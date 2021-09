La vraie vie de Jonathan Cohen: âge, couple, films, vie privée

Après de multiples parutions à la télévision, Jonathan Cohen gagne son premier rôle important en 2006 en jouant dans la comédie intitulée Comme t'y es belle!. Dans cette comédie de 85 minutes coproduite par LC Production et TF1 Films, l’acteur est un intervenant au salon du mariage. Ce rôle lui a permis de gagner la confiance de plusieurs réalisateurs qui l'ont intégré dans divers travaux depuis la fin des années 2000. Par la suite, il devient une figure importante du cinéma en jouant dans plusieurs longs-métrages avec un rythme de plus de 3 films par an. Qui est cet acteur ayant commencé sa carrière dans le doublage? Comment a-t-il gagné rapidement de la notoriété dans les milieux cinématographiques? Toutes les réponses et d’autres informations sont dans la suite de notre portrait.

Jonathan Cohen arrive à la 46e cérémonie des César du cinéma à L'Olympia le 12 mars 2021 à Paris, France. Photo: Thomas Samson

Source: Getty Images

Le développement de sa carrière n’était pas un fruit du hasard, Jonathan Cohen a su démontrer un grand talent de comédien dans les rôles qu’il a joués jusqu’à présent. Mais pourtant, c’est par coïncidence qu’il a fait son arrivée dans l’industrie du spectacle. Le jeune homme avait eu l’idée de faire de l’interprétation après avoir vu l’un de ses amis dans un cours théâtrale. Il avait assisté dans ce cours grâce à l'invitation de son ami, et c’est directement après cela que notre personnage a décidé de rebâtir sa carrière professionnelle. Il avait quitté son précédent emploi pour faire des cours de théâtre, puis il a rejoint l'atelier Sudden où il a appris les principes basiques du jeu théâtrale et de la comédie. Grâce à cela, Jonathan Cohen commence à faire des doublages dans quelques films avant d’entamer une carrière d’acteur en 2006.

Présentation de Jonathan Cohen

Nom complet: Jonathan Cohen

Surnom: Le Chevalier Blanc, JoCo

Genre: homme

Date de naissance: 16 juin 1980

Âge de Jonathan Cohen : 41 ans

Signe du zodiaque: Gémaux

Lieu de naissance: 19ème arrondissement de Paris, France

Nationalité: française

Taille de Jonathan Cohen: 1,78 m

Couleur des cheveux: noir

Couleur des yeux: marron

Statut matrimonial: en couple

Ex-compagne de Jonathan Cohen: Mélanie Bernier

Compagne actuelle de Jonathan Coehn: Piu Piu

Enfants de Jonathan Cohen: Gloria (née en 2019)

Profession de Jonathan Cohen: acteur

Années d’activité: depuis 2006

Films notables: Coexister, Ami-Ami, Premières vacances, Blanche comme neige

Séries notables: Les invincibles, Serge le Mytho, Family Business, La Flamme

Distinction: César du meilleur acteur

Jonathan Cohen: les années d’avant le début dans le théâtre

L’acteur est originaire de Seine-Saint-Denis où il a grandi avec ses parents jusqu’à l’âge de 5 ans. Il est né le 16 juin 1980, ses parents habitaient à Pantin et c’est dans cette ville que Jonathan Cohen a passé sa jeunesse auprès de sa mère, notamment après le divorce de ses parents. Il est l’enfant unique d'une mère qui travaillait dans une banque et d’un père qui mère qui travaillait dans une banque et d’un père qui était engagé dans le domaine de la parfumerie .

Jonathan Cohen assiste à la cérémonie d'ouverture et aux arrivées du tapis rose au 3ème Canneseries le 09 octobre 2020 à Cannes, France. Photo: Arnold Jerocki

Source: Getty Images

Avant d’arriver dans le cinéma et la comédie, Jonathan Cohen était vendeur. Il a travaillé dans le domaine de l'immobilier, et c’est après l’invitation de son ami pour assister à un cours de théâtre qu’il a eu l’idée de faire une carrière dans cet art. Il a démissionné deux mois après cette invitation parce qu’il a découvert une passion du théâtre par hasard, et à rejoint l’atelier théâtrale de Raymond Acquaviva qui se trouve au 18ème arrondissement de Paris.

Dès le début des années 2000, et à 20 ans, le jeune homme est admis au Conservatoire national supérieur d'art dramatique qui est un établissement public à caractère administratif faisant partie de l'université Paris Sciences et Lettres. Ayant un parcours différent des acteurs comme Omar Ayuso et Jalil Lespert, Jonathan Cohen a également travaillé comme serveur à New York en 2001, cela s’est produit après avoir obtenu un visa touristique de 3 mois pour aller dans le pays de l’Oncle Sam.

Jonathan Cohen assiste à la finale du simple messieurs lors de la 15e journée de Roland-Garros, le 13 juin 2021 à Paris, France. Photo: Jean Catuffe

Source: Getty Images

Jonathan Cohen: les débuts de sa carrière d’acteur

C’est en 2006 que l’acteur a fait son premier pas. Il avait joué un petit rôle dans le film ayant connu beaucoup de succès. Comme t'y es belle!, de Lisa Azuelos, était le premier film de Jonathan Cohen qui enchaîne, après cela, avec plusieurs apparitions dans les petits et les grands écrans. Puis, il gagne un rôle dans la série Les Invincibles qui a également connu un succès surprenant auprès des téléspectateurs francophones, Les Invincibles a été la première série de Jonathan Cohen.

En jouant, en 2009, l’un des rôles principaux dans Les 2 mecs qui bossent à Canal, l’acteur devient une figure importante dans Canal+. Il a aussi été présent dans la série télévisée Bref, également diffusée sur Canal+, à partir de son 39ème épisode. Faisant partie de ces travaux qui ont connu un succès et qui ont eu une belle réception de la part des critiques et du public à titre égal, l’acteur gagne rapidement de la notoriété dans les milieux cinématographiques.

Jonathan Cohen assiste à la première de "Budapest" à Paris au cinéma Gaumont Opéra le 19 juin 2018 à Paris, France. Photo: Aurélien Meunier

Source: Getty Images

En 2012, l’acteur joue finalement dans une grande production. Il a tenu un rôle dans la comédie Un plan parfait de Pascal Chaumeil, puis Amour et Turbulences, d'Alexandre Castagnetti. Auprès du fils de Guy Bedos, Nicolas Bedos, il a joué l’un des rôles principaux dans la comédie de 93 minutes sortie en 2013. Cela lui a permis de décrocher d’autres rôles, comme dans la comédie musicale Pop Redemption, de Martin Le Gall.

Jonathan Cohen: les films et les programmes TV

Depuis 2015, le talent du comédien se fait remarquer quand Jonathan Cohen participe dans plusieurs films comiques. La filmographie de Jonathan Cohen est bien assez riche, mais c’est surtout dans les rôles comiques que l’acteur excelle et attire l’attention des spectateurs. Par exemple, Jonathan Cohen, dans La Folle Histoire de Max et Léon qui est un film comique réalisé par Jonathan Barré, l’acteur assure en jouant le rôle du commandant Poulain.

Doria Tillier, Youssef Hadji, Camille Chamoux, Céline Sallette et Jonathan Cohen assistent aux 3ème Canneseries le 09 octobre 2020 à Cannes, France. Photo: Arnold Jerocki

Source: Getty Images

Depuis le 12 octobre 2020, La Flamme de Jonathan Cohen était diffusée sur Canal+ et connaît un succès de plus en plus important. La série créée par notre acteur est inspirée de la série américaine Burning Love, il s’agit d’une parodie des émissions de téléréalité. Dans la distribution de La Flamme, l’acteur joue le rôle principal de Marc, auprès d’autres acteurs comme Leïla Bekhti et Laure Calamy, en plus de plusieurs autres comédiens et humoristes.

Jonathan Cohen est apparu, dans sa carrière, dans plus de 25 films cinématographiques, et dans autant de téléfilms et de séries télévisées. L’acteur, qui va figurer dans le prochain Astérix et Obélix, a également joué dans des clips comme Ma vie est belle de Diane Dassigny et Être un homme de La Chanson du dimanche. Dans le doublage, l'acteur poursuit en prêtant sa voix à des films internationaux, ainsi que dans des films d’animation.

Jonathan Cohen assiste à l'avant-première parisienne d'"Amanda" à l'UGC Cine Cité des Halles le 19 novembre 2018 à Paris, France. Photo: Dominique Charriau

Source: Getty Images

Jonathan Cohen: la vie de couple de l’acteur

L’acteur est un as de la comédie. Quand Jonathan Cohen a imité Jean Castex annonçant les mesures du confinement, la vidéo a eu un grand succès auprès des internautes. Jonathan Cohen avait passé le confinement avec sa femme qui est la mère de son enfant, cela fait quelques années qu’il n’est plus en relation avec Mélanie Bernier.

Jonathan Cohen et Piu Piu sont ensemble depuis 2016. Il ont eu un enfant en 2019, une fille qu’ils ont nommé Gloria. Piu Piu est une animatrice radio qui présente le podcast Safe Place sur Rinse France, et elle est aussi DJ. Son compagnon a été très actif durant la pandémie, il est presque partout comme quelques-uns d’entre nous peuvent le remarquer. Pour son rôle dans Énorme, il a eu un César du meilleur acteur de 2021.

Jonathan Cohen lors de l'événement de boxe La Conquete au Zénith de Paris le 14 octobre 2017 à Paris, France. Photo: Johnny Fidelin

Source: Getty Images

Pour l’acteur qui a commencé sa carrière professionnelle en tant que vendeur, la comédie fait le centre de son activité présentement. Il gagne davantage de notoriété et arrive à conquérir les petits et les grands écrans à titre égal. L’acteur n’a plus fait aucun doublage depuis 2015, sauf dans des films d’animation qui connaissent un grand succès, notamment auprès du public jeune, et qui offrent un salaire important.

Source: Legit.ng