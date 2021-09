6ix9ine: 3 choses étonnantes à savoir sur le rappeur Tekashi 69

Le rappeur connu dans tout le monde entier, 6ix9ine, est une personne assez scandaleuse, pourtant très surprenante. Dès son plus jeune âge, son nom est apparu dans la chronique policière et l'image d'un visage avec des tatouages, des dents et des cheveux aux couleurs de l'arc-en-ciel est apparue sur les pages de la presse. C'est vrai que le jeune homme a déjà réussi à se retrouver dans les épicentres de nombreux scandales.

La présentation de la biographie de 6ix9ine

Surnom: Tekashi 69, Tekashi 6ix9ine, Wallah Dan

Nom complet: Daniel Hernandez

Date de naissance: 8 mai 1996

Signe astrologique: Bélier

Signe chinois: Rat

Age de 6ix9ine: 25 ans

Taille de 6ix9ine: 172 cm

Lieu de naissance: New York, Brooklyn. les États-Unis

Activité principale: rappeur, auteur-compositeur

Genre musical: Hip-Hop, Trap, Gangsta Rap, Dirty Rap, Pop Rap, Mumble Rap

Instruments: voix

Années actives: depuis 2014

Labels: ScumGang, Tr3yWay, TenThousand, Elliot Grainge Entertainment, Caroline Records, Universal Music Group

Etat civil: il a des enfants

Premier fait: l'enfance de 6ix9ine

À l'âge de 14 ans, le jeune garçon s'est retrouvé sans son père. L'homme a été tué. Cela, ce n'était pas surprenant car la famille d'Hernandez vivait dans l'environnement criminel.Alors, Daniel a été forcé de prendre un emploi. Au début, il était serveur, mais le travail ne rapportait pratiquement pas de revenus. Ensuite, il a opté pour une profession plus rentable, mais aussi illégale — le trafic de drogue. Bien entendu, le futur rappeur n'a pas refusé d'utiliser les marchandises qu'il vendait.

Tekashi est vu le 8 novembre 2018 à Los Angeles, Californie. (Photo par SMXRF/Star Max/Images GC)

Source: Getty Images

Deuxième fait: l'adolescence de 6ix9ine

Adolescent, le jeune homme travaille sur des compositions rock. La priorité de Daniel était la musique de All That Remains et Parkway Drive. Le gars a commencé sa carrière créative sous le pseudonyme créatif de Wallah Dan. Pendant cette période, l'adolescent a consommé des drogues dures. Son meilleur ami était un Japonais nommé Tekashi. Daniel aimait beaucoup le nom de son ami, alors il a décidé de jouer sous ce nom, ajoutant le numéro "69" à Tekashi. Fait intéressant, le numéro 69 hante le rappeur toute sa vie. Il donne une signification particulière aux initiales. Daniel a de nombreux tatouages ​​marqués "69" sur son corps. L'interprète prétend avoir sa propre philosophie, qui comprend la protection de ceux qui ne peuvent pas se défendre.

6ix9ine, ou Tekashi 69, se produit lors du défilé Philipp Plein dans le cadre de la Fashion Week Femme Printemps/Été 2019 à Milan, le 21 septembre 2018. (Photo par Marco BERTORELLO / AFP)

Source: Getty Images

Troisième fait: le début de la carrière de 6ix9ine

Au milieu des années 2010, Sixnine a accumulé sa première base de fans, mais sa carrière a évolué lentement au début. Plus tard, il a rappelé que pour une tournée en Europe de l'Est (et il avait un amour inexplicable pour l'Europe de l'Est pendant longtemps, le rappeur avait même signé avec un label slovaque) n'avait reçu que deux mille dollars. Puis Hernandez a franchi une étape qui lui a valu une réelle popularité — et des problèmes non moins tangibles. Il a décidé de devenir un rappeur gangsta. En 2017, il a rejoint le gang de rue new-yorkais Nine Trey Blood.

Quatrième fait: la vie personnelle de 6ix9ine

Le musicien se dit mauvais père, voit rarement sa fille, qui est élevée par l'ex-petite amie Tekashi, la mère de la fille. Sarah a quitté l'interprète après ses nombreuses trahisons, mais continue de le contacter, et le protège même des attaques des journalistes. Le rappeur n'a jamais pris son travail au sérieux, il a juste essayé d'être lui-même, de faire ce qu'il aimait, d'apprécier ce qui se passait et de s'amuser.

Singles

ScumLife (2015)

Yokai (2016)

Hellsing Station (feat. ZillaKami) (2016)

Sinaloa (2016)

Gummo (2017)

Kooda (2017)

KeKe (feat. Fetty Wap & A Boogie wit da Hoodie) (2018)

Billy (2018)

Gotti (2018)

Tati (2018)

FeFe (feat. Nicki Minaj) (2018)

BeBe (feat. Anuel AA) (2018)

Stoopid (feat. Bobby Shmurda) (2018)

Gooba (2020)

Trollz (feat. Nicki Minaj) (2020)

Yaya (2020)

Punani (2020)

