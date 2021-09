Pour prêter son corps à des personnages fictifs en jouant des rôles dans des films et des séries télévisées, Natasha Andrews a quitté son pays d’origine et s’est installée à Paris. Dans le but de se bâtir une carrière d’artiste-interprète, notamment en tant qu’actrice, elle a pu apprendre les secrets de l'exécution des mises en scène. Dans plusieurs grands films réalisés par des directeurs renommés, l’actrice a pu mettre plusieurs rôles en action, donnant la vie à des personnages différents depuis le début de sa carrière. Qui est vraiment la campagne de Pierre Niney? Comment avait-elle commencé sa carrière et quelle est son histoire avec son compagnon? Toutes les réponses et d’autres informations sont dans la suite de notre portrait.

Natasha Andrews pose le 03 septembre 2020 à Venise, en Italie. Photo: Vittorio Zunino Celotto

Source: Getty Images

C’est grâce aux entraînements que Natasha Andrews a su maîtriser cet art qui est indissociable des autres arts traditionnels, de l’architecture à la musique. Pour réussir sa carrière d'actrice, elle s’est instruite, autant qu’elle a pratiqué, en jouant notamment dans des séries télévisées. Elle a obtenu un rôle intéressant dans un film de Woody Allen grâce à cela. Avec le développement de la relation de l’actrice avec les autres et avec elle-même, Natasha Andrews a pu cultiver une imagination qui lui a permis d’assurer dans le métier qu’elle s’est choisi. Sa manière d'exprimer ses rôles d'une façon originale a été le fruit d’un talent qu’elle a su travailler durant ses années de formations et avec ses premiers pas d’actrice.

Présentation de Natasha Andrews

Nom complet: Natasha Andrews

Genre: femme

Date de naissance: inconnue

Âge de Natasha Andrews: trentenaire

Signe du zodiaque: inconnu

Lieu de naissance: Brisbane, Queensland, en Australie

Résidence actuelle: Paris, France

Nationalité: australienne

Taille de Natasha Andrews: inconnue

Couleur des cheveux: blond

Couleur des yeux: marron

Statut matrimonial: en couple

Compagnon de Natasha Andrews: Pierre Niney

Profession: actrice

Années d’activité: depuis 2009

Films notables: Magic in the Moonlight, Le Grand jeu

Séries notables: Casting(s)

Natasha Andrews et Pierre Niney marchent sur le tapis rouge avant le film "Amants" au 77e Festival du film de Venise le 03 septembre 2020 à Venise, Italie. Photo: Vittorio Zunino Celotto

Source: Getty Images

Natasha Andrews: la biographie d’une actrice talentueuse

Notre actrice est née à Brisbane, dans l’État de Queensland, en Australie. Elle a grandit près de sa ville natale, mais à 18 ans, la jeune femme décide de quitter son pays d’origine. Ses raisons principales étaient de vouloir entamer une carrière d’actrice, elle s’est alors installée à Paris, puis a rejoint l’Université de la Sorbonne.

Quelques années plus tard, Natasha Andrews, qui est aussi discrète que Fred Testot, obtient son diplôme en Langue et Civilisation Française. La langue française n’était pas une chose nouvelle pour la jeune femme qui en avait quelques notions de base. Par la suite, après avoir maîtrisé la langue française, elle s’inscrit au Cours Florent où elle a rencontré de célèbres figures du théâtre et du cinéma. C’est dans ce cours que Natasha a rencontré Pierre Niney qui est devenu papa pour la deuxième fois depuis 2019.

L'actrice Natasha Andrews pose le 03 septembre 2020 à Venise, en Italie. Photo: Vittorio Zunino Celotto

Source: Getty Images

Natasha Andrews quitte le 19ème arrondissement où est situé le site de l’école de théâtre française créée en 1967 par l’homme de théâtre, François Florent. Elle se dirige vers Londres, après avoir choisi une spécialité, elle poursuit une formation au Drama centre de Londres. Cette formation était nécessaire à notre artiste pour pouvoir gagner la confiance de plusieurs réalisateurs, elle a commencé à jouer dans des rôles différents après cela.

Natasha Andrews: la filmographie d’une jeune actrice

Notre star est active depuis 2009. En 12 ans de carrière, elle a joué dans 9 travaux qui ont connu plus ou moins de succès l’un par rapport à l’autre. Le premier réalisateur à lui faire confiance était Yvon Marciano. Celle qui a eu un parcours différent que des actrices comme Bérénice Béjo et Corinne Masiero a joué le rôle de Lili auprès d’acteurs comme Aymeric Cormerais et Jean-Jacques Le Vessier. Vivre! est un film qui raconte l’histoire de quatre garçons et trois filles se rencontrent pour la première fois lors de l’enterrement de leur meilleur ami, et qui célèbrent la vie, chacun à sa façon, à après la mort de ce dernier.

Natasha Andrews et Pierre Niney assistent à la projection finale de "OSS 117 : From Africa With Love", 17 juillet 2021 à Cannes, France. Photo: Stéphane Cardinale

Source: Getty Images

En 2012, Natasha Andrews apparaît dans la deuxième saison de Interpol où elle joue le rôle de Hélène Macfarlane. Puisqu’elle a réussi à attirer l’attention des spectateurs, elle a joué, l’année suivante, un rôle principal dans Casting(s) auprès d’acteurs comme Igor Gotesman. Et cela a également été un travail ayant réuni la star qui a passé ses dernières vacances au Maroc, Pierre Niney, avec Natasha Andrews. Le couple a présenté une belle image aux téléspectateurs de Canal+ où la série a été diffusée.

L’actrice continue dans Casting(s) pour la deuxième et la troisième saison qui ont été diffusées en 2014 et 2015. Entretemps, elle a joué dans la comédie Magic in the moonlight de Woody Allen, ainsi que dans Le Grand Jeu qui est un thriller de Nicolas Pariser. Sa carrière se poursuit jusqu’en 2020 quand elle joue auprès de Gérard Lanvin dans J’adore ce que vous faites, elle avait également participé à la première et la deuxième saison de Missions.

Natasha Andrews et Pierre Niney s'embrassent avant pour la projection du film "OSS 117 : From Africa With Love (OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire)", le 17 juillet 2021. Photo: John Macdougall

Source: Getty Images

Natasha Andrews: les informations sur sa vie privée

À la suite de sa relation avec l’acteur français, Natasha Andrews a deux fois été enceinte et a donné naissance à deux filles. La première est née en 2017 et la seconde en 2019. Le couple fait le nécessaire pour garder l’intimité de leur vie privée, ils sont seulement aperçus ensemble durant les événements et les défilés.

Natasha Andrews assiste à la projection finale de "OSS 117: From Africa With Love", le 17 juillet 2021 à Cannes, France. Photo: Vittorio Zunino Celotto

Source: Getty Images

Pierre Niney et sa compagne Natasha Andrews sont officiellement ensemble depuis 2008, pourtant cela faisait plusieurs années qu’ils se connaissaient. Ils ont joué ensemble plus qu’un fois, et l'histoire de leur rencontre remonte aux années du Cours Florent, ils se sont rencontrés dans le 19ème arrondissement de Paris.

Source: Legit