Apprendre le piano seul: 3 choses à savoir pout tout débutant

Jouer vos morceaux préférés, apprendre des chansons de films, s'amuser des amis lors de fêtes ou même simplement aider votre enfant à apprendre la musique sont quelques-unes des raisons pour apprendre à jouer du piano par vous-même. De plus, il existe désormais des instruments numériques qui n'encombrent pas la pièce, disposent de sorties casque et permettent de jouer sans auditeurs indésirables.

Par où commencer à apprendre le piano seul?

Après avoir appris la notation musicale, il faut commencer à développer la motricité des doigts : jouer des gammes, des études et des accords. Grâce aux exercices, les doigts apprennent à se remplacer rapidement et à passer à d'autres octaves sans glisser. Il est utile d'étudier avec un professeur — les cours seront alors aussi productifs que possible. Des leçons vidéo en ligne, un didacticiel de piano, à la fois imprimé et électronique, vous aideront également. De plus, avant de pratiquer, vous devez apprendre les bases théoriques.

Concepts théoriques de base pour un pianiste débutant:

Melismas — décorations mélodiques de la mélodie principale, il existe plusieurs types de melismas (mordent, trille, gruppeto); Gamma et gravitation modale (majeure et mineure); Les triades et les accords de septième sont des constructions musicales plus complexes de 3 et 4 sons, respectivement.

Le pianiste doit distinguer clairement et précisément les concepts suivants:

Le tempo est la principale mesure de vitesse en musique; Rythme et mètre — un sens de la pulsation de la musique, ainsi que des battements forts et faibles; Les traits sont des signes graphiques dans le texte musical, qui désignent la manière assignée d'exécuter une pièce (staccato, legato, portamento).

Peut-on apprendre à jouer du piano à l'âge adulte?

Même la personne moyenne sans grand talent peut apprendre à jouer du piano. La mauvaise nouvelle est que les pianos prennent du temps et peuvent coûter cher en plus.

Combien d'années faut-il pour apprendre à jouer du piano?

Deux ou trois cours réguliers par semaine pendant 2-3 mois pour les adultes et 6-8 mois pour les enfants d'âge préscolaire suffisent pour maîtriser quelques œuvres simples et jolies.

Top 5 des applications pour apprendre à jouer du piano

Dans le monde moderne, pour apprendre à jouer des instruments de musique, vous n'avez pas besoin d'aller dans une école de musique ou de faire appel aux services de professeurs privés — vous pouvez vous fier entièrement à des ressources Internet spécialement développées.

YOUSICIAN

PIANO MARVEL

FLOWKEY

CHORDANA PLAY

SIMPLY PIANO

Mélodies de piano cools

Dog Waltz et To Eliza sont des pièces populaires parmi les pianistes en herbe. Soyez plus original et diversifiez votre répertoire. Si vous n'êtes pas enthousiaste à l'idée de mémoriser la notation musicale et de jouer les notes comme un pianiste professionnel, allez dans l'autre sens. Mémorisez les touches nécessaires dans le bon ordre, en répétant après l'auteur de la leçon. D'abord à un rythme lent et par petites portions, puis en accélérant et complètement.

Conclusion

À première vue, le piano semble être un instrument très simple à cause de la construction parfaite de l'ordre des notes, production sonore simple (vous n'avez pas à frotter les coussinets de vos doigts sur les callosités en appuyant sur les cordes). Il peut être très facile de répéter des mélodies simples, mais pour rejouer les classiques et improviser, vous devrez sérieusement apprendre beaucoup de chose. Faites attention au nombre de compétences et de qualités utiles acquises pendant les cours de musique: coordination et concentration, maîtrise de soi, mémoire, imagination et capacité auditive.

Source: Legit