitter: Denzel Washington

Des études de médecine au théâtre

Fils d'un pasteur pentecôtiste originaire du comté de Buckingham en Virginie, Denzel Hayes Washington Jr. a fait ses études primaires à l’école primaire de Pennington-Grimes de Mount Vernon à New York, jusqu'à la séparation de ses parents, en 1968. Il était alors âgé de 14 ans.

Son père, Denzel Washington Sr., les a ainsi quittés et le jeune Denzel Washington a grandi aux côtés de sa mère, Lennis Washington, esthéticienne et propriétaire d'un salon de beauté, ayant passé son enfance à Harlem.

A près le divorce de ses parents, le jeune Denzel Washington a été envoyé dans une école privée, la Oakland Military Academy, à New Windsor dans l'État de New York. Puis, à partir du début des années 1970, il a poursuivi ses études secondaires à la High School Maryland à Daytona Beach, en Floride.

Dans une interview accordée à Closer Weekly, le géant des écrans a précisé qu'il doit sa réussite à sa mère qui ne l'a jamais abandonné.

Ma mère ne m’a jamais abandonné. J’ai tellement foiré à l’école qu’ils m’ont renvoyé chez moi, mais ma mère m’a tout de suite retourné à l’école ! , a-t-il déclaré.

Au sujet du divorce de ses parents, l'acteur a confié à Parade qu'ils ne s'accordaient pas.

Mes parents étaient comme le jour et la nuit. On dit que les contraires s’attirent, mais mes parents se sont seulement éloignés l’un de l’autre. Après leur divorce, je suis passé par une étape très rebelle, alors ma mère m’a envoyé dans une école privée.

C'est donc la mère de Denzel Washington qui a assuré son éducation. Après ses études secondaires, il est allé à l'université Fordham. Il y a étudié la biologie et la médecine avant de s'orienter vers le journalisme et le théâtre.

Ses études de théâtre lui ont permis de fouler très vite les planches. Il n'a pas tardé à se faire une place dans la troupe de l'université où il a incarné des personnages tels The Emperor Jones de Eugene O'Neill et Othello de William Shakespeare. Au bout de remarquables efforts, Denzel Washington a décroché son Baccalauréat ès lettres en théâtre et en journalisme.

L'année d'après, la découverte de l'art dramatique l'a orienté vers la comédie. C'est donc en ce moment qu'il a décidé de devenir comédien. La Lincoln Center campus de l'université Fordham l'a ainsi accueilli et il y a été encouragé à suivre des études en art dramatique.

Après l'obtention de son diplôme, Denzel Washington s'est rendu à San Francisco pour y parfaire ses études en art dramatique à l'American Conservatory Theater San Francisco qui lui avait accordé une bourse d'une durée de deux ans.

A ses débuts dans cet institut de référence, il a joué dans de grandes pièces comme When the Chickens Come Home to Roost. Son interprétation du personnage de Malcolm X dans cette pièce lui a valu d'être désigné comme le lauréat de l'Audelco Award. Après ses études, il est retourné à New York pour entamer sa carrière d'acteur.

Delroy Lindo dans le rôle d'Archie antillais et Denzel Washington dans le rôle-titre du biopic de Spike Lee sur l'activiste afro-américain, "Malcolm X", 1992. Photo: @Largo International NV

Source: Getty Images

Début de carrière entre cinéma et télévision

Denzel Washington a commencé sa carrière professionnelle à 20 ans. C'était dans le film Un justicier dans la ville, réalisé par Michael Winner. Il est ensuite apparu dans deux téléfilms, Wilma et Flesh and Blood.

C'est en 1981 que Denzel Washington a interprété son premier véritable rôle au cinéma. C'était dans le film Carbon Copy, un film américain réalisé par Michael Schultz. On l'y a vu en compagnie de George Segal, Susan Saint James et Jack Warden. En 1982, le jeune acteur n'a eu aucune difficulté à passer du cinéma à la télévision.

Son baptême à la télévision s'est fait à travers Hôpital St Elsewhere, une série télévisée américaine de 137 épisodes, créée par Joshua Brand et John Falsey, et diffusée entre le 26 octobre 1982 et le 25 mai 1988 sur le réseau NBC. Cinq ans plus tard, Denzel Washington a fait un retour au cinéma avec Cry Freedom, un film britannique dans lequel il incarne Steve Biko, un leader noir en lutte contre l'Apartheid. En 1989, il a enchainé avec Glory. Sa performance dans cet autre film l'a propulsé sur la scène des Oscars d'où il est revenu avec l'Oscar du meilleur second rôle masculin.

En 1990, à la suite d'une rencontre avec Spike Lee, Denzel Washington est entré dans le casting du film Mo’ Better Blues. Plus tard, Spike Lee lui a confié le rôle principal du biopic Malcolm X après l’éviction de Norman Jewison de ce projet. Dans le film, le jeune Denzel Washington s'est mis dans la peau de l'activiste emblématique afro-américain pour en faire un portrait positif "violent, insolent, et provocant", comme on pouvait l'entendre dans le slogan du film sorti en 1992.

Si l'acteur était déjà connu grâce à son apparition dans les précédents films, il a rencontré un succès retentissant avec son interprétation dans ce biopic. L'acteur a décroché une nomination aux Oscars et est devenu une référence pour la communauté afro-américaine aux côtés d'Eddie Murphy qui portait jusque-là la voix de cette communauté à l'écran, depuis les années 1980.

Ne voulant pas être enfermé dans un seul registre, Washington a ensuite refusé d'incarner un autre leader noir de poids, Martin Luther King. Son ascension ne s'est cependant pas arrêté là. En 1993, il a donné la réplique à Emma Thompson et Kenneth Branagh entre autres dans Beaucoup de bruits pour rien, un film britanno-américain adapté de la pièce de William Shakespeare du même nom publiée en 1600.

La même année, son jeu dans le thriller politique L'Affaire Pélican, avec Julia Roberts pour partenaire lui a valu une reconnaissance internationale.

L'aura de Denzel Washington a contribué au succès du mélodrame historique Philadelphia. Il y a livré une interprétation remarquée aux côtés de Tom Hanks. Le long-métrage qui portait sur la marginalisation des homosexuels et des personnes atteintes du VIH SIDA et qui était inspiré de faits réels a été regardé en salle par 2,7 millions de spectateurs en France et a été salué par la critique.

A partir de 1995, Denzel Washington a enchainé trois films d'action à succès notamment Programmé pour tuer, de Brett Leonard, le film de guerre USS Alabama de Tony Scott et le polar californien Le Diable en robe bleue de Carl Franklin.

Les années se sont succédées sans répit pour Washington. En 1996, il a joué dans La Femme du pasteur de Penny Marshall, À l'épreuve du feu, le thriller fantastique Le Témoin du mal (Fallen) de Gregory Hoblit et Couvre-feu, pour lequel il a à nouveau travaillé avec le réalisateur Edward Zwick. Ce film prémonitoire qui racontait approximativement l'attentat du 11 septembre cinq ans avant sa survenue a malheureusement été jugé peu crédible par la critique lors de sa sortie.

Denzel Washington est aussi apparu à l'affiche de deux drames sportifs, He Got Game de Spike Lee et Hurricane Carter de Norman Jewison. En 1999, il a joué dans Bone Collector de Phillip Noyce en compagnie de la star montante du moment, Angelina Jolie. Si le film a été mal accueilli par la critique, le public quant à lui s'est régalé du duo que l'acteur formait avec Angelina.

Au début des années 2000, l'acteur a davantage diversifié ses registres. C'est ainsi qu'il a joué dans le récit initiatique sportif Le Plus Beau des combats, puis dans John Q, un huis clos psychologique mis en scène par Nick Cassavetes et sorti en 2002. La même année, sa performance dans un autre thriller psychologique, Training Day, aux côtés d’Ethan Hawke, lui a permis de décrocher un énième Oscar, celui du meilleur acteur.

Denzel Washington assiste au déjeuner des nominés pour la 74e cérémonie des Oscars, le 11 mars 2002 à Beverly Hills, en Californie. Photo: @Vince Bucci

Source: Getty Images

Le passage à la réalisation

Denzel Washington est passé derrière la caméra en 2003 avec un long métrage intitulé Antwone Fisher. Il y racontait l’histoire d’un jeune noir de la marine américaine forcé de consulter un psychiatre de la Navy. Cette première réalisation n'a pas connu un grand succès ni du côté de la critique, ni du côté du public.

Après un retour devant la caméra pour Out of Time de Carl Franklin, Man on Fire de Tony Scott, Un crime dans la tête de Jonathan Demme, Inside Man: L'Homme de l'intérieur réalisé par Spike Lee, Déjà vu de Tony Scott, American Gangster de Ridley Scott, Denzel Washington est repassé derrière la caméra pour le drame social The Great Debaters. Bien que la critique a applaudi cette autre réalisation, le public n'y a pas vraiment adhéré. Le film n'a pas été distribué en dehors des États-Unis.

Retour au premier amour en 2010

A l'entame de la décennie 2010, Denzel Washington est retourné devant la caméra avec le thriller post-apocalyptique Le Livre d'Eli d'Albert et Allen Hughes. Il y a joué aux côtés de la jeune Mila Kunis.

Pour une cinquième et dernière fois, il a ensuite collaboré avec le réalisateur Tony Scott qui l'a dirigé pour un film d'action, Unstoppable. En 2012, il a crevé l'écran avec le thriller d'action Sécurité rapprochée de Daniel Espinosa. Il a ensuite enchainé avec le drame Flight de Robert Zemeckis. C'est grâce à ce long-métrage qu'il a renoué avec l'Oscar. Il a en effet été nominé pour l'Oscar du meilleur acteur.

En 2013, Washington a été rappelé devant la caméra pour le thriller 2 Guns, de Baltasar Kormákur, dont il a partagé l'affiche avec Mark Wahlberg. En 2014, on l'a vu dans Equalizer, à nouveau sous la direction d’Antoine Fuqua. En plus d'y jouer, il en a également assuré la co-production.

En janvier 2016, il a été le troisième acteur afro-américain a recevoir le prestigieux Cecil B. DeMille Award. Il a reçu cette récompense des mains de son ami Tom Hanks pour l'ensemble de sa carrière.

En décembre de la même année, Denzel Washington a signé la réalisation de son troisième long-métrage, le drame Fences, une adaptation de la pièce homonyme d'August Wilson. Il y a également interprété le principal rôle masculin, face à l'oscarisée Viola Davis.

En 2018, le deuxième épisode de The Equalizer est sorti dans les salle avec Washington dans le rôle du personnage principal. Le 28 janvier 2021, c'est avec Une affaire de détail que l'acteur est réapparu sur les écrans.

Filmographie de Denzel Washington

Acteur

1979 : Coriolanus

: 1981 : Carbon Copy

: 1984 : A Soldier's Story

: 1986 : Les Coulisses du pouvoir

: 1987 : Cry Freedom

: 1988 : Pour la gloire

: 1989 : Glory

: 1989 : The Mighty Quinn

: 1990 : Un ange de trop

: 1990 : Mo' Better Blues

: 1991 : Mississippi Masala

: 1991 : Ricochet

: 1992 : Malcolm X

: 1993 : L'Affaire Pélican

: 1993 : Philadelphia

: 1993 : Beaucoup de bruit pour rien

: 1995 : Programmé pour tuer

: 1995 : USS Alabama

: 1995 : Le Diable en robe bleue

: 1996 : À l'épreuve du feu

: 1997 : La Femme du pasteur

: 1998 : Le Témoin du mal

: 1998 : He Got Game

: 1998 : Couvre-feu

: 1999 : Bone Collector

: 1999 : Hurricane Carter

: 2000 : Le Plus Beau des combats

: 2001 : Training Day

: 2002 : John Q

: 2002 : Antwone Fisher

: 2004 : Out of Time

: 2004 : Man on Fire

: 2004 : Un crime dans la tête

: 2006 : Inside Man

: 2006 : Déjà vu

: 2007 : American Gangster

: 2007 : The Great Debaters

: 2009 : L'Attaque du métro 123

: 2010 : Le Livre d'Eli

: 2010 : Unstoppable

: 2012 : Sécurité rapprochée

: 2012 : Flight

: 2013 : 2 Guns

: 2014: Equalizer

2016 : Les Sept Mercenaires

: 2017 : Fences

: 2017 : L'Affaire Roman J .

: . 2018 : Equalizer 2

: 2021 : Une affaire de détails

: 2021: The Tragedy of Macbeth de Joel Coen

Vie privée: une longue histoire d'amour avec l'actrice Pauletta Pearson

L'histoire d'amour de Denzel Washington et de son épouse Paulette Pearson est aussi singulière que la carrière de l'acteur. C'est en effet l'un des rares couple du cinéma américain qui a réussi à résister aux tumultes de la vie de vedette.

Entre Denzel et Pauletta Washington, il y a une flamme qui brule depuis près de 40 ans. Les deux comédiens se sont rencontrés pour la première fois en 1977. C'était à l'occasion du tournage du film Wilma dans lequel ils avaient tous un rôle. En dehors des plateaux de tournage, les rencontres fortuites des deux vont déclencher cette flamme.

Les choses se sont davantage précisées lors d'une soirée organisée par un ami de Denzel Washington au théâtre. Comme elle l'a raconté des années plus tard à Oprah Winfrey, Pauletta Washington est arrivée tard à cette soirée et s'est installée sur l'un des seuls sièges disponibles, non loin de Washington...

Je suis arrivée tard, alors je me suis faufilée et je me suis juste assise. Je ne savais pas qui était autour de moi. Puis, à l'entracte, les lumières se sont allumées et nous étions assis l'un à côté de l'autre, confiait Pauletta.

En 1983, les tourtereaux se sont mariés. De cette union sont nés quatre enfants: John David (né en 1984), Katia (née en 1986), et des jumeaux, Olivia et Malcolm (nés en 1991).

Source: Legit Newspaper