Meghan et Harry: leur histoire d’amour princière controversée

Il y a exactement trois ans que le prince Harry a épousé l'actrice américaine Meghan Markle. Avant l'annonce officielle des fiançailles dans la presse, diverses rumeurs circulaient sur l'idylle du prince et de la star de la série Force Majeure. À première vue, il semblait que leur union était impossible. Après tout, Meghan Markle est une personne trop publique et elle était déjà mariée. Et cela, comme le croyaient les membres de la famille royale, pourrait nuire à leur réputation. Mais, malgré les obstacles, le sentiment d'amour s'est avéré plus fort.

La présentation de la biographie de Meghan Markle

Titulature: Duchesse de Sussex, Comtesse de Dumbarton, Baronne Kilkeel

Nom complet: Rachel Meghan Markle

Date de naissance: 4 août 1981

Age de Meghan Markle: 40 ans

Lieu de naissance: Los Angeles, Californie, États-Unis

Parents: Thomas Wayne Markle, Doria Loyce Ragland

Conjoints: Trevor Engelson (2011-2013); Henry, duc de Sussex (depuis 2018)

Enfants: Archie Mountbatten-Windsor, Lilibet Mountbatten-Windsor

Résidence: Montecito, Santa Barbara, Californie, États-Unis; Frogmore House, Windsor

Religion: Protestantisme (jusqu'en 2018), Anglicanisme (depuis 2018)

Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan, duchesse de Sussex assistent au Mountbatten Festival of Music au Royal Albert Hall le 07 mars 2020 à Londres, en Angleterre. (Photo de Karwai Tang/WireImage)

Source: Getty Images

La présentation de la biographie de Henry de Sussex

Nom complet: Henry Charles Albert David

Surnom: Harry

Date de naissance: 15 septembre 1984

Age de Harry: 36 ans

Lou de naissance: Londres, Royaume-Uni

Parents: Charles, prince de Galles, Diana Spencer

Fratrie: William, duc de Cambridge

Grade militaire: capitaine de l'Armée britannique

Conflit: guerre d'Afghanistan

Titulature: prince du Royaume-Uni, duc de Sussex, comte de Dumbarton, baron Kilkeel

Dynastie: Maison Windsor

Conjoint: Meghan Markle

Enfants: Archie Mountbatten-Windsor, Lilibet Mountbatten-Windsor

Résidence: Montecito, Santa Barbara, Californie, États-Unis; Frogmore Cottage, Windsor

Religion: Anglicanisme

Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan, duchesse de Sussex assistent aux Endeavour Fund Awards à Mansion House le 5 mars 2020 à Londres, en Angleterre. (Photo de Chris Jackson)

Source: Getty Images

Une histoire d'amour incroyable et le mariage de Meghan et Harry

Ils se sont rencontrés à l'été 2016 lors d'un "blind date", qui était organisé par l'un de leurs amis communs. Le mariage du prince Harry et de Meghan Markle a eu lieu au château de Windsor en mai 2018. Un an plus tard, le couple a eu un fils, Archie Mountbatten-Windsor. Il n'est pas un prince, puisque, selon la règle établie en 1917, dans la génération des arrière-petits-enfants du monarque régnant, ce titre ne peut appartenir qu'à l'aîné d'entre eux, et c'est le prince George, le fils aîné de Prince William. Une exception à cette règle ne peut être faite que par le monarque lui-même.

Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan, duchesse de Sussex quittent la Maison du Canada le 7 janvier 2020 à Londres, en Angleterre. (Photo de Chris Jackson)

Source: Getty Images

Meghan et Harry: deux fois parents

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle sont devenus parents pour la deuxième fois. C'est avec une grande joie que le prince Harry et Meghan, duc et duchesse de Sussex, accueillent leur fille Lilibet "Lily" Diana Mountbatten-Windsor. Lily est née le vendredi 4 juin à 11h40 sous la supervision des médecins et du personnel hospitalier de Santa Barbara, en Californie. Le nom a été choisi en l'honneur de la reine Elizabeth II, sa famille et ses amis l'appellent affectueusement Lilibet, et de la mère du prince Harry, la princesse Diana de Galles.

Meghan le prince Harry, duc de Sussex assistent au festival annuel du souvenir de la Royal British Legion au Royal Albert Hall le 9 novembre 2019. (Photo de Chris Jackson - Piscine WPA)

Source: Getty Images

Scandale entre Meghan, Harry et la famille royale

Elizabeth II s'apprête à poursuivre le prince Harry et son épouse Meghan Markle s'ils continuent à divulguer la vérité sur la vie à Buckingham Palace. Selon The Sun, elle a déjà engagé une équipe d'avocats. Il y a un mois, la reine a été troublée par la nouvelle selon laquelle le prince Harry était sur le point de publier un mémoire sincère. En 2020, il a démissionné de ses fonctions de membre senior de la famille royale et a déménagé aux États-Unis avec son épouse Meghan Markle et son fils Archie. Dans une interview avec Oprah Winfrey, Harry et Meghan ont parlé de relations difficiles avec leurs proches et de rancunes mutuelles.

Source: Legit.ng News