Biographie de Mike Tyson: palmarès, fortune, poids, taille, enfants

Au début du mois d'août dernier, Mike Tyson a fait l'actualité après avoir exprimé son opposition relativement au désir de son fils, Amir, d'affronter la star de YouTube Logan Paul. Certains se sont alors demandé ce qu'est devenu le célèbre boxeur Mike Tyson. Quelle est la fortune de Mike Tyson? Comment Mike Tyson entretient-il ses muscles? Pourquoi Mike Tyson a-t-il arraché l'oreille d'Evander Holyfield? Combien de films a-t-on réalisés sur la vie de Mike Tyson? Les enfants de Mike Tyson, ont-ils marché sur ses pas? Pourquoi Mike Tyson a-t-il fait de la prison? Quel est le palmarès de Mike Tyson? Cette article est une peinture sans complaisance de la vie et de la carrière de Iron Mike.

Mike Tyson quitte le ring après avoir reçu un match nul contre Roy Jones Jr. au Staples Center le 28 novembre 2020 à Los Angeles, Californie. Photo: @Joe Scarnici

Source: Getty Images

En 1986, Mike Tyson est devenu le plus jeune champion de boxe des poids lourds. Il n'avait que 20 ans. Depuis, il n'a eu de cesse que de se maintenir au sommet de cet art martial impitoyable, contre vents et marrées.

Présentation sommaire de Mike Tyson

Nom complet : Michael Gerard Tyson

: Michael Gerard Tyson Pseudonymes : Kid Dynamite, Iron Mike, The Baddest Man on the Planet

: Kid Dynamite, Iron Mike, The Baddest Man on the Planet Genre : homme

: homme Date de naissance : 30 juin 1966

: 30 juin 1966 Âge : 55 ans

: 55 ans Signe du zodiaque : Cancer

: Cancer Lieu de naissance : Brooklyn, New York, Etats-Unis

: Brooklyn, New York, Etats-Unis Résidence actuelle: Nevada

Nevada Nationalité : américaine

: américaine Religion : musulmane

: musulmane Sexualité : hétéro

: hétéro Taille en pieds : 5′ 10″

: 5′ 10″ Taille en centimètre : 178 cm

: 178 cm Mère : Lorna Smith

: Lorna Smith Père : Jimmy Kirkpatrick

: Jimmy Kirkpatrick Frères et sœurs : Rodney Tyson, Jimmie Lee Kirkpatrick,

: Rodney Tyson, Jimmie Lee Kirkpatrick, État matrimonial : marié

: marié Femme : Lakiha Spicer

: Lakiha Spicer Enfants : Mikey Lorna Tyson (31 ans), Rayna Tyson ( 25 ans), Amir Tyson (24 ans), Miguel Léon Tyson (19 ans), Milan Tyson (13 ans), Maroc Tyson (10 ans), Exodus Tyson (décédée en 2009 à l'âge de 4 ans)

: Mikey Lorna Tyson (31 ans), Rayna Tyson ( 25 ans), Amir Tyson (24 ans), Miguel Léon Tyson (19 ans), Milan Tyson (13 ans), Maroc Tyson (10 ans), Exodus Tyson (décédée en 2009 à l'âge de 4 ans) École : Tryon School

: Tryon School Métier : boxeur

: boxeur Fortune : 2,5 millions d'euros (3 millions de dollars)

: 2,5 millions d'euros (3 millions de dollars) Facebook : Mike Tyson

: Mike Tyson Youtube : Mike Tyson

: Mike Tyson Twitter : @MikeTyson

: @MikeTyson Site Internet: https://miketyson.com/

Comment Mike Tyson s'est-il retrouvé dans la boxe?

Né en 1966 à Brooklyn, Mike Tyson a connu une enfance difficile. Il a en effet dû se battre contre les adversités et la violence du ghetto de Brownsville. Il n'y avait aucun endroit où le jeune Mike était en paix. Sa relation avec sa mère et son beau-père était aussi tumultueuse que ses rapports avec ses congénères dans la rue.

Mike Tyson a subi la violence du ghetto jusque dans son intimité. Il a été enlevé, puis violé par un inconnu quand il avait sept ans.

A partir de huit ans, Mike Gerard Tyson a sombré dans la délinquance et s'est rendu coupable de plusieurs délits à la suite desquels il a été placé à la Tryon School, une maison de correction de Johnstown. Ses capacités athlétiques particulières ont ainsi attiré l'attention du gardien, Bobby Stewart, ancien boxeur et vainqueur des Golden Gloves de 1974 en mi-lourds.

Agé de 13 ans, Tyson a été envoyé par Stewart dans l'établissement de Cus d'Amato, ancien entraîneur des champions Floyd Patterson et José Torres, avec ses 80 kilogrammes. Il y a reçu des enseignements sur la pratique de la boxe comme de nombreux jeunes défavorisés placés dans cet établissement.

Cus d'Amato est progressivement devenu le père spirituel du jeune Mike Tyson qui a évolué sous sa coupole. Le jeune garçon s'est installé à Catskill en 1979 et est rapidement devenu le meilleur parmi les élèves d'Amato. Celui-ci lui a prédit à cette époque un avenir de champion du monde.

Cette "prophétie" n'a pas tardé à devenir réalité. En 1981, lors de la finale du tournoi olympique junior des États-Unis, Mike Tyson qui était en catégorie des poids-lourds a battu Joe Cortez par KO, après seulement huit secondes de combat, au premier round. Sans surprise, il est devenu le vainqueur de ce tournoi deux années d'affilé, en 1981 et en 1982.

En 1983, la victoire lui a glissé sur les gants en finale des golden gloves dans la catégorie des super-lourds. Son tombeur, Craig Payne, avait également fait plier l'échine à Teófilo Stevenson, triple champion olympique dans la catégorie des poids-lourds.

L'année ne s'est cependant pas terminée sans victoire pour Mike Tyson. Il a remporté le tournoi des poids-lourds dans le fair State d'Ohio et est devenu le champion dans la catégorie des poids-lourds des moins de 19 ans. L'année d'après, le jeune champion a réédité l'exploit et y a ajouté la ceinture du champion des golden gloves dans la catégorie des poids-lourds.

Ces victoire n'ont pas suffi pour passer aux Jeux Olympiques. Il a en effet été battu aux points en finale des sélections olympiques par Henry Tillman, et le combat revanche entre les deux hommes ne lui a non plus été favorable.

Tyson n'a pas supporté que ce fut Tyrell Biggs, champion du monde des poids super-lourds à Munich en 1982 et médaillé d'argent lors des jeux panaméricains de 1983, qui avait été choisi pour représenter les États-Unis dans la catégorie des super-lourds. Il s'est en revanche consolé avec la médaille d'or remportée lors du tournoi de Tampere en Finlande dans la catégorie des poids-lourds.

En 1985, Mike Tyson est passé professionnel avec, dans son escarcelle, 48 victoires remportées à l'issue de 54 combats. Il était alors managé par Jim Jacobs et son associé Bill Cayton.

Mike Tyson le 30 juin 1966 acclamé sur le ring aux JO. Photo: @Bernd Wende

Source: Getty Images

Comment la carrière professionnelle de Mike Tyson a-t-elle évolué?

C'est le 6 mars 1985 que Mike Tyson a fait son entrée dans le monde professionnel de la boxe. Tout au long de cette année, il a remporté la totalité de ses 19 combats dont la majorité s'est déroulée dans les alentours de New York et d'Atlantic City. Il a remporté 12 de ces combats au premier round.

Cette impressionnante performance lui a valu le surnom de Kid Dynamite, attribué par la presse qui se faisait alors régulièrement l'écho des exploits du nouvel élève de Cus D'Amato. Ce dernier est mort le 4 novembre 1985 à l'âge de 77 ans, à la suite d'une pneumonie, sans jamais avoir l'occasion de vivre les joies des plus grandes victoires de son troisième et dernier champion. C'est alors qu'un autre champion d'Amato, Kevin Rooney, a commencé à entrainer Mike Tyson.

En 1986, la carrière de Mike Tyson a pris une toute autre tournure. Il est devenu si célèbre que le public abondait autour des rings pour assister à ses combats. A la télévision, on lui déroulait le tapis rouge dans les plus grandes émissions et il faisait la une des plus grandes revues.

A moins de 20 ans, la diffusion des combats de Tyson à la télévision lui rapportait déjà des centaines de milliers de dollars. Le 16 février 1986, il a affronté un adversaire de taille, Jesse Ferguson. Celui-ci avait remporté le tournoi poids lourds ESPN de l'Est des États-Unis l'année précédente et n'avait enregistré qu'une seule défaite.

Au bout de la cinquième reprise, Tyson a mis Ferguson sur le tapis, et dans la reprise suivante, il a rempoté suite à la disqualification de Ferguson pour non-combativité.

La même année, Tyson a enchainé des victoires notamment contre James Tillis et Mitch Green en mai. Chacun de ces deux combats s'est terminé par quelque chose de particulier. Tillis a été le premier à tenir la distance contre Tyson qui avait toujours gagné avant la limite.

Mitch Green, quant à lui, a accepté de combattre au forceps pour ne pas perdre sa licence de boxeur. Il estimait que son cachet était de loin inférieur à celui de son adversaire. Green a été le premier adversaire de Tyson à être resté debout jusqu'à la fin du combat.

Toujours en 1986, un tournoi a été organisé à Las Vegas pour réunifier le titre poids lourds entre les 3 champions des 3 fédérations concurrentes. Alors que les promoteurs de l'évènement n'avait pas convié Tyson craignant qu'il explosât leurs favoris, le directeur de la chaîne HBO qui finançait le tournoi les a contraints à l'y introduire. Le phénomène Tyson y a fait ce qu'il savait faire le mieux, battre ses adversaires.

Le 26 juillet, il a mis sur le tapis Marvis Frazier, le fils de Joe Frazier, après seulement 30 secondes. Celui-ci n'avait concédé qu'une défaite, contre Larry Holmes. Le 17 août, il a battu José Ribalta par KO après l'avoir envoyé au sol dans les 2e, 8e et 10e reprises.

Mike Tyson à coté d'un adversaire vaincu. Photo: @Wally McNamee

Source: Getty Images

Mike Tyson à la réunification du titre

Les matchs de Mike Tyson n'ont pas arrêté d'impressionner. Le tournoi de la réunification a commencé le 6 septembre 1986 avec, à l'affiche, le combat de Michael Spinks qui défendait son titre IBF tandis que Tyson affrontait Alfonso Ratliff, un ancien champion du monde des lourds légers. Iron Mike a battu son adversaire en deux reprises.

Le 22 novembre, son combat contre Trevor Berbick lui a permis de consolider sa réputation d'invincible. Il a battu le champion WBC, par un KO aussi expéditif que spectaculaire.

À à peine 20 ans, Mike TRyson est ainsi devenu le plus jeune champion du monde des poids lourds dans une fédération, battant le record de précocité détenu par Floyd Patterson.

Avec un palmarès de 28 combats et autant de victoires, dont 26 KO, que fallait-il de plus à Mike Tyson pour être nommé boxeur de l'année 1986?

En 1897, la saga des victoires de Kid Dynamite ne s'est pas arrêtée. Le 7 mars 1987, Tyson a battu James Smith, détenteur du titre WBA, au cours d'un combat qui est resté dans les annales comme la plus large victoire aux points de sa carrière.

Le tournoi s'est achevé le 1er août 1987 avec le combat de réunification du titre qui a opposé Tyson et Tony Tucker qui venait de décrocher le titre IBF. Les deux champions, invaincus, sont allés jusqu'à la limite des 12 reprises, bien que Tucker s'est fracturé la main au quatrième round.

Déclaré vainqueur aux points à l'unanimité, Mike Tyson a réunifié le titre de champion du monde des lourds. Ce tournoi en a rajouté à sa richesse et à son prestige.

Dans un combat organisé par Jim Jacobs, Mike Tyson a pris sa revanche contre Tyrell Biggs, ancien médaillé d'or olympique, qui avait été sélectionné à sa place pour représenter les États-Unis dans la catégorie des super-lourds aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, où il avait par ailleurs remporté la médaille d'or.

Lors du combat qui a été annoncé comme le plus cher de l'histoire de la boxe à cette époque-là, Iron Mike a pris du plaisir à malmener son adversaire qui se remettait à peine de ses problèmes de toxicomanie. Le combat s'est achevé après que Biggs s'est écroulé contre les cordes, la tête hors du ring.

Tyson sur le toit de la boxe

Le 22 janvier 1988, Tyson s'est hissé sur le toit de la boxe en battant l'ancien champion du monde Larry Holmes. Une belle revanche pour celui qui avait fait la promesse, adolescent, de venger son idole Mohamed Ali, le lendemain de sa défaite du 2 octobre 1980 contre Holmes.

En attendant le combat contre Spinks, Tyson est allé à Tokyo où il a affronté Tony Tubbs, ancien champion WBA. Iron Mike y a, une fois encore, envoyé son adversaire au tapis à la 2e reprise, grâce à ses nombreux crochets.

Tyson a finalement affronté Spinks le 27 juin 1988 au Trump Plaza pour 20 millions de dollars. Une minute et 31 secondes ont suffi à Tyson pour mettre Spinks KO. Ce combat est considéré jusqu'à aujourd'hui comme la plus grande performance de Tyson.

Déclin du champion

Si l'étoile Tyson n'arrêtait pas de briller sur les rings, sa réputation en dehors des salles de combat est plutôt devenue sombre. Il faisait face à des problèmes conjugaux et se livrait régulièrement à des disputes et bagarres. Il n'a pas supporté son divorce avec Robin Givens, prononcé le 14 février 1989. À cette même période, il a remercié son entraineur et a engagé deux nouveaux managers, Rory Holloway et John Horne.

Les problèmes personnels de Tyson ont été un obstacle à la réalisation d'une tournée mondiale envisagée dans la Wembley Arena de Londres contre le Britannique Frank Bruno, au carnaval de Rio contre le Brésilien Adílson Rodrigues, à Milan contre le premier détenteur de la ceinture WBO des poids-lourds, Francesco Damiani, médaillé d'argent aux Jeux olympiques d'été de 1984 dans la catégorie des super-lourds, à Pékin contre l'ancien champion George Foreman et surtout à Atlantic City contre Evander Holyfield.

Le 11 février 1990, Tyson a essuyé son premier échec en professionnel. C'était face à James Douglas à Tokyo. Douglas a utilisé intelligemment et habilement sa supériorité physique et technique, une dizaine de centimètres et cinq kilos de plus. Il a réussi à contenir et à neutraliser Tyson à la surprise générale. Au cours du cinquième round, il est même parvenu à toucher et à blesser Tyson à l'œil. Les deux gladiateurs se sont durement touchés jusqu'au dixième round qui a été marqué par la première chute de la carrière de Mike Tyson. Un uppercut suivi de deux crochets et deux directs ont suffi pour faire perdre à Iron Mike son protège-dents. Alors qu'il s'efforçait à se relever après avoir remis son protège-dents en place, l'arbitre a mis fin au combat.

En 1991, alors que Mike Tyson se préparait pour récupérer son titre arraché à James Douglas par Evander Holyfield, il s'est retrouvé impliqué dans une affaire de mœurs. Il a été accusé par Désirée Washington, une jeune fille de 18 ans, de l'avoir violée dans une chambre d’hôtel à Indianapolis.

Au terme de son procès, Tyson a été jugé coupable et condamné, le 26 mars 1992, à une peine de 6 ans d'emprisonnement. Il a été incarcéré à Plainfield dans l'Indiana et pendant sa période d'emprisonnement, Mike Tyson s'est converti à la religion musulmane. Il a été libéré pour bonne conduite le 25 mars 1995.

Après cet épisode, Mike Tyson s'est efforcé à revenir sur le ring mais il gagnait de moins en moins. Parmi ses combats les plus médiatisés de cette période, il y a eu ceux qui l'ont opposé à Evander Holyfield, respectivement le 9 novembre 1996 et le 28 juin 1997. Chacune de ces rencontres qui se sont déroulées au MGM Grand s'est soldée par la victoire de Holyfield.

Le boxeur poids lourd Mike Tyson est menotté et escorté par des députés au palais de justice du comté de Montgomery à Rockville, Md. Photo: @Mark Wilson

Source: Getty Images

Palmarès de Mike Tyson

Titres professionnels

2 fois champion des poids lourds de la WBC (22 novembre 1986 - 11 février 1990 ; 16 mars 1996 - 24 septembre 1996).

2 fois champion des poids lourds de la WBA (7 mars 1987 - 11 février 1990 ; 7 septembre 1996 - 9 novembre 1996).

1 fois champion des poids lourds de la IBF (1er août 1987 - 11 février 1990).

Records et accomplissements

58 combats professionnels : 50 victoires (dont 44 KO), 6 défaites et 2 sans décisions.

Le plus jeune champion du monde de l'histoire de la boxe (20 ans, 4 mois et 23 jours).

Premier boxeur à réunifier un titre mondial des poids lourds après avoir remporté par décision unanime le titre IBF contre Tony Tucker le 1er août 1987 alors qu'il avait déjà remporté le titre WBC et le titre WBA contre James Smith.

Vie privée: Qui sont les trois femmes qui ont partagé la vie de Mike Tyson?

Mike Tyson s'est marié à trois reprises. Sa première épouse a été l'actrice Robin Givens. Avec elle, il a vécu de 1988 à 1989. Il lui a fallu attendre 8 années après cette douloureuse séparation pour prononcer à nouveau des vœux devant un maire. En 1997, il a passé la bague au doigt de Monica Turner. Leur mariage a duré jusqu'en 2003. Six ans plus tard, il a pris Lakiha Spicer pour troisième épouse. Ils vivent ensemble jusqu'à ce jour.

