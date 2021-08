Mouloud Achour: ce que vous devez savoir sur le présentateur de Clique

Enchaînant les apparitions à la télévision et au cinéma, Mouloud Achour s’est forgé une personnalité dans le monde des petits et des grands écrans. Il est journaliste et animateur d’émissions depuis 2002, et en plus d’être acteur, il a aussi été derrière le scénario et la réalisation d’un film comique prévu pour 2021. Notre figure a pu présenter plusieurs chroniques de la culture à la politique, recevant ainsi des invités comme le rappeur Kaaris ou le philosophe Alain Badiou aux plateaux de Canal+. Qui est ce journaliste franco-algérien? Pourquoi considère-t-il le tacle de Jean-Marie Le Pen comme un César qu’il n’a pas directement reçu? Toutes les réponses et d’autres informations sont dans la suite de notre biographie de Mouloud Achour.

Mouloud Achour assiste au défilé Jean Paul Gaultier dans le cadre de la Fashion Week de Paris Haute Couture Printemps/Été 2014 le 22 janvier 2014 à Paris, France. Photo: Pascal Le Segretain

Source: Getty Images

Notre figure poursuit sa carrière de présentateur et d’acteur jusqu’à aujourd’hui. Il a également été derrière Clique qui a été lancée après ce passage dans l’émission de Canal+ présentée par Michel Denisot, mais sans avoir autant de succès. Cependant, notre personnage va pouvoir être à l’origine de plusieurs travaux à la télévision, ce qui va lui permettre de retourner avec son émission, ainsi qu’une nouvelle qui a été diffusée sur la même chaîne. Mouloud Achour a présenté Le Gros Journal sur Canal+ entre 2016 et 2017, tout en continuant à présenter les chroniques de son émission Clique, accueillant plusieurs personnages des mondes politique et culturel en France.

Présentation de Mouloud Achour

Nom complet: Mouloud Achour

Genre: homme

Date de naissance: 1ᵉʳ août 1980

Âge de Mouloud Achour: 41 ans

Signe du zodiaque: Lion

Lieu de naissance: Montreuil (Seine-Saint-Denis), en Île-de-France

Nationalité: franco-algérienne

Taille de Mouloud Achour: 1,66 m

Couleur des cheveux: noir

Couleur des yeux: noir

Statut matrimonial: en couple

Profession: journaliste, présentateur, acteur, réalisateur, scénariste, ex-rappeur

Années d’activité musical: depuis 1999

Années d’activité télévisuelle: depuis 2002

Films notables: Sheitan, Astérix aux Jeux olympiques, Les Méchants

Séries notables: Game Zone, Le Grand Journal, Clique

Documentaires: La face B du hip hop, Banlieue superstar, Crunk

Mouloud Achour: les premiers pas d’un présentateur d’émissions

Mouloud Achour assiste au gala 'Par Coeur' au profit de l'association CKDB - Ce Ke Du Bonheur au Pavillon d'Armenonville le 24 septembre 2015 à Paris, France. Photo: Kristy Sparow

Source: Getty Images

Notre figure a fait ses premiers pas dans le monde de l’audiovisuel à l’âge de 16 ans. Celui qui est né le 1er août 1980 et qui prévoit son retour à la radio a présenté une émission de Fréquence Paris Plurielle en 1997. Il a grandi dans le département de Seine-Saint-Deni où habitaient ses parents, et cela a été l’endroit où Mouloud Achour, qui est d’origine franco-algérienne, a côtoyé le monde du rap et de la hip-hop. Il devient un grand amateur de cet art musical, la chose qui va lui faciliter la tâche pour accueillir des rappeurs dans ses futures émissions.

Quand il avait 19 ans, entre 1999 et 2001, Mouloud Achour faisait du rap avec son groupe Assassin. Ils ont participé à la tournée de l’espoir qui a été organisée par Rockin’ Squat, et cela a été l’occasion pour le jeune homme de rencontrer des rappeurs de toutes la France. Par la suite, il a eu un rôle de présentateur avec la chaîne Game One, où il a fait des chroniques sur de nouvelles musicales sorties, notamment de la scène hip-hop.

Mouloud Achour pose sur le plateau d'une nouvelle chaîne de télévision intitulée "Clique" le 29 octobre 2018 à Paris. Photo: Eric Feferberg

Source: Getty Images

C’est en 2006 que Mouloud Achour a fait sa première apparition sur Canal+. Sa chronique intitulée L'Avis de Mouloud dans l’émission La Matinale a été suivie par un grand nombre de téléspectateurs, et le présentateur en profite pour continuer son chemin. Il a fait partie du Grand Journal de Canal+ à partir de 2008, l’émission qui lui a fait gagner de la notoriété et grâce à laquelle il a pu créer d’autres émissions par la suite.

Mouloud Achour: une présence multipliée depuis Le Grand Journal

Sur le sujet des nouveaux mouvements, le présentateur a été derrière sa propre chronique dans l'émission Le Grand Journal sur la chaîne Canal+, où il était accompagné d’Ali Baddou et d’autres animateurs. À partir de 2010, il a présenté sa propre rubrique intitulée Le Daily Mouloud. En même temps, il continue sa collaboration avec le journal Radikal où il a écrit des articles. Plusieurs interviews ont été faites avec de grands rappeurs français d’aujourd’hui, comme Rohff et Booba.

L'acteur américain Dustin Hoffman est embrassé par l'animateur de télévision français Mouloud Achour alors qu'il participe à l'émission télévisée "Le Grand Journal". Photo: François Guillot

Source: Getty Images

Mouloud Achour poursuit ses collaborations journalistiques, et qu’il s’agisse de sa présence à la télévision dans des émissions ou dans la presse écrite, notre figure continue sur le même chemin. The Source est un magazine spécialisé dans la culture hip-hop pour lequel il a préparé plusieurs interviews, et Mouloud Achour écrit aujourd’hui pour d’autres journaux et magazines comme Technikart et l’édition française de Vice.

Mouloud Achour: le manque de téléspectateurs ne l’arrête pas

Le présentateur qui est également derrière un label de groupes de rap et à l’origine d’une boite de production est plus connu pour son propre magazine de culture populaire. Dans son émission Clique diffusée sur Canal+, Mouloud Achour qui appartient à une différente génération que Gilles Bouleau a déjà reçu des personnalités de secteurs différents, comme Noam Chomsky, Pharrell Williams, Rick Ross et Usain Bolt. Il s’est également entretenu avec Vincent Cassel, Zinedine Zidane, Ibrahim Maalouf, Iam, Kaaris, parmi d’autres noms qui ont pu répondre avec leur présence.

Gros plan de Mouloud Achour, acteur, à l'occasion de la première du film "Cyprien" à Lille. Photo: Franck Crusiaux

Source: Getty Images

Clique est une émission qui n’a pas été poursuivie par manque d’audience. Elle recevait moins de 1% des téléspectateurs français. Mais Mouloud Achour n’arrête pas, il continue la diffusion de son émission sur YouTube et récolte plus de nombres de spectateurs que ce qu’il avait prévu. Kanye West s’ajoute à la liste des personnalités qui ont répondu à l’appel de notre figure, et ce fût la seule fois où la star américaine a fait une interview sur le sol français.

Mouloud Achour: des chroniques à la réalisation cinématographique

Autour de l’islam, Mouloud Achour a collaboré avec Mehdi (Mehdi Meklat) et Badou (Badroudine Saïd Abdallah) en fondant la revue Téléramadan en 2016. Cette émission a attiré plusieurs téléspectateurs, autant de sympathisants que de détracteur, et notre personnage explique qu’il est question de faire des réactions aux “approximations” et aux “humiliations”. Le trio va fonder Les éditions du Grand Remplacement par la suite, qui est une maison d’édition derrière la sortie de plusieurs livres jusqu’à aujourd’hui.

Mouloud Achour assiste à la projection de "Les Misérables" lors de la 72e édition du Festival de Cannes le 15 mai 2019 à Cannes, France. Photo: Stéphane Cardinale

Source: Getty Images

Dans le cinéma, notre figure est présente depuis 2005 avec la participation dans Sheitan comme acteur. En 2010, Mouloud Achour fait l’affiche du Choc des Titans de Louis Leterrier. L’acteur explique comment ses travaux plaisaient au réalisateur qui a pensé à l’acteur dès la première lecture du scénario. Notre personnage est aussi scénariste et réalisateur depuis l’année courante. Il est derrière Les Méchants qui est un film mettant en vedette des acteurs comme Mathieu Kassovitz, Samy Naceri et Elie Semoun.

Mouloud Achour: toutes les informations sur sa vie privée

Grâce à son humour, Mouloud Achour sait bien comment draguer une femme. Après son tweet de 2013 à la star de la téléréalité Caroline Receveur, celle-ci a répondu que “le sens de l’humour vaut mieux qu’une tablette d’abdos”. Plusieurs personnes se demandent si Mouloud Achour est en couple, mais en réalité, le journaliste sait bien comment garder sa vie privée loin des caméras.

Mouloud Achour assiste à la conférence de presse de Canal+. Photo: Stéphane Cardinale

Source: Getty Images

À propos de ses engagements, le journaliste est toujours équipé de son sens de l’humour. Concernant le régime, Mouloud Achour avait demandé des conseils à François Hollande. En effet, notre figure s’est physiquement transformée en 2018. Cependant, il garde ses attitudes et ses réactions, semblables à celle de l’époque où il avait décrit un tacle de la part de Jean-Marie Le Pen comme un césar qu’il n’aurait pas directement reçu.

Source: Legit