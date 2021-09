Que devient Laeticia Hallyday: couple, famille, sa vie après Johnny

Mannequin connue, Laeticia Marie Christine Boudou s'est fait connaître du grand public en devenant l'épouse du célèbre rockeur français Johnny Hallyday. Elle est co-créatrice de l'association caritative La Bonne Étoile, qui vise à venir en aide aux enfants séropositifs au Vietnam. Selon les astrologues, le signe du zodiaque de Laeticia est Poissons.

La présentation de la biographie de Laeticia Hallyday

Nom complet: Laetitia Marie Christine Boudou

Alias: Laeticia Hallyday

Date de naissance: 18 mars 1975

Signe astrologique: Poissons

Signe chinois: Chat (ou Lièvre ou Lapin)

Age de Laeticia Hallyday: 46 ans

Taille de Laeticia Hallyday: 174 cm

Lieu de naissance: Béziers, France

Nationalité: française

Pays de résidence: États-Unis

Conjoint: Johnny Hallyday (1996-2017; veuve)

Descendants: Jade Smet, Joy Smet

La courte résumé de la vie de la mannequin

Elle est née le 18 mars 1975 à Béziers, Laeticia et elle a été marquée à l'âge de dix ans par le divorce de ses parents. Laeticia a décidé de suivre son père qui s'installait à Miami. La fille était vraiment très passionnée de mode et de design et c'est pourquoi elle a entamé rapidement une carrière de mannequin outre-Atlantique. Son père était un ami de Johnny Hallyday. Il a ouvert Amnesia, une boîte de nuit à Miami. Il en a profité pour présenter sa fille au chanteur. Malgré leur différence d'âge, cela a été le coup de foudre. Le 25 mars 1996, Johnny et Laeticia se marient. Laeticia a étudié dans une école française aux États-Unis. Cependant, elle a choisi de ne pas terminer ses études.

La vie de famille de Laeticia Hallyday et Johnny Hallyday

En novembre 2004, le couple a adopté Jade, une petite fille d'origine vietnamienne, née le 3 août 2004. Quatre ans plus tard, ils ont accueilli Joy, également d'origine vietnamienne, née le 27 juillet 2008. L'acteur Jean Reno et Luana Belmondo (née Tenca, épouse de Paul Belmondo) sont le parrain et la marraine de Jade Smet. L'homme d'affaires Jean-Claude Darmon et la chef cuisinière Hélène Darroze sont le parrain et la marraine de Joy Smet.

Laeticia Hallyday pose avec ses filles à l'avant-première du film "Johnny Hallyday, son rêve américain" au cinéma Grand Rex à Paris le 21 octobre 2020. (Photo GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP)

Source: Getty Images

L'histoire d'amour passionnante de Johnny Hallyday et Laeticia Hallyday

Elle et le chanteur Johnny Hallyday se sont rencontrés à Miami en mars 1995, peut-être dans un restaurant japonais ou une boîte de nuit appartenant à son père. Les deux se sont ensuite mariés le 25 mars 1996. Elle est la quatrième épouse du chanteur (après Sylvie Vartan, Babeth Étienne et Adeline Blondieau). Laeticia n'avait que 21 ans à l'époque alors que Johnny en avait 52. En raison de complications liées à son anorexie, Laeticia n'a pas pu avoir d'enfants et à la place, le couple a adopté 2 enfants vietnamiens nommés Jade Smet (née Bùi Thị Hoà le 3 août 2004) et Joy Smet (née Maï Hường le 27 juillet 2008). Néanmoins, les 21 ans de mariage du couple ont pris fin le 5 décembre 2017, après le décès de Johnny des suites d'un cancer du poumon.

Laeticia Hallyday sort d'un rendez-vous avec son avocat Ardavan Amir-Aslani Avenue Montaigne à Paris, France, le 9 octobre 2018. (Photo de Mehdi Taamallah/NurPhoto)

Source: Getty Images

Les dernières nouvelles sur la vie de Laeticia Hallyday

Laeticia Hallyday, qui a gardé de très bonnes relations avec Pascal Balland et réagit parfois aux photos sur lesquelles il apparaît aux côtés de Clément Miserez, passe un bon moment à ses côtés avec Jalil Lespert sur les plages de Saint-Barth. Et que ce soit si son ex-compagnon n'est qu'à quelques mètres d'elle, la mère de Jade et Joy profite de ses vacances pour se ressourcer, elle, qui rayonne de bonheur depuis qu'elle a rencontré Jalil, vient sur l'île avec ses enfants.

Laeticia Hallyday assiste au défilé Jacquemus dans le cadre de la Fashion Week de Paris Printemps/Été 2018 le 25 septembre 2017 à Paris, France. (Photo de Marc Piasecki)

Source: Getty Images

Filmographie

Laeticia Hallyday apparaît dans deux films:

Jean-Philippe de Laurent Tuel: une spectatrice du karaoké (non créditée) (2006);

Rock'N'Roll de Guillaume Canet: elle-même (2017).

Source: Legit