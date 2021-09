Vincent Cerutti: biographie, la radio, son couple avec hapsatou sy

"Je suis arrivé au divertissement un peu par hasard. Mais le hasard fait souvent bien les choses..." C'est en ces mots que Vincent Cerutti a traduit son entrée fortuite dans le journalisme sportif et son attachement à l'animation. Il est animateur radio et journaliste sportif spécialisé dans les sports automobiles. A la radio, il a animé la Matinale de Chérie FM depuis la rentrée 2014. Il y est resté jusqu'en 2017 puis, il a créé sa propre boite de production qu'il a appelée Press Agrum Productions. Son talent n'a pas échappé aux dirigeants de TF1 qui lui ont ensuite confié les commandes de plusieurs émissions dont Sosie ! Or Not Sosie ? et Danse avec les stars qui ont rencontré un franc succès à chaque édition. Du haut de ses 196 centimètres, Vincent Cerutti est le plus grand animateur français. Cet article vous dit tout sur le conjoint d'Habsatou Sy.

Vincent Cerutti à la soirée spectacle "The Couture Ball" Le Jean Paul Benielli au Mona Bismarck, le 26 janvier 2018 à Paris. Photo: @Foc Kan

Source: Getty Images

Né le 16 mars 1981, c'est adolescent que Vincent Cerutti a fait ses premiers pas dans le monde des médias. A seulement 14 ans, il a participé à des radios associatives avant de devenir le speaker des 24h du Mans. Grâce à son aisance à s'exprimer et à sa maitrise de langue, il a intégré la sphère de la télévision en tant qu'animateur du Tour de France à la voile. Dès lors, il est passé d'une radio régionale à une autre avant d'être propulsé aux commandes de nombreuses émissions sur TF1, RTL et Eurosport.

Présentation sommaire de Vincent Cerutti

Nom de naissance : Vincent Cerutti

: Vincent Cerutti Genre : homme

: homme Date de naissance : 16 mars 1981

: 16 mars 1981 Âge : 40 ans

: 40 ans Signe du zodiaque : Poissons

: Poissons Lieu de naissance : Mans, dans la Sarthe, La Loire, France

: Mans, dans la Sarthe, La Loire, France Nationalité : française

: française Ethnicité: blanc

blanc Sexualité : hétérosexuel

: hétérosexuel Taille en pieds : 6' 5"

: 6' 5" Taille en centimètres : 196 cm

: 196 cm Couleur des cheveux : brune

: brune Couleur des yeux : marronne

: marronne État matrimonial: union libre

union libre Conjointe : Habsatou Sy

: Habsatou Sy Enfants : 02

: 02 Métier : animateur

: animateur Facebook : Vincent Cerutti

: Vincent Cerutti Instagram : instacerutti

: instacerutti Twitter: Vincent Cerutti

Apprentissage en autodidacte

A partir de quatorze ans, Vincent Cerutti a appris la pratique de la radio en autodidacte au sein de plusieurs radios associatives, notamment à Cartables FM, la radio du collège Berthelot dans le centre-ville du Mans, et à Radio Alpa, la radio de la MJC Jacques-Prévert dans le vieux Mans.

En 2000, Vincent Cerutti a été recruté comme speaker pour les 24 Heures du Mans, une compétition automobile d'une durée de 24 heures, se déroulant en juin, généralement la vingt-quatrième semaine de l'année sur un circuit routier au sud de la ville du Mans. Il y a animé avec Bruno Vandestick.

Il a ensuite fait ses premiers pas à la télévision sur la chaîne AB Moteurs, avant d'être engagé sur le Tour de France à la voile en 2004. Son aventure en tant que Voix off de reportages et documentaires télévisés a commencé sur MFM. Il y a travaillé de 2001 à 2005. On l'a parallèlement entendu sur RTL Belgique durant quelques mois en 2004, puis sur Chérie FM en 2007.

En 2006, Vincent Cerutti est devenu le patron d'une société de production qu'il a créée la même année. Il l'a appelée Press' Agrum Productions.

Toujours en 2006, Cerutti est devenu animateur et coproducteur de l'émission On fait le plein!, une émission de débat de 90 minutes diffusée en direct tous les vendredis soirs, de 19h à 20h30 sur Le Mans Télévision. Cette chaine est diffusée sur la TNT dans les villes de Mans, Laval, Angers, Blois, Tours et Alençon entre autres.

Grâce à la notoriété acquise par l'émission, Vincent Cerutti y a reçu des invités de renom comme Michèle Cotta, Jean d'Ormesson et Marc Lévy.

Vincent Cerutti, le conférencier officiel de l'ACO assiste à la 84e course d'endurance des 24 heures du Mans le 18 juin 2016 au Mans, en France. Photo: @Marc Piasecki

Source: Getty Images

Passage éclaire à Direct 8 et record de présentation sur TF1

Le mercredi 2 septembre 2009, Vincent Cerutti a intégré l'équipe de Morandini, une émission consacrée à l'actualité des média, diffusée sur Direct 8. Il y a animé une chronique intitulée Quiz sur les coulisses des médias et réalisé quelques reportages. Mais cette collaboration a été de courte durée.

C'est ainsi qu'il est apparu à l'écran le 23 janvier 2010 comme l'envoyé spécial dans les coulisses des NRJ Music Awards 2010, pour TF1 Production. Il y a réalisé les interviews de nombreuses personnalités invitées dont Robbie Williams, Jena Lee, Cœur de Pirate, Sheryfa Luna, Michael Bublé, Helmut Fritz, Nonce Paolini, Gérald de Palmas, Mika, les Black Eyed Peas, David Guetta, M. Pokora, etc.

Dans une interview accordée à Voici, le natif de Mans s'est exprimé sur sa rapide progression au sein de la production de TF1.

Tout est allé tellement vite! Quand je suis arrivé à TF1, la chaîne m'a tout de suite confié des gros formats, comme 'Sosie! Or not sosie?' et 'Danse avec les stars' et j'ai assuré plus de 70 primes en direct, le Loto… C'était énorme, et sans doute trop rapide.

A l'été 2010, c'est à RTL qu'il a déposé ses valises. Il y est arrivé par l'entremise de son manager, Gérard Louvin, qui l'avait présenté au directeur des programmes. C'est donc à l'émission Destination ailleurs qu'il a démarré sa saison estivale. Il a présenté cette émission avec Jean-Sébastien Petitdemange tout au long des mois de juillet et août, chaque jour pendant deux heures, du lundi au vendredi, de 14 h à 16 h.

Samedi, le 1er janvier 2011 à 20 h 45, aidé à nouveau par Gérard Louvin, conseiller aux programmes à TF1, Vincent Cerutti a pris les commandes de l'émission Sosie! Or Not Sosie? Cette émission de divertissement à base de caméra cachée et produite par Carson Prod faisait ainsi son entrée dans la grille des programmes de la première chaine française.

En 2011, Vincent Cerutti a également été choisi par TF1 pour la présentation de Danse avec les stars en compagnie de Sandrine Quétier. La première saison de cette émission à succès a été diffusée tous les samedis, entre février et mars, tandis que la deuxième saison a meublé les samedis soirs des téléspectateurs entre septembre et octobre.

Pendant sa première année passée à TF1, Vincent Cerutti a totalisé 17 éditions d'émissions en prime time à son compteur, soit 13 concernent Danse avec les stars et 4 diffusions de Sosie ! Or Not Sosie ?.

A l'été 2011, Vincent Cerutti a fait son retour sur RTL en prenant les rênes des émissions Stop ou encore et Itinéraire d'un auditeur gâté. A la tête de la première émission, il a remplacé Vincent Perrot, et pour la seconde, il était en compagnie de Jean-Sébastien Petitdemange.

Les 16 et 17 juin 2012, Vincent a commenté les 24 Heures du Mans sur Eurosport puis, au cours des automnes 2012 et 2013, il a repris les rênes de Danse avec les stars sur TF1, toujours en compagnie de Sandrine Quétier.

En mars 2013, il a pris la place de Christophe Nicolas alors en vacances dans Le Grand Morning, une émission diffusée sur RTL2, une station de radio privée.

Vincent Cerutti au Photocall de NRJ Group au Musée du Quai Branly, le 14 septembre 2016 à Paris. Photo: @Stéphane Cardinale

Source: Getty Images

À partir de septembre 2013, l'aventure de Vincent Cerutti à la radio s'est poursuivie sur la RFM durant toute la saison 2013-2014. Il y a présenté l'Interview V.I.P., deux de quatre vendredis par mois, de 19 h à 20 h.

A partir de février 2014, Vincent a fait battre les cœurs des parieurs du Loto et de l'Euromillions en animant les tirages sur TF1. Il y est resté jusqu'au 17 novembre 2018, en alternance avec Sandrine Quétier, Christophe Beaugrand, Marion Jollès, Karine Ferri, et Jean-Pierre Foucault.

En 2014, il a parallèlement participé à Toute la télé chante pour Sidaction, une émission filmée au Théâtre Mogador à Paris et diffusée sur France 2.

Depuis la rentrée en septembre 2014, Vincent Cerutti a animé la matinale de Chérie FM diffusée de 6h00 à 9h00. Il y a été en compagnie de Laurie Cholewa remplacée par Stéphanie Loire en septembre 2015.

Le 9 mai 2015, Vincent Cerutti a tenu le micro pour la présentation des coulisses du concert de Stars 80 au Stade de France retransmis en direct sur TF1.

La même année, il a été remplacé à la présentation de Danse avec les stars par Laurent Ournac.

Du 20 avril 2017 au 25 mai 2017, Vincent Cerutti a piloté l'émission Safari Go sur Gulli, une chaine de télévision généraliste diffusée sur la TNT.

À l'automne 2017, l'animateur est revenu à l'écran pour la huitième saison de l'émission Danse avec les stars sur TF1, non plus pour animer mais pour danser. Il était aux côtés de la danseuse Katrina Patchett avec qui il a terminé à la dernière place du classement général de la compétition. Sa compagne, Hapsatou Sy, y a aussi participé comme candidat.

À partir du 27 août 2018, Vincent Cerutti a pris le pouvoir sur la tranche 16h-20h de M Radio.

En septembre 2017, il est parti de la matinale de Chérie FM alors que Stéphanie Loire y est restée.

Départ définitif de TF1et création d'un nouveau magazine

Vincent Cerutti a claqué la porte de TF1 le samedi 17 novembre 2018 après avoir présenté son dernier tirage du loto. Il aurait sans doute aimé changer de registre, comme il l'a confié dans un autre entretien.

On m'a parfois glissé des peaux de bananes, mais je ne suis pas dans l'aigreur ou l'amertume. J'ai le sentiment d'avoir rempli la mission qu'on m'avait confiée. Simplement, j'ai fini par dire à la chaîne qu'il y avait tromperie sur la marchandise car ils ne m'utilisaient pas pour les raisons pour lesquelles ils m'avaient fait venir. Moi, j'ai trop besoin de sortir du cadre, de pouvoir faire l'interview, d'être dans l'empathie, un peu comme ce que j'avais connu à mes débuts…

Ce départ n'a cependant aucunement freiné les ardeurs de l'animateur de 40 ans. Sur son compte Instagram, il a récemment annoncé la création d'un nouveau magazine à travers lequel il pourrait faire prochainement son retour à la télévision.

Je viens de proposer un pilote pour le service public (...) Ça s'appelle: Entrez c'est fermé! On prend trois lieux interdits au public, comme les catacombes ou les cuisines de l'Élysée et j'y emmène trois personnalités, pas forcément en promo. Une émission à mi-chemin entre le documentaire et le magazine, avec de l'interview, la possibilité de parler de la vie, je crois que c'est ce que les gens attendent. La télé de demain va redevenir authentique", a-t-il assuré.

Parti de M Radio à la rentrée 2019, Vincent Cerutti y est rentré en 2020 pour la matinale de 6h à 10h et après une seule saison passée sur la station.

Vincent Cerutti et Hapsatou Sy à la cérémonie des César Film Awards 2020 à la Salle Pleyel à Paris, le 28 février 2020 à Paris. Photo: @Rindoff

Source: Getty Images

Vie privée: la belle histoire d'amour avec Habsatou Sy

Après sa relation avec Chloé Mortaud élue Miss France 2009 et le mannequin roumain Lavinia, Vincent Curetti s'est mis en couple avec la chroniqueuse et animatrice française Hapsatou Sy. C'est le magazine Voici qui a révélé cette relation en 2015. La conjointe de Vincent Cerutti a confié à la presse qu'elle était en couple quand elle a été frappée par le coup de foudre qui l'a liée à son bel étalon.

Le 28 avril 2016, la toile a été inondé de publications relatives à l'attente du premier enfant du couple de Vincent Cerutti.

Le 20 septembre de la même année, Hapsatou Sy et Vincent Cerutti ont eu leur premier enfant, une petite fille prénommée Abbie.

Deux ans et demi plus tard, le petit Isaac est né de cette belle histoire d'amour. En août dernier, alors que la petite famille profitait des vacances au Sénégal, Vincent Cerutti a dû quitter les siens pour reprendre "la radio le 23" comme il l'a fait savoir sur Instagram le 15 aout.

