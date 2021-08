Fred Testot: filmographie et vie privée d’un acteur discret

Son nom est étroitement lié à celui d'Omar Sy. Avec ce dernier, Fred Testot s'est fait connaitre à la fin des années 1990 à travers l’émission quotidienne de Jamel Debbouze Le Cinéma de Jamel et puis, dans la série Service après-vente des émissions diffusées sur Canal+ au début des années 2000. Depuis quelques années, les chemins des deux acolytes se sont séparés et ils ont, chacun, joué dans de grosses productions cinématographiques. La dernière grande apparition de Fred Testot s'est faite dans le film Intraitable diffusé le 1er mars 2021 sur France 2. Le comédien y a incarné Gabriel Rivalan, un viticulteur dont l'histoire est inspirée de celle d'Emmanuel Giboulot, quatre années après la mini-série thriller La Mante, diffusée sur TF1 et puis en avant-première sur Netflix en 2017. Découvrez ici le quotidien de celui qui vous a fait rire pendant pendant sept années à travers le personnage "Tata Suzanne".

Fred Testot assiste à la première de "Glass" à la Cinémathèque française, le 07 janvier 2019 à Paris, France. Photo: @Stéphane Cardinale

Source: Getty Images

De son vrai nom Frédéric Giacomo Testo, Fred Testot est un acteur, comédien et cinéaste français né le 20 février 1977. Il a joué dans de nombreuses productions cinématographiques, théâtrales et télévisuelles.

Présentation sommaire de Fred Testot

Nom complet : Frédéric Giacomo Testo

: Frédéric Giacomo Testo Genre : homme

: homme Date de naissance : 20 février 1977

: 20 février 1977 Âge : 44 ans

: 44 ans Signe du zodiaque : Poissons

: Poissons Lieu de naissance : Boulogne Billancourt, Hauts-de-Seine, France

: Boulogne Billancourt, Hauts-de-Seine, France Résidence actuelle : Pinarello, France

: Pinarello, France Nationalité : française

: française Sexualité : hétéro

: hétéro Taille : 181 cm

: 181 cm Couleur des cheveux : noire

: noire Couleur des yeux : noire

: noire Facebook : Fred Testot

: Fred Testot Twitter : @FredTestot

: @FredTestot Instagram : fred_testot

: fred_testot Site Internet: http://www.Fredtestot.net/

Les débuts à la radio et l'entrée à la télévision

Avant d'être connu à la télévision, Fred Testot a fait de la radio. Il a commencé sur Fun Radio avec Éric Judor et Ramzy Bedia, le duo étant plus connu sous le nom Éric et Ramzy. Il a ensuite déposé ses valises à Radio Nova où il intervenait dans l'émission de Jamel Debbouze. Il y a fait la rencontre d'Omar Sy pour la première fois en 1997.

Ensemble, les deux humoristes ont fait leurs premiers pas à la télévision sur Canal+, toujours dans une émission de Jamel Debbouze intitulée Le Cinéma de Jamel. Ils ont ensuite créé Le Visiophon d'Omar et Fred, Les sketches d'Omar et Fred et Les coming-nexts.

En 2003, le duo a marqué une pause à Canal+ pour créer Omar et Fred, un spectacle mis en scène par Brigitte Tanguy.

En 2005, Fred Testot est revenu devant la caméra avec son acolyte et les deux ont crevé l'écran avec leur nouvelle émission intitulée Service après-vente des émissions, d’après une idée originale de Bertand Delaire et co-écrite par l’auteur Bertrand Delaire.

En 2010, Fred Testot a joué dans la comédie Le Siffleur, de Philippe Lefebvre et dans Gardiens de l’ordre, sous la direction de Nicolas Boukhrief et avec Cécile de France.

En 2012, le duo Omar et Fred a mis fin à son programme court SAV et depuis lors, chacun des deux humoristes a commencé à évoluer séparément l'un de l'autre.

De la télévision au cinéma

Avant la fin de son aventure sur Canal+ avec Omar Sy, Fred Testot s'était déjà engagé au cinéma. En 2011, il a joué dans trois comédies dont Au bistro du coin, de Charles Nemes et Itinéraire bis, de Jean-Luc Perréard.

Il a ensuite participé à l'écriture et à la production du film Au bistro du coin qui a été doublé en sept langues régionales dont le Corse, sa langue natale. Il a également co-écrit Itinéraire bis dont plusieurs séquences ont été tournées dans sa maison familiale et celle de ses cousins dans le sud de la Corse.

Fred Testot est par ailleurs apparu dans le remake de La Guerre des boutons, sous la direction de Yann Samuell, aux côtés d'Éric Elmosnino, Alain Chabat et Mathilde Seigner.

Fred Testot dans son One Man Show "Presque Seul" au Théâtre de la Tour Eiffel, le 13 décembre 2017 à Paris. Photo @Bertrand Rindoff Petroff

Source: Getty Images

En 2012, on a vu Testot dans Sur la piste du Marsupilami, un film réalisé par Alain Chabat. Il a aussi joué dans les comédies Dépression et des potes, d’Arnaud Lemort, et Sea, No Sex and Sun, de Christophe Turpin.

La même année, Nicolas et Bruno l'ont invité sur le casting du film Le Grand Méchant Loup où il a joué avec Benoît Poelvoorde.

En 2014, Testot a enchainé avec la comédie Bon Rétablissement de Jean Becker. Parallèlement, il a mis sur pieds Dim Sum Entertainment, une société de production qui crée du contenu pour la télévision, le cinéma et le Web. Pour cette aventure, il a collaboré avec le producteur Thomas Plessis et le scénariste Ahmed Hamidi.

Toujours en 2014, Fred Testot est monté sur scène pour la pièce de théâtre Un singe en hiver avec Eddy Mitchell.

Un an plus tard, Fred a joué dans Monsieur Cauchemar, un film de Jean-Pierre Mocky. Il est aussi intervenu dans la comédie Arrête ton cinéma! de Diane Kurys. On l'y a vu avec Sylvie Testud, Josiane Balasko et Zabou Breitman.

Un nouveau tournant dans sa carrière au cinéma à partir de 2015

En janvier 2015, la carrière de Fred Testot a connu un coup d'accélérateur au cinéma. Il a joué dans L’Emprise, le premier film dramatique dans lequel il est intervenu, aux côtés d’Odile Vuillemin. Le téléfilm dramatique de Claude-Michel Rome sur les violences conjugales a atteint une audience de près de 10 millions de téléspectateurs.

Après un retour sur Canal+ avec La Bande-annonce de Fred produite dans le cadre du programme intitulé L’Émission d’Antoine, Testot est devenu l'une des attractions des fidèles de TF1 qui ont suivi ses actions dans la série Sam réalisée par Valérie Guignabodet. Il y a joué pendant deux saisons, respectivement avec Mathilde Seigner et Natacha Lindinger.

En avril 2016, Fred est apparu en tête d'affiche du film dramatique Rose et le soldat diffusé sur France 2. On l'y a vu aux cotés de Zita Hanrot.

En mai 2017, pour le compte de SFR, il a incarné un père de famille dans une série à but publicitaire.

En septembre 2017, Fred est revenu sur les écrans des téléspectateurs de TF1 avec la série thriller La Mante. Il y a joué magistralement aux côtés de Carole Bouquet. La série a été un tel succès qu'elle a été achetée par Netflix et diffusée dans 190 pays à travers le monde.

En novembre de la même année, il est passé à nouveau devant la caméra pour interpréter le rôle d'un transgenre dans L'épreuve d'amour d’Arnaud Selignac.

Entre 2018 et 2020, Fred Testot a multiplié ses apparitions au cinéma, notamment dans À deux heures de Paris de Virginie Verrier, La Source de Rodolphe Lauga, Patrick et Lucky de Olivier Van Hoofstadt.

Au cinéma, Fred Testot n'a pas toujours été devant la caméra. Il a également prêté sa voix pour de nombreux courts-métrages comme Gran Turismo et Ya basta!,

Vie privée: Fred Testot est-il homosexuel?

A la suite de son apparition dans L'épreuve d'amour, Fred Testot a fait l'objet d'une rumeur persistante au sujet de son orientation sexuelle. De nombreux internautes ont laissé croire qu'il aurait été homosexuel. Cette rumeur s'est davantage répandue sur la toile d'autant plus que Fred a toujours été discret sur sa vie privée.

Dans une déclaration faite à Paris Match en 2017, Fred Testot a indiqué que la rumeur n'était pas fondée.

Les rumeurs me font marrer. Ma soi-disant homosexualité m'a plus fait rire qu'autre chose. Les gens croient ce qu'ils veulent. Ma famille, mes amis, s'en foutent aussi bien sûr. Ça me plaît de parler de ça sur scène parce que je m'amuse beaucoup des étiquettes. Les gens se disent que parce que je joue des personnages homos, je le suis. C'est drôle.

Si on ignore tout de la femme avec laquelle Fred Testot est en couple, on sait cependant qu'il est papa d'une fille née en 2013.

Depuis sa révélation à la radio avec Omar Sy, Fred Testot a fait du chemin dans le milieu de l'humour au point d'intégrer les plus grosses productions cinématographiques en France.

