Thomas Sabatier: qui est le compagnon d’Audrey Lamy, fils de Patrick?

En effet, Thomas Sabatier est plus connu comme le compagnon de l'actrice Audrey Lamy. Thomas est un entrepreneur français assez connu. Il est spécialisé dans le marketing viral et les médias sociaux. Passionné par le monde des affaires, il a obtenu un diplôme de commerce franco-britannique avec une spécialisation en commerce international et marketing.

Que sait-on sur la vie de Thomas Sabatier?

Outre son statut d'entrepreneur, le jeune homme est surtout connu parmi des français grace à sa vie personnelle. En 2008, on a appris que Thomas Sabatier était en couple avec Audrey Lamy, qui était l'actrice principale de la série Home Scenes. Le couple a donné naissance à leur premier enfant en juillet 2016. De surcroît, le 14 novembre 2019, lors de la soirée Bold Woman Awards by Veuve Clicquot, l'actrice montrait sa deuxième grossesse. Quand-même, le 13 février 2020, un communiqué a précisé que le couple avait perdu son enfant.

L'éducation de Thomas Sabatier

C'est le commerce international et son application aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux, qui est la véritable passion de Thomas Sabatier. Le jeune homme a un diplôme franco-britannique et en 2008 étudiait pendant un an à l'Université de Hull. Il a décidé alors de rester au Royaume-Uni pour faire ses stages. Pourtant, en 2009, il a repris ses études et cette fois-ci c'était à Paris Dauphine, où il est diplômé en gestion de projet et entrepreneuriat. En 2012, il crée sa propre société de communication et de marketing digital Bigmitch.

L'information la plus importante sur Patrick Sabatier

Patrick Sabatier est né le 12 novembre 1951 à Paris. Il est le fils de Jules Sabatier et d'Emilienne Rossi. Patrick est un animateur de radio et de télévision française. Sabatier a commencé sa carrière à la radio et à la télévision comme animateur de l'émission matinale sur RTL radio, il a continué à animer l'émission jusqu'en 1993. Par ailleurs, Sabatier a également travaillé comme présentateur TV pour TF1, dans des émissions telles que Les visiteurs du mercredi. Patrick Sabatier est marié avec Isabelle Laburthe depuis le 12 novembre 1988. Le couple a eu deux enfants: une fille Margaux, qui était née en 1988 et qui a fait de la télé avec Évelyne Thomas sur Direct 82, et un fils Thomas.

Audrey Lamy: que sait-on de la femme de l'homme d'affaires Thomas?

Audrey Lamy est l'actrice de cinéma française, qui est connu pour les films Rebels, The Invisibles, Undercover Playboy, Both Laughter and Sin, The New Adventures of Aladdin, Beauty and the Beast, Pauline Investigating, Family, The Police, Brice the Magnificent, My Piece of the Pie. Sa première apparition à l'écran était en 2008 dans le film Paris, qui était réalisé par Cédric Klapisch. La célébrité est venue à l'actrice en 2010, lorsque son talent a finalement été révélé au grand public grâce à son deuxième rôle dans la comédie Tout ce qui brille. C'est pour ce rôle, qu'Audrey a été nominée pour le prestigieux César Television Award dans la catégorie Actrice la plus prometteuse.

Le fils de qui est Thomas et est-il apparenté à Patrick Sabatier?

Malgré le fait que Thomas porte le même nom de famille que le présentateur fameux Patrick Sabatier, les deux hommes n'ont aucun lien de parenté. Cependant, par coïncidence, celui le dernier a un fils, qui est aussi nommé Thomas. Mais ce n'est qu'un homonyme! C'est vrai que le fils de Patrick Sabatier est marié depuis avril 2017 à une certaine Juliette. Alors, on vois qu'il n'y a aucun liaison. Néanmoins, ce n'est pas le secret, qu'Audrey Lamy et Thomas Sabatier se sont rencontrés en 2008. Depuis cette année, c'est l'amour fou qui est né entre eux.

