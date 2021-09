Audrey Pulvar: son parcours du journalisme à la politique

Des gestes pouvant aller au détriment de la défense des animaux aux propos suscitant et alimentant la polémique, Audrey Pulvar est un personnage controversé. Elle heurte des contestations, non pas en termes de connaissances ou de compétences, mais pour la manière courageuse et ferme dont elle manifeste son opinion et sa volonté. Afin d’arriver à une décision, ses propos sont toujours exprimés pour justifier ses arguments. Critiquée pour avoir potentiellement des opinions biaisées en défendant la présomption d'innocence dans des affaires d'agressions sexuelles, puis accusée de racisme antiblancs, la foyalaise d’origine ne passe pas à côté des sujets les plus disputés. Qui est Audrey Pulvar en réalité? Quel était son parcours et comment mène-t-elle sa barque à bon port? Trouvez toutes les réponses et d’autres informations dans la suite de notre portrait.

Audrey Pulvar pose lors d'une séance portrait à Paris, France, le 27/08/2017. Photo: Eric Fougère

Anciennement connue comme journaliste et chroniqueuse, elle est, depuis 2020, adjointe à la maire de Paris, Anne Hidalgo. Avant cela, Audrey Pulvar exprimait et défendait ses opinions sur les plateaux de France TV. Elle était présentatrice de journaux télévisés sur France 3, mais également chroniqueuse pour l’émission à grand succès de Laurent Ruquier On est pas couchés. Les activités de celle qui a été la première journaliste noire à présenter un journal télévisé sur une chaîne hertzienne en France ont été suspendues pour la première fois il y a presque 10 ans.

Depuis plusieurs événements, comme la candidature de son ex-compagnon, Arnaud Montebourg, à la primaire à gauche de 2012, elle s’est libérée momentanément pour se consacrer exclusivement au monde de la politique. Après France Inter, Audrey Pulvar a été nommée directrice éditoriale du magazine culturel et politique classé à gauche Les Inrockuptibles, cela à marqué un grand détour dans sa carrière de journaliste.

Présentation d’Audrey Pulvar

Nom complet: Audrey Pulvar

Genre: femme

Date de naissance: 21 février 1972

Âge d’Audrey Pulvar: 49 ans

Signe du zodiaque: Poisson

Lieu de naissance: Fort-de-France, en région de la Martinique

Nationalité: française

Taille d’Audrey Pulvar: 1,63 m

Couleur des cheveux: noir

Couleur des yeux: marron foncé

Mère: Marlène Auspice

Père: Marc Pulvar

Statut matrimonial: céllibataire

Ex-conjoint: Arnaud Montebourg (de 2010 à 2012)

Profession: journaliste, animatrice, chroniqueuse, écrivaine, femme politique

Années d’activité journalistique: depuis 1995

Années d’activité politique: depuis 2011

Émissions: 19/20, On n'est pas couché, Touche pas à mon poste!

Groupe politique: Paris en commun (PS)

Audrey Pulvar assiste au "Prix De La Femme D'Influence De L'Annee" au Palais Brongniart le 25 novembre 2019 à Paris, France. Photo: Dominique Charriau

Audrey Pulvar: les études et les premiers pas en tant que journaliste

C’est à Fort-de-France où la jeune Audrey Pulvar a passé son enfance, elle est la fille de Marlène Auspice qui est assistante sociale et de Marc Pulvar qui est propriétaire d’une école privée. Ses parents étaient influents dans l’île d’où elle est originaire. Ils l’ont inscrite dans une école aux Caraïbes où elle a obtenu son baccalauréat, aux Antilles plus précisément. Audrey est retournée à l’Université de Rouen où elle a obtenu un DEUG de sciences économiques.

Ses études lui ont permis d’intégrer l’École supérieure de journalisme de Paris d’où elle a obtenu son diplôme en 1994. Pendant sa formation, celle qui est de la même génération que Darius Rochebin a passé un stage chez ATV, puis elle y a décroché un poste de journaliste reporter d'images. À partir de 1995, elle a été présentatrice du journal du soir dans la chaîne de télévision généraliste française diffusée en Martinique. Quelques années après cela, elle devient rédactrice en chef adjointe de la chaîne.

Audrey Pulvar participe à une réunion de campagne à l'Elysée Montmartre à Paris, le 26 février 2020, avant les élections municipales de mars 2020 en France. Photo: Michel Stoupak

Audrey Pulvar a œuvré en tant que présentatrice dans la chaîne où elle a passé son stage jusqu’en 2002, l’année durant laquelle elle commence à travailler comme pigiste. Elle collabore avec LCI, et à partir de décembre 2002, elle intègre TV5 tout en continuant son travail de journaliste qui est rémunéré à la tâche avec d’autres institutions médiatiques en France.

Audrey Pulvar: la suite des réalisations de la présentatrice

La jeune femme continue à travailler pour TV5 pour une année, avant de rejoindre le journal télévisé régional de France 3 Marseille comme présentatrice. Notre personnage, qui a eu un parcours différent que des journalistes comme Aurélie Casse ou Gilles Bouleau, a également été derrière la présentation du Grand Soir 3 en collaborant avec Louis Laforge. Septembre 2005 a marqué son début au journal du soir, le 19/20, qui est toujours diffusé sur France 3. Par la suite, Audrey Pulvar a présenté la troisième édition des Victoires du jazz, ainsi que Français, à cœur et à cris qui a été diffusée sur la même chaîne.

En 2006, Audrey Pulvar présente Parlez-moi d'ailleurs qui a été un magazine mensuel diffusé sur La Chaîne parlementaire. Elle est restée avec France 3 jusqu’en 2009, l’année quand elle a rejoint I-télé pour présenter la tranche de 18h-20h. Elle y a également présenté la tranche de 6h-7h en remplaçant Nicolas Demorand depuis la rentrée de 2010.

Audrey Pulvar assiste au lancement de la Campagne de Municipalité d'Emmanuel Grégoire pour le 12ème arrondissement de Paris, le 24 janvier 2020, à Paris, France. Photo: Daniel Pie

Deux mois plus tard, quand le compagnon d’Audrey Pulvar, Arnaud Montebourg, se présente en tant que candidat aux primaires socialistes, I-Télé a suspendu la présentatrice d'antenne pour des raisons d’éthique. La journaliste était de retour quinze jours plus tard pour présenter une interview non-politique de 10 minutes, son interview a été retirée en fin d’année, mais Audrey Pulvar a eu l’occasion de présenter une nouvelle chronique en janvier 2011.

Audrey Pulvar: son rôle de directrice aux Inrockuptibles

À partir de la rentrée de 2011, notre personnage devient chroniqueuse aux côtés de Natacha Polony dans l'émission On n'est pas couché qui a été diffusée sur France 2. Elle poursuit, cependant, son émission quotidienne sur France Inter, jusqu’en mai 2012 quand son compagnon est nommé au gouvernement de Jean-Marc Ayrault. C’est pour la même raison qu’elle a arrêté sa participation à l’émission présentée par Laurent Ruquier et a été remplacée par Aymeric Caron.

Audrey Pulvar lors de l'événement 'Dialogo Por El Planeta' le 21 mars 2018 à Madrid, Espagne. Photo: Samuel de Roma

En 2012, elle a rejoint Les Inrockuptibles comme directrice chargée de l'éditorial. Ce passage a créé la polémique à la suite de la démission de Thomas Legrand qui présentait une chronique politique. Il a évoqué un manque de crédibilité. Serait-ce un conflit d’intérêt comme ce que le syndicat national des journalistes a dénoncé? Audrey Pulvar défendait l’idée que les Inrock n’était pas une annexe du Parti socialiste.

Une autre démission a suivi cette polémique, quand Marc Beaugé qui a été rédacteur en chef chargé de l'actualité a également claqué la porte estimant que notre personnage était autoritaire. La directrice a démissionné aussi vers la fin de l’année, quelques mois après son arrivée. Sa décision a été motivée par des conflits internes, notamment avec Matthieu Pigasse, l’un des principaux actionnaires de l’hebdomadaire initialement consacré au rock et publié par les Éditions Indépendantes.

Audrey Pulvar: les dernières présences à la télévision

Notre figure n’a pas cherché à se reposer, puisqu’en 2012, elle a présenté une chronique dans l'émission Le Grand 8 sur la chaîne de télévision généraliste privée Canal 8. Elle n’a quitté cette émission présentée par Laurence Ferrari qu’en 2015. Avant cela, elle a également été chroniqueuse dans l’émission de Marc-Olivier Fogiel On refait le monde qui a été diffusée sur RTL.

Audrey Pulvar assiste à la première parisienne de "L'amour est une fête" au cinéma Max Linder le 17 septembre 2018 à Paris, France. Photo: Stéphane Cardinal

En 2013, Audrey Pulvar a été l'animatrice de l’émission Touche pas à mon poste!, puis elle a participé avec d’autres personnages à Toute la télé chante pour Sidaction qui a été diffusée sur France 2. C’est la même année qui a marqué le retour de la journaliste chez iTélé, elle a remplacé Léa Salamé pour la présentation du Grand JT et de l’émission On ne va pas se mentir.

Pour avoir signé une pétition féministe contre Marine Le Pen qui a été lancée par Laurence Rossignol, la journaliste est suspendue d’une façon temporaire par iTélé. Cela a coïncidé avec l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle de 2017, et avec l’opposition entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Selon la direction de la chaîne, la journaliste devait rester neutre dans une telle situation.

Audrey pulvar assiste à la cérémonie du 'Mobile Film Festival Stand Up 4 Human Rights Awards', au Cinema MK2 Bibliotheque le 4 décembre 2018 à Paris, France. Photo: Foc Kan

Audrey Pulvar: la prise de position d’une militante écologiste

Pour s’être affichée auprès de son compagnon d'alors, Arnaud Montebourg, qui a été candidat à la primaire organisée par le Parti socialiste, Audrey Pulvar a reçu plusieurs critiques, notamment de l’intérieur de France Inter. C’est lors d'une réunion publique à La Bellevilloise qu’elle est apparue auprès du candidat de gauche, et selon elle, il ne s’agissait pas d’un engagement dans la campagne électorale et elle n’aurait pas mérité ce recadrage de la part de la direction de la chaîne.

Audrey Pulvar a écrit au Conseil supérieur de l’audiovisuel pour qu’un statut des journalistes qui sont ensembles avec des politiques en campagne électorale soit bien décrit. Le soutien de la journaliste engagée à Arnaud Montebourg était pourtant public puisqu’elle est apparue à ses côtés dans la salle de concerts et de réunions située au 20ème arrondissement de Paris.

Audrey Pulvar est photographiée pour Paris Match en visite au Jardin de Cocagne, projet d'insertion sociale le 09 octobre 2020 aux Mureaux, France. Photo: Kasia Wandyc

En 2017, notre personnage est élu à la présidence de la Fondation pour la nature et l'homme, une fondation française reconnue d’utilité publique qui fait de la sensibilisation aux questions environnementales. Elle devient connue pour être militante écologiste. Elle a soutenu, l’année suivante, le collectif européen Pacte Finance Climat qui lutte pour la transition écologique et contre le réchauffement climatique.

Audrey Pulvar: d’une journaliste à une femme politique

Notre personnage a figuré dans la liste d’Anne Hidalgo, Paris en commun, en octobre 2019 pour les élections municipales de 2020 à Paris. Une année avant cela, elle a publiquement soutenu la première femme maire de Paris dans le but de transformer la voie Georges-Pompidou sur les quais de la Seine en une voie piétonne et cyclable. Anne Hidalgo lui a proposé, par la suite, de rejoindre son équipe à la campagne.

Audrey Pulvar est élue conseillère de Paris à l'issue du second tour des élections municipales de 2020, après avoir obtenu 53,32 % des suffrages. Elle est devenue adjointe à la maire de Paris, à partir de juillet 2020, pour être chargée de l’alimentation durable, de l’agriculture et des circuits courts.

Audrey Pulvar participe à un débat lors de la Fête de l'Humanité. Photo: Michel Stoupak

En 2021, notre personnage a été à la tête de la liste aux élections régionales de 2021 en Île-de-France. Soutenue par plusieurs partis politiques classés à gauche, elle avait comme seul et unique objectif d’arriver en tête des listes. Cependant, Audrey Pulvar est jugée trop radicale, notamment en se positionnant du côté de la communauté noire au sujet de la non-mixité. Cette polémique perturbe ses relations avec la maire de Paris, Audrey Pulvar est arrivée en cinquième position au niveau régional, puis s'est inclinée dans l’entre-deux-tours face à Valérie Pécresse.

Audrey Pulvar: la polémique et les sujets les plus disputés

Le sujet des lunettes d’Audrey Pulvar dont la valeur est estimée à 12 000 euros dans un article de Technikart a suscité la polémique en 2012. Ces lunettes ont été fabriquées à partir des écailles de tortue, ce qui a attiré l’attention de plusieurs personnes qui défendent les animaux, comme l’humoriste Rémi Gaillard et le footballeur Franck Ribéry. La polémique a refait surface quand notre personnage est arrivé à la tête de la Fondation pour la nature et l'homme en 2017.

Protestant contre Gérald Darmanin qui a été accusé de viol, Audrey Pulvar a été parmi les figures les plus importante de ce mouvement qui a été lancé en juillet 2020. Cependant, la femme politique était de l’autre coté des protestation quand les accusations tombaient sur Jean-Marc Morandini, Dominique Strauss-Kahn ou Nicolas Hulot. Audrey Pulvar qui défendait la présomption d'innocence n’a pas respecté ce principe juridique face aux accusations du candidat de La République en marche.

Audrey Pulvar assiste à l'Open de France de tennis 2019 - Quatorzième jour à Roland Garros le 08 juin 2019 à Paris, France. Photo: Stéphane Cardinale

Au sujet de la non-mixité, plusieurs sont ceux qui ont vu du racisme antiblancs dans les propos et les prises de position d’Audrey Pulvar. Notre personnage avait déclaré qu’il est possible que des hommes blancs et des femmes blanches puissent assister aux ateliers organisés par le syndicat étudiant, l’UNEF. Cependant, elle avait invité ces personnes au silence pour n’être que des spectateurs face au sujets qui touchent la communauté noire en France.

Audrey Pulvar: la vie de couple de la journaliste et femme politique

Durant les années 2000, Audrey Pulvar était en couple avec le chef cuisinier et propriétaire d’un restaurant, Alain Passard. Notre personnage était enceinte vers la fin des années 1990 bien qu’aucune photo n’a été publiée, elle est la mère d’une fille qui s’appelle Charis. Cette dernière est née en 1997 à la suite d’une précédente relation d’Audrey Pulvar.

Audrey Pulvar assiste à la première de "Detroit" à l'UGC Normandie le 29 septembre 2017 à Paris, France. Photo: Foc Kan

À partir de 2010, elle est en couple avec le socialiste Arnaud Montebourg qui est également avocat et entrepreneur. C’est à cause de la relation d’Audrey Pulvar et son compagnon que celle-ci a été écartée de l'antenne d'I-Télé. Si plusieurs se posent des questions sur le compagnon actuel d’Audrey Pulvar, il faut savoir qu’elle n'est pas mariée. Audrey Pulvar et Arnaud Montebourg se sont séparés en 2012.

