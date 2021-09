Cameron Diaz, sa biographie: enfants, amours, filmographie, retraite

Cameron Michel Diaz est une actrice et mannequin américaine. Elle est devenue célèbre dans les années 1990 après son rôle dans le film The Mask. C'est vrai qu'elle a été aussi nominée pour un Golden Globe pour ses rôles dans Everybody's Crazy About Mary, Vanilla Sky, Gangs of New York et Being John Malkovich.

La présentation de la biographie de Cameron Diaz

Nom complet: Cameron Michelle Diaz

Date de naissance: 30 août 1972

Signe astrologique: Vierge

Signe chinois: Cochon

Age de Cameron Diaz: 49 ans

Taille de Cameron Diaz: 174 cm

Lieu de naissance: San Diego, Californie, États-Unis

Nationalité: américaine

Profession: mannequin, actrice

Films notables: The Mask, Mary à tout prix, Dans la peau de John Malkovich, Charlie et ses drôles de dames, Gangs of New York, Shrek (série de films)

Cameron Diaz: l'enfance de l'actrice américaine

Elle est née le 30 août 1972 à San Diego, Californie. Le père de Diaz est un cubano-américain de deuxième génération. En outre, parmi les ancêtres de la mère se trouvent des Allemands, des Britanniques et des Amérindiens. Sa mère travaillait comme agent d'importation et d'exportation et son père travaillait pour la compagnie pétrolière californienne UNOCAL pendant plus de 20 ans. Cameron et sa sœur aînée étaient loin d'être de belles filles. C'est vrai qu'elles écoutaient de la musique lourde, passaient tout leur temps avec des gars du coin et pouvaient facilement frapper un délinquant au visage, quels que soient son âge.

La carrière de mannequin et début de carrière d'actrice

Avant de lancer le casting pour le rôle dans The Mask, Cameron avait été mannequin avec succès pendant cinq ans. Elle a signé son premier contrat avec l'agence à l'âge de 16 ans, a fait le tour du monde en tant qu'égérie de Calvin Klein et Levi's, a fait la couverture de Seventeen et a même joué dans une publicité Coca-Cola à Sydney. Cependant, il s'est avéré que le rôle fatidique de son agent n'était pas de rechercher des contrats de haut niveau pour le jeune mannequin. C'est grâce aux recommandations d'Elite Model Management que Cameron a été choisi pour l'un des films les plus réussis de 1994.

La filmographie: cinéma

The Mask, de Chuck Russell: Tina Carlyle (1994)

L'Ultime Souper de Stacy Title: Jude (1995)

Petits mensonges entre frères d'Edward Burns: Heather (1996)

Feeling Minnesota, de Steven Baigelman: Freddie Clayton (1996)

Ce que je sais d'elle... d'un simple regard de Rodrigo Garcia: Carol Faber (2000)

Charlie et ses drôles de dames de McG: Natalie Cook (2000)

Vérité apparente d'Adam Brooks: Faith (2001)

Shrek, d'Andrew Adamson (voix): Princesse Fiona (2001)

Vanilla Sky, de Cameron Crowe: Julie Gianni (2001)

Gambit: Arnaque à l'anglaise de Michael Hoffman: PJ Puznowski (2012)

Cartel de Ridley Scott: Malkina (2013)

Triple alliance de Nick Cassavetes: Carly (2014)

Sex Tape de Jake Kasdan: Annie (2014)

Annie de Will Gluck: Miss Hannigan (2014)

Nominations et récompenses de Cameron Diaz:

Satellite Award de la meilleure actrice dans un second rôle pour Le Mariage de mon meilleur ami en 1998.

en 1998. Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical ou une comédie pour Mary à tout prix en 1999.

en 1999. Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle pour Dans la peau de John Malkovich en 2000.

de John Malkovich en 2000. ShoWest Awards: Star féminine de demain en 1996.

ALMA Award du meilleur second rôle pour Le Mariage de mon meilleur ami en 1998.

en 1998. Blockbuster Entertainment Awards du meilleur second rôle féminin dans une comédie pour Le Mariage de mon meilleur ami en 1998.

en 1998. New York Film Critics Circle Awards de la meilleure actrice pour Mary à tout prix en 1998.

La vie personnelle de Cameron Diaz:

Parmi les fans de l'actrice figuraient les prétendants les plus éligibles à Hollywood — le producteur De La Tore, Matt Dillon, Jared Leto, Jude Law et Justin Timberlake. Ses romans ont commencé sur le plateau et n'ont pas duré longtemps. Selon les rumeurs, elle aurait eu une liaison à court terme avec Elon Musk en 2013. Quand même, la belle capricieuse a donné son cœur au musicien Benjamin Madden, l'ayant épousé à l'hiver 2015 après plusieurs années de relation. Juste après le mariage, Benji s'est fait tatouer le nom de sa bien-aimée sur la poitrine.

Cameron, que fait-elle aujourd'hui?

Cameron a découvert son talent d'écrivain. L'Américaine a présenté au monde 2 éditions sur la beauté et la santé des femmes. L'actrice encourage les femmes à s'aimer et à ne pas se gêner pour leur âge. Sur les pages de ses créations Le livre du corps et Le livre de la longévité, elle a partagé avec les lecteurs son propre exemple d'une vie merveilleuse après 40 ans. La première de ces œuvres a été classée n°2 dans le classement des meilleures ventes du New York Times 2014. Aussi, l'actrice s'oppose à la chirurgie esthétique. Cependant, dans une interview, l'actrice a admis avoir subi une rhinoplastie 4 fois.

Source: Legit