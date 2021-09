Les 7 enfants de Kevin Costner: qui sont-ils et que deviennent-ils?

Kevin Costner a été marié deux fois. Il est père de nombreux enfants. La vie personnelle de l'artiste ne s'est pas toujours développée avec succès et sa renommée a donné lieu à des rumeurs. Mais aujourd'hui, il vit dans un mariage fort et heureux. Il a 7 enfants et trois grands amours derrière lui. Que sait-on de sa vie personnelle, de ses compagnons et, bien sûr, de ses enfants?

Kevin Costner, Christine Baumgarten et enfants sur le Hollywood Walk of Fame à Hollywood, Californie, États-Unis. (Photo de SGranitz/WireImage)

Source: Getty Images

La fille aînée de Kevin Costner - Annie

La fille de Kevin Costner, Annie, est née en 1984. Elle est devenue une enfant tant attendue. La mère du bébé a dû suivre un traitement d'infertilité pendant longtemps pour devenir mère. La fille s'appelle Annie. Dès son plus jeune âge, elle a fait du sport. Elle rêvait de devenir gymnaste. Annie s'est également essayée au cinéma, mais n'a pas commencé à associer sa vie à lui. En 2016, la jeune fille a épousé son petit ami et son père vedette a emmené sa fille bien-aimée à la couronne.

Annie Costner pose lors d'un photocall pour la dernière collection de 'Pronovias' lors de la Barcelona Bridal Week le 8 mai 2015 à Barcelone, Espagne. (Photo de Robert Marquardt/WireImage)

Source: Getty Images

La deuxième fille de Kevin Costner - Lily

Quand Annie avait deux ans, elle avait une sœur que les nouveaux parents appellent Lily. La fille était très active dès son plus jeune âge. Lily avait un grand nombre d'amis. De plus, la fille de Kevin Costner a joué dans le film du père Water World. Lily est ensuite apparue plus d'une fois dans d'autres films de son père. Mais, devenue adulte, la fille a choisi une voie différente pour elle-même et est maintenant une financière bien renomée.

Le premier fils de Kevin Costner - Joe

À la fin des années 80, le couple fameux a eu un fils tant attendu, qui a reçu le nom de Joe. Le fils de Kevin ressemble beaucoup à son père. Dès l'âge de 5 ans, Joe jouait au baseball et rêvait de devenir un maître du sport. Le garçon voulait vraiment gagner des prix lors de divers championnats. Mais la vie s'est développée de sorte que maintenant ce n'est plus que son passe-temps.

Kevin Costner et les enfants Lily, Annie, Joe (Photo de SGranitz/WireImage)

Source: Getty Images

Le deuxième fils d'un mariage civil de Kevin Costner avec Bridget Rooney - Liam

En 1996, un autre garçon est né de Kevin et de son nouveau compagnon. L'acteur était personnellement présent à la naissance. Kevin a coupé le cordon ombilical et a été le premier à prendre le bébé dans ses bras. Liam n'a jamais senti qu'il était illégitime puisque Kevin a passé beaucoup de temps avec son déjà quatrième enfant. L'acteur l'emmenait régulièrement avec lui à divers événements. Liam a décidé de devenir un homme d'affaires. Et le papa avec de nombreux enfants, à son tour, essaie toujours de soutenir son fils dans ses rêves.

Deuxième mariage officiel de Kevin et cinquième enfant - son fils Cayden

La mère de Cayden est Christine Baumgartner. Le garçon étudie maintenant à l'école avec un grand désir. Cayden aime beaucoup apprendre les langues étrangères. Il parle déjà couramment français et allemand, et prévoit d'apprendre deux autres langues à l'avenir: l'arabe et le chinois. Dans son temps libre, Cayden aime jouer au football. Il peut jouer au ballon de football plusieurs heures par jour, démontrant ainsi son habileté à l'utiliser.

Kevin Costner, Christine Baumgartner et leurs enfants assistent à la première de "The Art of Racing In The Rain" le 1er août 2019 à Los Angeles, Californie. (Photo de Michael Tran/FilmMagic)

Source: Getty Images

Le fils de Kevin Costner - Hayes comme le contraire de son frère aîné Cayden

Contrairement à son frère, Hayes va à l'école à l'écart. Le garçon n'aime aucun objet. Hayes est plus dans les sports comme le football et le baseball. Hayes pense même qu'il veut relier sa vie dans l'une de ces directions. De plus, le gars s'est déjà essayé dans l'industrie du cinéma. Il a joué un petit rôle dans le dernier film avec Kevin. Mais Hayes a pris la décision d'essayer éventuellement de connecter sa vie future avec le cinéma.

Kevin Costner, Christine Baumgartner and children Grace Avery Costner, Hayes Logan Costner and Cayden Wyatt Costner

Source: Getty Images

La plus petite fille de Kevin Costner - Grace

Grace aime peindre, chanter et jouer. Une fois, l'acteur a posté une vidéo sur sa page Instagram d'une pièce de Noël dans laquelle sa plus jeune fille jouait un petit rôle d'assistante du Père Noël.

Source: Legit