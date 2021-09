Comment faire un cv parfait en 5 étapes : exemples, conseils

Un bon Curriculum Vitae est une chance de se démarquer au milieu des nombreux candidats avec lesquels on peut se retrouver dans une course pour un poste dans une entreprise. Rédiger et envoyer son CV à un recruteur n'est donc pas une simple formalité, contrairement à ce que pensent de nombreux chercheurs d'emploi par ignorance. Plusieurs personnes ont décroché le métier de leurs rêves grâce à ce document précieux qui est en réalité un atout lorsqu'il est bien peut élaboré. Le CV dont le but est de faire valoir votre profil peut ce pendant vous servir ou, au contraire, constituer un obstacle dans votre quête de travail selon qu'il est bien fait ou pas. Nous vous proposons ici quelques astuces et modèles pour vous aider à réaliser votre rêve grâce à un cv en béton.

Anthony Ferreira, consultant en travail, aide Felipe Vega à rédiger son curriculum vitae lors de la foire hispanique de l'emploi et de la carrière, le 31/07/2002 à New York. Photo: @Stephen Chernin

Source: Getty Images

Qu'est-ce qu'un curriculum vitae?

Le sigle "CV" est une abréviation de l’expression latine Curriculum Vitae. Cette expression signifie "histoire de vie". Le CV est donc "l'histoire de vie" du chercheur d'emploi donnée sous le prisme de ses compétences relativement à sa formation et à son expérience professionnelle. Il met en exergue les parcours scolaire et universitaire, les autres formations et l'expérience de son auteur, ayant un lien avec le poste sollicité.

Un CV est un document qui accompagne toujours une lettre de motivation déposée par un demandeur d’emploi ou un professionnel à la recherche d’un meilleur poste. L’objectif de ce document est de convaincre le recruteur que le profil du chercheur d'emploi correspond au poste à pourvoir dans la société visée. Dans le pire des cas, le CV doit au moins inciter le recruteur à solliciter une rencontre avec le demandeur d'emploi pour un entretien qui pourrait alors aboutir à une embauche.

Comme une publicité qui assure l'interface entre un service ou un produit et un potentiel client, le Curriculum Vitae assure le lien entre le demandeur et le pourvoyeur d'emploi. Comme le lecteur, le téléspectateur ou l'auditeur doivent faire le tri parmi les nombreuses publicités qui inondent leur quotidien, le donneur d'emploi doit, lui aussi, sélectionner les meilleurs profils au milieu des centaines de candidatures qu'il peut recevoir pour le même poste. C'est en cela que le CV est au moins aussi important que la lettre de motivation.

Comment rédiger un bon CV?

Un bon CV doit comporter tout ce qui pourrait concourir à la promotion de votre candidature. Ainsi, quoique sa structure puisse varier, il est recommandé d'y préciser dans l'ordre suivant les informations suivantes:

Les informations personnelles

Le CV s'ouvre sur l’indication des données personnelles du candidat à l'embauche. Il s'agit notamment des nom, prénom, situation matrimoniale, adresse et contacts de téléphone et d'email. A coté de ces informations, il est possible d'apposer une photographie de soi. Cette possibilité ne constitue cependant pas une obligation.

Donner trop d'informations sur soi notamment sur ses origines et sur sa religion entre autres dans l'espoir de susciter l'empathie du recruteur n'est pas un avantage. Au contraire, cela peut constituer un point défavorable pour votre candidature dans la mesure où ces informations ne révèlent rien sur une quelconque compétence.

La désignation du poste souhaité

Généralement, il est recommandé d'indiquer le poste visé après l’état civil, en dessous. C'est d'ailleurs ce qui constitue le titre de votre CV. Cela peut fonctionner comme l’accroche pour le recruteur, qui a besoin de voir si vous avez compris avec pertinence le poste auquel vous postulez ou qui veut comprendre rapidement quel est votre objectif de carrière.

La précision de l'expérience ou des expériences professionnelle(s)

Cette partie du CV est consacrée à ce que l'on a appris dans la pratique du métier et en rapport avec le poste souhaité. Il est conseillé de citer sous la forme d'une liste et dans un ordre chronologique inversé, c’est-à-dire du plus récent au plus ancien, tous les postes occupés par le passé ainsi que les principales fonctions occupées, tâches exécutées et entreprises servies.

L'indication des périodes de travail dans ces différentes entreprises est aussi une recommandation. Il s'agit en effet de préciser la date d'arrivée dans chaque structure et les dates de départ des différentes société. Cette partie donne une vue globale de votre parcours professionnel et de votre situation professionnelle actuelle au recruteur.

Parcours scolaire, universitaire et formation professionnelle

En commençant par le diplôme ou la formation la plus récente, vous devez faire étalage de vos diplômes, qualifications et formations reçues et les plus en adéquation avec le poste visé. Ces précisions doivent être précédées des dates de début et de fin de chaque formation ou qualification, ainsi que des noms des différents établissements qui les ont offertes.

Il est à noter qu'il n'est point question d'établir la liste de touts les établissements qu'on a fréquentés depuis la maternelle jusqu'à l'université. Seules les grandes articulations des différents parcours comme les dates d'obtention des diplômes et certifications doivent apparaitre dans cette rubrique. Il devra surtout s'agir d'informations relatives au poste souhaité.

Un employeur lisant un curriculum vitae lors d'un salon de l'emploi médical pour les diplômés universitaires au Nanjing International Expo Centre, le 17 novembre 2019 à Nanjing, en Chine. Photo: @VCG

Source: Getty Images

Les compétences personnelles

Dans cette partie du CV, tout ce que vous avez comme compétences doit apparaitre dans un ordre libre. Il s'agira notamment de vos compétences linguistiques, de vos compétences en communication, de vos compétences informatiques, de vos compétences organisationnelles, de vos compétences numériques, ou soft skills et de vos compétence en conduite entre autres.

Il convient d’être le plus précis possible en apportant des détails sur ces compétences, leur acquisition et leur mise en pratique, tout en restant honnête. Le recruteur peut en effet essayer de savoir plus sur l'une de ces compétence lors de l'entretien, si celui-ci a lieu.

Les documents annexes

Ce sont des documents que l'on est pas obligé d'insérer dans le CV, mais qui peuvent finalement s'avérer à la faveur du chercheur d'emploi. Il s'agit précisément du porte-folio, de la copie des diplômes obtenus, des références ou liens Internet de publications ou travaux de recherche, etc.

Que faut-il pour un CV parfait?

Un CV parfait c'est la combinaison de plusieurs éléments.

1. La mise en valeur de ses compétences et expériences

Comme vous le savez déjà, le CV a pour objectif de capter l'attention du recruteur qui peut n'accorder que quelques minutes à chaque document s'il en a reçu plusieurs. Les compétences et expériences du candidats font partie des aspects du CV qui peuvent donc capter l'attention et imposer la nécessité d'un entretien.

Seulement, lorsqu'on est bourré d’expériences professionnelles, il faut penser à privilégier les plus récentes et celles ayant le plus de lien avec le poste recherché. Il faut surtout penser aux compétences que le recruteur pourrait être en train de chercher pour le poste en question.

2. Une écriture correcte et soignée

Il est claire qu'un CV truffé de fautes d'orthographe et de grammaire ne gardera pas l'attention du recruteur pendant plusieurs secondes, même si le poste recherché n'est pas celui de professeur de français. Les fautes de langue ont en général pour effet de susciter du dégout et le rejet, surtout lorsqu'elles apparaissent dans un document ayant pour vocation de séduire.

Il faut alors faire lire et corriger son document par un tiers, si cela est nécessaire.

3. Une bonne présentation du CV

Le style du CV peut aussi saisir l'attention de son destinataire. Celui de votre document doit alors être unique, particulier. S'il est plus facile de remplir les modèles de CV qui circulent par milliers sur Internet, il est encore mieux de créer son propre modèle et de l'adapter à sa personne. Pour ce faire, un logiciel simple de création de textes comme Word peut être mis à contribution. Pour un meilleur rendu, vous pouvez toujours vous attacher les services d'un infographe professionnel.

4. Une bonne longueur

Malgré tout ce que vous pouvez être tenté d'introduire dans votre CV, gardez toujours à l'esprit qu'il ne doit pas être trop long. Un bon CV s'étend sur une seule page. Pour que cela soit possible, pensez à la taille de police et à la police. La taille ne doit être ni trop grande, ni trop petite, pour éviter de susciter un rejet à première vue. Il faut par ailleurs penser aux marges et aux interlignes entre autres.

5. Une organisation claire

Pour faciliter la circulation du regard à l'intérieur du CV, il faut l'aérer, faire de l'espace entre ses différentes parties, être précis et concis.

Un demandeur d'emploi a son CV en main dans un salon de recrutement. Photo: @Zhang Peng

Source: Getty Images

Le Curriculum Vitae est sans conteste l'un des document les plus importants pour un chercheurs d'emploi. Il en constitue un élément de marketing comme la publicité dans les médias. Il est le premier contact entre le chercheur d'emploi et celui qui pourrait devenir son employeur. Pour cette raison, il doit être considéré avec tous les égards et soigné comme la lettre de motivation. Pensez-y toujours: un bon CV, c'est une chance d'être appelé pour un entretien.

N'oubliez pas de mettre votre Curriculum Vitae à jour en y ajoutant vos nouvelles formations, vos nouvelles certifications et vos nouvelles expériences. Si vous en avez la possibilité, traduisez votre CV. Il peut arriver que l'on vous demande d'en envoyer un qui soit en anglais ou dans une toute autre langue que le français.

