Comment écrire une lettre de motivation en anglais: modèles, conseils

Plusieurs entreprises développent des moyens pour trouver une personne supposée correspondre aux besoins et compétences requises par les sociétés en question. Les lettres de motivation en anglais sont essentielles et obligatoires dans quelques situations. L’identification du poste à pourvoir est la première démarche entretenue par les services des ressources humaines, et les lettres de motivation permettent de valoriser les compétences que vous avez, d'une manière à convaincre l’entreprise grâce à la langue de Shakespeare. La lettre de motivation en anglais vous permettra de faire un stage à l’étranger, comme elle est préconisée dans certains secteurs d’activités. Quelles sont les règles à devoir respecter en rédigeant une lettre de motivation par le langage le plus parlé au monde? Quelles en sont les étapes à suivre? Toutes les réponses sont dans la suite de notre article.

Anastasia Arten, étudiante à l'Université de Boston, à gauche, passe en revue une lettre de motivation pour un stage d'été. Photo: Dominic Chavez

Les lettres de motivation doivent toujours être uniques et personnalisées. Les responsables des ressources humaines sont habitués aux qualités fréquemment mentionnées dans les lettres qu’ils reçoivent, et il vaudrait mieux faire quelques modifications. Nous vous recommandons de suivre nos explications et de prendre nos exemples comme bases, afin de pouvoir en faire une synthèse qui vous décrirait au mieux.

Lettre de motivation en anglais: pour quelles raisons est-elle essentielle?

La raison principale derrière l’obligation de devoir écrire une lettre de motivation en anglais réside dans les possibilités que garantissent les échanges universitaires et les stages à l’étranger. D’un autre côté, il y a l’expansion internationale de l’anglais dans le milieu professionnel qui est toujours en croissance. Pour une raison ou une autre, la lettre de motivation va obligatoirement devoir être rédigée en anglais.

Sherika Stennis aide Ian McRae avec son CV dans un magasin FedEx Office le 10 mars 2009 à Chicago, Illinois. Photo: Scott Olso

Peut-on traduire sa lettre de motivation du français à l’anglais?

La traduction des lettres de motivations d’une langue à une autre est une erreur. Il faut éviter cela pour plusieurs raisons, dont la première est que chaque langue à ses propres mécanismes, ses formules de politesse et ses manières de dire bonjour. Une lettre de motivation traduite peut être la cause du rejet de votre dossier, la personne qui l’aurait reçu saurait facilement que vous ne maîtrisez pas l’anglais.

En particulier, dans les lettres de motivation traduites, il y a souvent des erreurs, spécialement au niveau de la grammaire. Les traductions littérales sont l’erreur principale à devoir éviter, et la raison pour laquelle nous suggérons fortement de faire quelques modifications importantes. En plus des erreurs, il y a plusieurs règles spécifiques à l’anglais en tant qu’une langue parlée et écrite. Certaines règles sont spécifiques aux régions où cet langue est pratiquée, et il faudrait impérativement les connaître avant de rédiger une lettre de motivation en anglais.

Un demandeur d'emploi participe à une simulation d'entretien et à une session d'examen de curriculum vitae lors d'un salon de l'emploi embaucher nos héros. Photo: Alex Wong

La procédure de la rédaction d’une lettre de motivation pour un stage à Londres n’est pas la même que pour demander un visa auprès de l’ambassade des États-Unis. Pour toutes ces raisons, il serait inutile de traduire votre lettre de motivation, et cela serait également l’occasion de commencer une lettre de motivation en anglais qui est précise en étant personnifiée. La réussite d’une lettre réside toujours dans la manière dont elle a été rédigée.

Des modèles de base pour les lettres de motivation en anglais

Il est possible de vous baser sur l’un de nos exemples afin de créer votre lettre de motivation pour candidature spontanée ou à la suite d’une annonce. Seulement, cette lettre que vous rédigerez doit impérativement gagner plus de précision en citant, par exemple, le nom de l’organisme auquel vous vous adressez. Plus la lettre est personnalisée, plus vous aurez de chances de réussite.

Une lettre de motivation en anglais pour un stage à l’étranger

Il est question d’un document essentiel dans votre dossier de candidature. Comme il s’agit de la raison principale pour laquelle votre lettre doit être parfaitement personnalisée, également qu'afin de vous décrire au mieux et pour préciser que vous connaissez l’organisme auquel vous vous adressez. Il y a toujours des mots clés à devoir inclure dans votre lettre, et l’exemple suivant vous permettra de choisir cela, ainsi que vos transitions entre les phrases.

Candidat pendant le passage de test pour recrutement dans une entreprise, circa 1980, France. Photo: Michel Baret

Votre prénom et nom. Applicant

Adresse

Ville, Code postal

Téléphone

E-mail

Date: mois, jour, année

Nom du destinataire

Directeur; Ressources Humaines

Nom de l'organisme de destination

Adresse de l’organisme

Ville, Code postale

Ces informations doivent être en tête de la lettre de motivation pour plusieurs raisons. Elles permettent de donner une première idée sur votre identité, comme elles sont obligatoirement incluses pour que le destinataire s’assure que la lettre lui est destinée.

Dear Mr/Ms Destinaitaire,

I am writing to apply for the scientific research summer internship position that was listed in the Ville de l’université, Nom de l’université Services Office. I believe my research and conservation experience make me an ideal candidate.

Une femme signe la lettre de motivation pour une demande d'emploi. Photo: Wodicka

Après avoir présenté vos projets, prenez l’occasion de donner plus de spécifications tout en continuant à vous présenter. Le destinataire doit s’assurer qu’il s’agisse du bon secteur d’activité et des bonnes compétences recherchées, notamment que l’anglais devient de plus en plus nécessaire dans quelques secteurs.

I have had a great deal of research experience in votre secteur d’activités, both in the lab and in the field. Most of my experience is in environmental field studies. I am currently conducting research in our school's outdoor laboratory to votre activité principale. I know votre activité principale is a component of this internship, and I know my previous experience makes me a prime candidate for this.

Last summer, I worked as (votre dernière expérience). Along with (quelques une des tâches qui vous ont été assignées), I also served as a research assistant for the research organization at the park. I conducted an analysis of (votre sujet de recherche), and (les techniques utilisées dans votre secteur). I received a special commendation from the director of the research organization for my attention to detail and dedication to research.

Un employeur lit un curriculum vitae lors d'un salon de l'emploi médical pour les diplômés universitaires. Photo: VCG

Finalement, il serait très utile de valoriser vos compétences et de prévenir l’entreprise que vous allez rappeler pour savoir quelle la réponse aura votre demande.

I believe that I would be an asset to your program. This internship would provide me with the ideal opportunity to assist your organization and to expand my research skills.

I will call next week to see if you agree that my qualifications seem to be a match for the position. If so, I hope to schedule an interview at a mutually convenient time. I look forward to speaking with you.

Thank you for your consideration,

Sincerely,

Votre prénom et nom. Applicant (signature)

Li-Yang Lin tient son curriculum vitae à l'Asian Diversity Career Expo le 13 mai 2004 à New York. Photo: Spencer Platt

Une lettre de motivation en anglais pour l’ambassade

Ce document vous permet de résumer vos expériences et de parler de vos ambitions personnelles et professionnelles d’une manière à attirer l’attention du destinataire. La personne qui prend en charge votre dossier, ainsi que toute autre personne pouvant lire votre lettre de motivation, doivent toutes être attirées dès les premiers mots. Ci-dessous est un exemple de lettre de motivation en anglais destiné aux ambassades pour les demandes de visa.

Votre prénom et nom. Applicant

Adresse

Ville, Code postal

Téléphone

E-mail

Date: mois, jour, année

Nom du destinataire

Directeur; Ressources Humaines

Nom de l'organisme de destination

Adresse de l’organisme

Ville, Code postale

Un demandeur d'emploi remet son curriculum vitae à Candice Perkins, une représentante d'une agence pour l'emploi. Photo: Chris Hondros

Dear Mr/Ms Destinaitaire,

I am writing this letter to apply for a ‘type de votre demande’ to visit ‘votre pays de destination’ from the dates May 20 to June 10, 2019. I am traveling alone and the main reason why I want to visit ‘votre pays de destination’ is ‘le motif de votre visite’.

En ce qui suit, il faut parler un peu plus de la raison qui vous pousse à visiter le pays de votre destination. S’il s’agit d’une visite touristique, essayez de faire connaître au lecteur que vous vous êtes déjà informé sur les endroits les plus visités dans ce pays.

I would like to visit the popular tourist attractions in ‘votre pays de destination’, such as ‘un endroit touristique’, ‘un patrimoine culturel’, as well as des ‘jardins naturels’ to see ‘une particularité de ces jadrins’.

Une militante déguisée en cadre attend de présenter son CV pour postuler au poste de directeur de la Dirrecte. Photo: Alain Pitton

Si vous avez d’autres raisons, n’hésitez pas à les mentionner. Votre lettre de motivation doit être claire et précise, et toutes les raisons qui vous poussent à visiter votre pays de destination doivent être mentionnées.

During my stay, I also want to visit (votre pays de destination) from (date de depart) to (date de retour) to visit my sister who lives in (ville particulière) where I will stay at her house. Then, I will return to the votre ville principale de destination, where I will explore the (le monument historique) before I leave the country.

Dans une lettre de motivation, il est aussi question de pouvoir vous présenter correctement à l’ambassade. Parlez de votre expérience, votre formation et vos ambitions en quelques mots.

I am employed at the (nom de votre entreprise)where I have the position of ‘(votre poste actuel). I have worked here for X years, and I have an annual salary of XX. My employer has given me a No Objection Certificate for my trip, which you will find enclosed.

Il serait utile également de décrire comment vous avez prévu de financer votre séjour. Ces détails sont importants pour l’ambassade qui les traite autant d’un niveau formel que conceptuel.

I intend to finance my own trip, and I have also enclosed proof I have the necessary financial means to cover my stay.

Un panneau indiquant comment rédiger une lettre de motivation est affiché dans le centre de ressources. Photo: Cyrus McCrimmon

Vous pouvez finir votre lettre de motivation avec des formules de politesse, après avoir notamment fait l’essentiel pour attirer l’attention des destinataires.

I hope you find that the details I have provided in this letter are adequate for a favorable reply to my application. Thank you for your time, and do not hesitate to contact me should you need further information.

Best regards,

Votre prénom et nom (avec signature)

