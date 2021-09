Comment préparer un entretien d'embauche? 4 étapes cruciales

La structure d’un entretien de recrutement est fondamentale, elle facilite la conduite des échanges entre les interlocuteurs et permet ainsi d’obtenir une précision au niveau des informations échangées. La préparation d'un entretien est obligatoire, elle se fait des deux côtés, de la part du recruteur et du candidat. Puisque les personnes qui peuvent avoir le poste sont différentes l’une par rapport à l’autre, le recruteur doit préparer chaque entretien en termes de questions qui doivent être en accord avec le CV de chaque profil. D’un autre côté, même les candidats les plus habitués, ainsi que ceux qui se sentent à l’aise lors des entretiens, doivent se préparer correctement dans le but de rejoindre une entreprise déterminée. Alors, sachant que chaque entretien est typique et personnalisé selon l’entreprise, le poste, ainsi que les candidats et les compétences, de quel type de questions s’agit-il le plus souvent? Comment est-il possible de concevoir les questions à l’avance et comment y répondre automatiquement? Dans la suite de ces lignes, nous vous expliquons comment faire pour être le candidat idéal pour ce poste à pourvoir qui est situé devant vous.

Des candidats potentiels de plus de 30 ans sont accueillis par des recruteurs et cheminots, le 7 avril 2011 à la gare du Nord à Paris, lors d'une opération de recrutement. Photo: François Guillot

Source: Getty Images

Vous avez certainement été présélectionné parmi plusieurs candidats. Félicitations! Cependant, pour passer à l’étape suivante, il va falloir fournir quelques efforts. Il faut savoir que ce n’est pas uniquement le recruteur qui s’occupe de l’organisation d’un entretien d’embauche. En effet, il vous est possible, en tant qu'un candidat, et il est parfois même impératif, d’avoir la main sur votre condition et sur votre position. Cela est possible en dirigeant l’entretien dans le bon sens et en répondant intelligemment à chaque question déterminée. Il faut simplement commencer par vous préparer aux questions les plus demandées.

L’astuce la plus importante est de discerner, d’une manière méthodique, toutes les informations que l’entreprise souhaiterait connaître à propos de votre carrière et de votre personnalité. Cette conception est obligatoire parce que c’est uniquement en évitant les erreurs communes qu’il vous sera possible de réussir votre entretien. Quelle que soit la nature du poste que vous désirez avoir, il existe des étapes à suivre afin de contrôler votre destin. Sachez que cela va du stade d’avant l’entretien jusqu’au moment qui suit la fin des échanges, sans oublier tout ce qui va se passer entre vous et votre recruteur durant votre entretien d’embauche.

Quels sont les principes d’un entretien d’embauche?

Ce n’est pas un hasard que l’entretien, quand il s’agit de recrutement, est le même terme employé lorsque l’on parle de l’entretien d’un jardin ou d’une voiture. Il s’agit toujours de soigner et de réparer tout ce qui n’est pas en bon état, comme ce qui manquerait comme information dans votre CV ou dans votre lettre de motivation. Les espaces vides doivent être réformés en expliquant les motifs de votre inactivité, et les expériences précédentes doivent être raffinées pour que vous puissiez prouver que vous allez dans la bonne direction.

Également, si nous parlons d’un entretien en sciences sociales ou en psychologie, cela s’explique par le fait que, dans un entretien d’embauche, il s’agit aussi de faire des analyses et des enquêtes directives. Un entretien permet d’avoir une idée complète sur la nature du poste et sur les termes du recrutement, et d’expliquer clairement toutes les motivations, d’une manière qui permet de savoir comment se préparer à un entretien d’embauche. Il s’agit de la raison principale pour laquelle il y a toujours une analyse de votre dossier, ainsi qu’une enquête sur votre personnalité.

Michael Müller, maire de Berlin, s'exprime lors d'un entretien avec la presse. Photo: Christophe Gateau

Source: Getty Images

Par définition, l'entretien peut être sous la forme d’une discussion avec plus qu’une personne. Il est possible de parler, à la fois, au représentant des ressources humaines, ainsi qu’à votre futur supérieur dans la hiérarchie de l’entreprise que vous aimeriez rejoindre. Alors, de votre part aussi, il va falloir enquêter sur l’entreprise et sur vous-même, comme il faudrait analyser les documents qui composent votre dossier. Il est question de faire l'essentiel pour être prêt à répondre à toutes les questions à propos de votre personnalité et que l’interlocuteur pourrait vous poser d’une manière directe ou indirecte.

Comment se déroule un entretien d’embauche?

La bonne préparation d’un entretien d'embauche commence dès le moment où vous avez fixé un rendez-vous avec le recruteur. Une préparation serait encore meilleure si vous êtes prêt à l’entretien d’embauche dès le moment où vous avez envisagé de rejoindre l’entreprise en question. Pour savoir comment bien se préparer à un entretien d’embauche, il vous faudra savoir comment un entretien peut se dérouler en général.

Se renseigner sur l’entreprise est une première étape qui permet de savoir comment se préparer pour un entretien d’embauche. Mais également, il faut savoir comment ce type d’entreprises que vous aimeriez rejoindre a tendance à passer les entretiens. Généralement, que l’annonce pour le poste soit diffusée en interne ou en externe, et peu importe comment vous avez postulé, la préparation doit commencer le plus tôt possible.

Un employé travaille sur la chaîne de production de pneus de vélo dans une usine le 23 août 2021 à Suqian, dans la province chinoise du Jiangsu. Photo: Zhang Lianhua

Source: Getty Images

Puisque le déroulement d’un entretien est toujours sous forme de questions qui permettent aux deux parties de se présenter, il serait très utile de préparer quelques documents importants. Il va falloir que vous aillez votre CV et votre lettre de motivation avec vous, ainsi que des photocopies de votre photo et de votre carte d’identité. Soyez également prêt à recevoir des informations sur le recruteur, prenez le temps de préparer des questions que vous pourriez demander aux interlocuteurs lors de l’entretien.

Comment surmonter les difficultés lors d’un entretien?

Puisque l’entretien peut se dérouler avec plusieurs personnes, également qu’au milieu de plusieurs candidats, il est très utile de se préparer avec des amis ou des membres de la famille. Les échanges face à face doivent être maîtrisés, en donnant des réponses qui ne sont ni trop longues ni trop courtes. Le temps de parole est déterminant, il permet au recruteur de savoir que vous êtes la bonne personne pour le poste à pourvoir.

Il existe des mentors qui travaillent spécialement pour préparer les candidats aux entretiens, et quelques types de postes, comme dans les affaires et la finance, nécessitent des formations dans des structures de conseil. Cette procédure est envisagée parce que généralement, un mauvais choix peut coûter beaucoup d'argent dans une organisation. C’est pour cela que des questions pièges sont généralement posées lors des entretiens d’embauche.

Il faut également savoir comment préparer un entretien téléphonique d’embauche. Le téléphone est un outil nécessaire qui peut également vous permettre de contacter le recruteur, comme lorsqu’il y a un dépassement de délai ou pour demander des informations. En effet, il faut connaître le nom de la personne qui va vous recevoir dans la structure que vous désirez rejoindre. Des questions pièges peuvent également être posées lors des entretiens téléphoniques.

Le téléphone est un outil important lors des entretiens d'embauche. Photo: Edward Berthelot

Source: Getty Images

Quelles sont les plus fréquentes lors d’un entretien?

Il est important de savoir qu’un entretien d’embauche est plutôt un échange et une conversation qu’une simple série de questions et de réponses. La trame d’un entretien suit les informations que vous avez mentionnées dans votre CV et dans votre lettre de motivation, et vos réponses ne devraient être ni trop courtes, ni trop longues. Cela veut dire que vous aurez 3 à 4 minutes pour répondre à chaque question, sauf dans le cas où vous êtes invités à poursuivre votre présentation.

Préparez-vous à une accroche qui va vous permettre de vous mettre à l’aise, ou bien à une question-piège qui va aller dans le sens contraire. Parfois, c’est à vous de vous présenter au départ, mais ce n’est pas une règle d’or puisque le recruteur peut également commencer par présenter l’entreprise. Selon le poste, il va falloir connaître vos prétentions salariales puisqu’une question peut éventuellement vous être posée dans ce sens.

Parmi les sujets des questions les plus fréquentes, le recruteur peut vous demander de vous présenter en citant vos principales qualités et les défauts que vous aimeriez corriger. Il vous sera probablement demandé de convaincre l’audience que vous êtes le meilleur candidat pour le poste à pourvoir. Les raisons qui vous ont poussé à quitter votre ancien emploi vont également faire sujet de quelques questions, et dans le cas où cela va être votre première expérience, il vous sera demandé d’expliquer vos motivations en détail.

Comment devrait-on se comporter lors d’un entretien?

Maintenant que vous êtes prêt, sachez qu’il s’agit là de la même procédure et que vous savez également comment préparer un deuxième entretien d’embauche. Le deuxième entretien suit également la même procédure, sauf que vous aurez plus de temps pour vous présenter plus pertinemment afin de convaincre le recruteur. Vous saurez également comment préparer un entretien en anglais, il n’y aura pas de différence sauf au niveau de la procédure, et même avec d’autres langages si vous en maîtriser.

Entretiens de recrutement sur Second Life dans l'espoir d'un job bien réel. Photo: Stephane de Sakutin

Source: Getty Images

Cependant, qu’il s’agisse d’un premier ou d’un deuxième entretien, et quelle que soit la langue que vous entretenez, il va falloir suivre quelques instructions pour démontrer que vous êtes réellement prêt. Votre tenue vestimentaire doit être appropriée, il s’agit d’avoir une attitude correcte et d’être présentable. En plus de cela, il va falloir être poli, sans être trop timide, comme il vous faudrait regarder les interlocuteurs directement dans les yeux.

Si vous avez une mauvaise expérience avec vos précédents employeurs, essayez de laisser cela de côté et évitez de critiquer les entreprises avec lesquelles vous avez travaillé auparavant. Sachez que le recruteur n’est ni votre ami ni votre ennemi, et sachez également que ce qui est le plus écouté lors des entretiens d’embauche est au niveau formel. Être correct sans pour autant donner toutes les informations de son parcours et toujours meilleur que donner les informations d’une manière complète sans pour autant les présenter correctement.

Quelles sont les étapes à suivre lors d’un entretien?

Puisque vous êtes arrivé à ce point, vous êtes certainement dans une situation où vous savez pourquoi il est utile de préparer vos échanges avec votre recruteur. Pour faciliter la préparation d’un entretien d’embauche, le plus important est d’éviter d’être superficiel. Soyez naturel, mais tout de même, préparez vous en suivant les 4 étapes suivantes:

Entretien bilatéral avec la Chancelière allemande Angela Merkel et Charles Michel. Photo: Pool Eric Lallemand

Source: Getty Images

Faire des recherches sur l'entreprise: en plus de devoir connaître votre métier, il faut que vous connaissiez la nature des activités de l’entreprise également. Il serait utile de connaître la devise de l’entreprise qui vous propose le poste à pourvoir, d’une manière à pouvoir impressionner les interlocuteurs. Vous pouvez également vous renseigner sur les personnes qui sont là pour vous poser des questions, une petite recherche sur LinkedIn et les autres réseaux sociaux peut être assez efficace. Préparer les documents nécessaires: en plus des copies de votre CV et de votre lettre de motivation que vous aurez déjà envoyés au recruteur, il faut aussi avoir quelques autres documents. Pensez à avoir les documents qui prouvent l’évolution de votre expérience, ainsi que les documents qui démontrent que vous avez eu un salaire déterminé auparavant, sans oublier les avantages sociaux. Penser à poser des questions: ce n’est pas uniquement le recruteur qui pose des questions, et en essayant de vous renseigner sur l’entreprise et les interlocuteurs, il est possible de rencontrer plusieurs interrogations que vous devez mémoriser. Le fait de ne pas avoir de questions peut signifier que vous n’êtes finalement pas intéressé par le poste à pourvoir. Parmi les questions que vous pouvez poser, il y a celles sur les activités de l’entreprise et celles concernant la manière comment il vous sera possible d’évoluer. Faire des entraînements: il est possible de s’entraîner avec des amis ou avec des membres de votre famille, cela vous permettra de maîtriser les réponses que vous avez aux questions les plus fréquentes. Les entraînements vous permettront aussi de trouver le champ pour de nouvelles opportunités de discours. Vous gagnerez plus de confiance en faisant des petits entretiens quand vous avez du temps, et vous diminuerez aussi la quantité du stress qui peut surgir lors du jour de votre rendez-vous.

Source: Legit