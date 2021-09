Le chanteur Prince: 3 faits étonnants sur le kid de Minneapolis

Prince Rogers Nelson est mieux connu sous son nom de scène Prince. Il est un chanteur de rhythm-and-blues américain qui a remporté de nombreux prix Grammy, Oscar et Golden Globe. À la fin des années 80 et au début des années 90, Prince, avec Madonna et Michael Jackson, était considéré comme le leader de la musique pop mondiale. Curieusement, tous les trois sont nés en 1958.

La présentation de la biographie de Prince

Nom complet: Prince Rogers Nelson

Surnoms: The Prince of Pop, His Royal Badness, His Purple Majesty, Le Kid de Minneapolis, Love Symbol, The Artist, The King of Funk

Date de naissance: 7 juin 1958

Signe astrologique: Gémeaux

Signe chinois: Chien

Lieu de naissance: Minneapolis, Minnesota, les États-Unis

Date de décès: 21 avril 2016

Âge de décès: 57 ans

Taille de Prince: 157 cm.

Lieu de décès: Chanhassen, Minnesota, États-Unis

Activité principale: auteur-compositeur-interprète, multi-instrumentiste, producteur

Activités annexes: réalisateur, acteur

Genre musical: pop, funk, RnB, rock, soul, jazz

Instruments: voix, guitare, basse, piano, claviers, batterie, percussions

Années actives: 1978-2016

Labels: Warner Bros., Paisley Park, NPG, Bellmark, Edel, EMI, Arista, Sony, Universal, Because Music, Purple Music

Influences: James Brown, George Clinton, Jimi Hendrix, Rick James, Joni Mitchell, Little Richard, Carlos Santana, Sly and The Family Stone, The Beatles, Stevie Wonder

Le premier fait sur le Prince et son enfance:

Le futur musicien virtuose est né le 7 juin 1958 à Minneapolis. Sa mère, Mattie Della, chantait dans le groupe de jazz de son mari. Son père, John Nelson, était compositeur, pianiste et auteur-compositeur sous le pseudonyme de Prince Rogers. Il a donné le même nom à son fils. En 1960, sa seule sœur Tika Iveni est née. Avec elle, ils rêvaient que lorsqu'ils seront grands, ils deviendront des jazzmen, comme lear papa et maman: il jouera et elle chantera. Leur rêve est devenu réalité.

Le deuxième fait sur le Prince et sa vie personnelle:

Malgré sa petite taille, il a eu du succès avec des femmes. Il a eu des liaisons avec de nombreuses stars, dont les actrices Kim Basinger et Sherilyn Fenn, les chanteuses Madonna et Carmen Electra. En 1985, il est fiancé à Suzanne Melvoin. Cependant, le jour de la Saint-Valentin 1986, il a épousé la chanteuse et danseuse Mayte Garcia. En octobre 1986, ils ont eu un fils, Boy Gregory. L'enfant est né avec une maladie génétique rare, le syndrome de Pfeiffer, et est décédé une semaine plus tard. Ensuite, Prince et Mayte ont divorcé en 1999. Il a épousé Manuela Testolini en 2001. Elle a demandé le divorce en mai 2006. En 2007, il entame une relation avec sa protégée Bria Valente.

Le troisième fait sur le Prince et sa carrière:

Le premier album de Prince est paru en 1978 sous le titre For You. Cet album se distingue par un bon rapport de son et paroles et devient rapidement un succès. La Prince's Music Co. semble publier ses propres chansons. C'était le plus grand succès lié à Soft and Wet, qui a atteint la 92e place du Billboard Hot 100. En 1979, l'artiste a organisé un “pom-pom girls show” sans titre. Leur premier spectacle a eu lieu le 5 janvier 1979. En octobre 1979, le deuxième album Prince paraît. Sa sortie s'est avérée être la plus populaire dans la rotation R&B.

Albums studio

For You (1978)

Prince (1979)

Dirty Mind (1980)

Controversy (1981)

1999 (1982)

Purple Rain (1984)

Around the World in a Day(1985)

Parade (1986)

8 (crédité à Madhouse) (1987)

Sign o' the Times (1987)

16 (crédité à Madhouse) (1987)

Lotusflow3r / MPLSound (2009)

20Ten (2010)

Plectrum Electrum (2014)

Art Official Age (2014)

Hitnrun Phase One (2015)

Hitnrun Phase Two (2015)

