Faut-il mettre une photo sur votre cv ou pas ? Conseils, exemples

Une photo sur un CV, ça peut être discriminatoire, avantageux ou désavantageux. Il est en effet établi que certains recruteur sont plus attentifs au physique des candidats qu'aux compétences de ces derniers, dans la grande distribution, par exemple. Le plaintes de nombreux chercheurs d'emploi recalés à cause de leur poids ou de leurs origines n'ont pas arrêté de faire l'actualité. Pourtant, l'usage a progressivement imposé la photo sur le Curriculum Vitae comme la norme en la matière. Cependant, de nombreuses personnes se demandent s'il faut toujours mettre une photo sur son CV. Si vous êtes de ceux-là, cette article est fait pour vous. Vous y découvrirez s'il faut toujours mettre une photo sur votre CV.

Un CV. Photo: @Peter Dazeley

Source: Getty Images

Quels sont les avantages d'une photo sur le CV?

La chose la plus importante dans un CV c'est l'expérience du demandeur d'emploi et ses diverses expériences. Ainsi, de façon générale, une photo sur le CV est sans grande importance. Elle peut même ne pas attirer l'attention du recruteur. Seulement, pour certains métiers et certains postes, la photo peut avoir autant de valeur que le reste du document. Elle peut se révéler même plus importante que toutes les informations fournies dans le Curriculum Vitae.

Ainsi, s'il est possible de candidater avec un CV sans photo dans de nombreux secteurs d’activité, pour de nombreuses autres secteurs, par contre, la photo sur le CV peut même être une exigence: dans la vente, l’hôtellerie, la restauration, l’animation, le cinéma et le monde du spectacle entre autres.

Dans ces cas particuliers, on estime que la photo peut être révélatrice du dynamisme, des capacités relationnelles, et même des attentes des clients vis-à-vis des employés. C'est d'ailleurs cet état des choses qui crée la difficulté d’établir, dans bien des cas, la limite entre discrimination et recherche de compétences bien légitime.

Ainsi, si l’apparence est importante pour le poste visé, ou si l’annonce précise clairement qu’une photo est requise, alors il est recommandé d'en joindre une sur le CV. Dans ce cas, il faut encore savoir quelle photo choisir. Il faut surtout éviter d'utiliser une photo de vacances, un cliché traficoté aussi vieux que votre premier diplôme du secondaire. Vous l'avez compris, il est question d'éviter de joindre à votre CV une photo de mauvaise qualité qui ne fasse pas ressortir votre charme, votre aura.

Choisissez plutôt une photo d’identité sobre, de préférence en couleur. Pour cela, vous pouvez solliciter les services d'un professionnel. Insérez votre photo en haut et à droite de votre CV, juste en face des informations personnelles, soit avec votre logiciel de création de texte, soit en la collant ou en utilisant des trombones.

Soigner son look est très important. Un maquillage léger est donc recommandé pour les femmes, et une cravate et un costume sobres mettraient les hommes en bonne position dans la course au poste. Il ne s'agit surtout pas de cravates sur lesquelles baladent des farandoles de petits Mickeys.

Une coiffure qui laisse apparaitre le visage du candidat, c'est l'idéal. Par contre, il faut éviter d'adopter un look avec une raie au milieu qui dégage bien les tempes, les mèches qui transforment en cyclope et les iroquoises qui resteront le seul trait dont se souviendra le recruteur. N’oubliez pas de sourire: aucun recruteur n’a envie de rencontrer quelqu’un de maussade et de morose.

Une femme qui saisit son CV. Photo: @Nipitphon Na Chiangmai

Source: Getty Images

Est-il aussi possible de candidater avec un CV sans photo?

Absolument! Il est tout à fait possible de rédiger votre Curriculum Vitae sans y joindre une photo. Aucune loi, aucune règlementation n’impose en effet d’accoler une photo sur un CV. En 2006, la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances en France a même introduit dans le Code du travail un article qui instituait le CV anonyme en stipulant que: "dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les informations mentionnées à l'article L. 1221-6 et communiquées par écrit par le candidat à un emploi ne peuvent être examinées que dans des conditions préservant son anonymat".

Cette disposition avait pour objectif de focaliser l'attention des recruteurs uniquement sur les compétences des candidats au recrutement et de lutter par conséquent contre les discriminations que l'on pourrait observer à l'occasion de ces recrutements.

Même si les décrets que l'on attendait pour avoir des précisions sur les modalités d'application de cette disposition relative à l'obligation de recours au CV anonyme n'ont jamais été publiés par le Gouvernement et l’Assemblée nationale a voté en mai 2015 le caractère facultatif de ce mode de recrutement, le CV anonyme reste une option pour les demandeurs d'emploi.

Quoique le CV anonyme concerne tout ce qui se rapporte à l'identité du demandeur d'emploi, il est donc possible de n'exclure de votre "histoire de vie" que votre photo. La photo sur le CV ne relève alors que du choix du candidat et ne peut pas être imposée dans une offre d’emploi. En conséquence, aucun recruteur ne peut écarter votre candidature parce que votre CV ne porte pas une photo.

En tout état de cause, il est devenu très facile de trouver une photo de n'importe qui sur la toile en y faisant un petit tour. Les réseaux sociaux en constituent en effet une niche intarissable. Avec la prolifération des profils en tout genre sur les réseaux sociaux, des photos de vous peuvent sans doute être trouvées quelque part sur internet en un clic.

Ainsi, insérer une photo dans votre CV peut être à votre avantage dans la mesure où cela peut apparaitre comme l'occasion de redorer votre blason en présentant une image positive de vous.

Comme un CV avec photo, un CV sans CV a ses avantages et ses inconvénients.

Photo d'une femme d'affaires passant en revue un curriculum vitae dans un bureau moderne. Photo: @ LaylaBird

Source: Getty Images

Quels sont les avantages d'un CV sans photo?

Parmi de nombreuses raisons qui peuvent pousser un candidat ne pas insérer une photo dans son CV, il y a en bonne place l'anonymat dont l'avantage est un recrutement sans discrimination. En ne donnant pas d’indices sur son physique, le candidat ne court pas le risque de voir sa candidature rejetée pour des raisons raciale ou religieuses par exemple. Le recruteur ne pourra sélectionner la bonne personne dans ce cas qu’en se concentrant sur ses compétences techniques et comportementales mentionnées dans le CV.

Même si la discrimination sur l’apparence physique est contraire à la loi et est sanctionnée par le Code du travail, il n'est pas rare d'entendre des plaintes de demandeurs d'emploi prétendument recalés non pas en raison de la défaillance de leur compétence, mais à cause de leurs origines ou orientation sexuelle.

Le Code du travail en France dispose que "aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement […] en raison de son origine, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français" (C. trav., art. L1132-1).

De plus, l’auteur d’une discrimination à l’embauche s'expose à une sanction disciplinaire, s’il s’agit d’un salarié de l’entreprise, et des sanctions pénales (trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende).

Au regard des violations répétitives de ces dispositions, on recommande de ne donner aucune indication sur son physique dans son CV.

Au demeurant, rien n'oblige un candidat à mettre une photo sur son CV. Il est donc possible de faire un Curriculum Vitae avec ou sans photo. Seulement, chaque option ayant ses avantages et ses inconvénients, il revient au candidat d'apprécier la nécessité ou non de candidater avec un CV comportant sa photo ou pas.

Si vous vous croyez sujet à une quelconque discrimination, il est préférable pour vous de vous abstenir de faire apparaitre une photo de vous sur votre document. Si, par contre, vous pensez qu'une photo sera à votre avantage, n'hésitez pas de montrer vos atouts physiques.

De surcroit, une photo sur le CV peut être le signe de ce que vous n'avez rien à cacher au recruteur et que vous avez de l'assurance. C'est donc une bonne chose que de montrer son visage à son potentiel employeur dès le premier contact. De toutes les façons, si vous êtes retenu pour un entretien, vous devrez vous monter comme vous êtes.

