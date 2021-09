Le charisme: définition, comment en avoir et le développer?

Initialement, le charisme était défini comme un don unique du corps et de l'esprit, accessible à tous. Un peu plus tard, l'opinion à son sujet est devenue plus banale et le charisme s'est transformé en un ensemble de qualités spécifiques. Les personnalités charismatiques établissent magistralement un lien émotionnel avec les gens, modifient leurs opinions et leur comportement en fonction de leurs plans. En raison de ces capacités, ils deviennent souvent des leaders et dirigent les autres, de plus, avec leur plein consentement.

La définition de mots charisme

Selon Wikipédia, le charisme est la haute autorité d'une personne exceptionnellement douée. C'est aussi la capacité d'influencer les autres de manière presque hypnotique. En termes simples, nous pouvons dire que le charisme est un charme personnel et un discours, grâce auxquels une personne peut entraîner d'autres personnes avec elle. Le mot lui-même est d'origine grecque et signifie littéralement «l'onction (de Dieu)».

Comment devenir charismatique et apprendre à attirer les gens?

Le charisme n'a pas de style particulier. Le vrai charisme consiste à être sincère et à se montrer tel que vous êtes. De telles personnes n'essayent pas d'apparaître comme elles sont vraiment. Vous pouvez être une personne énergique comme Bono (chanteur de U2) ou une personne douce et calme comme Gandhi. Tous les deux ont été écoutés par des millions de personnes. Cependant, le charisme n'est pas un outil pour atteindre la popularité parmi des millions, mais une compétence qui aidera à rassembler les bonnes personnes autour de vous. Si vous êtes une personne énergique et vive, ne le cachez pas, surtout au travail.

Qui sont les personnes charismatiques?

Les charismatiques ont tendance à être confiants, courageux, décisifs et sages. Leurs visages ressemblent à ceux des amoureux: ils sont pleins de vie, d'énergie et de passion. D'autres personnes sont chargées de cette énergie, deviennent émotionnellement dépendantes et suivent joyeusement la personne charismatique. Le monde est plein de personnes incroyablement belles dont on parle constamment dans les magazines. Mais souvent, dans ce cas, plus d'attention est accordée aux femmes, oubliant complètement qu'en plus d'elles, il y a aussi des hommes dans le monde qui ne sont pas inférieurs dans leur beauté et leur charisme.

Comment développer le charisme en soi?

Faites preuve de confiance en vous. Il est toujours plus agréable d'être entouré de telles personnes qu'avec des sceptiques à chaque pas. Rayonnez de positivité. Les gens confiants s'aiment (dans des limites adéquates) et ce qu'ils font. Parlez avec confiance dans votre voix. Vous devez apprendre à transmettre vos pensées de manière à ce que ceux qui vous entourent puissent facilement y croire. Votre voix ne doit pas être monotone — changez le rythme, le timbre, le niveau de volume. Aimez vous vous-même. Si une personne n'aime pas quelque chose chez elle, elle ne peut pas avoir confiance en elle. Surveillez votre langage corporel. Les psychologues ont établi depuis longtemps que nous percevons la plupart des informations sur l'interlocuteur à travers son comportement non verbal. Copiez les gestes et autres indices non verbaux de votre interlocuteur. Seulement cela doit être fait très soigneusement, presque imperceptiblement. Asseyez-vous devant un miroir et commencez une conversation avec vous-même. Peu importe ce que vous dites exactement. Surveillez vos gestes et vos expressions pendant un moment. En vous regardant de l'extérieur, vous comprendrez quels points doivent être finalisés.

Source: Legit