Les cinq films de Jean-Paul Belmondo à voir absolument!

Jean-Paul Belmondo est un acteur de cinéma français qui a incarné l'esprit antihéroïque de la Nouvelle Vague française dans ses premières performances et a ensuite joué et produit de nombreux films à succès commercial qui ont mis en évidence son agilité gracieuse et son charme décontracté. Quels sont ses 5 meilleurs films?

Jean-Paul Belmondo vers 1960. (Photo de Silver Screen Collection)

Source: Getty Images

Le résumé de la biographie de Jean-Paul Belmondo

Nom complet: Jean Paul Charles Belmondo

Date de naissance: 9 avril 1933

Lieu de naissance: Neuilly-sur-Seine (France)

Date de décès: 6 septembre 2021

Age de décès: 88 ans

Lieu de décès: Paris, France

Surnom: Bébel

Nationalité: français

Formation: école alsacienne, conservatoire national supérieur d'art dramatique, lycée Louis-le-Grand

Activités: producteur de cinéma, acteur, cascadeur

Période d'activité: 1953-2015

Père: Paul Belmondo

Fratrie: Alain Belmondo

Conjoints: Élodie Constantin(de 1959 à 1968); Natty Tardivel (de 2002 à 2008)Voir et modifier les données sur Wikidata

Enfants: Paul Belmondo; Patricia Belmondo; Stella Belmondo; Florence Belmondo

Jean-Paul Belmondo with Alexandra Stewart (left) and Sylva Koscina (right), his co-stars in the film 'Les Distractions', (aka 'Trapped by Fear'), 31st January 1960. (Photo by Keystone/Hulton Archive)

Source: Getty Images

Que sait-on de l'enfance du grand réalisateur français?

Jean-Paul était un enfant si charmant que son père lui demandait souvent de poser et sculptait à son image et à sa ressemblance de mignons anges en plâtre. Maman, quant à elle, était engagée dans le développement intellectuel de son fils, qui préférait jouer au ballon dans la cour au lieu d'étudier. Elle l'emmenait souvent aux représentations du théâtre de la Comédie française, et à la fin le garçon eut l'idée de devenir acteur.

Jean-Paul Belmondo assiste à la cérémonie des Gants d'Or le 18 octobre 2019 à Bruxelles, en Belgique. (Photo de Sylvain Lefèvre)

Source: Getty Images

Filmographie: cinéma, longs métrages

Les Misérables de Claude Lelouch: Henri Fortin/Jean Valjean (1995)

Désiré de Bernard Murat: Désiré (1996)

Une chance sur deux de Patrice Leconte: Léo Brassac (1998)

Peut-être de Cédric Klapisch: Ako (1999)

Les Acteurs de Bertrand Blier: lui-même (2000)

Amazone de Philippe de Broca: Édouard (2000)

Un homme et son chien de Francis Huster: Charles (2008)

D'un film à l'autre de Claude Lelouch: lui-même (2011)

L'actrice Catherine Deneuve et l'acteur Jean-Paul Belmondo sur le tournage du film United Artist " Mississippi Mermaid" en 1969. (Photo par Michael Ochs Archives)

Source: Getty Images

Courts métrages

Molière de Norbert Tildian: La Merluche (1956)

Charlotte et son jules (court métrage sorti en 1961)60 de Jean-Luc Godard: Jean (1958)

Chasse aux vedettes de Camille Chatelot: apparition (1961)

T'es fou Marcel... de Jean Rochefort: lui-même (1974)

Jean-Paul Belmondo and Monica Bellucci attend the 23rd Lumieres Award Ceremony at Institut du Monde Arabe on February 5, 2018 in Paris, France. (Photo by Pascal Le Segretain)

Source: Getty Images

Un homme et son chien (2008)

Le retraité de 74 ans Charles a été expulsé de son domicile par sa veuve Jeanne, qui était son ancienne compagne. Maintenant, Jeanne a annoncé son mariage imminent, elle ne veut donc pas voir Charles dans la maison. La bonne de Jeanne Leila s'occupe du vieil homme, la jeune fille attend un enfant, mais son futur père refuse ses obligations. Mais Charles parvient toujours à aider Leila. Au bout d'un moment, le vieil homme se retrouve sans le moindre moyen de subsistance, mais l'orgueil l'empêche de sortir et de demander l'aumône. Tout le monde a quitté Charles, à l'exception de son chien fidèle, qu'il appelle simplement — Mon chien.

À bout de souffle (1960)

Il s'agit du premier long métrage de Jean-Luc Godard, devenu le manifeste de la nouvelle vague française et l'une des œuvres phares du cinéma. Godard a littéralement réécrit les règles du cinéma à travers un montage en lambeaux, brisant le «quatrième mur», des allusions au noir et de nombreuses références et citations. Mais le film n'est pas seulement un manuel sur un langage cinématographique innovant, mais un hymne inspirant à la vie, à la jeunesse et à la liberté.

La Sirene du Mississippi (1969)

Une mystérieuse blonde (Catherine Deneuve) vient vivre avec un homme d'affaires très prospère, propriétaire de toute une usine de tabac et de comptes bancaires avec de belles sommes. Soudain, elle s'avère ne pas être celle qu'elle prétendait être et disparaît avec tout l'argent. Le héros Belmondo engage un détective privé pour rejoindre la sœur de celui que Deneuve prétendait être, et se lance à sa poursuite.

Les Misérables (1995)

Le film parle de deux familles juives qui luttent, espèrent, souffrent et surmontent des obstacles presque insurmontables. À des moments critiques de l'histoire, lorsqu'il n'y a pas de fondement moral à la méchanceté et à la cruauté, toute la lie humaine qui se cache quelque part à l'intérieur sort. Le sort des Juifs pendant l'occupation nazie est un matériau riche où prennent vie à la fois les personnages vils et moralement purs d'Hugo. Jean-Paul Belmondo a joué trois personnages à la fois de différentes époques. Et il faut dire qu'il a joué à merveille!

Une chance sur deux (1998)

Tu as 20 ans, tu es belle, tu voles des voitures avec facilité et tu viens de sortir de prison. Ce sont deux prétendants pour vos pères, assemblant facilement le Magnum les yeux bandés et ayant une expérience considérable avec les explosifs. Quand vous êtes ensemble, vous n'avez peur ni de la police française ni de la mafia russe...

