Shang-Chi: tout savoir sur le super-héros de Marvel et le petit nouveau du MCU

Le 1er septembre 2021, la quatrième phase du Marvel Cinematic Universe a entamé la poursuite de son bonhomme de chemin dans les salles en France avec Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, le vingt-cinquième film du MCU et le deuxième de sa nouvelle phase. On y a découvert de nouveaux visages à l'instar de celui de Shang-Chi. Ce spécialiste des arts martiaux a fait son entrée dans la saga, porté par l'acteur Simu Liu. Si Shang-Chi est apparu pour la première fois en 1973 dans Special Marvel Edition créé par Steve Englehart à l'effet d'y apporter une coloration orientale des films d’arts martiaux popularisés par Bruce Lee, le personnage est resté longtemps dans les tiroirs avant d'en être ressorti à l'occasion de cette phase MCU.

Shang-Chi est encore appelé le Maître du kung-fu, de son nom original en anglais, "Shang-Chi, Master of Kung-Fu". Il est un super-héros évoluant dans l’univers Marvel créé par la maison d'édition Marvel Comics. Le personnage a été pensé et monté de toutes pièces par le scénariste Steve Englehart et les dessinateurs Al Milgrom et Jim Starlin. Les amoureux des films de kung-fu le connaissent depuis décembre 1973, période de son apparition dans le comic book Special Marvel Edition #15.

Présentation sommaire de Shang-Chi

Nom complet : Shang-Chi

: Shang-Chi Pseudo : Le Maître du kung-fu

: Le Maître du kung-fu Genre : personnage de fiction (homme)

: personnage de fiction (homme) Naissance : décembre 1973

: décembre 1973 Lieu de naissance : la forteresse de Fu Manchu (en) au Hunan, Chine

: la forteresse de Fu Manchu (en) au Hunan, Chine Adresse : île de Landau, Hong Kong, Chine

: île de Landau, Hong Kong, Chine Origine : République populaire de Chine

: République populaire de Chine Taille en centimètres : 177 cm

: 177 cm Couleur des cheveux : noires

: noires Couleur des yeux : marronne

: marronne Créateurs : Steve Englehart, Al Milgrom et Jim Starlin

: Steve Englehart, Al Milgrom et Jim Starlin Père : Fu Manchu

: Fu Manchu Frères et sœurs : Fah Lo Suee, Moving-Shadow, Shi-Hua, Kwai Far, Frère Bâton, Takeshi, Esme, Minuit

: Fah Lo Suee, Moving-Shadow, Shi-Hua, Kwai Far, Frère Bâton, Takeshi, Esme, Minuit État matrimonial : célibataire

: célibataire Métiers : aventurier, instructeur en arts martiaux, ancien agent secret, pêcheur

: aventurier, instructeur en arts martiaux, ancien agent secret, pêcheur Facebook : Shang-Chi

: Shang-Chi Instagram: shangchi

Origine de Shang-Chi

Shang-Chi est né dans la province du Hunan en Chine. Fils de Fu Manchu, un criminel international qui, lui, a été inspiré du personnage de Fu Manchu, Shang-Chi a été initié et entrainé aux arts martiaux chinois, le wushu, à partir de sa tendre enfance.

Il a ensuite été mis en mission pour assassiner un ennemi de son père quand il a atteint la majorité. Mais ayant découvert les activités criminelles de son père, le jeune Shang-Chi a décidé de s'en affranchir. C'est ainsi qu'il a combattu Midnight Sun, son frère adoptif, s'est allié à Black Jack Tarr pour s'opposer à l'organisation de son père.

Parti au Royaume-Uni, Shang-Chi y est devenu un agent secret travaillant pour le MI-6, le service de renseignements extérieurs de la Grande Bretagne. Dans le cadre de son travail, il a voyagé jusqu'à New York où il a fait la rencontre de Spider Man, le héros en costume rouge.

Plus tard, le super-héros a affronté tour à tour sa propre sœur, Fah Lo Suee, puis Razorfist et le duo Mordillo et Brynocki. Avant de partir du service de renseignements du Royaume-Uni, il a également affronté Shockwave.

Partageant sa passion pour les arts martiaux avec le Chat (Shen Kuei) et Iron Fist (Danny Rand), il en est devenu un ami avant de se lancer en aventure pour profiter de la vie de liberté qu'il a toujours voulu mener. Mais cette indépendance l'a davantage rapproché du monde des super-héros. On l'a donc vu combattre l'HYDRA, Zaran et Boomerang entre autres.

Ensuite, Shang-Chi a retrouvé ses amis Sir Denis Nayland Smith, Tarr, Clive Reston et son amour de jeunesse Leiko Wu. Ensemble, ils sont devenus les "Freelance Restorations Limited", agents d'une agence secrète basée en Écosse. C'est alors qu'il a affronté son père dans un duel à mort pour la dernière fois. Il est sorti victorieux de cet ultime combat.

Quelques années plus tard, il a quitté l'organisation Freelance Restorations Limited et est rentré en Chine pour y devenir un simple pêcheur.

Quelques temps plus tard, Shang-Chi est réapparu avec les Héros à Louer, un groupe de super-héros de fiction de l'univers Marvel. Il y a commencé une relation avec Maria Vasquez puis, a tué son coéquipier Humbug, contrôlé par une race insectoïde échappée du vaisseau de Hulk lors de son retour sur Terre.

Shang-Chi a ensuite été rappelé par les services secrets britanniques pour aider Peter Wisdom à démanteler un réseau criminel d'origine mystique. Il y a consenti à contrecœur.

Qui est Simu Liu, l'acteur qui incarne Shang-Chi?

Dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Shang-Chi est incarné par l'acteur Simu Liu. Il est né le 19 avril 1989, au Harbin, la capitale de la province du Sahaliyan Ula (Heilongjiang), située en Mandchourie, en Chine. Simu Liu est un acteur, écrivain, cascadeur et cinéaste canadien.

C'est de manière fortuite qu'il s'est retrouvé au cinéma. Immigré au Canada lorsqu'il avait 5 ans, Simu Liu a été élevé à Erin Mills, un quartier de Mississauga à Ontario. Il a été à l'Université de Toronto et à l'Université Western Ontario où il a passé deux années à étudier les finances.

Il a ensuite travaillé comme comptable chez Deloitte avant d'être licencié. C'est ainsi qu'il a décidé d'explorer d'autres options de carrière avant d'embrasser celle d'acteur. Il a alors commencé comme figurant dans Pacific Rim, un film de science-fiction de Guillermo del Toro. Il a ensuite évolué dans la sitcom de CBC Television Kim's Convenience où il a incarné le personnage Jung.

C'est le rôle du super-héros Shang-Chi dans l'univers cinématographique Marvel, dans le film Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, qui l'a fait connaitre au public mondial.

Il est par ailleurs entré dans l'histoire comme le premier acteur asiatique à tenir le premier rôle dans un film Marvel Studios.

Il a reçu des nominations aux ACTRA Awards et aux Canadian Screen Awards pour son travail dans Blood and Water.

Dans un Tweet publié récemment en réaction à une déclaration de Bob Chapek, le PDG de Disney qui avait expliqué que le studio n'avait pas pu sortir le film simultanément sur grand écran et sur la plateforme de streaming, comme leurs derniers blockbusters, à cause de la montée des cas de Covid-19, Simu Liu a jeté un pavé dans la marre. Pour lui, il n'est pas une expérience comme a semblé l'annoncé Chapek en parlant d'une "stratégie gagnante".

Nous ne sommes pas une expérience. Nous sommes les outsiders, les sous-estimés. Nous sommes ceux qui vont briser le plafond de verre. Nous sommes la célébration de la culture et de la joie qui persévérerons après une année de combat. Nous sommes la surprise. Je suis put**n de chaud pour marquer l'Histoire le 3 septembre. Rejoignez-nous.

Cette sortie du Canadien a suscité la réaction de Kevin Feige qui a tenu mettre un terme à la polémique.

La preuve se trouve dans le film en lui-même, dans lequel nous brisons les barrières, comme on le fait toujours. Avec la quantité d'énergie créative déployée dans le projet ainsi que son budget, on ne peut pas dire que nous n'avons pas tout donné pour que cette origin story puisse naître sur grand écran.

Entourage de Shang-Chi

Shang-Chi évolue aux cotés de nombreux autres personnages, adjuvants ou opposants. Parmi ses alliés, il y a Black Jack Tarr, Clive Reston, Sir Denis Nayland Smith, Leiko Wu, Le Chat (Shen Kuei) et Super Midnight (Rufus Carter).

Au rang de ses ennemies, le super-héros affronte Fu Manchu, Si-Fan, Cursed Lotus, Midnight Sun (M'Nai), Rufus T. Hackstabber, Moving Shadow, Skull-Crusher, Pavane, Brynocki, Zaran et Shockwave.

Shang-Chi est à l'affiche du vingt-cinquième film du Marvel Cinematic Universe. S'il est longtemps resté dans les tiroirs de la maison Marvel, il semble maintenant bien parti pour crever les écrans dans les salles de cinéma du monde. Les amoureux des films d'actions vont sans doute s'en régaler.

