Ensemble depuis 2003, Cyril Hanouna et Émilie Hanouna se sont rencontrés lors d’une soirée organisée par des amis en commun. La jeune femme est devenue amoureuse du présentateur d’émissions TV qui travaillait notamment chez M6 et Fun TV. Alors qu’elle faisait des études pour devenir institutrice, elle croise le chemin de l’animateur et producteur de télévision. Ils se croisent, font connaissance, puis, ils se réunissent et fondent une petite famille peu de temps après cela. Qui est la discrète Émilie Hanouna? Comment a-t-elle pu soutenir son compagnon durant ses moments les plus difficiles? Toutes les réponses et plus d’informations sont à trouver dans la suite de notre portrait de l’ex-femme de Cyril Hanouna.

Cyril Hanouna assiste au jour 8 de l'Open de France 2015 au stade Roland Garros le 31 mai 2015 à Paris, France. Photo: Jean Catuffe

En 2019, la rupture du couple a été marquée. Ils ont rendu cette séparation officielle en décembre, et plusieurs médias ont relaté que Cyril et Émilie ne sont plus ensemble. Émilie Hanouna a quitté son compagnon après les 16 années qu’ils ont partagé. Elle ne soutient plus l’animateur quand celui-ci a besoin d’elle. Leurs deux enfants, Bianca et Lino, doivent comprendre que leurs parents ne peuvent plus vivre ensemble, et que chacun doit trouver des solutions à ses propres galères.

Présentation de Émilie Hanouna

Nom complet: Émilie Hanouna

Genre: femme

Date de naissance: inconnue

Âge de Émilie Hanouna: inconnu

Signe du zodiaque: inconnu

Lieu de naissance: inconnu

Nationalité: française

Taille de Émilie Hanouna: inconnue

Couleur des cheveux: brun

Couleur des yeux: marron

Statut matrimonial: séparée

Ex-compagnon de Émilie Hanouna: Cyril Hanouna

Enfants: Bianca Hanouna (2011) et Lino Hanouna (2012)

Année de rencontre: 2003

Année de séparation: 2019

Profession: institutrice

Cyril Hanouna assiste au match retour des huitièmes de finale de l'UEFA Champions League entre le Paris Saint-Germain (PSG) et Manchester United. Photo: Xavier Laine

Émilie Hanouna: des conseils utiles à son compagnon

Notre personnage, Émilie Hanouna, est la mère des enfants de Cyril Hanouna. Cyril Hanouna avait avec lui une femme, Émilie, qui le soutenait quand les choses n’allaient pas bien. C’est pour plusieurs raisons que l’animateur avait quitté le Morning Live et les plateaux de M6. Cependant, il trouvait des encouragements de la part de sa compagne. Aujourd’hui, il doit surmonter les épreuves difficiles tout seul.

Pour notre figure, il était toujours question de donner son avis afin d’aider son compagnon à prendre les décisions les plus durs, notamment quand il s’agissait de la suite de sa carrière. Elle lui avait déconseillé d’accepter de présenter La Ferme Célébrités sur TF1, parce que son image médiatique était en jeu et que cela pourrait nuire à cette image qu’il s’est bâti au fil des années.

Cyril Hanouna assiste à l'Hommage national de Charles Aznavour aux Invalides le 5 octobre 2018 à Paris, France. Photo: Stéphane Cardinale

L’animateur des émissions de télévision aurait raté une bonne affaire, il s’en veut aujourd’hui pour avoir écouté sa compagne. Il aurait aimé présenter l’émission sur TF1 parce qu’un bon salaire lui a été proposé et que cela lui aurait permis de rembourser ses dettes. Il dit ironiquement que sa compagne avait raison, mais il se sent coupable d’avoir raté une occasion de “sortir du fond du trou”.

Émilie Hanouna: une influence sans paraître devant les caméra

La compagne de Cyril Hanouna préfère rester dans l’ombre, mais elle soutient ce dernier pour le meilleur et pour le pire. Quand elle lui a conseillé de refuser de présenter La Ferme Célébrités sur TF1, elle insistait que cela était pour son bien. Cela a été notamment le cas après qu’il a eu le poste dans l’émission Touche pas à mon poste! de la chaîne C8, où il a partagé les plateaux avec des présentateurs et des invités comme Raymond Aabou et Fanny Neguesha.

Cyril Hanouna regarde de quart de finale du simple messieurs le dixième jour de l'Open de France de Roland Garros 2019 à Paris le 4 juin 2019. Photo: Mehdi Taamallah

Émilie Hanouna avait également une influence sur son compagnon et lui conseillant de quitter la matinale de Virgin Radio. Elle voulait que Cyril arrête de se lever à 4h du matin, et qu’il puisse consacrer plus de temps aux enfants. Avant de se séparer, le couple a toujours fait le nécessaire pour préserver leur vie, et lorsque l’on pose des questions à l’animateur sur les raisons qui poussaient sa compagne à rester éclipsée, il répond qu’Émilie n’était pas intéressée par les parutions à la télévision.

Cyril Hanouna et ses enfants assistent à la 6e journée de l'Open de France 2019 au stade Roland Garros le 31 mai 2019 à Paris, France. Photo: Jean Catuffe

Émilie Hanouna était enceinte pour la première fois en 2011 avant de donner naissance à sa première fille, Bianca. Nous ne la connaissions pas beaucoup avant qu’elle ne rencontre Cyril, le nom de jeune fille d’Émilie Hanouna reste obscure. Puisqu’il est rare qu’elle apparaît devant les caméras, les photos d’Émilie, la femme de Cyril Hanouna, se font également rares et il n’y a que des clichés du couple qu’ils ont pu prendre durant des moments de la vie qu’ils avaient partagé.

