Biographie de Bradley Cooper: filmographie, âge, taille, femme

Le chemin vers la gloire de Bradley Cooper n'a pas été facile, mais il a réussi à révéler pleinement son talent artistique grâce aux films The Hangover in Vegas, American Scam. Sa carrière est maintenant en plein essor, l'acteur est apparu dans des films au box-office et a été nominé pour un Oscar plus d'une fois, et en 2018, il a fait ses débuts avec le projet du réalisateur A Star is Born, qui a été chaleureusement accueilli par le cinéma critiques.

La présentation de la biographie de Bradley Cooper

Nom complet: Bradley Charles Cooper

Surnom: Brad Cooper

Date de naissance: 5 janvier 1975

Signe astrologique: Capricorne

Signe chinois: Chat (ou Lièvre ou Lapin)

Age de Bradley Cooper: 6 ans

Taille de Bradley Cooper: 185 cm

Lieu de naissance: Philadelphie, Pennsylvanie

Nationalité: américaine

Profession: acteur, réalisateur, producteur, chanteur

Films notables: Very Bad Trip (trilogie)

Séries notables: Alias

La famille de Bradley Cooper

La future idole de millions est née le 5 janvier 1975 dans la famille de Gloria et Charlie Cooper. Dans les veines de l'acteur, le sang irlandais, du côté du père, courtier en bourse, et italien, du côté de la mère, se mélange de manière intéressante. C'est peut-être ce "mélange explosif" de nationalités très capricieuses qui devient plus tard la base du talent du jeune homme, qui progressait chaque année.

The 2021 Moth Ball en l'honneur de Regina King et Kemp Powers aux Spring Studios le 22 juin 2021 à New York. (Photo de Bennett Raglin/Getty Images pour The Moth)

Source: Getty Images

Quelle est l'éducation de Bradley Cooper?

Tout d'abord, le jeune Cooper a décidé de suivre une éducation digne d'un acteur. Il est diplômé de la prestigieuse Université de Georgetown avec un BA en langue et littérature anglaises. Et puis, il est allé étudier pour une maîtrise en beaux-arts à la New School University, une école de théâtre et de théâtre. Et seulement après ses études, Bradley a commencé à prendre d'assaut l'écran. Comme la plupart des stars, il a commencé sa carrière avec des séries télévisées.

La carrière de Bradley Cooper

En général, 2009 a été une année de choc dans la carrière de Cooper. En plus de The Hangover in Vegas, il a joué dans les films Promising Doesn't Meaning to Marry, All About Steve, Case No. 39, New York, I Love You et Team-A. Après quelques rôles de comédie, Cooper a commencé à apparaître dans des rôles dramatiques. Il a joué dans le thriller psychologique Area of ​​Darkness (2011), dans le film Words (2012), My Boyfriend is Crazy (2012) et bien d'autres. Soit dit en passant, l'acteur a été nominé aux BAFTA, aux Oscars et aux Golden Globes pour son rôle d'ancien enseignant dans le film Mon petit ami est fou.

Irina Shayk et Bradley Cooper emmènent leur fille Lea au parc le 02 juin 2021 à New York, New York. (Photo par NY1/MEGA/GC Images)

Source: Getty Images

La filmographie: le cinéma

Wet Hot American Summer de David Wain: Ben (2001)

de David Wain: Ben (2001) My Little Eye de Marc Evans: Travis Patterson (2002)

de Marc Evans: Travis Patterson (2002) Irrésiiistible! de Morgan Klein et Peter Knight: Jeff (2002)

de Morgan Klein et Peter Knight: Jeff (2002) Stella Shorts 1998-2002: Satan/l'homme au cours de yoga (2002)

(2002) Serial noceurs de David Dobkin: Zachary «Sack» Lodge (2005)

de David Dobkin: Zachary «Sack» Lodge (2005) Playboy à saisir de Tom Dey: Demo (2006)

de Tom Dey: Demo (2006) The Comebacks de Tom Brady: Le Cowboy (2007)

de Tom Brady: Le Cowboy (2007) The Rocker de Peter Cattaneo: Trash (2008)

de Peter Cattaneo: Trash (2008) The Midnight Meat Train de Ryūhei Kitamura: Leon Kauffman (2008)

de Ryūhei Kitamura: Leon Kauffman (2008) Yes Man de Peyton Reed: Peter (2008)

de Peyton Reed: Peter (2008) Older than America (en) de Georgina Lightning: Luke (2008)

(en) de Georgina Lightning: Luke (2008) Bang Blow and Stroke (court métrage) de Brian Spitz: Trash (2008)

(court métrage) de Brian Spitz: Trash (2008) Ce que pensent les hommes de Ken Kwapis: Ben (2009)

Triangle amoureux: Irina Shayk, Bradley Cooper et Lady Gaga

La participation de Lady Gaga aux débuts de réalisateur de Bradley Cooper a incité les fans à la considérer comme une actrice dramatique sérieuse. Cependant, le film A Star Is Born ne lui a pas seulement valu des compliments de la part des critiques et une nomination aux Oscars. La participation à l'image s'est avérée loin d'être des conséquences roses. Ainsi, les fans du couple Cooper-Shake ont qualifié le chanteur de principale raison de leur séparation. Dans le même temps, Gaga et Cooper n'ont fait qu'alimenter les rumeurs d'une romance au bureau, flirtant souvent lors d'événements sociaux.

Source: Legit Newspaper