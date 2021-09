Mafia k’1 fry: l’histoire du collectif légendaire du rap français

Le 27 novembre 2020, le rappeur Manu Key a publié Les liens sacrés, un livre dans lequel le fondateur de la Mafia K'1 Fry raconte la naissance de l'un des collectifs les plus importants du rap français, et souligne avec emphase l'importance de ce groupe dans l'évolution du rap en France. Cet ouvrage rappelle en effet que Mafia K'1 Fry est le collectif de rap ayant fait le plus sensation en France. Fondé en 1995, il était constitué de rappeurs, chanteurs, musiciens, breakdanceurs, graffeurs, backers sur scène, beatboxeurs et DJ. Cet article vous renseigne sur les membres de Mafia K'1 Fry et sur la dischographie de Mafia K'1 Fry entre autres.

L'expression Mafia K'1 Fry se prononce "Mafia Cainfri", "Cainfri" étant le verlan partiel d'Africain. Mafia K'1 Fry peut donc être entendu comme "mafia africaine". Le nom désigne une "mafia" qui a régné sur la scène hip-hop en France dès le milieu de la décennie 90. C'est un collectif de hip-hop français originaire du Val-de-Marne qui a été fondé en 1995 par des rappeurs français notables et constitué d'artistes tels que Manu Key, Kery James, Karlito, Rohff, et les groupes Intouchable et 113.

Présentation sommaire de Mafia K'1 Fry

Nom: Mafia K'1 Fry

Autres noms: Mafia Kainf, Kainfry Mafia, Mafia Africaine, Africaine Mafia

Genre: Hip-hop français, rap hardcore, rap politique

Année de création: 1995

Période d'activité: 1995-2007

Lieu de création: Orly, Val-de-Marne, France

Fondateur: Manu Key

Membres: DJ Mosko, Kery James (Ideal J), Rim'K (113), AP (113), Mokobé (113), Dry (Intouchable), Teddy Corona (Ideal J), Karlito, OGB, Rocco (Ideal J), Jessy Money (Ideal J), Selim du 9.4 (Ideal J)Manu Key (Different Teep), M.S. (Intouchable), Las Montana (Intouchable), Mamad (Intouchable), Yezi l'Escroc, Titi l'Ancien, Lil' Jahson (Different Teep), Mokem (Intouchable), Kimbak du 9.4 (Intouchable), Mista Flo (Different Teep), Popa Project, Patrice Timal, R.A.K, DJ Mehdi (Ideal J), Demon One (Intouchable), Rohff, Douma L'Parrain et Fatir Bronx

Label: Up Music, Warner Music France

Naissance de Mafia K'1 Fry

C'est en 1994 que les amateurs de rap ont entendu pour la première fois le nom Mafia K'1 Fry. Mais pour comprendre l'histoire de ce collectif historique, il faut remonter à l'année 1991. Cette année en effet, un jeune guadeloupéen appelé Manuel Coudray commençait à établir sa notoriété à Orly en écrivant des textes dans une MJC où il passait le clair de son temps avec de nombreux autres jeune gens.

Pendant qu'ils y étaient, un autre groupe de jeunes passionnés du rap les regardaient à travers les fenêtres, n'étant pas autorisés à entrer. Mais un jour, Manu les a invités à entrer et à proposer d’écrire un texte. C'est alors qu'ils ont découvert le talent d'un jeune qui s'est distingué des autres. Kery James leur a fait écouter un texte qui les a rapidement séduits. Depuis lors, le jeune Kery est devenu un poulain de Manu.

Tous les mercredis, Kery James allait désormais travailler avec Manu Rey. Il n'avait alors que 13 ans. C'est ainsi que Manuel Coudray a pris le jeune rappeur sous son aile et ensemble, ils ont formé le groupe Idéal J. Pour Manu Key, Kery James avait déjà le rap dans les veines.

Il avait 13 ans, il venait chaque mercredi avec de nouveaux textes, il ne se trompait pas, le rap c’était inné, il avait ça en lui.

Plus tard, DJ Mehdi qui, lui, était âgé de 14 ans, est entré en contact avec Manu Rey pour lui faire savoir ce qu'il faisait déjà à l'époque et solliciter par cette occasion une intégration dans le groupe. Après deux rendez-vous manqués, il a fini par rencontrer Manu et Kery James à qui il a remis une cassette de ses productions d'alors.

Les deux ont été émerveillés par ce qu'ils ont écouté et ont voulu en savoir davantage. C'est ainsi qu'ils sont allés jusqu'à Colombe où ils ont été stupéfaits par le studio de travail de DJ Mehdi qui était en effet sa chambre. Comme Kery James, DJ Mehdi a rejoint l'aventure de Manu Rey. Ce dernier a ensuite rencontré Rohff à l’arrière d'un bus entre Porte de Choisy et l’aéroport d'Orly.

Un jour, au gré d'une rencontre au studio Ticaret situé à Stalingrad, Manu Ray et Dany Dan, un des membres du groupe Les sages poètes, ont décidé de faire un titre ensemble. C'est ainsi que Mehdi a composé l'instrumental, Dany a aimé et ensemble, ils ont enregistré avec les moyens limités dont ils disposaient. Manu Ray a raconté cet épisode qui peut être considéré comme la naissance du collectif à la chaine Youtube Kobini.

Un jour, on s'est décidé avec Dany d'écrire un morceau à deux. Ce qui ne se faisait pas à l'époque, du moins c'était très rare notamment en France. Aux Etats-Unis on se mêlait déjà à pleins de featurings, mais en France, ça ne s'était pratiquement jamais fait. On s'est dit on va faire un morceau et puis Mehdi a composé l'instru. Dany a aimé puis, on est descendu à Ticaret. On devait aller très vite à l'époque parce que l'heure c'était énormément cher. Nous, on avait déjà écrit chez nous, puis on a vu le résultat. Ca a été très vite. Au bout de deux heures, on avait fini le morceau.

En 1995, Douma a surpris tous ses acolytes en lançant, dans un freestyle, "Tu peux pas test la Mafia K’1 Fry". Il ne se doutait pas qu'il venait de remplir l'acte de naissance du collectif le plus respectable du rap français. En 1996, Idéal J ou idéal junior, l'un des groupes du collectif a sorti l'Album O'riginal MC.

En plus des rappeurs et des musiciens, le collectif comptait des breakdanceurs (Mokobé, Selim du 9.4, Teddy Corona), des graffeurs (AP, Douma), des backers sur scène (Las Montana, Mamad, Rocco, OGB), des beatboxeurs (Mista Flo) et des DJ (DJ Mehdi, DJ Mosko).

Deux mini-albums, deux albums et de nombreuses distinctions

Le collectif a réalisé deux mini-albums, Les liens sacrés et Légendaire. Mais après, plusieurs événements l'ont fragilisé: le départ de Kery James en 2003 et la mort de plusieurs membres ou proches du collectif, à l'instar de Las Montana à la fin des années 1990. Titi l'Ancien, M.S. et Yezi L'Escroc se sont lancés dans leur carrière solo.

Mais le collectif a survécu à ces événements en partie grâce aux succès commerciaux de 113 et de Rohff. Intouchable a publié Les Points sur les I en 2000. Pour cet album, Dry, Demon One et Mamoudou Doucouré ont travaillé en tant que MC du groupe.

En juillet 2003, La Cerise sur le ghetto a été publié. C'était le premier album commun du collectif. Il a connu la participation de la majeure partie de Mafia K'1 Fry dont Kary James qui y avait signé son retour. Pour ceux et Balance sont les clips de l'album qui ont le plus marqué les esprits.

A la suite de ce succès, le bateau Mafia K'1 Fry a recommencé à tanguer. Popa Project et Rohff ont quitté le collectif sous le prétexte qu'il y avait des désaccords humains. Rohff est cependant resté proche de plusieurs membres du collectif.

Le griot vitriot a ensuite annoncé son retour dans la Mafia K'1 Fry sur Skyrock. Il a donc effectivement participé à la réédition de l'album Jusqu'à la mort. Kery James a ensuite réalisé l'album Le Code de l'horreur de Rohff, tandis que Rohff a réalisé un autre album de Kery.

Le 29 janvier 2007, trois ans après La сerise sur le ghetto, la Mafia K'1 Fry a rebondi avec l'album Jusqu'à la mort. Les titres Thug life, Mama, Au bon vieux temps, Guerre, Tu vois, Microbes, Val 2 meurtre, Survivor, Tout est possible et K'1 Fry club ont placé cet album au sommet des classements en France.

L'album s'est directement classé à la 7e place des meilleures ventes d'albums en France. La Cerise sur le ghetto, lui, est classé 8e, alors que le DVD Si tu roules avec la Mafia K'1 Fry a atteint la 31e place dans sa catégorie.

En 2011, Kery James, Dry et OGB ont représenté la Mafia K'1 Fry dans un un featuring accordé à IAM sur l'album d'OGB intitulé La Mémoire.

En mai 2013, Kery James a laissé entendre que Mafia K'1 Fry pourrait revenir au devant de la scène avec un nouvel album produit par Wati-B. Mais les divergences observées au sein du collectif n'ont pas permis à ce projet de voir le jour. En 2014, la sortie annoncée du troisième album de Mafia K'1 Fry a effectivement été annulée.

Discographie de Mafia K'1 Fry

Albums studio:

2003: La cerise sur le ghetto

2007: Jusqu'à la mort

EPs

1998: Les liens sacrés

1999: Légendaire

Compilations:

2004: Street Lourd Hall Stars

2010: Street Lourd Hall Stars II

Clips vidéos:

2003: Pour ceux (réalisé par Kourtrajmé) - 2e titre de l'album La cerise sur le ghetto

2003: Balance (réalisé par Raphaël IV pour Fokal Productions) - 8e titre de l'album La cerise sur le ghetto

2003: Rabzouz - 14e titre de l'album La cerise sur le ghetto

2006: Thug life - 17e titre de l'album Jusqu'à la mort

2007: Guerre (réalisé par Seb Caudron pour Def 2 Shoot) - 2e titre de l'album Jusqu'à la mort

DVD

Si tu roules avec la Mafia K'1 Fry. Le documentaire a été écrit par Mokobé, Teddy Corona et Philippe Roizès et réalisé par ce dernier. Ce film retraçait la création du collectif et la réalisation de l'album La cerise sur le ghetto. Le DVD offrait aux supporters une présentation des membres de la Mafia K'1 Fry. Il a obtenu un grand succès commercial et critique et ses ventes lui ont permis d'atteindre une certification de platine et d'occuper la 31e place des classements musicaux en France.

