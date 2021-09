Gabriel Attal: ce que vous ne savez pas encore sur le politicien

by Talla Alain

Gabriel Attal n'a que 32 ans, mais son parcours en politique pourrait déjà faire l'objet d'un film hollywoodien. Engagé au Parti Socialiste en 2006, il ne lui a fallu que six années pour intégrer dans un cabinet ministériel avant de devenir un conseiller municipal. Ce brillant parcours, le porte-parole du gouvernement le doit sans doute à l'engagement politique de son père qui l'a emmené à une manifestation contre la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle en 2002. C'est à cet instant que sa vocation est née. Vous avez peut-être entendu parler du très brillant homme politique qu'est Gabriel Attal, mais vous ignorez certains détails de sa vie et son parcours. Nous vous en disons tout dans cet article.

Le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal s'adresse au point de presse à l'issue de la réunion hebdomadaire du cabinet à Paris le 28 juillet 2021. Photo: @Bertrand Guay

Source: Getty Images

Né le 16 mars 1989 à Clamart, Gabriel Attal s'est vite intéressé à la politique. Il a rapidement gravi les échelons au point de se voir confier de hautes responsabilités avant d'atteindre la trentaine. Fils d'Yves Attal, avocat puis producteur de cinéma décédé en 2015, le jeune Attal est ambitieux et intrépide, deux qualités qui continuent de dessiner sa trajectoire politique.

Présentation sommaire de Gabriel Attal

Nom de naissance: Gabriel Attal

Genre: homme

Date de naissance: 16 mars 1989

Âge: 32 ans

Signe du zodiaque: Poissons

Lieu de naissance: Clamart, Hauts-de-Seine, France

Résidence actuelle: Paris

Nationalité: française

Sexualité: homosexuel

Couleur des cheveux: noire

Couleur des yeux: noire

Père: Yves Attal

État matrimonial: pacsé

Partenaire: Stéphane Séjourné

Enfants: 0

École: École alsacienne

Université: IEP de Paris, Université Paris II Panthéon-Assas, Sciences Po Paris

Métier: homme politique

Valeur nette: 9 500 euros/mois

Facebook: Gabriel Attal

Twitter: Gabriel Attal

Instagram: gabrielattal

Formation et débuts en politique

Gabriel Attal est le fils d'Yves Attal, avocat puis producteur de cinéma, et d'une salariée d’une société de production. Il a grandi dans les 13e et 14e arrondissements de Paris, entourés de ses trois sœurs. Plus jeune, il s'est fait appeler Gabriel Attal de Couriss, ajoutant ainsi à son patronyme le nom de sa mère.

C'est seulement à l'âge de 13 ans que le virus de la politique a été inoculé à Gabriel Attal. Un de ses proches a en effet confié que le jeune Gabriel Attal s'est découvert la vocation de politicien à l'occasion d'une manifestation à laquelle ses parents et lui ont pris part en 2002 pour contester la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle de cette année-là.

Il a fait ses études à l'École alsacienne, un établissement d'enseignement privé laïc sous contrat d'association avec l'État, fondé en 1874 et situé dans le 6e arrondissement de Paris.

En 2006, son activisme politique s'est traduit par sa participation au mouvement contre le contrat première embauche.

La même année, il a rejoint le Parti Socialiste et a participé à la promotion de la candidature de Ségolène Royal à l'élection présidentielle de 2007. S'il dit avoir adhéré au Parti Socialiste "en étant dans la mouvance de Dominique Strauss-Kahn", Le Monde, Présente Gabriel Attal comme étant de la deuxième gauche "pour qui l’entreprise et le libéralisme ne sont pas des gros mots, tout en ayant des convictions humanistes assumées".

Entre 2007 et 2013, Gabriel Attal a étudié à Sciences Po Paris où il a créé, à sa première année, le comité de soutien à Íngrid Betancourt Pulecio. Ce comité a milité pour la libération de l'ancienne candidate à l'élection présidentielle de Colombie maintenue en captivité pendant six ans dans la jungle amazonienne par les FARC.

En 2012, Gabriel Attal a décroché un Master Affaires Publiques à Sciences Po Paris, et a étudié le droit à l' Université Panthéon-Assas. Entre 2009 et 2010, il est parti en mission chez Éric de Chassey, directeur de la Villa Médicis.

Après un stage qu'il a passé à l'Assemblée nationale auprès de Marisol Touraine pendant la campagne présidentielle de 2012, Gabriel Attal a été nommé membre du cabinet du Ministre de la Santé, avec l'aide de Benjamin Griveaux dont il est devenu l'adjoint. Cette occasion a fait de lui le plus jeune conseiller ministériel du quinquennat.

C'est lui qui a eu la charge de rédiger les discours du Ministre jusqu'en 2017, cumulativement avec ses fonctions de conseiller chargé des relations avec le Parlement.

Gabriel Attal part après avoir participé à la réunion hebdomadaire du cabinet à l'Elysée à Paris, le 19 mai 2021. Photo: @Franck Fife

Source: Getty Images

Du Parti Socialiste à La République en marche

Dès son entrée au Parti Socialiste, Gabriel Attal a postulé pour le secrétariat de section du parti, mais en vain. Il a ensuite créé une liste pour le bureau des étudiants dont l'essentiel des activités était lié à l'organisation des soirées étudiantes. Là aussi, la chance ne lui a pas souri.

En 2014, Gabriel Attal s'est présenté aux élections municipale, occupant la cinquième position dans la liste du Parti Socialiste. Il est alors devenu l'un des quatre conseillers municipaux PS de Vanves et est devenu le leader de l'opposition, après que la tête de liste socialiste a démissionné.

En 2017, Gabriel Attal a démissionné du PS après l'annonce de la candidature d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, et après avoir obtenu la bénédiction de La République En Marche pour les élections législatives de 2017.

Il a justifié son départ du PS et son adhésion à LREM par l'opposition de certains élus de son précédent parti à la loi Macron, notamment à propos du travail du dimanche. Libération a révélé qu'il a été "heurté par le raidissement de Manuel Valls sur les questions d’identité et d’immigration".

De la députation au gouvernement

En juin 2017, Gabriel Attal a été élu député dans la dixième circonscription des Hauts-de-Seine en obtenant 60,94 % des voix. Il a ainsi devancé le successeur désigné d'André Santini, Jérémy Coste, Bertrand Soubelet et l'humoriste Gérald Dahan.

Selon Le Monde, il est dans le cercle très fermé des députés qui constituent "la garde avancée d'Emmanuel Macron, au Palais-Bourbon comme dans les médias. Des janissaires dévoués corps et âme au chef de l'État, qui ne dépendent que de lui, ne rendent de comptes qu’à lui." On lui prête aussi une proximité avec Christophe Castaner et Stéphane Séjourné.

Le Monde a également révélé que les parlementaire le considèrent comme le député de la majorité le plus talentueux, avec Amélie de Montchalin. Selon le journal, il est parvenu à cette réputation "grâce à son sens politique et à son aisance à l’oral. Et surtout, en profitant du vide. Alors que beaucoup de ses collègues du groupe LREM, composé à majorité de novices, n’osaient pas prendre la parole en public au début de la législature, lui a très vite crevé l’écran en défendant l’action d’Emmanuel Macron avec un aplomb et une facilité déconcertants pour son jeune âge".

Libération pour sa part a indiqué en 2018 qu'il est "invité partout, des matinales de radio à l’émission On n'est pas couché, reléguant les autres porte-parole de LREM au rang de figurants[...] l’un des seuls à monter au feu pour défendre Emmanuel Macron et l’Elysée en pleine affaire Benalla, gagnant du même coup de nouveaux galons". Pour son passage dans les médias, Gabriel Attal a toujours bénéficié d'un accès privilégié à l'Elysée où il s'abreuve.

Entre janvier et octobre 2018, il a assuré les fonctions de porte-parole de son parti, la LREM.

Gabriel Attal est si actif que Libération a écrit sur lui qu'il "est un des rares secrétaires d’État à exister".

Gabriel Attal avec des membres du personnel médical alors qu'il visite un centre de vaccination Covid-19 à Saint-Maur des Fosses, à l'est de Paris, le 14 mars 2021. Photo: @Jacques Witt

Source: Getty Images

Après l'élection de Richard Ferrand à la présidence de l'Assemblée nationale en septembre 2018, Gabriel Attal a déposé sa candidature pour lui succéder à la présidence du groupe LREM. A la surprise générale, il a annoncé le retrait de sa candidature la veille du scrutin, alors qu'on le considérait comme l'un des trois favoris.

Il jouit d'une bonne réputation au sein de l'appareil politique en France. Selon un classement réalisé par le magazine Capital, il occupait la 31e place parmi les députés les plus actifs du moment, après seulement six mois de législature. Gabriel Attal a lui-même dénoncé ce classement qualifié de "prime aux bavards" par le président du groupe La République En Marche, arguant qu'il a été favorisé parce qu'il a signé des amendements alors que ses collègues de LREM ont travaillé autant que lui à leur préparation.

Ouest-France a repris le site Nosdéputés.fr qui scrute l’activité des députés et qui a indiqué que Gabriel Attal est l’un des élus les plus actifs avec 127 interventions en commission, ce qui le classe parmi les vingt premiers.

En décembre 2017, le député a été nommé rapporteur du projet de loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (Loi ORE). Le Monde qui s'intéresse beaucoup à son activité a précisé que "l'examen du texte lui a permis de se distinguer par sa capacité à ferrailler avec l’opposition dans l’Hémicycle, en particulier avec La France insoumise (LFI), qu’il cible prioritairement dans ses prises de position".

En janvier 2018, il a travaillé sur la réforme de l'audiovisuel public, prenant part aux travaux d'un groupe constitué à l'Assemblée.

À l'Assemblée nationale justement, Gabriel Attal est membre de la commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, dans laquelle il travaille comme coordinateur du groupe La République en marche.

Le 16 octobre 2018, il a été nommé Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer, devenant le plus jeune membre d'un gouvernement sous la cinduième République et battant de quelques mois le record établi par François Baroin en 1995, à seulement 29 ans.

Au sein du gouvernement, il est chargé entre autres d'intervenir sur les dossiers de la jeunesse et la mise en place du service national universel (SNU), mission qui était dévolue jusque-là à Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées.

Le 29 novembre 2018, dans une déclaration faite au sujet du monde associatif et relativement aux questions de philanthropie, Gabriel Attal a exprimé son souhait de voir "les grandes fortunes" léguer leur patrimoine net d'impôt de succession à des fondations dont leurs enfants sont administrateurs, plutôt que de les léguer à leurs enfants, ce qui est imposé à 45 %.

Cette réforme qui n'a malheureusement pas prospéré avait pour objectif de mettre fin au montage que font de nombreuses fortunes françaises telles que Johnny Hallyday en s'établissant à l'étranger.

En 2020, à l'issue des élections municipales, Gabriel Attal était deuxième sur la liste LREM à Vanves, laquelle est arrivé en troisième position au second tour, avec seulement 19,9 % des voix. Sa liste est arrivée derrière celle du maire sortant (UDI) Bernard Gauducheau (53,3 %) et celle d'EÉLV (26,8 %). Malgré cet échec, il est resté conseiller municipal d'opposition.

Le 6 juillet 2020, Gabriel Attal a été nommé secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement.

Il est candidat en dernière position sur la liste LREM dans les Hauts-de-Seine pour les élections régionales de 2021 en Île-de-France.

Vie privée: pénible acceptation de son homosexualité

Gabriel Attal a été en couple pendant deux ans avec Joyce Jonathan dont il a fait la connaissance à l'École alsacienne. Dans le magazine Closer, il a affirmé que la chanteuse a été l'un de ses premiers amours. Seulement, il a découvert plus tard qu'il était plutôt attiré par des hommes. C'est avec beaucoup de peine qu'il a donc accepté cette orientation sexuelle.

Aujourd'hui, il est lié par un pacte civil de solidarité au député européen Stéphane Séjourné. C'est en 2019 qu'il a rendu son homoxesualité publique. Gabriel Attal et son conjoint ont exprimé leur désir d'avoir un enfant, si la gestation pour autrui venait à être adoptée de façon légale en France.

Pour le moment, il comble ce besoin en s'occupant de son petit frère adoptif, le garçon de sa cousine germaine décédée dans un accident de voiture, avec qui il passe beaucoup de temps.

Il y a cinq ans, ma cousine germaine est décédée dans un accident de voiture. Elle a laissé derrière elle un petit garçon de 3 ans, Nikolaï. Ma mère et son conjoint l'ont adopté[...]Il va avoir 9 ans, et on s'entend super bien. Je l'emmène au cinéma, on va à Disneyland, il vient à la maison le week-end, on regarde des vieux films.

A 32 ans, Gabriel Attal a réussi à s'imposer comme la valeur sûre de la politique en France. Tout porte à croire qu'il a de beaux jours devant lui.

Source: Legit