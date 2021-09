Biographie de Céline Sciamma, portrait de "la réalisatrice en feu"

Pour notre personnage qui est scénariste et réalisatrice, il s’agit d’écrire pour les autres autant que d’écrire pour soi. Les travaux grâce auxquels elle gagne sa vie se situent au centre de ce schéma. Elle marie l’écriture pour le public et la satisfaction des impulsions et des projets personnels, sans pour autant être soumise à l’un des deux pôles. Celle qui a été marquée par Mulholland Dr. de David Lynch a gagné une nomination à la Berlinale de 2021 pour le dernier film qu’elle a réalisé, Petite Maman. Une distinction qui pourra s’ajouter à d’autres nominations et récompenses, comme le César de la meilleure adaptation pour le scénario de Ma vie de Courgette et le prix du meilleur scénario au Festival de Cannes pour Portrait de la jeune fille en feu. Qui est la cinéaste engagée en faveur de plusieurs causes dont la défense des droits des minorités sexuelles? Quelles histoires sont racontées dans ses films les plus importants? Toutes les réponses et d’autres informations sont dans la suite de notre portrait de Céline Sciamma.

Céline Sciamma assiste à la 3ème édition des Hollywood Critics Awards au Taglyan Complex, le 09 janvier 2020 à Los Angeles, Californie. Photo: Rachel Luna

Source: Getty Images

Avant qu’elle ne commence sa carrière dans le cinéma, le fait de regarder des films était le passe-temps favori de Céline Sciamma. Cinéphile assidu et résolu, elle a éprouvé du plaisir, et un grand intérêt par la suite, devant des films allant de Titanic aux comédies musicales du début du siècle courant. Selon les critiques, ainsi que d’après l’avis d’une grande partie du public, Céline Sciamma est une cinéaste mature dans les choix de ses sujets, et méthodique dans la façon dont elle traite les sujets choisis.

Des triangles amoureux à la fille qui se fait passer pour un garçon, et en passant par la quête du bonheur d’une jeune fille noire, ses personnages sont toujours aussi riches que bien étudiés. Céline Sciamma qui a tourné son premier film en 2007 n’a pas eu besoin de passer par un court-métrage pour se lancer dans le monde de la réalisation. C’est avec un grand succès qu’elle a transformé son projet de fin d’études en un film, Naissance des pieuvres a reçu 3 nominations aux Césars du cinéma de 2008.

Présentation de Céline Sciamma

Nom complet: Céline Sciamma

Genre: femme

Date de naissance: 12 novembre 1978

Âge de Céline Sciamma: 42 ans

Signe du zodiaque: Sagittaire

Lieu de naissance: Pontoise, Val-d'Oise, en région de l’Île-de-France

Nationalité: française

Taille de Céline Sciamma: 1,68 m

Couleur des cheveux: chatain clair

Couleur des yeux: bleu clair

Ex-compagne de Céline Sciamma: Adèle Haenel

Profession: scénariste, réalisatrice

Années d’activité comme scénariste: depuis 2004

Années d’activité comme réalisatrice: depuis 2007

Scénarios de Céline Sciamma: Naissance des pieuvres , Ma vie de Courgette , Petite Maman

, , Réalisations de Céline Sciamma: Naissance des pieuvres, Tomboy, Bande de filles

Céline Sciamma prend la parole sur scène lors de Screen Talk au 63e BFI London Film Festival au BFI Southbank, le 09 octobre 2019 à Londres, en Angleterre. Photo: Tristan Fewing

Source: Getty Images

Céline Sciamma: les premiers pas d’une cinéaste passionnée

Née dans une famille d’artistes, la jeune Céline manifeste une passion pour le 7ème art qui ne cesse de grandir. Notre personnage est la fille de Dominique Sciamma, l'ancien directeur de la Strate École de design, et elle est également la sœur de l’humoriste Laurent Sciamma qui est moins connu que la cinéaste. Céline Sciamma est née le 12 novembre 1978 dans la banlieue parisienne, à Pontoise. Elle avait 26 ans quand son premier scénario a été tourné, un court-métrage intitulé Les Premières Communions.

C’est à l’École nationale supérieure des métiers de l'image et du son, également connue par le nom de La Fémis, où la cinéaste a forgé ses armes en apprenant les bases de son métier qu'elle partage avec Richard Berry et Jean-Pascal Zadi. Elle a poursuivi une formation grâce à un enseignement technique et artistique qui rassemble théorie et pratique visant à produire des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel. Le scénario de son premier film, Naissance des pieuvre, a été, à la base, le projet de fin d’études grâce auquel elle a obtenu son diplôme.

Céline Sciamma prend la parole au 57e Festival du film de New York, le 29 septembre 2019 à New York. Photo: Mike Coppola

Source: Getty Images

Ce film dramatique racontant l’histoire de trois adolescents qui vivent l'éclosion de leur sexualité a été sélectionné au Festival de Cannes 2007 dans la section Un certain regard. La même année, le film reçoit le Prix Louis-Delluc du premier long-métrage, le Prix de la jeunesse du Festival du film romantique de Cabourg, et 3 nominations aux César du cinéma de 2008. Avant la réalisation du film, Céline Sciamma, qui affronte une certaine vulnérabilité causée, selon ses propres propos, par son engagement, reçoit le prix junior du meilleur scénario au Grand Prix du meilleur scénariste. Cela démontre que la cinéaste a su développer sa passion durant les études qu’elle a passées à La Fémis, comme elle a su comment concrétiser ses projets.

Céline Sciamma: la filmographie d’une scénariste et réalisatrice

Notre cinéaste est connue pour être scénariste et réalisatrice, mais Céline Sciamma a aussi été créditée pour avoir joué un rôle dans un court-métrage de Guillaume Gouix intitulé Mademoiselle. Ce rôle d’une fille boîte joué auprès d’acteurs comme Rebecca Zlotowski et Marie Amachoukeli-Barsacq constitue son unique parution comme actrice. Le film est sorti en 2014, plusieurs années après le début de la professionnelle du cinéma dans le monde de l'audiovisuel.

Céline Sciamma, lauréate du prix du meilleur scénario pour son film "Portrait de la jeune fille en feu". Photo: Stéphane Cardinal

Source: Getty Images

Céline Sciamma à également désigner les costumes dans deux travaux parmi les films qu’elle a tournés. Elle a également participé dans une quinzaine de documentaires traitant des sujets comme le travail des professionnels de l’audiovisuel à la vie des homosexuels et leur présence dans la culture populaire. Le premier court-métrage de celle qui a signé une tribune contre l'élitisme des César avec Michel Hazanavicius et d'autres personnalité du monde du cinéma, Les premières communion, traite la relation et l’intimité entre frères et sœurs et a été réalisé par Jean-Baptiste de Laubier qui est plus connu par son surnom, Para One.

Céline Sciamma lors de la cérémonie des César Film Awards 2017, à la Salle Pleyel, le 24 février 2017 à Paris, France. Photo, Stéphane Cardinale

Source: Getty Images

Des scénarios bien structurés

Après le filn Les premières communion qui est sorti en 2004, Céline Sciamma collabore encore une fois avec Para One pour le court-métrage dramatique Cache ta joie. Ensuite est venu Naissance des pieuvres qui est sorti en 2007, et après trois années d’inactivité, elle finit l’écriture du scénario pour le film Ivory Tower d’Adam Traynor qui a remporté le prix du directeur du présent au Festival international des films à Locarno en 2010.

L’année suivante, Céline Sciamma termine le scénario de Tomboy qui récolte plusieurs prix dans des festivals différents, dont la Berlinale et le Festival international du film d’Odesa, aisni que le Festival international des films gay et lesbien de Turin. Il a fallu attendre 3 autres années avant la sortie du film suivant, Bande de Filles a récolté autant de distinctions que son précédent. La même année, en 2014, elle participe aux premières versions du scénario de Bébé Tigre réalisé par Cyprien Vial.

Céline Sciamma assiste aux Film Independent Spirit Awards 2020, le 08 février 2020 à Santa Monica, Californie. Photo: Jeff Kravitz

Source: Getty Images

L’année 2016 marque la sortie de deux films dont les scénarios ont été écrits par Céline Sciamma. Elle collabore avec André Téchiné pour Quand on a 17 ans, ainsi qu’avec Claude Barras et Morgan Navarro pour l’animation qui a gagné autant de récompenses que de nominations au total, Ma vie de Courgette. Elle écrit le scénario pour le film de Bettina Oberli Le vent tourne en 2018, ensuite, le fameux Portrait de la jeune fille en feu qui a eu plus de 50 récompenses et plus de 150 nominations en 2019, puis, deux années plus tard, Petite maman et Les Olympiades.

Des réalisations sur mesure

En tant que réalisatrice, Céline Sciamma a été derrière 7 films depuis Naissance des pieuvres de 2007. Elle a commencé directement avec un long-métrage, avant de réaliser un court en 2010 intitulé Pauline et qui raconte l’histoire du personnage principal vivant une enfance de négligence et d'isolement. L’année suivante, la réalisatrice sort Tomboy, puis Bande de filles en 2014 qui aura 23 différentes récompenses.

Céline Sciamma arrive à la cérémonie des César Film Awards 2020 à la Salle Pleyel à Paris, le 28 février 2020 à Paris, France. Photo: Pascal Le Segretain

Source: Getty Images

Céline Sciamma collabore avec le Collectif des Cinéastes Pour les Sans-Papiers pour la réalisation de Les 18 du 57, Boulevard de Strasbourg. Le film raconte l’histoire de 18 travailleurs qui protestent contre la traite des êtres humains et contre la mafia locale de Paris.

Son film de 2019 intitulé Portrait de la jeune fille en feu est un film pour tous publics. Mélangeant le drame avec la romance, il s’agit de l’histoire du peintre Marianne qui est racontée à partir d’un angle qui va du particulier au général. Petite Maman de 2021, qui veut donner du pouvoir aux mères, est un film qui a le même timbre que son précédent, sauf qu’il manque de romance et de sentimentalité par rapport à ce dernier.

Céline Sciamma et Adele Haenel assistent à la cérémonie des César Film Awards 2020, à la Salle Pleyel, à Paris le 28 février 2020 à Paris, France. Photo: Julien Hekimian

Source: Getty Images

Céline Sciamma: sa vie privée loin des caméras

Dans Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, la réalisatrice a donné une rôle intéressant à son ex-conjointe, Adèle Haenel. Cette dernière a pu jouer un personnage inspiré de son propre caractère, subtile et insouciante, en ode à la liberté. Dans une interview accordée au Figaro, la compagne de Céline Sciamma décrit leur relation pour avoir toujours été sentimentale et intellectuelle, les artistes qui formaient le couple ne sont plus ensemble aujourd’hui.

Céline Sciamma et Adèle Haenel quittent la Salle Pleyel après la remise du prix du meilleur réalisateur à Roman Polanski. Lors de la cérémonie des César Film Awards 2020. Photo: François Durand

Source: Getty Images

Céline Sciamma a fait la couverture du premier numéro de la revue lesbienne semestrielle nommée Well Well Well. La relation d’Adèle Haenel et Céline Sciamma a été relatée dans la presse depuis le premier film qui les a réunis, Naissance des pieuvres. La déclaration d’amour de l’actrice à la réalisatrice a été l’un des faits de la 39e Nuit des César, leur relation a évolué avec le temps jusqu’au moment de leur séparation.

