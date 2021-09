Emma Coronel Aispuro: qui est la belle épouse d’El Chapo?

Emma Coronel Ispuro est née le 3 juillet 1989. C'est une reine de beauté américaine à la retraite. Emma est souvent appelée l'épouse de Joaquin "El Chapo" Guzmán, qui était autrefois considéré comme le baron de la drogue le plus recherché du Mexique.

La présentation de la biographie d'Emma Coronel Aispuro

Nom complet: Emma Modesta Coronel Aispuro

Date de naissance: 3 juillet 1989

Signe astrologique: Cancer

Signe chinois: Serpent

Age d'Emma Coronel Aispuro: 32 ans

Lieu de naissance: San Francisco, Californie, États-Unis

Autres noms: Emma Coronel Vela

Profession: candidate à un concours de beauté

Conjoint(s): Joaquin Guzman Loera (m. 2007)​

Enfants: 2

Parent(s): Inés Coronel Barreras

Les proches: Ignacio Coronel Villarreal

Des nouvelles de la femme d'El Chapo et d'Aispuro

Le baron de la drogue El Chapo est maintenant dans une prison fortement surveillée à New York après son extradition du Mexique. Il a été inculpé de 17 crimes, dont la direction du très dangereux cartel de la drogue de Sinaloa et le transport d'au moins 200 tonnes de cocaïne vers les États-Unis depuis le Mexique. Emma, ​​​​qui a épousé El Chapo en 2007, est une citoyenne américaine. Leurs filles Maria et Emily sont nées aux États-Unis, mais vivent dans l'État d'origine de leur père, le Sinaloa.

L'arrestation de la d'Aispuro

Le 23 février, Emma Coronel Ispuro, épouse du baron de la drogue mexicain Joaquin "El Chapo" Guzmán, 63 ans, a été arrêtée aux États-Unis, soupçonnée de trafic de drogue. Emma Coronel Ispuro, 31 ans, a été détenue à l'aéroport international de Dulles, près de Washington. Elle est accusée de trafic de drogue (cocaïne, méthamphétamine, héroïne et etc...) et de complot avec d'autres pour aider El Chapo à s'évader de prison au Mexique en 2015 et 2017. Selon le ministère américain de la Justice, Coronel Ispuro comparaîtra devant un tribunal fédéral du district de Columbia par vidéoconférence.

Peine de prison El Chapo

Guzmán devrait passer le reste de ses jours dans la prison fédérale Supermax du Colorado, surnommée l'Alcatraz des montagnes Rocheuses. La plupart des détenus de cette prison ont la possibilité de regarder la télévision, mais les conditions générales sont extrêmement dures. Ainsi, les condamnés ne peuvent voir le monde qui les entoure qu'à travers une fenêtre de 10 cm. La communication entre les prisonniers de "Supermax" est minimisée, ils prennent toute la nourriture dans leurs cellules séparément les uns des autres.

L'histoire de la rencontre entre El Chapo et Emma

La rencontre a eu lieu lors de la fête du village de Kanelash, en 2006. Emma Coronel Ispuro danse avec son petit-ami de l'époque lorsqu'elle remarque soudain que "El Chapo" la regarde. Il lui sourit, puis l'invite à danser avec elle. À cette époque, il figurait déjà sur la liste des personnes recherchées après s'être évadé de la prison à sécurité maximale "Puente Grande", située à Jalisco. Lorsque la jeune fille se présente à un concours de beauté dans son village quelques mois plus tard, "El Chapo" arrive, accompagné de 400 hommes armés, pour lui proposer. Elle l'accepte et le couple se marie le 2 juillet 2007. Emma Coronel Ispuro n'avait que 18 ans à l'époque et El Chapo en avait 50.

Que sait-on d'El Chapo?

Pendant des années, Guzmán a été l'un des criminels les plus recherchés au monde. Dans les années 1980, Shorty a fondé le cartel de la drogue de Sinaloa, qui représentait un quart de tout le trafic de drogue américain via le Mexique. Il a été arrêté pour la première fois en 1993 et ​​condamné à 20 ans de prison, mais en 2001, il s'est caché dans un panier à linge et s'est évadé. Il a ensuite été repris en février 2014. En juillet 2015, il s'est évadé de prison par un tunnel souterrain de 1,5 km de long. Il était possible d'y entrer par un trou d'accès secret dans la cabine de douche.

