Clint Eastwood en 92 films: de l’acteur au réalisateur exceptionnel

Commandant de la Légion d’honneur et Officier de l'ordre des Arts et des Lettres, il suffit de mentionner son nom pour le présenter suffisamment. Acteur, réalisateur et producteur, il s’est remarquablement inscrit parmi les plus grandes personnalités du cinéma. Il a incarné, en tant qu’acteur, près d’une centaine de rôles différents de 1955 à 2021. Puis, en tant que réalisateur, il prend l’occasion de se détacher du western en tournant autant de drames que de comédies. Une référence dans la culture populaire, il a été derrière l’influence de plusieurs générations de répliques et de passages dans les écrans. Les références sont aussi présentes dans le monde littéraire où plusieurs discours et dialogues, notamment dans des romans, renvoient à quelques-uns des personnages que notre figure avait joué. Qui est vraiment cet artiste? Quel était son parcours et comment sa carrière s’est-elle développée au fil des années? Trouvez toutes les informations dans la suite de notre portrait.

Clint Eastwood en tant que shérif adjoint Walt Coogan dans 'Coogan's Bluff', réalisé par Don Siegel en 1968. Photo: Silver Screen Collection

Source: Getty Images

Avant d’être repéré et sélectionné par Sergio Leone pour la Trilogie du dollar, l’acteur était présent dans les petits écrans avec Rawhide. Il avait incarné Rowdy Yates qui est l’un des rôles principaux, juste après avoir figuré dans quelques films tournés avec de petits budgets de production. Ses incarnations étaient remarquables et ont attiré l’attention du public. Clint Eastwood a gagné de la notoriété, notamment dans les milieux cinématographiques, grâce à ses performances et ses interpretations avec lesquelles il a toujours été au rendez-vous. Ses collaborations avec Warner Bros, puis avec Universal, ont été le fruit d’un début surprenant. Clint Eastwood est devenu lui-même producteur en 1968, l’année durant laquelle il a créé la société Malpaso qui est active jusqu’à présent. La richesse des rôles que l’acteur a joués a permis au réalisateur d'œuvrer par excellence dans plusieurs genres. Il est l’un des cinéastes les plus importants de la fin du 20ème siècle et des débuts du 21ème.

Présentation de Clint Eastwood

Nom complet: Clinton Elias Eastwood Jr

Surnom: Samson

Genre: homme

Date de naissance: 31 mai 1930

Âge de Clint Eastwood: 91 ans

Signe du zodiaque: Gémeaux

Lieu de naissance: San Francisco, Californie, aux U.S.A.

Résidence actuelle: Piedmont et Oakland, en Californie, aux U.S.A.

Nationalité: américaine

Taille de Clint Eastwood: 1,93 m

Couleur des cheveux: blond

Couleur des yeux: vert

Mère de Clint Eastwood: Margaret Ruth Runner

Père de Clint Eastwood: Clint Eastwood, Sr.

Statut matrimonial: en couple

Compagne: Christina Sandera

Ex-épouses: Dina Eastwood (de 1996 à 2014), Maggie Johnson (de 1953 à 1984)

Enfants: Scott, Francesca, Alison, Morgan, Kyle, Laurie, Kathryn, Kimber-Lynn

Petits-enfants: Titan Wraith, Clinton, Lowell Thomas, Graylen, Kelsey

Profession: acteur, réalisateur, producteur, compositeur

Années d’activité en tant qu’acteur: depuis 1955

Années d’activité en tant que producteur: depuis 1968

Années d’activité en tant que réalisateur: depuis 1971

Réalisations en tant qu’acteur: Le Bon, la Brute et le Truand, Escapade au Japon

Réalisations en tant que réalisateur: Un frisson dans la nuit, Doux, Dur et Dingue

Réalisations en tant que producteur: Le Retour de l'inspecteur Harry, Bird

Récompenses: Prix Lumière, 6 Oscars, 2 Césars

Distinction: Officier de l'ordre des Arts et des Lettres

Dernier film de Clint Eastwood: Cry Macho

Clint Eastwood assiste au 41e Festival de Cannes en mai 1988 à Cannes, France. Photo: Foc Kan

Source: Getty Images

Clint Eastwood: la naissance, les origines et le passé mystérieux

Notre personnage avait 40 ans quand il a perdu son père. Sa mère, Margaret, était connue par son nom Margaret Wood après le mariage avec John Belden Wood qui a suivi la mort de Clint Eastwood Sr. en 1970. Clint Eastwood, qui selon lui, n’a pas peur de la mort, ne parle pas toujours de son enfance, ni de ses origines. Il mentionne seulement ce qui peut illustrer une belle image pour lui, comme le fait qu’il aurait des ancêtres provenant de Irlande, de l’Ecosse et de l’Angleterre.

Est-ce que Clint Eastwood essaie de cacher le passé colonial de ses ancêtres qui ont été parmi les premiers européens à arriver en Amérique au milieu du 17ème siècle? Le nom d’Eastwood est le nom de l’une des plus anciennes familles qui sont allées à la conquête de l’Ouest en traversant le Mississippi. La grande famille Eastwood est présente aujourd’hui dans plusieurs États de l’est à l’ouest des U.S.A. et ses membres y sont installés depuis plusieurs décennies.

Clint Eastwood, jouant l'officier de police Harry Calahan qui découvre que l'escouade des meurtres se compose d'officiers de police. Photo: Film Publicity Archive

Source: Getty Images

Notre figure est née Clinton Elias Eastwood Jr, le 31 mai 1930 à San Fransisco, de parents d’origines irlandaise, écossaise et anglaise. L’une des anecdotes autour de sa naissance est que le jeune Clint Eastwood était le plus gros bébé au Saint Francis Memorial Hospital où il est né. Les infirmières en étaient surprises au point qu’elles présentaient le bébé par le surnom de Samson à toutes les mamans qui ont accouché à l’hôpital.

Clint Eastwood: la jeunesse et les déplacements avec la famille

Plusieurs personnes pensent que le cinéaste est originaire de la ville industrielle d’Oakland, mais cela serait une erreur. Selon plusieurs interviews accordées par notre figure a des publications différentes en Californie, le jeune Clinton a passé les premières années de son enfance à Piedmont. C’est dans cette ville où, au milieu de sa famille, il a vécu la Grande Dépression. La crise avait touché la famille d’Eastwood, et le père avait perdu son travail de commercial qu’il tenait auprès de la société “East Bay Refrigeration Products”.

Selon plusieurs biographies, le jeune Clinton a été impacté par le nomadisme que la famille a dû choisir à cause de la Grande Dépression. Ils se sont déplacés plusieurs fois pour que Clint Eastwood Sr. puisse trouver un travail. Le père a appris à son fils que la vie est dure, ce qui a contribué au développement d’une passion de l’acteur pour les westerns.

Clint Eastwood quand le mystérieux étranger apparaît dans la petite ville de Lagos. Photo: Film Publicity Archive

Source: Getty Images

Quand la famille a été touchée par la crise, ils se sont déplacés plus qu’une fois dans une période de 6 ans. Clint Eastwood, qui a eu un parcours différent que des acteurs comme Brandon Lee ou Peter Falk, dépendait du travail de son père durant la crise de la Grande Dépression, surtout que le taux de chômage en Californie était de 28%. Après avoir habité dans plusieurs villes en Californie, comme à Sacramento, et Redding, une certaine stabilité a été retrouvée dans le district de Pacific Palisades à Los Angeles. La famille s’y installe, puis le jeune Clint Eastwood trouve le temps pour développer sa passion.

Clint Eastwood: tous les films d’un acteur exceptionnel

Clint Eastwood a figuré dans presque une centaine de films différents depuis son début en 1955. Grâce à cela, celui qui a retiré sa confiance en Donald Trump est devenu de plus en plus connu comme acteur et comme réalisateur dans le monde entier. Ses films rencontrent du succès en ayant une bonne réception auprès du public, ainsi qu’avec les prix et les nominations qu’ils récoltent. L’acteur a figuré finalement dans un rôle dans son propre film en 2018, il avait 88 ans quand il a joué le rôle de Earl Stone dans The Mule. Découvrez la filmographie intégrale de Clint Eastwood où nous vous présentons chronologiquement le cinéaste en 92 films dans lesquels il a joué ou qu’il a réalisé, de son premier jusqu’au dernier film qu’il prépare.

Clint Eastwood dans Dirty Harry a finalement attrapé le méchant. Photo: Film Publicity Archive

Source: Getty Images

Clint Eastwood: les premiers pas d’un grand acteur

Allen in Movieland: le film mettant Steve Allen en vedette auprès de plusieurs autres acteurs a été tourné au milieu des années 1950. Il raconte l’histoire de quelques acteurs qui ont signé des contrats avec Universal, ce qui a aussi été le destin de notre figure. La Revanche de la créature: toujours en 1955, notre figure apparaît dans un film réalisé en relief. L’histoire et celle d’un monstre mi-homme mi-poisson qui attaque les citoyens, et Clint Eastwood y joue le rôle d’un technicien de laboratoire. Francis in the Navy: dans le rôle de Jonesey au film sorti la même année, et après avoir figuré dans son premier rôle dans le cinéma, Arthur Lubin fait appel à notre acteur pour jouer dans une comédie auprès d’acteurs comme Donald O'Connor et Martha Hyer. Madame de Coventry: également réalisé par Arthur Lubin, le film se déroule dans l’Angleterre du Moyen-Age. Une production de la société Universal Pictures, le film sort aussi en 1955, l’année qui a marqué les débuts artistiques de notre personnage.

Portrait de l'acteur et réalisateur américain Clint Eastwood. Photo: Photoshot

Source: Getty Images

Clint Eastwood: les premiers films avec des productions importantes

Tarantula!: ce film a été le premier film où Clint Eastwood a joué un dans un rôle principal. Il avait gagné la confiance du réalisateur américain Jack Arnold, notamment après le succès des films dans lesquels il a précédemment joué. Les Aventuriers du Far West: Clint Eastwood retourne à la télévision en jouant un rôle dans la série télévisée connue aux États-Unis par le nom de “Death Valley Days”. La série était diffusée depuis 1952, mais ce n’est qu’en 1955 que notre acteur y fait sa première parution. West Point: l’acteur continue à émouvoir les spectateurs avec ses incarnations précises et ses performances bien calculées. Il excelle autant qu’au cinéma qu’à la télévision, et plusieurs réalisateurs on fait confiance en son talent. Highway Patrol: jouant le rôle de L'élève officier Bob Salter, Clint Eastwood figure dans la troisième série télévisée en l’espace de deux années. Il a également eu l’occasion de travailler son talent en jouant des rôles diversifiés. Ne dites jamais adieu: avec ce retour au cinéma en 1956, notamment après une année et demi dans des rôles différents à la télévision, notre personnage joue le rôle de Will dans le film qui se déroule en Amérique pendant la Seconde Guerre Mondiale. La corde est prête: l’année 1956 a aussi été l’année où notre figure a joué dans un western pour la première fois. Réalisé par Charles F. Haas, le film raconte l’histoire du conflit entre fermiers et des éleveurs qui s'affrontent dans une petite ville américaine. Brisants humains: Clint Eastwood a été très actif durant ses débuts, il a joué dans un autre film en 1956. Précisément dans un film dramatique réalisé par Joseph Pevney, avec Jeff Chandler et George Nader. La VRP de choc: notre acteur poursuit ses activités, et toujours en 1956, il joue le rôle de Lt. Jack Rice dans un second western. Le film a aussi été réalisé par Arthur Lubin qui a été le premier réalisateur à faire confiance à notre personnage pour un rôle dans le cinéma. Escapade au Japon: l’année suivante, Clint Eastwood est le pilote de l'équipage de sauveteurs dans le film réalisé par Arthur Lubin. Le film a également mis en vedette des acteurs comme Teresa Wright dans le rôle Mary Saunders et Cameron Mitchell incarnant Mr Saunders. Navy Log: l’acteur retourne à la télévision après avoir tourné quelques épisodes dans Navy Log. Jouant le rôle de Burns, il réussit à convaincre le public et gagne davantage de confiance auprès de plusieurs réalisateurs. C'est la guerre: dans le rôle de George Moseley, Clint Eastwood participe à son premier film en noir et blanc. Le film se déroule entre la France et les États-Unis pendant la Première Guerre Mondiale, et il est sorti aux États-Unis en 1958. Ambush at Cimarron Pass: l’acteur a joué le rôle de Keith Williams dans un autre western. Le film a été réalisé par Jodie Copelan et produit par Regal Film. Il raconte l’histoire de l’unité entre l’armée et les cow-boys contre les indiens d’Amérique. Maverick: en 1959, soit 4 ans après le début de sa carrière, rien ne semble pouvoir arrêter notre personnage. Il retourne à la télévision pour jouer le rôle de Red Hardigan dans la série diffusée entre 1957 et 1963 sur ABC. Alfred Hitchcock présente: la même année, l’acteur joue quelques épisodes dans la série créée par Alfred Hitchcock. Jouant le rôle d’un journaliste, cela a été un autre rôle non-crédité pour notre acteur qui s’est déjà créé une renommée dans les milieux du cinéma.

Clint Eastwood jouant le soldat Yankee blessé John McBurney. Photo: Film Publicity Archive

Source: Getty Images

Clint Eastwood: l’allée de l’acteur de succès en succès

Rawhide: dans cette série télévisée en noir et blanc créée par Charles Marquis Warren, notre personnage joue le rôle Rawdy Yates, l’un des personnages principaux auprès de Gil Favor, qui est le premier personnage principal joué par Eric Fleming. Le Jour le plus long: il a fallu un repos de quelques années avant que notre acteur ne fasse son retour au cinéma. Ce film de Clint Eastwood est sorti 1962, soit après 4 années durant lesquelles notre acteur ne figurait que dans des séries télévisées. Pour une poignée de dollars: c’est ici où a été l’un des plus grands succès de l’acteur avec le western spaghetti réalisé par Sergio Leone. Notre figure incarne le personnage de L'homme sans nom, appelé Joe dans la version originale. Et pour quelques dollars de plus: un autre western spaghetti réalisé par Sergio Leone en 1965, l’acteur continue son succès et marque son nom comme l’un des plus grands interprètes de ce genre de films qui est apparu aux États-Unis. Le Bon, la Brute et le Truand: ce film mettant Clint Eastwood en vedette est inscrit parmi les plus grand chefs d’oeuvre western, et parmi les plus grandes réalisations au cinéma en général. Notre acteur a gagné un maximum de notoriété grâce au rôle qu’il a interprété. Les Sorcières: sorti la même année que le film précédent, il s’agit d’un sketch américo-italien réalisé par différents directeurs et mettant en vedette des acteurs comme Silvana Mangano et Annie Girardot. Pendez-les haut et court: cet autre western de Clint Eastwood a vu le jour quelques mois avant la création de la propre société de production de notre personnage. Joué aux côtés de Pat Hingle et d’Inger Stevens, le film a réalisé un succès assez remarquable. Un shérif à New York: réalisé par Don Siegel et sorti en 1968, le film met notre acteur en vedette. Clint Eastwood joue le rôle du shérif adjoint Walt Coogan, et le film raconte l’histoire de la poursuite d’un détenus qui a échappé lors de son expédition. Quand les aigles attaquent: il s’agit d’un film britannico-américain réalisé par Brian G. Hutton. Notre figure joue le rôle du lieutenant Morris Schaffer dans ce film qui est un film de guerre de 158 minutes et nous notre personnage démontre plus de qualités que d’habitude. La Kermesse de l’Ouest: pour la première fois, notre figure joue dans un film musical. Il s’agit d’un film de Joshua Logan, sorti en 1969 et adapté de la comédie musicale, qui ne manque pas de sarcasme, et écrite par Alan Jay Lerner et Frederick Loewe. Sierra torride: avec Shirley McLaine, notre acteur joue l’un des principaux personnages de ce film américano-mexicain réalisé par Don Siege. L’histoire se déroule lors de l’intervention des français au Mexique durant le 19ème siècle. De l'or pour les braves: un autre film de guerre mettant notre personnage en vedette, ce qui lui permet notamment de se détacher des rôles précédemment joués dans des film western spaghetti, et de démontrer la plénitude de son talent d’acteur. Les Proies: il s’agit du dernier film où notre personnage a joué avant de commencer sa carrière de réalisateur. Réalisé par Don Siegel et sorti en 1971, l’histoire du film se déroule vers la fin de la Guerre de Sessecion.

Clint Eastwood en 92 films, de l’acteur au réalisateur exceptionnel

Source: Getty Images

Clint Eastwood: les activités de l’acteur après le début comme réalisateur

L'Inspecteur Harry: nous avons eu le plaisir de continuer à voir des films de Clint Eastwood comme acteur même après le début de sa carrière de réalisateur. L’inspecteur Harry a été le premier film dans lequel il a joué après avoir dirigé son premier film. Joe Kidd: il s’agit d’un film américain réalisé par John Sturges, et dont l’histoire de déroule au Nouveau-mexique de la fin des années 1990. Joe Kidd, personnage incarné par notre figure, est un chasseur de primes. Magnum Force: réalisé par Ted Post et sorti en 1973, l’histoire se déroule à San Fransisco, la ville natale de notre acteur qui connaît bien les réactions de ses habitants. Notre figure joue le rôle de l’inspecteur Harry Callahan. Le Canardeur: Clint Eastwood joue auprès de Jeff Bridges l’un des rôles principaux dans ce film. Un film d’action où notre personnage affirme la plénitude de son talent d’acteur, le film a été produit par The Malpaso Company que l’acteur a créé en 1968. L'inspecteur ne renonce jamais: réalisé par James Fargo et sorti en 1976, il s'agit du troisième film de la série L’Inspecteur Harry. Notre personnage est devenu de plus en plus connu au fil du temps grâce à cette réalisation. Doux, Dur et Dingue: réalisé par James Fargo et sorti en 1978, il s’agit d’une autre production de The Malpaso Company qui connaît du grand succès. La société avait également sorti plusieurs films qui n’ont pas mis notre personnage en vedette.

Clint Eastwood pose avec son Oscar du meilleur réalisateur dans "Million Dollar Baby" au Kodak Theatre à Hollywood, Californie. Photo: Carlo Allegri

Source: Getty Images

Clint Eastwood: le succès d'un acteur et réalisateur

L'Évadé d'Alcatraz: ce film est écrit par Richard Tuggle et il est également réalisé par Don Siegel qui fait de plus en plus confiance à notre personnage, notamment après le grand succès des réalisations précédentes. Ça va cogner: il s’agit d’un film de Buddy Van Horn qui est sorti en 1980. Le film raconte l’histoire de certains gangsters qui obligent le personnage principal à remonter sur le ring pour un combat de boxe contre un certain Jack Wilson. La Corde raide: réalisé par Richard Tuggle en 1984, le film raconte l’histoire du personnage principale de L'inspecteur Wes Block qui doit résoudre l’énigme de l’assassinat de plusieurs prostituées dans la ville. Haut les flingues!: réalisé par Richard Benjamin et sorti en 1984, ce film est un autre long-métrage qui met notre personnage en vedette. Mélangeant de l’action avec de la comédie, il a fait l’occasion pour notre acteur de démontrer ses talents. La Dernière Cible: réalisé par Buddy Van Horn et sorti en 1988, il d’agit du cinquième et dernier épisode de la série de films L'Inspecteur Harry. Un film qui, comme les épisodes précédents, connaît un large succès auprès d’un public diversifié. Thelonious Monk: Straight, No Chaser: il s’agit d’un film documentaire de Charlotte Zwerin qui raconte l’histoire et qui redessine la vie du jazzman Thelonious Monk. Clint Eastwood n’a pas été crédité dans ce film. Pink Cadillac: réalisé en 1989 par Buddy Van Horn qui a, lui aussi, fait confiance à notre acteur pour jouer le rôle principal de Tommy Nowak. Notre figure a pu jouer auprès d’acteurs de la nouvelle génération comme Bernadette Peters et Timothy Carhart. Dans la ligne de mire: réalisé par Wolfgang Petersen et sorti en 1993, le film raconte l’histoire d’un agent du Secret Service et d’un ex-tueur de la CIA, et notre acteur y joue le principal rôle de l'agent Frank Horrigan. A Century of Cinema: réalisé par Caroline Thomas en 1994, le film est une grande anthologie de l’histoire du cinéma. Il met en vedette plusieurs grands acteurs et réalisateurs qui y jouent leurs propres personnages. Casper: fondé sur le personnage de la série de bande dessinée publiée à l'origine par Harvey Comics, le film où Clint Eastwood n’a pas été crédité a été réalisé par Izzy Sparber. Casper a connu une remarquable réception auprès du jeune public. Les Aventuriers de l'or noir: sorti en 1995, le film dans sa version originale est intitulé The Stars Fell on Henrietta. Il met Clint Eastwood en vedette après de plusieurs autres acteurs qui ont eu l’occasion de jouer avec un grand artiste. Épreuves d'artistes: notre personnage s’est concentré sur ses travaux en tant que réalisateur et en tant que producteur pour quelques années. Il est revenu en 2004 aux petits écrans en participant dans un téléfilm français. Budd Boetticher: A Man Can Do That: toujours dans les petits écrans, Clint Eastwood joue l’année suivante dans un téléfilm et il a également été derrière la production de dernier. Le film a réussi à attirer plusieurs téléspectateurs en direct. Grace Is Gone: dans ce film sorti le 28 mai 2008 en France et réalisé par James C. Strouse met notre star en vedette, mais Clint Eastwood n’est pas crédité. Le film a reçu plusieurs récompenses l’année de sa sortie. Une nouvelle chance: produit et réalisé par Robert Lorenz2 et sorti en 2012, cela a été le dernier film où notre figure a joué sans être à l’origine de la réalisation du film. Il met en vedette des acteurs comme Amy Adams et Justin Timberlake.

Clint Eastwood, réalisateur du film 'Les ponts du comté de Madison', 1995. Photo: Warner Brothers

Source: Getty Images

Clint Eastwood: les premiers films d’un réalisateur légendaire

Un frisson dans la nuit: il s’agit du premier film réalisé par notre personnage. Sorti en 1971, le long-métrage met aussi Clint Eastwood en vedette. Il est le principal acteur dans ce film ayant reçu une nomination au Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique. L'Homme des Hautes Plaines: Notre figure apparaît dans ce film qu’il a également réalisé. L’Homme des Hautes Plaines poursuit l’histoire de l'homme sans nom qui a déjà été utilisée dans la trilogie de Sergio Leone. Breezy: sorti en 1973, ce film ne reçoit pas le succès attendu lors de sa parution. Cependant, le film produit par la société de production de Clint Eastwood et réalisé par ce dernier trouvera une réception remarquable quelques années après. La Sanction: un film d’action de 123 minutes qui est une adaptation du roman du même nom de Trevanian. Clint Eastwood est derrière la réalisation et la production de ce film qui a connu plus de succès que celui qui l’a précédé. Josey Wales hors-la-loi: avec ce film, notre figure retourne au western. Il s’agit d’un long-métrage qui rassemble la violence et la tendresse et qui raconte une histoire faite d’une mixture d’amour et de vengeance. L'Épreuve de force: réalisé par notre cinéaste et produit par sa société, The Malpaso Company, le film d’action de 109 minutes met notre figure en vedette avec d’autres acteurs comme Sondra Locke et Pat Hingle. Bronco Billy: réalisé par Clint Eastwood et sorti en 1980, le film raconte l’histoire d’un propriétaire d'un modeste cirque ambulant qui se produit de foire en foire avec des numéros retraçant l'histoire de la conquête de l'Ouest. Firefox, l'arme absolue: un autre film d’action de 119 minutes sorti en 1982, il s’agit d’une adaptation du roman du même nom de Craig Thomas qui a été publié en 1977. Le film met principalement Clint Eastwood en vedette. Honkytonk Man: réalisé par notre personnage et sorti en 1982, son histoire se déroule durant la Grande Dépression qui a eu un impact sur le jeune Clint Eastwood. Il s’agit d’un drame de 122 minutes. Le Retour de l'inspecteur Harry: sorti en 1983, il s’agit du 4ème épisode de la saga L'Inspecteur Harry. Le cinéaste est réalisateur de cet épisode co-produit par Warner Bros et la société de production Malpaso. Pale Rider, le cavalier solitaire: sorti en 1985, ce western de 115 minutes et produit par la société de production créée par notre personnage en 1968. Il met d’autres acteurs en vedette comme Michael Moriarty et Carrie Snodgress. Le Maître de guerre: dans le rôle d'un vétéran des marines, l’artiste joue don son propre film encore une fois en 1986. Co-produit par Jay Wetson, le film met en vedette des acteurs comme Marsha Mason et Everett McGill. Bird: traçant la vie d’un autre jazzman, Bird est un film biographique et une interprétation cinématographique de la vie de Charlie Parker, le musicien plus connu par Bird qui est son nom de scène. Chasseur blanc, cœur noir: ce drame co-produit par Malpaso Productions, Rastar Pictures et Warner Bros, a été réalisé par notre figure. Il s’agit d’une adaptation du roman du même nom de Peter Viertel. La Relève: en plus de notre acteur, le film met en vedette Charlie Sheen, Raúl Juliá et Sonia Braga. Il s’agit d’un film policier de 122 minutes qui a été tourné dans plusieurs villes de la Californie.

Clint Eastwood accepte son Lifetime Achievement Award sur scène lors de la 58e édition des Directors Guild Of America Awards. Photo: Vince Bucci

Source: Getty Images

Clint Eastwood: le succès d’après les années 1990

Impitoyable: de son titre original Unforgiven, le film sorti en 1992 reçoit de nombreuses distinctions comme l'Oscar du meilleur film et l'Oscar du meilleur réalisateur. Il s’agit de l’une des premières grandes réalisations de notre figure en tant que réalisateur. Un monde parfait: de son titre original “A Perfect World”, le film est sorti en 1993 après que notre cinéaste a pu maîtriser plusieurs techniques de tournage. Auprès de Kevin Costner, l’acteur et réalisateur a joué l’un des rôles principaux. Sur la route de Madison: il s’agit d’un film sorti en 1995 et qui est aussi une adaptation du roman du même nom de Robert James Waller. Ce drame romantique a été co-produit par Amblin Entertainment, Malpaso Productions et Warner Bros. Les Pleins Pouvoirs: dans cette autre adaptation du roman du même nom de David Baldacci, Clint Eastwood joue auprès de Gene Hackman et Ed Harris. De son titre original “Absolute Power” le film est sorti en 1997. Minuit dans le jardin du bien et du mal: il s’agit aussi d’une adaptation du roman de John Berendt intitulé “Midnight in the Garden of Good and Evil”. Une co-production de Silver Pictures et Malpaso Productions. Jugé coupable: il s’agit de l’un des premiers thrillers de Clint Eastwood, le film est sorti en 1999. Jugé Couplable est une adaptation du roman du même nom d’Andrew Klavan, et notre personnage y joue un rôle principal auprès de Isaiah Washington.

Clint Eastwood vérifie son arme chez lui le 1er juin 1956 à Los Angeles, en Californie. Photo: Earl Leaf

Source: Getty Images

Clint Eastwood: l'histoire se poursuit avec le nouveau millénaire

Space Cowboys: il s’agit de l’un des films qui ont connu un large succès auprès du public. Les salles de cinéma étaient remplies et notre cinéaste s’est inspiré de ses précédentes réalisations dans le monde du cinéma. Créance de sang: le film mettant notre star en vedette a aussi été réalisé et produit par ce dernier. Il s’agit d’un film policier de 106 minutes qui est sorti en 2002, 46 ans après la création de la société de production Malpaso Mystic River: il s’agit d’un autre thriller produit et réalisé par l’artiste. Le film met en vedette des acteurs comme Sean Penn et Tim Robbins, et raconte l’histoire de 3 amis d’enfance dont l’un d’entre eux va être enlevé par des malfrats. Piano Blues: produit par la société Martin Scorsese Presents, ce film réalisé par notre cinéaste est le dernier épisode de la série The Blues. L’artiste a rencontré plusieurs bluesmen jazzmen pour la réalisation de ce long-métrage. Million Dollar Baby: il s’agit d’une adaptation de la nouvelle La Fille à un million de dollars de F. X. Toole. Le film met notre figure en vedette, l’artiste joue auprès de Hilary Swank et Morgan Freeman. Mémoires de nos pères: réalisé par Clint Eastwood et sorti en 2006. Le film est une adaptation du livre Flags of Our Fathers de James Bradley et Ron Powers, et il met en vedette des acteurs comme Ryan Phillippe et Adam Beach. Lettres d'Iwo Jima: finalement, le cinéaste réalise son premier film de guerre. Ce long-métrage relate la bataille d'Iwo Jima du point de vue japonais, et met en vedette des acteurs comme Ken Watanabe et Kazunari Ninomiya. L'Échange: un film sorti en 2008, il s’inspire de faits réels, notamment de meurtres qui se sont déroulés en 1928 à Los Angeles, la ville natale de notre personnage. Ce thriller de 141 minutes met en vedette des acteurs comme Angelina Jolie et John Malkovich. Gran Torino: réalisé par Clint Eastwood et sorti en 2008, le film est une co-production de Malpaso Productions et Warner Bros. Notre acteur était de retour dans un rôle dans sa propre réalisation avec ce drame de 122 minutes. Invictus: mettant en vedette des acteurs comme Morgan Freeman et Matt Damon, ce film est sorti en 2009. Les deux acteurs ont reçu des Oscars du Meilleur acteur et Meilleur second rôle pour Invictus. Au-delà: de son nom orignal “Hereafter”, ce drame fantastique de 129 minutes a été réalisé par notre figure, et également produit par sa société de production. Il met en vedette des acteurs comme Matt Damon et Cécile de France. J. Edgar: dans ce long-métrage biographique sur J. Edgar Hoover, notre artiste a également fait la musique du film. J.Edgar met en vedette des acteurs comme Leonardo DiCaprio et Naomi Watts. Jersey Boys: il s’agit d’une adaptation de la comédie musicale du même nom de Rick Elice et Marshall Brickman. Le film est inspiré de la carrière du groupe The Four Seasons, il a été sorti en 2014.

Clint Eastwood assiste à la première de "Richard Jewell" lors de l'AFI FEST 2019 présenté par Audi au TCL Chinese Theatre le 20 novembre 2019 à Hollywood, Californie. Photo: Axelle/Bauer-Griffin

Source: Getty Images

Clint Eastwood: les derniers films réalisés

American Sniper: il s’agit du plus grand succès de notre personnage en tant que réalisateur dans l’histoire de son parcours. Il s’agit de l’adaptation de l'autobiographie homonyme d’un tireur d'élite américain. Sully: mettant en vedette des acteurs comme Tom Hanks et Aaron Eckhart, ce film est sorti en 2016. Il s’agit d’une adaptation du livre Highest Duty qui est écrit par un pilote qui avait fait un amerrissage forcé. Le 15h17 pour Paris: pour la première fois, le cinéaste réalise un drame biographique qui a connu un large succès auprès du public. Le film met en vedette des acteurs comme Anthony Sadler et Alek Skarlatos. La Mule: le film qui met en vedette des acteurs comme Bradley Cooper et Laurence Fishburne a été sorti en 2018. Notre personnage joue également l’un des rôles principaux dans ce drame de 116 minutes. Le Cas Richard Jewell: ce film de Clint Eastwood s'inspire de l'histoire vraie de l'agent de sécurité Richard Jewell qui découvre la bombe à l'origine de l'attentat du parc du Centenaire durant les Jeux olympiques d'été de 1996. Cry Macho: il s’agit d’une adaptation du roman éponyme de N. Richard Nash. Le film met en vedette des acteurs qui ne sont pas connus. Ce dernier film de notre cinéaste est un néo-western prévu pour le 17 septembre.

Clint Eastwood: la vie privée d’un artiste renommé

L’artiste rencontre Maggie Johnson en 1953, mais cependant, il a eu une affaire avec une autre femme peu de temps après cela. Maggie, la femme de Clint Eastwood a vu son mari avoir plusieurs autres relations pendant que les deux étaient mariés. Par la suite, l’acteur aurait une fille dont la mère n’est toujours pas connue. Laurie, qui est la fille de Clint Eastwood, serait aussi la fille d’une femme qui a fait partie d’une troupe de théâtre avec laquelle l’acteur a pu jouer dans le début des années 1950.

Clint Eastwood assiste à la première de "Richard Jewell" lors de l'AFI FEST 2019 présenté par Audi au TCL Chinese Theatre, le 20 novembre 2019 à Hollywood, Californie. Photo: Kurt Kriege

Source: Getty Images

Les enfants de Clint Eastwood avec sa femme Maggie Johnson sont Kyle et Allison, mais le futur cinéaste aura plusieurs autres enfants issus de plusieurs autres relations. Il a été en couple plusieurs fois, et ses relations ont été plus ou moins fructueuses que son mariage avec Maggie. Kyle, le premier fils de Clint Eastwood, est aujourd’hui jazzman, alors qu’Allison et aussi réalisatrice en plus d’être chanteuse.

Source: Legit Nigeria