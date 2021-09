Caroline Nielsen: mannequin, styliste, ex de Bruel et Arthur

L'histoire de Caroline Nielsen est la preuve que l'on peut partir de nulle part et trôner sur le toit du monde. Ayant grandi dans une ferme de Kvistgaard, une petite ville située dans la banlieue sud-ouest de Helsingor au Danemark, elle a été repérée de façon tout à fait fortuite par un agent alors qu'elle se trouvait dans une pizzeria avec des amis. Depuis lors, elle a multiplié les collaborations avec les plus grandes marques. Elle a notamment défilé pour Chanel, Yves Saint Laurent, Dior, Givenchy et Dries Van Noten. Sa silhouette a également barré la une de plusieurs magazines dont Dansk, Vogue, Eurowoman et Elle.

Caroline Brasch Nielsen pose avant le défilé Vera Wang, le jour 6 de la Fashion Week de New York printemps/été 2015, le 9 septembre 2014 à New York. Photo: @Melodie Jeng

Caroline Brasch Nielsen est née le 21 juin 1993 à Copenhague, la capitale du Danemark, son pays. Elle est un mannequin danois qui a plein de succès. Elle est connue en France pour avoir été la compagne de deux célébrités de la télévision et de la musique françaises: Arthur et Patrick Bruel.

Présentation sommaire de Caroline Nielsen

Nom complet : Caroline Brasch Nielsen

: Caroline Brasch Nielsen Genre : femme

: femme Date de naissance : 21 juin 1993

: 21 juin 1993 Âge : 28 ans

: 28 ans Signe du zodiaque : Gémeaux

: Gémeaux Lieu de naissance : Copenhague, Danemark

: Copenhague, Danemark Nationalité : danoise

: danoise Ethnicité : blanche

: blanche Sexualité : hétéro

: hétéro Taille en pieds : 5′ 10″

: 5′ 10″ Taille en centimètres : 179 cm

: 179 cm Poids en kilogrammes : 61 kg

: 61 kg Mesures corporelles en centimètres : 71-56-84

: 71-56-84 Pointure : 9.5 US

: 9.5 US Couleur des cheveux : Châtain

: Châtain Couleur des yeux : Brun clair

: Brun clair Enfants : Aaron

: Aaron Métier : mannequin

: mannequin Instagram: teamccnleon

Caroline Brasch Nielsen après Elie Saab le jour 4 de la Fashion Week Haute Couture de Paris Automne/Hiver 2014, le 9 juillet 2014 à Paris, France. Photo: @Melodie Jeng

Adolescence entre l'équitation et le mannequinat

Caroline Brasch Nielsen est passionnée par le milieu équestre depuis son plus jeune âge. Si elle pratique l’équitation en compétition depuis son adolescence, c'est plutôt pour des défilés de mode qu'elle a été repérée en 2010 dans une pizzeria de Stockholm. L'adolescente de 17 ans y déjeunait avec des amis.

Seulement un mois plus tard, la jeune Caroline Brasch Nielsen s'est rendue à Paris pour une première saison automne-hiver 2010-2011. Durant cette saison, elle a défilé pour pas moins de 17 créateurs parmi lesquels Balenciaga, Dries Van Noten, Céline, Miu Miu, Givenchy, Yves Saint Laurent, Chanel et Louis Vuitton.

En juin 2010, Caroline a posé pour la première fois pour le numéro juin-juillet dans la série En Vogue Country Club.

Un an plus tard, le jeune mannequin de 18 ans a commencé à être convoitée par les plus grands. C'est ainsi qu'on l'a vue poser pour les campagnes printemps-été 2011 de Marc Jacobs et Valentino. Elle a ensuite été l'égérie de ce dernier pendant trois saisons.

Plus tard, Caroline Nielsen est devenue le nouveau modèle de Chloé pour le parfum Rose de la maison.

En 2014, Vogue a de nouveau fait appel à Caroline Nielsen pour le numéro de décembre-janvier de la série En Vogue Country Club dédiée à Victoria Beckham. Le modèle de l'agence Elite a été choisi pour incarner l'allure de la créatrice dans une série étonnante soulignant la ressemblance entre les deux femmes.

Si la jeune Danoise a connu une ascension si fulgurante dans le milieu de la mode, c'est sans doute grâce à sa silhouette sans pareil, mais davantage du fait de sa beauté dont elle a révélé le secret à elle. fr.

J’ai une jolie peau, ce qui me permet d’éviter le fond de teint. Pour sortir, je me fais une bonne mine avec la poudre Laguna de Nars, je recourbe mes cils et j'abuse du Mascara Phenomen’Eyes de Givenchy[...] Le matin, je m'asperge le visage d'eau froide pour réveiller ma peau et moi-même. Ensuite, je tamponne un peu de crème pour préparer ma peau au maquillage que je vais mettre. Le soir, je me lave toujours le visage avant de me coucher. Il laisse ma peau respirer pendant la nuit. Si je suis trop fatiguée par une longue journée de travail, j'essaierai au moins d'utiliser ces lingettes démaquillantes. Je n'aime tout simplement pas me maquiller quand je dors, car cela signifie que je ne prends pas bien soin de ma peau.

Caroline Brasch Nielsen, mannequin aux défilés haute couture automne/hiver 2012 de la Fashion Week de Paris le 03 juillet 2012 à Paris, FRANCE. Photo: @Kirstin Sinclair

Quel est le secret de la bonne forme de Caroline Nielsen?

Les fruits. Caroline Nielsen en consomme sous la forme de jus chaque jour. Elle en a fait le secret de sa bonne forme.

Au petit déj, j’aime me faire un cocktail de fruits frais avec de la pomme, du gingembre et de la carotte. Un vrai plein d’énergie. A Copenhague, j’ai un super café près de chez moi, le Fredco’s Deli. J’adore leurs jus de fruits frais et leurs salades variées. Avec leurs tables en bois et leur petite terrasse, on se croirait à New York.

En plus des fruits, Carolin Nielsen consomme beaucoup d'"aliments très sains, propres et simples" et boit beaucoup d'eau.

Vie privée: Caroline Nielsen et "french love"

Caroline Nielsen n'est pas seulement tombée amoureuse des Fashion Week de Paris. Elle est aussi tombée sous le charme de célébrités françaises.

En 2008, le mannequin s'est mis en couple avec le célèbre animateur Arthur qui venait de divorcer d'Estelle Lefébure. Un an plus tard, les deux amoureux ont accueilli leur unique enfant, Aaron. En 2012, leur idylle de quatre ans s'est terminée. Caroline Nielsen et Arthur se sont quittés.

Caroline Nielsen a ensuite fait la connaissance du chanteur Patrick Bruel. A partir de 2013, ils se sont mis ensemble et dès lors, on les a vus partout, à l'occasion d'événements de toutes natures. Ils ont notamment été réguliers à Roland Garros. Mais cette belle histoire s'est, elle aussi, achevée en 2017.

Selon des sources qui ont parlé au sujet de cette séparation au magazine Closer, c'est Caroline Nielsen qui aurait pris la décision de mettre fin à cette relation. Selon cette source, "Caroline souhaitait avoir un autre enfant avec Patrick, lui même papa de Léon et Oscar. Elle rêvait aussi d'officialiser leur union devant monsieur le maire. Deux beaux projets qui apparemment n'étaient pas inscrits à l'agenda de son compagnon et ont créé des tensions au point que Caroline a mis un point final à leur histoire", révélait le média.

Quelques années plus tôt, en 2015, Bruel a affirmé à dhnet.be qu'il y a un âge où on ne pense plus à avoir des enfants.

Soit on rencontre quelqu’un avec qui il se produit une évidence de partage et de vie et, dans ce cas, il est stupide de ne pas faire un enfant tout de suite car le temps perdu ne se rattrape pas. Sinon, on a aussi le droit de se donner le temps. Si on n’est pas sûr, faut pas le faire. Par contre, si avec une personne, on est sûr de vouloir des enfants quoi qu’il arrive - car même séparé, elle restera une bonne maman - alors faut y aller tout de suite!

Cette rupture a été mal vécue par le chanteur qui a encaissé le coup avec beaucoup de douleur. Une proche a affirmé qu'il "en a vraiment bavé, Patrick était très amoureux de sa Caro. En plus cette époque correspond au départ de ses fils qui vivent désormais à Los Angeles avec leur mère, Amanda Sthers".

Depuis l'expérience de ces deux histoires très médiatisées, Caroline Nielsen a décidé de s'éloigner des médias, se gardant bien d'étaler sa vie privée au grand jour. On sait néanmoins qu'elle s'est mariée en 2018.

Le 11 août 2018, Caroline Brasch Nielsen et Frederik Bille Brahe ont échangé leurs vœux d'amour et de bonheur à Copenhague, lors d'une belle cérémonie célébrée en bateau sur les canaux de Copenhague, à côté de l'insolite Knippelsbro, le célèbre pont basculant de la ville.

Caroline Nielsen est l'un des mannequins danois les plus connus. Elle a su s'imposer sur les podiums de défilé comme en dehors. Cette Danoise a réussi l'exploit de partager la vie de deux stars françaises de la télévision et de la musique. Elle pratique régulièrement l'équitation et rêve d'être rédactrice chezVogue.

Je rêverais d'être rédactrice de mode au Vogue français — tout un vœu pieux à ce stade, mais on peut rêver. Et quelqu'un m'a dit une fois de rêver grand, alors je le suis.

