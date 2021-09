Biographie d'Audrey Crespo-Mara: âge, enfants, Thierry Ardisson

Aussi pour informer que pour divertir, Audrey Crespo-Mara démontre des qualités et des compétences en étant le pivot entre les spectateurs et les institutions pour lesquelles elle travaille. À travers des émissions, des reportages, des interviews, ainsi qu’avec la rubrique du Portrait de la Semaine sur l’émission Sept à Huit présentée sur TF1, elle démontre aussi une curiosité et un esprit critique qui lui ont permis de s’imposer en tant qu’une animatrice confirmée. Qui est cette présentatrice joker des journaux télévisés du week-end de TF1 et comment a-t-elle pris la relève de L'interview politique du matin sur LCI? Pour quelles raisons a-t-elle été séparée de Thierry Anderson et comment Audrey Crespo-Mara et ce dernier se sont-ils réunis? Toutes les informations sont à trouver dans la suite de notre portrait.

Audrey Crespo-Mara assiste à la conférence de presse de LCI pour annoncer son programme TV 2017/2018 le 30 août 2017 à Paris, France. Photo: Bertrand Rindoff Petroff

Source: Getty Images

La journaliste ne se limite pas à la lecture des textes déjà cuits et qui sont affichés sur les prompteurs, elle fait des dépistages approfondis de l’actualité grâce auxquels elle régente les affaires au centre des plateaux. Elle est principalement présente sur TF1 et LCI, mais nous l’entendons également à la radio d’Europe 1 où elle fait également interviews politiques matinales, accueillant de diverses personnalités. Pour ce travail, la cueillette de l’information et la vérification de celle-ci sont nécessaires. Elle assure le bon fonctionnement de ses émissions, ainsi que guide les spectateurs et les auditeurs vers la compréhension des sujets abordés.

Présentation d'Audrey Crespo-Mara

Nom complet: Audrey Crespo-Mara

Genre: femme

Date de naissance: 8 juillet 1976

Âge d'Audrey Crespo-Mara: 45 ans

Signe du zodiaque: Cancer

Lieu de naissance: Meaux, Seine-et-Marne, en région Île-de-France

Nationalité: française

Taille d'Audrey Crespo-Mara: 1,60 m

Couleur des cheveux: blond

Couleur des yeux: vert

Statut matrimonial: mariée

Époux: Thierry Ardisson

Profession: journaliste, animatrice de radio et présentatrice de télévision

Années d’activité: depuis 1999

Institutions: TF1, LCI, Europe 1

Émissions: journaux télévisés de TF1, Sept à Huit, la matinale

Audrey Crespo-Mara assiste Gérard Depardieu et chante Barbara Au "Théâtre des Bouffes-du-Nord" le 8 février 2017 à Paris, France. Photo: Bertrand Rindoff Petroff

Source: Getty Images

Audrey Crespo-Mara: les formations d’une personne disciplinée

La Seine-et-Marnaise est née le 8 juillet 1976 d’une mère qui travaillait comme coiffeuse et d’un père qui était moniteur d’auto-école. À l’âge de 6 ans, Audrey Crespo-Mara a été inscrite dans une école de danse classique. Amateur de spectacles de ballet, sa mère trouvait qu’il est intéressant de développer un sens artistique à un jeune âge, et a encouragé sa fille à poursuivre cet enseignement. Celle qui a choisi, plus tard, le métier de journaliste avait pratiqué la danse jusqu’à l’âge de 21 ans.

En parallèle avec les cours de danse, la jeune Audrey Crespo-Mara avait également développé d’autres intérêts. C’est à l’âge de 13 ans qu’elle s’est intéressée pour la première fois au journalisme, elle suivait ardemment certaines émissions à la télévision. D’un parcours comparable à celui d’Audrey Pulvar ou d’Aurélie Casse, Françoise Giroud et Denise Glaser étaient parmi les figures qui ont eu une influence sur la jeune fille. Elle voulait devenir comme elles et rêvait de passer devant les caméras pour présenter ses propres émissions.

Rendez-vous avec la journaliste Audrey Crespo-Mara à Paris le 3 août 2017. Photo: François Berthie

Source: Getty Images

Notre personnage rejoint le Centre de formation des journalistes deux années après avoir obtenu son diplôme de l’Institut d’études politiques de Toulouse en 1997. Durant ses premiers pas dans le monde du journalisme, l’influence de Françoise Giroud et Denise Glaser était apparente, et la jeune présentatrice ne cachait pas ses tours de phrase. Son style et la manière dont elle prépare et comment elle présente les informations et les rubriques de divertissement sont comparables à ces grandes figures du journalisme et de la télévision.

Audrey Crespo-Mara: les début de sa carrière d’animatrice

Directement après avoir complété ses études au Centre de formation des journalistes en 1999, Audrey Crespo-Mara rejoint les équipes de TF1 en tant que rédactrice. Elle a travaillé dans les journaux télévisés en présentant des reportages dans le domaine de la culture, ainsi qu’autour de la politique. Elle a travaillé pendant 8 ans en tant que spécialiste des reportages du journal télévisé de 13h sur TF1, ainsi que de celui de 20h.

La journaliste Audrey Crespo-Mara assiste à la conférence de presse de LCI pour annoncer son programme télévisé pour 2017/2018 le 30 août 2017 à Paris, France. Photo: Stéphane Cardinale

Source: Getty Images

À la rentrée de 2007, elle a commencé à présenter la matinale LCI matin aux côtés de Jean-François Rabilloud. Elle reste, cependant, apparente devant les caméras de TF1, en présentant notamment des directs lors des émissions spéciales. Deux années plus tard, celle qui est de la même génération qu’Anna Cabana est devenue animatrice de l’émission Demain à la Une sur LCI. Dans cette émission, elle réalise des travaux qui mélangent interviews et portraits pour différentes figures culturelles.

Ses débuts lui ont permis de maîtriser les techniques nécessaires aux interviews en direct, elle avait accueilli des personnalités connues comme Salman Rushdie, Michel Onfray, Karl Lagerfeld, et Michel Houellebecq. En plus de Sept à Huit, cela lui a également permis de présenter une autre émission quotidienne sous forme d’interviews sur LCI, L’interview d'Audrey Crespo-Mara. Dans son émission diffusée du lundi à jeudi à 11h, les invités font des commentaires sur l’actualité.

Audrey Crespo-Marat est photographiée pour Paris Match sur le plateau télé de sa nouvelle émission "Audrey & Co" sur LCI le 27 août 2018 à Boulogne-Billancourt, France. Photo: François Berthie

Source: Getty Images

Audrey Crespo-Mara: la vie privée partagée avec Thierry Anderson

Audrey Crespo-Mara partage la vie de Thierry Ardisson pendant plus de 10 ans, ils se sont réunis après 11 ans d’amour. Les deux personnages étaient déjà mariés quand ils se sont rencontrés. L’ancien animateur de Canal+ et le mari d'Audrey Crespo-Mara a expliqué que sa rencontre avec notre personnage était le fruit du hasard. Celui qui a été l’époux de Béatrice Loustalan entre 1998 et 2010 est le père de 3 enfants avant son mariage avec Audrey Crespo-Mara.

De l’autre côté, Audrey Crespo-Mara avait deux enfants nés après son idylle avec l'entrepreneur Aliou Mara. Notre personnage et l’ex-animateur de Salut les Terriens se sont réunis après un bout de temps, et l’animateur avait également expliqué que le couple ne pouvait plus mettre fin à leur relation et qu’ils ne pouvaient plus se séparer après leur rencontre.

Thierry Ardisson et Audrey Crespo-Mara assistent au photocall "Le Bazar De La Charite" Au Grand Rex le 30 septembre 2019 à Paris, France. Photo: Laurent Viteu

Source: Getty Images

Audrey Crespo-Mara n’a pas négligé ses enfants, malgré la séparation avec le père de ces derniers et le mariage de Thierry Ardisson qui a duré plus de 7 ans. Sékou Mara, le fils de notre personnage et l'aîné de la fratrie, est aujourd’hui footballeur. Le fils, à 19 ans, fait la fierté de sa mère qui n’hésitait pas à aller voir ses entraînements lorsqu'il était amateur. Audrey Crespo-Mara ne parle pas souvent de ses fils ni de son mari, et la famille semble préférer vivre loin des regards.

