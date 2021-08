Doria Tillier: sa biographie, sa filmographie et son compagnon

Doria Thilier est une célèbre mannequin et actrice française. La jeune fille a acquis une renommée mondiale après la sortie de la photo He and She.

La présentation de la biographie de Doria Tillier

Date de naissance: 27 mars 1986

Signe astrologique: Bélier

Signe chinois: Tigre

Age de Doria Tillier: 35 ans

Taille de Doria Tillier: 1,8 m

Lieu de naissance: Paris, France

Nationalité: française

Profession: actrice

Films notables: Monsieur et Madame Adelman, Le Jeu , La Belle Époque

, Récompense: Festival du film de Cabourg 2017: Swann d'or de la révélation féminine pour Monsieur et Madame Adelman

Nominations: Globe de cristal 2018: Globe de cristal de la meilleure actrice pour Monsieur et Madame Adelman; César 2018: César de la meilleure actrice pour Monsieur et Madame Adelman; Globe de cristal 2020: Globe de cristal de la meilleure actrice pour La Belle Époque; César 2020: César de la meilleure actrice pour La Belle Époque; Festival du film des Îles Féroé 2021: Meilleure performance d'ensemble pour La Belle Époque (nomination collective)

Doria Tillier assiste au dîner Le Figaro Madame lors de la 74e édition du Festival de Cannes le 14 juillet 2021 à Cannes, France. (Photo d'Arnold Jerocki/FilmMagic)

Source: Getty Images

Que sait-on sur la vie de Doria Tillier?

Il est vrai que Doria Thillier a étudié au Lycée Condorcet à Paris, qui est considéré comme l'un des établissements d'enseignement français les plus anciens et les plus prestigieux. Après ses études, elle a travaillé comme serveuse. Plus tard, de 2008 à 2010, elle a étudié à l'école de théâtre Laboratoire De L'acteur-Hélène Zidi. Pendant sa jeunesse, Doria a travaillé comme mannequin professionnelle et également joué dans des courts métrages et des publicités, notamment dans la publicité pour le parfum Mademoiselle Ricci. Du 27 août 2012 à juin 2014, la jeune fille a travaillé sur la chaîne de télévision Canal+ dans l'émission Le Grand Journal du principal bulletin météo, en remplacement du défunt Solweig Rediger-Lizlow.

Augustin Trapenard et Doria Tillier assistent au dîner Louis Vuitton chez Fred L'Ecailler lors du 74e Festival de Cannes le 13 juillet 2021 à Cannes, France. (Photo d'Arnold Jerocki/WireImage)

Source: Getty Images

La carrière de Doria Tillier

Elle a également joué dans la série télévisée Special Customs, diffusée sur France 2 et après, avec Amanda, elles ont joué dans le thriller Bloody Flowers, réalisé par Richard Thomson Lear. Plus tard, en 2017, Doria a joué le rôle féminin principal dans la tragi-comédie He and She, qui est devenue le premier film de son mari Nicolas Bedos. De surcroît, Nicolas a également joué dans ce film. D'ailleurs, en 2019, la comédie dramatique Belle Epoque de Nicolas Bedos avec la participation de l'actrice est sortie en Russie. Le personnage principal voyage dans le temps pour revivre le jour où il rencontr l'amour de sa vie...

Doria Tillier assiste au photocall des Talents Adami lors de la 74e édition du Festival de Cannes le 13 juillet 2021 à Cannes, France. (Photo de Dominique Charriau/WireImage)

Source: Getty Images

La filmographie

Bloody Flowers de Richard J. Thomson: médecin-légiste (2008)

Monsieur et Madame Adelman de Nicolas Bedos: Sarah (2017)

Le Jeu de Fred Cavayé: Léa (2018)

La Belle époque de Nicolas Bedos: Margot (2019)

Yves de Benoît Forgeard: So (2019)

Viens je t'emmène d'Alain Guiraudie (2021)

Présidents d'Anne Fontaine: Nathalie (2021)

Canailles de Christophe Offenstein: lucie (2021)

L'Origine du mal de Sébastien Marnier (2021)

Action spéciale douanes, épisode Eaux troubles de Patrick Jamain (série télévisée): Lisa Schmidt (2009)

Le Débarquement 2 de Renaud Le Van Kim (émission à sketches) (2013)

La Flamme de Jonathan Cohen et Jérémie Galan (série télévisée): Valérie (2020)

Nicolas Bedos: qui est-il? Que sait-on de l'ancien compagnon de Doria?

Il est un acteur et scénariste français. Nicolas est né à Neuilly-sur-Seine, France. Il est un fils d'un scénariste et d'une comédienne. Ayant hérité les talents de ces parents, il n'a pas manqué de les faire vivre. En 2011, il devient l'auteur et l'acteur de sa pièce The Winner's Journey. En 2012, Bedos a fait ses débuts d'acteur sur grand écran dans le film Love Lives Three Years de Frederic Beigbeder. Nicolas a joué un rôle mineur dans ce film.

Source: Legit