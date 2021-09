Jordan Belfort, l’histoire folle du vrai loup de Wall Street

Après 1998, Jordan Belfort, le loup de Wall Street en réalité, avait passé 22 mois en prison. Il a purgé cette peine pour plusieurs raisons, et parmi les motifs il y a un détournement de fonds frauduleux, ainsi que des introductions en bourse illégales. En plus de ça, l’ancien courtier a été impliqué dans une affaire de blanchiment d'argent. Le tribunal a jugé que Jordan Belfort devait rembourser ses clients d’un somme de plus de 110 millions de dollars américains, alors qu’il avait causé la perte de plus de 200 millions à ses investisseurs. Qui est cet ancien courtier qui a profité de sa place entre vendeurs et acheteurs pour gagner de l’argent d'une manière illégale? Quelle est sa fortune aujourd’hui et est-il arrivé à rembourser tous ses investisseurs? Toutes les réponses et d’autres informations sont dans la suite de notre portrait.

Jordan Belfort, auteur du Loup de Wall Street adapté en film de Martin Scorsese en 2013, gesticule lors d'une représentation au Rai, à Amsterdam, le 20 novembre 2014. Photo: Robin Van Lonkhuijsen

Source: Getty Images

Notre figure a pu gagner une énorme fortune depuis qu’il est devenu célèbre. Il a gagné de la notoriété après avoir sorti deux livres qui racontent son aventure financière, dont l’un a été adapté pour la création du fameux film The Wolf of Wall Street de 2013. Depuis longtemps, notre personnage est également conférencier et motivateur, il gagne bien assez avec les formations qu’il donne à des élèves qui sont intéressés par sa vision. Pourtant, Jordan Belfort n’est pas arrivé à faire son affaire à toutes les pertes qu’il a causé à plus de 1 500 clients. Plusieurs d’entre les personnes qu’il a floué n’ont pas été indemnisées jusqu’à ce jour.

Présentation de Jordan Belfort

Nom complet: Jordan Belfort

Surnom: Le loup de Wall Street

Genre: homme

Date de naissance de Jordan Belfort: 9 juillet 1962

Signe du zodiaque: Cancer

Âge de Jordan Belfort: 59 ans

Lieu de naissance: Bronx, New York, aux États-Unis

Résidence actuelle: Los Angeles

Nationalité: américaine

Taille de Jordan Belfort: 1,7 m

Couleur des cheveux: noir

Couleur des yeux: bleu

Statut matrimonial: en couple

Ex-femme: Nadine Caridi, Denise Lombardo

Ex-compagne: Anne Koppe

Compagne: Cristina Invernizzi

Profession: conférencier et motivateur, ancien courtier

Années d’activité: de 1987

Films de Jordan Belfort: Le Loup de Wall Street

Livres de Jordan Belfort: The Wolf of Wall Street, Catching the Wolf of Wall Street

Fortune de Jordan Belfort: 100 millions de dollars américains

Jordan Belfort: les premiers projets d’un jeune homme ambitieux

Le conférencier de 59 ans est né au Bronx, à New York, le 9 juillet 1962. Il est issu d’une famille juive qui vivait à New York jusqu’au milieu des années 1970. Ses parents, Leah et Max Belfort, travaillaient comme comptables, puis sa mère est devenue avocate et son père s’est dirigé vers le monde du finance. La famille qui avait déménagé est allée vivre à Bayside dans l'arrondissement du Queens, et c’est dans ce nouveau quartier que Jordan Belfort a passé toute sa jeunesse.

Jordan Belfort est vu le 7 octobre 2020 à Los Angeles, en Californie. Photo: Hollywood to You

Source: Getty Images

Ambitieux et motivé, le jeune Jordan Belfort souhaite devenir aussi riche que les Protestants anglo-saxons blancs qui sont plus connus par la désignation de “Wasp”, et aussi célèbre que Mike Tyson ou Brandon Lee. Alors, quand l’été 1978 qui a connu une haute température comparativement aux étés des années précédentes est arrivé, Jordan Belfort a investi en achetant une glacière. Cela lui a permis de vendre des glaces dans la ville de New York, un petit projet qui a connu un succès permettant ainsi au jeune homme de recruter des amis pour élargir ses activités.

Avec ce projet, Jordan Belfort, qui est aujourd’hui au soutien des traders, a réussi à gagner près de 20 000 dollars en une saison. Cela a été le moment où le jeune homme s’est décidé de devenir un bon vendeur car il a su qu’il avait le courage et les techniques nécessaires. Dans le but de gagner plus, le jeune homme a voulu faire un autre investissement en intégrant le Baltimore College of Dental Surgery. Cependant, il a su quelques mois après cela que ce n’est pas dans ce domaine qu’il va pouvoir devenir riche comme il l’espère.

Jordan Belfort: la réussite de son projet de Stratton Oakmont

En 1987, le loup de Wall Street commence sa carrière à LF Rothschild qui est une banque d'affaires basée aux États-Unis. Guidé par son père qui deviendra directeur financier de Stratton Oakmont, le jeune homme de 25 ans a su que l’avenir qu’il souhaite avoir va être dans le domaine de la finance. Les salaires des financiers sont devenus importants depuis le fin des années 1980, suivant notamment le fameux crash de 1987.

Jordan Belfort est vu le 29 octobre 2018 à Los Angeles, Californie. Photo: SMXRF

Source: Getty Images

C’est durant les années 1990 que Jordan Belfort, qui fait aujourd’hui des prédictions sur le BitCoin, a créé l’entreprise Stratton Oakmont, une société spécialisée dans le courtage financier. L’activité de cette entreprise était douteuse, elle était impliquée, avec des spéculations artificielles, dans l’augmentation des cours relatifs à des actions qui ne valaient pas beaucoup à l’origine.

En faisant croire aux investisseurs qu’il s'agissait de bonnes affaires, le coût des actions augmente réellement et le business du loup de Wall Street devient de plus en plus florissant. Il recrute plusieurs courtiers, et en même temps, Jordan Belfort dépense beaucoup pour persuader ses courtiers de dépenser aussi. Cette méthode encourage les investisseurs à dépenser plus, et les les employés de Stratton Oakmont à travailler plus pour pouvoir dépenser également de l’argent.

Jordan Belfort: délit d'initié et blanchiment d'argent

Grâce à cette technique frauduleuse, les courtiers de l’entreprise du loup de Wall Street gagnent près d’un million de dollars par an. Malgré cela, ces travailleurs dépensent presque toute leur fortune pour pouvoir en gagner davantage. Selon Jordan Belfort, les 1 000 premiers courtiers de Stratton Oakmont sont tous devenus millionnaires. La société gérait, durant son apogée, près d’un milliard de dollars américains en termes d’actifs.

Jordan Belfort est vu le 18 janvier 2020 à Los Angeles, en Californie. Photo: OGUT

Source: Getty Images

L’histoire se poursuit jusqu’en 1998, l’année quand Jordan Belfort est accusé de délit d'initié et de blanchiment d'argent. Qu'a-t-il faire dans cette situation? Le loup de Wall Street a coopéré avec le FBI, il a ensuite passé près de deux années dans une prison fédérale. Notre personnage a aussi été condamné à restituer plus de 100 millions de dollars aux investisseurs, bien qu’en réalité, il aurait causé près de 200 millions de pertes à ces derniers.

Jordan Belfort a dû vendre ses biens personnels pour une valeur avoisinant les 10 millions. La décision des procureurs fédéraux engageait notre personnage à rembourser 50% de ses revenus aux investisseurs qui ont été victimes de son business. Cependant, entre 2009 et 2013, le loup de Wall Street n’a remboursé qu’un total de 243 000 dollars. Il avait déjà changé d’activité pour se consacrer aux conférences, notamment après avoir publié deux livres qui ont connu un grand succès.

Jordan Belfort est vu le 29 juin 2017 à Los Angeles, en Californie. Photo: SMXRF

Source: Getty Images

Jordan Belfort: le personnage dans le film de Scorsese

Le Loup de Wall Street est un biopic sorti en 2013. Il s’agit du meilleur succès que le réalisateur Martin Scorses n’a jamais réalisé, le film récolte, comme les meilleurs films de Clint Eastwood, plus de 116 millions de dollars grâce au Box-office aux États-Unis seulement. Avec 7 récompenses et 22 nominations, dont celles du Meilleur réalisateur pour Martin Scorsese et du Meilleur acteur pour Leonardo DiCaprio, il est classé parmi les meilleurs films depuis le début du siècle courant.

Le film est non seulement basé sur le livre portant le même nom qui a été écrit par Jordan Belfort, mais il est aussi basé sur des faits réels et une histoire vraie que notre personnage a réellement vécu. Il raconte, en résumé, l’histoire comment le courtier à réussi à faire sa fortune, ainsi que la manière comment il s’est ruiné avant de se relancer dans d’autres activités. Le film de 179 minutes a été tourné avec un budget de 100 millions de dollars américains, il s’agit d’un long-métrage interdit pour les -12 ans en France.

une comparaison a été faite entre Jordan Belfort (L) et l'acteur Leonardo DiCaprio. Photos: Michael Loccisano et Stephen Lovekin

Source: Getty Images

L’actrice Margot Robbie joue le rôle de Naomi Belfort dans Le Loup de Wall Street, l’ex-femme de notre personnage, alors que l’acteur Leonardo DiCaprio y joue le rôle principale de Jordan Belfort.

Du côté de l'analyse et des critiques, le film reçoit en France une note moyenne de 4,2 sur 5 pour 20 différentes critiques. Le long-métrage a été jugé comme étant le meilleur travail en profondeur de Martin Scorsese depuis Les Infiltrés. Le film reçoit 75/100 pour 47 critiques aux États-Unis, malgré qu’il ne s’agisse pas en réalité, selon DiCaprio, d’une apologie du comportement de Jordan Belfort.

Jordan Belfort: la vie privée du loup de Wall Street

Notre personnage a racheté le yacht qui a été construit pour Coco Chanel, cela lui a coûté 50 millions de dollars. Jordan Belfort le renomme Nadine Carini en hommage à son ex-femme, mais en juin 1996, le navire coule au large de l’est de la Sardaigne. Jordan Belfort et Denise Lombardo étaient déjà divorcés à cette époque.

Jordan Belfort et Anne Koppe sont vus le 20 décembre 2018 à Los Angeles, Californie. Photo: Hollywood to You

Source: Getty Images

En 2008, Jordan Belfort et Anne Koppe se sont mariés, Jordan Belfort a également parrainé le fils de sa femme qui est nommé Bowen. L’histoire du couple se poursuit jusqu’en 2019 quand notre personnage se met en couple avec la mannequin Cristina Invernizzi.

Source: Legit