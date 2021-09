Charlie Watts: la légende du discret batteur des Rolling Stones

Digne et glorieux à la faveur de son ambition et de son accrochage à ses convictions en tant qu’un membre du plus célèbre groupe de rock au monde, et sans sa fraîcheur naturelle, la légende aurait été nulle et non avenue. Le drummer n’a jamais eu besoin d’avoir les pieds sur terre, il a constitué l’une des pierres fondatrices et l’élément principal du jeu de la bande formée en 1962. En ayant ses pieds sur les pédales, il a pris les choses en main et sans relâche. Pour lui, les baguettes ont été, sans désemparer, une extension d’un corps qui a automatiquement donné un ordre harmonieux aux plus grands chefs-d'œuvre du groupe britannique. Plus qu’un simple accompagnateur du chant de Mick Jagger et de la guitare de Keith Richards, notre personnage a toujours eu la haute main sur les bases rythmiques des compositions des Rolling Stones. Qui était ce membre décisif d’un groupe axial dans l’histoire du rock? Toutes les informations sont dans la suite de notre portrait de celui qui a été le batteur exclusif des Stones, depuis son premier rapprochement au groupe en 1963, l’inébranlable Charlie Watts.

Portrait promotionnel du musicien britannique Charlie Watts des Rolling Stones à l'appui de la tournée 'Steel Wheels' du groupe, fin 1989. Photo: Paul Natki

Derrière sa batterie et rarement sous les feux des projecteurs, les personnes qui connaissent la vraie valeur du Whammer de Wembley ne sont pas très nombreux. Pourtant, dans plus d’une trentaine d’albums enregistrés, il a toujours su mettre sur pied le point de départ de la conception de la quasi-totalité des structures musicales du blues-rock et des timbres psychédéliques de son groupe. Des lents mouvements à la manière de Wild Horses et Angie, ainsi que des rythmes agiles et plus effréné à l’égal de Paint It Black et Sympathy for the Devil, il a toujours été, en une carrière s’étendant sur plus de 60 années, la tête de pont sur laquelle s’appuie le jeu des autres musiciens qui ont partagé la scène avec lui. À l’âge de 73 ans, en 2004, Charlie Watts a été soigné pour un cancer de la gorge et il a réussi à vaincre la maladie grâce à des soins de radiothérapie intensive.

Présentation de Charlie Watts

Nom complet: Charles Robert Watts

Surnom: Charlie, Le Whammer de Wembley

Genre: homme

Date de naissance: 2 juin 1941

Lieu de naissance: Wembley, Brent, nord-ouest de Londres

Date de décès: 24 août 2021

Cause du décès: non-précisée

Lieu du décès: Londres, Royaume-Uni

Âge de Charlie Watts au décès: 80

Signe du zodiaque: Gémeaux

Nationalité: britannique

Taille de Charlie Watts: 1,73 m

Couleur des cheveux: brun

Couleur des yeux: noir

Mère de Charlie Watts: Lilian Watts

Père de Charlie Watts: Charles Watts

Sœur de Charlie Watts: Linda Watts

Fille de Charlie Watts: Seraphina Watts

Femme de Charlie Watts: Shirley Ann Shepherd

Profession: musicien, compositeur, producteur

Instrument: batterie

Genre préféré: jazz

Années d’activité: depuis 1958

Groupe: The Rolling Stones

Style musical: rock

Célèbres chansons: Gimme Shelter, Satisfaction , Waiting on a Friend

, Labels: Decca, Rolling Stones, Virgin

Autres projets: Blues Incorporated, the Charlie Watts Tentet

Distinctions: International Best-Dressed Hall of Fame, World's Best Dressed Men

Fortune de Charlie Watts: 200 millions de dollars américains

Charlie Watts, vers 1964, à Londres, en Angleterre. Photo: Jeff Hochberg

Charlie Watts: les influences et les premiers cours de batterie

La légende du rock est née le 2 juin 1941 à l'University College Hospital de Bloomsbury, dans le sud du borough londonien de Camden. Il a aussi grandi à Londres, plus précisément dans le borough d'Islington qui est le district où est localisé le club de football Arsenal (AFC). Charles Roberts Watts est le fils de Charles Richard Watts qui a été chauffeur de camion d’une compagnie de chemin de fer britannique. Sa mère, Lillian Charlotte, a été ouvrière d'usine.

Amateur du cricket et du football comme la majorité des anglais de sa génération, le jeune Charlie Watts a également démontré un intérêt pour la batterie à l’âge de 13 ans. Avec son ami et voisin Dave Green qui est resté en contact avec lui jusqu’à sa mort en 2021, il écoutait principalement du jazz. Les deux jeunes hommes échangeaient des disques de phonographe de grands jazzmen de l’époque, à l’instar de Jelly Roll Morton et Thelonious Monk. Parmi ces grands artistes, c’est surtout la musique de Charlie Parker qui a eu un grand impact sur le futur compositeur.

“J'ai acheté un banjo, et je n'aimais pas les points sur le cou. Alors j'ai enlevé le cou, et en même temps j'ai entendu un batteur qui s'appelait Chico Hamilton, qui jouait avec Gerry Mulligan, et je voulais jouer comme ça, avec des balais. J'avais pas de caisse claire donc j'ai mis la tête de banjo sur un pied” — Charlie Watts.

Charlie Watts sur le tournage de "Ready Steady Go!" aux studios de Wembley à Londres, en Angleterre, le 27 mai 1966. Photo: Jeff Hochberg

Le drummer à appris les secrets de la musique à l’école Harrow Art qui est basée à Londres. Avant d’intégrer l’école fondée comme institut polytechnique, il a pratiqué la batterie chez lui, en jouant notamment sur des compositions de jazz. Charlie Watts a eu sa première batterie en 1955, à l’âge de 14 ans, et pour gagner sa précision, il a poursuivi sa formation musicale jusqu’en 1960 dans ce qui est devenu le campus Harrow de l'Université de Westminster.

Charlie Watts: un membre axial dans le jeu des Rolling Stones

C’est en 1961 que le batteur a commencé sa carrière musicale. Il avait 20 ans et il maîtrisait déjà son instrument, la batterie. Charlie Watts étudiait la musique et l’art graphique. Il a eu la même passion et poursuivait des activités dans la seconde en tant que métier qui lui a permis de gagner sa vie en parallèle avec ses débuts musicaux.

Keith Richards (à gauche) et Charlie Watts des Rolling Stones posent sur le tournage des Rolling Stones Rock and Roll Circus à Londres, le 11 décembre 1968. Photo: Mark et Colleen Hayward

Les débuts de Charlie Watts étaient avec le groupe amateur Blues Incorporated, et c’est en jouant avec ce groupe qu’il a rencontré Mick Jagger pour la première fois. Son histoire avec les Rolling Stones a commencé deux années plus tard, en 1963, il avait assez d’expérience grâce à son implication. Il ne savait pas précisément quel type de musique jouaient les Stones, ce qui lui a permis de produire un style unique à la batterie pour le groupe britannique qui a été différent des autres groupes de rock.

Puisqu’il a joué avec d’autres groupes avant de rejoindre Mick Jagger et Keith Richards, Charlie Watts avait un revenu intéressant et les Stones ne pouvaient pas offrir un meilleur salaire au batteur. Pourtant, l’histoire s’est bien déroulée jusqu’au dernier concert du drummer avec son groupe en août 2019. Il a joué dans la totalité des albums des Rolling Stones, du premier album éponyme de 1964 au dernier Blue and Lonesome, sorti en 2016, soit 52 ans plus tard.

Charlie Watts et Shirley Ann Shepherd regardent la course alors qu'ils assistent au week-end du roi George VI à l'hippodrome d'Ascot le 23 juillet 2016 à Ascot, en Angleterre. Photo Max Mumby

Charlie Watts: l'histoire d’une grande légende du rock

Les générations de musiciens qui ont été influencés par les Rolling Stones, dans la scène rock ou en dehors de ce genre musical, sont innombrables. Incomparable avec des musiciens comme Kanye West ou Burna Boy, Charlie Watts a été parmi les grandes figures du rock depuis son âge d’or dans le milieu des années 1960. Il est vrai que le groupe, comme la plupart des formations de ce genre, a commencé en jouant notamment des reprises de morceaux blues, mais les membres ont commencé à composer peu de temps après le fait d'avoir trouvé un batteur.

En plus de leurs compositions incomparables, notamment grâce aux techniques de jeu uniques que les membres ont adoptées, ils ont aussi créé des pochettes d’albums qui sont iconiques. Ils ont collaboré avec des illustrateurs comme Andy Warhol et Robert Frank pour des couvertures, en plus de leur logo qui a toujours représenté l’identité du groupe. Grâce à cela, les Stones ont rapidement gagné du succès.

Mick Jagger et Charlie Watts des Rolling Stones acceptent le prix de l'album de l'année pour leur album 'Blue & Lonesome', le 25 avril 2017 à Londres, Royaume-Uni. Photo: Dave J Hogan

Un autre élément majeur dans la conception de l’identité du groupe était les costumes, notamment ceux qu’ils ont portés sur scène en jouant leur musique. Grâce aux conseils de leur manager, ils ont pu se détacher du style qui régnait à l’époque de la pop du milieu des années 1950, ainsi que de celle d’après quand des musiciens comme Prince sont arrivés. Ils ont pu adopter un style de bad boys qui a également fait partie de l’identité du groupe, et c’est après cela que leur logo a été désigné comme la conception la plus iconique de tous les temps.

Charlie Watts des Rolling Stones se produit sur scène pendant la tournée "Bridges to Babylon", fin 1997 ou début 1998. Photo: Paul Natkin

Charlie Watts: le batteur parfait pour un groupe hors du commun

Selon le chanteur et selon le guitariste, Mick Jagger et Keith Richards, Charlie Watts était la pierre centrale du jeu des Rolling Stones. Le batteur, qui préférait le jazz au rock et qui ne savait pas réellement quel genre de musique les Stones jouaient au départ, préférait écouter Charlie Parker et Miles Davis que de passer son temps à chercher des influences dans la pop ou dans le rock qui dominaient les ondes durant le milieu des années 1950 et le début des années 1960.

C’est l’approche blues des débuts des Stones qui a attiré le batteur envers le groupe. Au début, il croyait que son arrivée chez les Rolling Stones serait momentanée, et qu’il allait pouvoir se retrouver jouant du jazz par la suite. Mais l’histoire était différente de ce que Charlie Watts attendait, son nouveau groupe a connu autant de succès que le batteur est convaincu. Il ne va les quitter que lors des derniers concerts de leur dernière tournée aux États-Unis.

Charlie Watts joue avec son groupe, l'ABC&D de Boogie Woogie, à 'Midsummer Night Swing' au Damrosch Park Bandshell, Lincoln Center, New York,le 28 juin 2012. Photo: Jack Vartoogian

Dans les années 1960, Charlie Watts avait déjà une forte personnalité. Cela a été le cas bien avant que Keith ne développe son personnage qui est devenu familier par la suite. Le batteur a été tellement différent du reste du groupe qu’il a attiré un grand nombre de regards de la part des spectateurs. Il ne souriait presque jamais sur scène, il a tellement été différent des autres rockstars de l'époque que son image a lancé l’identité des Rolling Stones comme nous les connaissons.

Portrait en studio du batteur anglais et membre des Rolling Stones Charlie Watts posé vers 1970. Photo: Mark et Colleen Hayward

Charlie Watts: les points fort et les défauts du batteur

Grâce à ses influences jazz, le batteur a présenté un style unique qui a poussé son groupe à aller en avant. Son style de jeu a été parmi les raisons pour lesquelles les Rolling Stones ont été un groupe incomparable. Il était connu que Charlie Watts détestait jouer des solos à la batterie, sa technique a toujours été peu démonstrative et il a toujours été un batteur modeste par rapport à d’autres personnages derrière la batterie.

Également graphiste, Charlie Watts avait aussi édité un petit ouvrage de dessins consacré à Charlie Parker. Pourtant, ses influences ont joué parfois contre lui, comme lorsqu’il a poigné Mick Jagger après que ce dernier l’a appelé comme étant “son batteur”. En effet, bien qu’il ne s’agissait pas d’une dispute et malgré que le chanteur était bourré d'alcool après l’un de leurs concerts, Charlie Watts avait fermement refusé d’être considéré comme la batteur personnel du chanteur Mick Jagger.

Charlie Watts des Rolling Stones lors de la tournée mondiale des Rolling Stones avec une performance surprise à New York - 10 mai 2005. Photo: Michael Loccisano

En dehors des Rolling Stones, il a également été connu que le batteur n’a jamais connu une femme autre que Shirley Ann Shepherd. Il avait épousé sa femme le 14 octobre 1965, et a eu une fille avec elle qu’ils ont nommé Seraphina. Et contrairement aux autres membres du groupe et aux rockstars qui ont aimé s’amuser avec les femmes après leurs concerts, Charlie Watts préférait dessiner dans sa chambre d’hôtel pour se détendre.

Charlie Watts: ses opinions sur l’industrie musical et la célébrité

Il est vrai que le batteur des Rolling Stones ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, il disait quelque chose d’intéressant. Pour lui, jouer de la batterie était une partie du rock, comme du blues ou du jazz, parce que cela donnait du rythme à la musique et donnait envie aux gens de danser sur ce rythme. Il a expliqué dans une interview que sans cela, le batteur reste un simple accompagnateur et que ce n’était pas le vrai rôle de la batterie.

Charlie Watts des Rolling Stones, lors d'une pause de répétitions avec son ensemble de jazz, le Charlie Watts Orchestra, Londres, 1987. Photo: Michael Putland

Pour le batteur, les musiciens qui forment un groupe peuvent avoir des opinions différentes, mais sans devoir en faire une dispute. Il a expliqué que Mick Jagger et Keith Richards sont des musiciens qui comprennent ce détail, et que cela lui a permis d’avancer facilement avec le groupe. Lui, qui pense que Mick Jagger est la meilleure chose qui n’ait jamais pu monter sur scène, ajoute que de l’amour est ce qui doit principalement réunir un groupe de musique.

Celui qui s’est retiré du devant de la scène et qui n’a pas parlé à la presse pendant de longues années, avait bien expliqué que les principales raisons. Il n’aime pas trop parler et il trouve que les journalistes ont toujours eu tendance à poser trop de questions. Au lieu de parler, Charlie Watts préférait agir, et c’est de cette manière qu’il a laissé son entourage parler de lui, il a expliqué que les autres membres du groupe n’ont jamais dit quelque chose sur lui avec quoi il n’était pas d’accord.

Charlie Watts des Rolling Stones pendant la répétition, New York, mai 1978. Photo: Michael Putland

Charlie Watts: un hommage de la part de grands musiciens

La légende s’est éteinte le 24 août 2021, à l’âge de 80 ans et avec plusieurs membres de sa famille à ses côtés. Le premier hommage à l’honneur de la vie de Charlie Watts était de la part de Mick Jagger et Keith Richards, en plus des autres anciens et actuels membres des Rolling Stones. D’autres célébrités, même en dehors de la scène rock, ont également rendu hommage à l’artiste.

De Paul McCartney à Elton John, en passant par Ringo Starr et Pete Townshend, ainsi que Brian May, Brian Adams, Roger Taylor et plusieurs autres stars de la musique, la disparition de Charlie Watts a causé une vague d’émotion chez les rockstars, également que chez les amateurs de ce genre musical.

Charlie Watts pose pour un portrait, vers 1969, à Londres, en Angleterre. Photo: Jeff Hochberg

Plusieurs ont repris des chansons des Stones en hommage à Charlie Watts après sa mort, notamment des morceaux qu’il avait composé comme Gimme Shelter. Aussi, pour commémorer leur souvenir, les stones ont changé la page d’accueil de leur site web en postant une image unique du défunt. Une vidéo a été postée sur les réseaux sociaux sous forme d’une collection de ses meilleures photos, accompagnées de la musique If You Can’t Rock Me, dans le but de rendre également hommage à la dynamite à la batterie.

