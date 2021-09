Kevin Costner: biographie, filmographie, photos, âge, taille

Kevin Costner est un acteur, producteur, réalisateur et musicien américain. Il est gagnant du Golden Globe (1991, 2013) et Emmy (2012). En 1991, Kevin a reçu deux Oscars dans les catégories du meilleur réalisateur et du meilleur film. Costner est l'un des six réalisateurs de l'histoire du cinéma mondial à recevoir ce prix pour leur premier film. Aussi, il a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

La présentation de la biographie de Kevin Costner

Nom complet: Kevin Michael Costner

Surnom: Kev

Date de naissance: 18 janvier 1955

Signe astrologique: Capricorne

Signe chinois: Bouc (ou Chèvre ou Mouton)

Age de Kevin Costner: 66 ans

Taille de Kevin Costner: 185 cm

Lieu de naissance: Lynwood, Californie, États-Unis

Nationalité: américaine

Profession: acteur

Chanteur: réalisateur, producteur

Films notables: Les Incorruptibles , Danse avec les loups , Robin des Bois, prince des voleurs , JFK, Bodyguard ,

, , , , Séries notables: Yellowstone

L'enfance de Kevin Costner

Etant enfant, Kevin jouait dans la Ligue mineure de baseball. Le garçon rêvait de devenir un joueur de baseball professionnel. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Kevin est entré à la California State University à Fullerton dans le département de marketing et de finance. C'est là-bas où en première année, il a rejoint le studio de théâtre universitaire et s'est vite rendu compte qu'il était "accro" aux représentations théâtrales.

Que sait-on sur la carrière de Kevin Costner

Le premier rôle de Kevin, comme il s'est avéré, était la première crêpe. Lorsque le vent a soufflé dans la poche de Costner, l'acteur en herbe s'est vu proposer de jouer dans un film intitulé Wild Beach. Les données physiques de l'artiste (la taille est 185 cm, le poids est 79 cm) étaient adaptées au rôle proposé. L'ancien financier est devenu largement connu après la sortie des films Les Incorruptibles et No Way Out en 1987. En 1988-1989, Kevin Costner a joué dans les films The Bull of Darkham et The Field of His Dreams.

Filmographie de Kevin Costner

Malibu Hot Summer (Sizzle Beach, U.S.A.) de Richard Brander: John Logan (1981) Les Croque-morts en folie (Night Shift) de Ron Howard: un universitaire (1982) Frances de Graeme Clifford: Luther, l'homme de l'allée (non crédité) (1982) Duo à trois (Bull Durham) de Ron Shelton: Crash Davis (1988) Jusqu'au bout du rêve (Field of Dreams) de Phil Alden Robinson: Ray Kinsella (1989) Le Marchand d'armes (The Gunrunner) de Nardo Castillo: Ted (1989) Waterworld de Kevin Reynolds: Mariner (1995) Tin Cup de Ron Shelton: Roy «Tin Cup» McAvoy (1996) Postman de Kevin Costner: le facteur (1997) Le Grand Jeu (Molly's Game) d'Aaron Sorkin: Larry Bloom (2017) Yellowstone, série télévisée de Taylor Sheridan: John Dutton (4 saisons) (2018 - 2021) The Highwaymen de John Lee Hancock: Frank Hamer (2019) L'un des nôtres (Let Him Go) de Thomas Bezucha: George Blackledge (2020)

Producteur/producteur délégué

Vengeance (Revenge) (1990)

Danse avec les loups (Dances with Wolves) de Kevin Costner (1990)

Bodyguard de Mick Jackson (1992)

Swing Vote: La Voix du cœur (Swing Vote) de Joshua Michael Stern (2008)

Hatfields and McCoys téléfilm en trois parties de Kevin Reynolds (2012)

Let Him Go de Thomas Bezucha (2020)

Que sait-on de la vie personnelle de Kevin Costner?

En 1978, Kevin Costner s'est marié immédiatement après avoir obtenu son diplôme universitaire. La femme de l'acteur était son amour d'école Cindy Silva, avec qui trois enfants sont nés. Mais déjà en 1994, le couple a divorcé par une décision mutuelle. Plus tard, l'acteur est sorti avec l'actrice Bridget Rooney. Le couple a un fils illégitime, Liam. Les passions amoureuses ne s'arrêtent pas là, en 2004, Kevin Costner a épousé Christine Baumgartner, une fille de près de 20 ans plus jeune que lui. Kevin a rencontré une belle blonde sur le terrain de golf. Le couple élève trois enfants et affirme que ce n'est pas la limite.

Source: Legit