Les 3 meilleurs films de zombie: le classement de l'apocalypse!

Les films de zombies remontent au film La nuit des morts-vivants de 1968 de George Romero. De plus, le mot zombie lui-même ne sonnait pas dans le film original et a été inventé plus tard. Romero a tourné son chef-d'œuvre pour $ 100,000. C'est lui qui a commencé d'utiliser le sirop de chocolat comme faux sang. C'est pourquoi, il avait l'air assez réaliste dans le film en noir et blanc. Ce film est instantanément devenu un classique, rapportant plus de 12 millions de dollars et donnant naissance à un nouveau genre: les films d'horreur sur les zombies.

Dernier train pour Busan - l'un des films de zombies les plus intéressants. De quoi parle-t-il?

C’était une apocalypse zombie sur les passagers d'un train à grande vitesse de Séoul à Busan, qui est envahi par un virus mortel. Le film a été présenté en avant-première au Festival de Cannes et est devenu le film le plus populaire en Corée du Sud en 2016. Cet étrange virus pénètre dans le corps humain par le sang. Il est capable de ressusciter les morts, mais pas sous leur ancienne forme. Encore une fois, ils viendront dans ce monde en tant que créatures agressives, prêtes à attaquer n'importe qui. Dans ce train, qui était censé être un canot de sauvetage pour ceux qui quittent Séoul désemparé, la petite Su An voyage avec son père à un rendez-vous avec sa mère. Mais arrivera-t-elle à Busan sur cette locomotive de la mort, où tout le monde - infecté et sain - ne ressemble plus à une personne?

L'Armée des morts: ce film est-il très effrayant?

Une fois en enfer, il y avait du monde, puis les morts ont décidé de sortir. Le remake du film d'horreur classique Dawn of the Dead a révélé au monde l'un des principaux visionnaires du cinéma moderne, le réalisateur Zack Snyder. Regardez le film d'horreur en ligne qui vous fera croire que les zombies existent vraiment. Le rôle principal dans le film a été joué par la beauté nominée aux Oscars Sarah Poli. Le réalisateur original de 1978, George Romero, a co-écrit le scénario. De plus, plusieurs acteurs qui ont joué des rôles dans le premier film ont participé dans le remake. Le budget de ce film était $ 26,000,000 et la durée était 100 - 110 minutes environ.

The Last Girl: Celle qui a tous les dons - de quoi parle ce film?

Titre original est The Girl with All the Gifts. L'adaptation spectaculaire par Colm McCarthy de la dystopie post-apocalyptique de Mike Carey (Endeavour, The Abyss, Peaky Blinders, etc.). Dans un avenir proche, lorsque la plupart des gens se transformeront en zombies, il y aura des enfants hybrides qui pourront penser sainement jusqu'à ce qu'ils sentent la chair humaine. Dans un territoire isolé de l'Angleterre mourante, où se rassemblent les restes de l'humanité, des scientifiques mènent des expériences mortelles sur de tels hybrides. Le Dr Caldwell envisage de faire du biomatériau de ces enfants inhabituels un médicament sérieux. La durée de ce film est 111 minutes environ.

Conclusion sur les films sur les zombies et l'apocalypse

Les zombies ne sont pas des fantômes, pas des momies, et pas des vampires. Ils devraient avoir de vrais corps de personnes (moins souvent des animaux), qui n'obéissent plus à la raison. Soit les propriétaires de ces corps sont morts, soit ils ont été infectés par un virus spécial qui transforme les gens en monstres assoiffés de sang. Cette liste n'inclut pas les vampires, les momies et les fantômes, qui sont également des créatures mortes-vivantes. En revanche, le liste inclut quelques films dont les protagonistes ne sont pas des zombies mais des créatures ayant un comportement semblable, tels que les contaminés du film 28 Jours plus tard. La majorité des films mettant en scène des zombies sont des films d'horreur, mais on trouve également des comédies.

