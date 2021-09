Thierry Henry: la nouvelle vie de l’ancien champion du monde

Thierry Henry est l'un des footballeurs français les plus emblématiques des deux dernières décennies. C'est avec l'AS Monaco qu'il a commencé sa carrière professionnelle en 1994, après y avoir terminé sa formation entamée plus tôt dans le centre de préformation de l'INF Clairefontaine. Exactement 20 années après, le natif des Ulis a raccroché ses godasses avec, dans son escarcelle, les records de meilleur buteur français de l'histoire toutes compétitions confondues avec 411 buts inscrits, meilleur buteur français de l'histoire à l'étranger avec 332 buts inscrits et meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 51 buts inscrits. Qu'est devenu Thierry Henry après sa retraite de footballeur? De quoi est faite la nouvelle vie de l'ancien champion du monde? Nous vous conduisons sur les traces de Thierry Henry, entre le joueur et l'entraineur.

Thierry Henry, entraîneur adjoint de la Belgique, lors du match du groupe B du championnat de l'UEFA Euro 2020 entre la Belgique et la Russie le 12 juin 2021. Photo: @Vincent Van Doornick

Source: Getty Images

En équipe de France, Thierry Henry a la particularité d'avoir livré son premier et son dernier match contre l'Afrique du Sud. Ces matchs se sont soldés par les scores inversés de 2-1 et 1-2. Comme un signe du destin, ces résultats ont épousé un début de carrière honorable et une fin de parcours chaotique avec les Bleus. La triste expérience sud-africaine n'a cependant été qu'une petite tache sombre sur le grand tableau glorieux de Thierry Henry.

Présentation sommaire de Thierry Henry

Nom de naissance : Thierry Daniel Henry

: Thierry Daniel Henry Genre : homme

: homme Date de naissance : 17 août 1977

: 17 août 1977 Âge : 44 ans

: 44 ans Signe du zodiaque : Lion

: Lion Lieu de naissance : Les Ulis, l'Essonne, Ile-de-France, France

: Les Ulis, l'Essonne, Ile-de-France, France Résidence actuelle : Londres

: Londres Nationalité : française

: française Ethnicité : antillaise

: antillaise Religion : musulmane

: musulmane Sexualité : hétéro

: hétéro Taille en pieds : 6′ 2″

: 6′ 2″ Taille en centimètres : 188 cm

: 188 cm Poids en kilogrammes : 83 kg

: 83 kg Mère: Maryse Henri

Maryse Henri Père : Antoine Henry

: Antoine Henry Frères : Willy Henry et Dimitri Henry

: Willy Henry et Dimitri Henry État matrimonial : marié

: marié Epouse : Claire Joyeux

: Claire Joyeux Enfants : Téa Henry, Tristan Henry et Tatiana Henry

: Téa Henry, Tristan Henry et Tatiana Henry École: INF sport-études Clairefontaine

INF sport-études Clairefontaine Métier : footballeur, entraineur

: footballeur, entraineur Valeur nette : 130 millions de dollars

: 130 millions de dollars Twitter: Thierry Henry

Brillant parcours de footballeur

D'ascendance antillaise, Thierry Henry est né en France où il a eu la chance d'être encadré très tôt dans le domaine qui s'est révélé à lui comme une passion alors qu'il n'était qu'un adolescent.

En 1983, le père du petit Thierry Henry l'a emmené au CO Les Ulis. Il n'avait que six ans. Il s'y est rapidement imposé comme l'un des meilleurs avant-centres des différentes équipes où il est passé.

A onze ans, le jeune Thierry Henry a rejoint l'US Palaiseau. Une équipe de Téléssonne de passage dans le club l'a filmé en pleine séance d'entrainement. La séquence qui a été diffusée à l'époque a suscité un grand intérêt vis-à-vis de cet adolescent dont les performances étonnaient déjà.

Durant sa première saison à l'US Palaiseau, Thierry Henry a marqué 55 buts.

C'est à l'été 1990 que Thierry Henry a été admis en sport-étude à l'INF Clairefontaine après avoir passé haut la main le test de sélection. Avec 23 autres jeunes devenus de grands noms du football en France comme lui, Thierry Henry a travaillé dès cette année sous les ordres de Pierre Tournier. Aux cotés de Jérôme Rothen, Nicolas Anelka et William Gallas entre autres, ils s'entrainait du lundi au vendredi et passait le week-end chez sa mère.

En seulement une saison, le petit Henry a presque marqué une centaine de buts au Centre technique national.

En 1991, Thierry Henry a signé à Viry-Châtillon alors qu'il était encore à l'INF. Il n'avait que 14 ans. Il y a évolué aux cotés de Jonathan Zebina qui est, lui aussi, devenu footballeur professionnel. Un jour, pendant un match qui opposait son équipe à Sucy-en-Brie, Thierry Henry a inscrit six buts. C'est ainsi qu'il a été remarqué par le recruteur de l'AS Monaco en région parisienne.

Thierry Henry a alors signé un contrat de non-sollicitation envers tout autre club professionnel avec le club monégasque. Un an plus tard, il est passé au FC Versailles.

Thierry Henry lors d'une séance photo après une séance d'entraînement le 18 août 1996. Photo: @Alain Gadoffre

Source: Getty Images

Début de carrière explosif à Monaco

En juillet 1993, Thierry Henry s'est installé à Monaco où il n'a pas eu de difficulté à trouver sa place dans l'équipe des moins de 17 ans de l'AS Monaco. Après une année, son record de 42 buts à interpelé Arsène Wenger, l'entraîneur de l'équipe professionnelle.

En août 1994, Thierry Henry a célébré ses 17 ans quelques jours avant d'être convié à s'entraîner avec l'équipe première. C'est donc à cet âge qu'il a fait son entrée en première division le 31 août 1994. Cela s'est fait à la faveur de la venue de l'OGC Nice au Stade Louis-II.

C'est seulement huit mois plus tard que Thierry Henry a marqué ses deux premier buts en première division sous les couleurs de l'AS Monaco, participant ainsi à la victoire de son club, (6-0). C'était le 29 avril 1995 face au RC Lens. Durant cette saison, il a été titularisé huit fois et a inscrit trois buts.

Lors de la saison 1996-1997, Thierry Henry s'est révélé comme un acteur majeur du titre de champion de France remporté par l'AS Monaco en inscrivant neuf buts et en faisant huit passes décisives. Parallèlement, il a inscrit son premier but en Coupe d'Europe lors du seizième de finale de la Coupe UEFA face au Borussia Mönchengladbach. Pas assez pour permettre à l'AS Monaco de traverser l'étape de la demi-finale de laquelle le club monégasque a été sorti par l'Inter Milan.

Sa performance lui a cependant permis d'être élu meilleur espoir du football français et d'être sollicité par de nombreux clubs européens cette année-là. C'est ainsi qu'il a malencontreusement signé un pré-contrat illégal avec le Real Madrid avant de prolonger à l'AS Monaco.

C'est à l'occasion de la saison 1997-1998 que Thierry Henry à été convoqué pour la première fois en équipe de France. La même année, il a célébré ses 20 ans et fait ses premiers pas en Ligue des champions.

Le 1er octobre 1997, le Français a discuté son premier match de C1, et a inscrit ses deux premiers buts dans la compétition face au Bayer Leverkusen. Ses performances au sein de l'équipe ont continué de faire parler dans toute l'Europe et au-delà. En devenant le meilleur buteur de la C1 au bout de la première phase et en multipliant les exploits en club, Thierry Henry a été retenu pour discuter la Coupe du monde 1998 qu'allait accueillir la France. Meilleur buteur français de la compétition, le jeune monégasque a remporté la coupe avec les Bleus.

Thierry Henry lors de la coupe du monde 1998, le 12 juin 1998 contre Afrique du Sud. Photo: @Alain Gadoffre

Source: Getty Images

Ascension vertigineuse à Arsenal après un passage timide à Juventus

En 1999, Henry a été accueilli en grande pompe à la Juventus avec un palmarès totalisant 141 apparitions sous le maillot rouge et blanc, 28 buts et 37 passes décisives. A l'époque, son contrat dont le montant s'élevait à environ 16,5 millions d'euros était un record pour un joueur français.

Mais après seulement sept mois, vingt sélections et trois buts avec le club italien, le Français a claqué la porte pour "manque de respect de la part de Luciano Moggi", l'ancien Directeur général de la Juve. Il y avait été utilisé en inadéquation avec ses qualités.

C'est à Arsenal FC que Thierry Henry a ensuite déposé ses valises. Il y a à nouveau évolué sous la coupole d'Arsène Wenger qui lui a assez fait confiance pour qu'il devienne l'un des meilleurs attaquants de sa génération.

A l'issue de la saison 2001-2002, Thierry Henry a décroché son premier titre de meilleur buteur de Premier League avec 24 réalisations en 33 matchs. La même saison, il a inscrit 32 buts toutes compétitions confondues et a terminé une nouvelle fois dans le classement des dix meilleurs joueurs du Ballon d'or. Il s'est par ailleurs hissé à la neuvième place tout comme Zinédine Zidane. Avec les Gunners, il a obtenu ses premiers titres cette saison-là notamment le championnat devant Liverpool et la Coupe d'Angleterre face à Chelsea.

La saison d'après, Thierry Henry a enchainé les titres: deuxième meilleur buteur du championnat anglais avec 24 buts en 37 rencontres, joueur français de l'année, meilleur joueur de l'année en Angleterre, deuxième meilleur joueur FIFA de l'année derrière Zidane et sixième à l'élection du Ballon d'or.

Durant la saison 2003-2004, Henry n'a pas arrêté d'émerveiller. Pour la deuxième fois de sa carrière, il a été le meilleur buteur du championnat anglais avec 30 réalisations. Cette performance est restée son plus gros total de buts en Premier League. Toujours pendant cette saison, il a enregistré son plus gros total de buts avec les Gunners: 39 réalisations toutes compétitions confondues.

C'est donc tout naturellement qu'il a été élu joueur de l'année en Angleterre et meilleur joueur français de l'année. Il a également décroché le Soulier d'or européen, une première pour un joueur français. Au classement des meilleurs footballeurs de l'année FIFA, il s'est hissé à la deuxième place derrière Zinédine Zidane, tout comme au classement du Ballon d'or derrière Pavel Nedvěd.

Un an plus tard, Thierry Henry est devenu le meilleur buteur d'Arsenal toutes compétitions confondues avec 186 réalisations. Il a ainsi devancé l'Anglais Ian Wright qui totalisait 185 buts.

Avec 27 buts, il a encore fini la saison en étant le meilleur buteur pour la quatrième fois de sa carrière. Cela a fait de lui le seul joueur étranger de l'histoire de la Premier League à avoir été trois fois d'affilée meilleur buteur et également le seul joueur du championnat anglais à avoir inscrit plus de 20 buts en championnat au cours de cinq saisons consécutives. Sans concurrent, il a une fois encore reçu le titre de meilleur joueur du championnat d'Angleterre et a de nouveau été classé quatrième au tableau des candidats au Ballon d'or.

Le 25 juin 2007, Thierry Henry a finalement été transféré au FC Barcelone après une saison marquée par des blessures à répétition au pied, à l'aine, au dos, aux adducteurs et à la paroi abdominale. Ces incidents ont paralysé Arsenal qui n'a gagné aucun titre pendant la saison. Après avoir rejeté la proposition du club catalan en 2006, il y a signé pour un montant d'environ 24 millions d'euros.

Avec 369 matchs et 226 buts à Arsenal, Thierry Henry n'en est pas parti comme n'importe quel joueur. Il a été porté au firmament par les Anglais. Il a précisément été élu meilleur joueur de l'histoire d'Arsenal par les supporters du club le 19 juillet 2008, et joueur étranger préféré de l'histoire de la Premier League à la faveur d'un sondage organisé par Barclays en décembre 2008. En octobre 2014, les spécialistes du quotidien britannique The Telegraph l'ont désigné deuxième meilleur joueur de l'histoire de la Premier League, derrière Ryan Giggs. Le 9 décembre 2011, il a vu sa statue en bronze être inaugurée aux abords de l'Emirates Stadium.

Thierry Henry prend la parole après qu'une statue de lui-même est dévoilée au Emirates Stadium, sous le regard du président Peter Hill-Wood, le 9 décembre 2011 à Londres. Photo: @Stuart MacFarlane

Source: Getty Images

Démarrage en cote à Barcelone

Accueilli au Camp Nou par plus de 30 000 personnes pour la saison 2007-2008, Thierry n'y a pas vite tenu la promesse des fleurs. Il lui a en effet fallu une saison pour se réadapter à sa position d'ailier qu'il n'occupait plus depuis plus de huit ans.

Après avoir inscrit son premier but sous le maillot catalan le 19 septembre 2007 dans le cadre de la phase de poule de la Ligue des champions face à l'Olympique lyonnais à la suite d'une blessure de Samuel Eto'o, Thierry Henry n'a pas vraiment brillé. Il a inscrit 12 buts et fait neuf passes décisives en 30 matchs de championnat.

Malgré les critiques auxquelles il a dû faire face, il a fini la saison comme le meilleur buteur du club toutes compétitions confondues avec 19 buts et 11 passes décisives.

Durant la saison 2008-2009, Thierry Henry a formé avec Samuel Eto'o et Lionel Messi un trio imparable, le plus efficace d'Europe. A trois, ils ont inscrit cent buts au compteur et ont permis au club catalan de signé un triplé historique: Ligue des champions, championnat et coupe d'Espagne. D'après le Castrol Ranking, le Françasi a été le meilleur joueur de l'année 2009 au FC Barcelone.

Pendant l'intersaison, il a remporté avec son club la Supercoupe d'Europe et la Supercoupe d'Espagne puis, le 19 décembre 2009, la Coupe du monde des clubs face à Estudiantes de La Plata. Malgré cela, la saison lui a moins réussi que la précédente et il a peu à peu perdu sa place de titulaire au profit de Pedro. Il a finalement été libéré par le FC Barcelone et annoncé au club des Red Bulls de New York. Il a officiellement signé le 14 juillet 2010 dans le club new-yorkais. Il reste à ce jour le meilleur buteur français de l'histoire du FC Barcelone.

Thierry Henry face à Hugo LLORIS le 11 mars 2009 lors d'un match de la Ligue des Champions 2008/2009. Photo: @Manuel Blondeau

Source: Getty Images

Après un passage moins retentissant aux Red Bulls de New York, Thierry Henry a annoncé la fin de sa carrière sportive le 16 décembre 2014 sur son compte Facebook officiel. A 37 ans et après 20 ans de carrière, il a fait savoir qu'il officierait comme consultant pour la chaîne de télévision anglaise Sky Sports. Après avoir raccroché les crampons, le Français a embrassé une carrière dans les médias avant de se lancer comme entraineur.

Une retraite partagée entre les médias et les bancs d'entraineurs

En 2014, Thierry Henry s'est engagé avec la chaîne anglaise Sky Sports pour six ans. En 2015, il a également accepté de devenir entraîneur de l'équipe des moins de 16 ans d'Arsenal de façon ponctuelle. Ce qui l'intéressait cependant, c'était l'équipe des moins de 18 ans d'Arsenal. Arsène Wenger n'a pourtant pas agréé sa demande d'encadrer de façon bénévole l'équipe des U18 en juillet 2016.

En mars 2016, il avait obtenu une licence d'entraîneur Pro A délivrée par l'UEFA à la fin d'une formation effectuée au Pays de Galles.

En août de la même année, il a pris la place du T3 de Roberto Martínez, sur le banc de touche belge, regagnant ainsi l'équipe d'entraineurs de l'équipe nationale de Belgique. Avec elle, il est arrivé aux demi-finale de la Coupe du monde de football 2018, et a finalement terminé le tournoi à la 3e place après une victoire contre l'Angleterre (2-0) dans la "petite finale".

Après avoir eu une licence UEFA Pro en janvier 2018, il a mis fin à sa collaboration avec Sky Sports après la Coupe du monde qui s'est jouée la même année.

Le 31 août 2018, après avoir été pressenti aux Girondins de Bordeaux, il a monté une marche à la tête de l'équipe d'entraineurs de l'équipe de Belgique où il a secondé Roberto Martínez.

Le 13 octobre 2018, Henry a été porté à la tête de l'AS Monaco pour trois années. Son premier match comme entraineur du club monégasque s'est soldé par une défaite face à Strasbourg avec le score de 2-1 au stade de la Meinau. Le 24 janvier 2019, Henry a été remplacé par Leonardo Jardim du fait de ses résultats peu élogieux.

Le 14 novembre 2019, Thierry Henry s'est engagé pour deux saisons avec l'Impact de Montréal. Son équipe a été éliminée en huitièmes de finale Ligue des champions de la CONCACAF.

En février 2021, il a annoncé sa démission de l'équipe de Montréal pour retourner auprès de sa famille qu'il n'avait pas vue depuis plusieurs mois à cause de la Covid-19. En mai dernier, il a confirmé être associé au projet de rachat d'Arsenal.

Source: Legit Newspaper