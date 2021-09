Biographie de Sadek: origines, âge, albums, clash, films, bagarre

Le rappeur, également connu sous le nom de Johnny Nuume, s'est fait un nom dans le hip-hop français avec la sortie de Nique Le Cаsino (2016), qui s'est vendu pour l'or. Ses morceaux les plus populaires incluent Andale, La Paresse et La Bise. Il a commencé sa carrière dans le monde du freestyle et du battle rap. Il a attiré l'attention du rappeur Mokobe en se produisant au Quai 54 en 2007. Ainsi, il a joué dans le film dramatique français Tour de France (2016).

La présentation de la biographie de Sadek

Nom complet: Sadok Bourguiba

Surnom: Johnny Niuuum

Date de naissance: 25 mai 1991

Signe astrologique: Gémeaux

Signe chinois: Cheval

Age de Sadek: 30 ans

Lieu de naissance: Neuilly-Plaisance, Seine-Saint-Denis, France

Activité principale: rappeur

Activités annexes: acteur

Genre musical: hip-hop français

Années actives: depuis 2011

Labels: Industreet, Rec. 118, Parlophone, Warner

Discographie: albums studios

Les Frontières du Réel (Parlophone, Warner Music France) (2013)

Nique le Cаsino (Industreet, Rec. 118, Parlophone, Warner Music France) (2016)

Vulgaire, Violent et Ravi d'Être Là (Industreet, Rec. 118, Parlophone, Warner Music France) (2017)

Johnny de Janeiro (Rec. 118, Parlophone, Warner Music France) (2018)

Aimons-nous vivants (Rec. 118, Parlophone, Warner Music France) (2021)

Discographie: EP

La Légende de Johnny Niuuum (Hostile Records, EMI) (2012)

En attendant JNNMJ (Industreet) (2014)

En attendant JNNMJ2 (Industreet) (2014)

Johnny Niuuum Ne Meurt Jamais (Industreet Music, Musicast) (2015)

Roulette Russe (Industreet) (2016-2020)

Filmographie

Tour de France de Rachid Djaïdani: Farouk (2016)

Fleuve noir d'Érick Zonca: le collègue de Visconti (2017)

Le Bureau des légendes d'Éric Rochant: Malik (saison 4, épisode 10) (2018)

En Passant Pécho de Julien Royal (2021)

Brève biographie de Sadek et le début de sa carrière.

Sadek a commencé sa carrière en freestyle. Plus tard, en 2007, le gars a joué au tournoi de streetball Le Quai 54. Après avoir été reconnu, Mokobe a demandé aux rappeurs de jouer pendant 5 minutes. Sadek a également attiré l'attention de l'organisateur d'événements Hammadun Sidibe, qui l'a encouragé à lancer un projet musical. Il est apparu sur diverses compilations telles que Street lourd, Capitale du Crime et a collaboré avec DJ Abdel pour enregistrer l'album. Depuis, il a sorti 3 mixtapes et un album studio avec un succès important dans les charts en France.

Le plus intéressant à propos du chanteur Sadek

A la fin 2015, le jeune chanteur a sorti 6 titres freestyle sous le titre collectif Roulette-Russe pour annoncer son prochain projet en 2016, Nique le Cаsino. Le 10 février 2020, Sadek et trois autres personnes ont participé à l'attaque du YouTuber français Bassem Braiky. Après avoir échangé des messages et envoyé l'adresse, le rappeur et son équipe se sont rendus au domicile du blogueur et l'ont battu à coups de gourdin et de coups de pied. Des vidéos de l'attaque, réalisées par Sadek lui-même, ont été publiées sur Snapchat et Twitter.

Scandale, confrontation mortelle, menaces et ennemi de Sadek

Booba et Sadek s’attaquent à coup de vidéos, de montages et de menaces. Booba a même proposé à son nouvel ennemi de régler leurs comptes dans un combat! Et à la grande surprise de tous, celui-ci a accepté. Il a ensuite lui-même proposé un duel de jouer leur vie à la roulette russe et ainsi laisser le hasard faire les choses… Ça va trop loin! Booba a notamment partagé une vidéo de lui à ses débuts dans la musique, une autre où il passe à travers le planché en plein showcase, mais surtout… Une photo intime est apparue où il était au lit avec une femme.

Source: Legit.ng